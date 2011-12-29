Поздравляю с наступающим Новым годом!

Пусть 2012-й откроет Вам радужные бизнес перспективы,

обеспечит стабильные деловые отношения,

наладит прочные профессиональные связи,

подарит незабываемые мгновения личного счастья.

Мира и Добра!