Лицом к Огнедышащему Дракону

Ушедший год Пугливого Кролика запомнился банкам и финансам нестабильностью в зоне евро, оттоком западных банков из России, зарплатами, так и не приблизившимися к докризисным.
Тренды рынка труда в наступившем году Огнедышащего Дракона плавно «тянутся» из прошлого года. Банковская розница – как звезда на пике популярности. Самые востребованные специалисты в начале 2012 года – менеджеры по продажам ипотечных продуктов, менеджеры по управлению корпоративными рисками, главные и ведущие юрисконсульты по розничным продуктам (карты, переводы, прием платежей, mobile banking, internet banking), Управляющий директор для Private Equity Fund.
Работодатели как желали видеть новых членов коллектива в возрасте от 23 до 35 лет, так и по-прежнему желают. Студенты как были “лакомыми кусочками” для банков, так и продолжают ими оставаться. Финансовые структуры готовы брать молодых специалистов на позиции интернов/стажеров с минимальной заработной платой. И как спасение утопающих – в руках самих утопающих¸ так и карьерный рост - в руках самих вузовских выпускников. Хотя процесс восхождения вверх по карьерной лестнице сегодня не так уж и скор. Банковским служащим пригодится народная мудрость: терпение и труд все перетрут. Каких-нибудь 3-4 года – и на визитке появится другая желанная должность.
Та «финансовая» молодежь, которая виртуозно владеет английским языком, фундаментальными знаниями об особенностях мировой банковской системы и открыт к жизни в другой стране, как искала себя в Лондоне, так и будет продолжать стремиться искать себя в банках Великобритании. Обращаем Ваши взоры на «КоммерсантЪ United Kingdom» от 25 января 2012 года: http://kommersantuk.com/?p=1794
Комментарии 12
С "членами коллектива в возрасте от 23 до 35 лет" все вкусненько и понятненько... А что Вы прогнозируете (а лучше, конечно, можете предложить) в текущем году для "опытных бойцов" финансового рынка (кому только-только за 50+), имеющих багаж первого технического образования, опыт работы в различных секторах экономики и желающих по-прежнему оставаться активным (действенным, полезным) звеном под началом Работодателя в области управления людьми и развития человеческих коммуникаций!?
Буду рад Вашему совету, готов обсудить условия личных консультаций...
С уважением,
Спасибо большое за добрые слова. Вы прямо в сердце кольнули, эта тема беспокоит меня уже года 2 как минимум. Планирую писать об этом в будущем. Все дело в том, что у нас в стране, почему – то считается, что после 40 лет жизнь у банкиров прекращается, это касается не только банковского сектора. Люди, которые накопили внушительный опыт, обладают отличными знаниями, много умеют, остаются выброшенными за борт. Банки хотят молодых. Да, у них есть запас времени, у них есть активность, но они не настолько опытные, как старшее поколение. Молодые кандидаты сейчас профессиональны, амбициозны, хотят все и сразу, стартовая цена вопроса после института $2,000 не меньше. Чудес на свете нет, опыт творит чудеса. “Если бы молодость знала, если бы старость могла!”. По-моему, вопрос о возрастном цензе нужно решать выше, может закон какой принять или еще что-нибудь в этом роде. Представьте, мы выбираем президента, а там ограничения по возрасту – до 35 лет. Это ведь нонсенс! Вы видели, чтобы в Америке были ограничения по половому признаку и возрасту? Нет? Вот и я никогда. Там позицию VP по рискам занимал некогда выходец из России, которому в 2007 году было 43, сейчас 48 соответственно. Брокер в Лондоне (наш из России) - 48 лет. А у нас, похоже, он уже не удел. Совет могу дать, данный вопрос нужно решать в глобальных масштабах.
На правах не рекламы, представляю описание позиции:
Derivative/Treasury Sales for western bank [/B]
Responsibilities:
Marketing products to customers (banks and large corporate (metals, oil and gas, power, chemical, retail and telecom sectors) by making presentations and sales pitches covering their potential needs, economic environment and proposing suitable ideas and solutions on how to hedge exposures.
Product range: FX, Swaps, Forwards, IRS, CCS, IR options, Structured notes, Hybrid products.
Transaction structuring and close cooperation with Structured Finance team (embedded Derivatives).
Cooperation with Risk Management, Legal, Client Coverage, BO and Accounting teams in preparing all necessary infrastructure (credit lines, documentation, booking schemes).
Trade execution.
Fringe benefits: Medical insurance
Location: Centre of Moscow
PS: Если Вы встретите Derivative Sales, думаю, Вы знаете к кому обращаться.
С уважением,
Перешлите на ep@pennylane.ru (если не сложно).
Спасибо!
С уважением,
PS Если встречу продавца деривативов "в поиске", предложу ему к вам обратиться. Только что ж вы зарплату такую предлагаете - рассчитанную на очень уж скромных кандидатов (не знаю насчёт бонусов, но фиксинг какой-то невнятный)? Сами же говорите, кандидатов раз-два и обчёлся. Предлагать будет неудобно. Вы же знаете, продавцы - они народ такой, им по должности быть скромными не полагается.
Спасибо.