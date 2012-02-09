Народная-Блатная-Хороводная

"Уж сколько раз твердили миру, что ложь гнусна, вредна, но только все не впрок". Посещение углового обменного пункта напротив столичного ЦУМа навеяло мне строки великого баснописца Крылова.
Жизнь так устроена, что ты мчишься, летишь куда-то вперед, и в этой суете не всегда успеваешь сделать все по правилам. К примеру, ясно, что лучше всего обмен валюты осуществлять в филиалах банков, а не в обменных пунктах. Но причин так не делать множество: то срочно нужны деньги, а время на часах 21-00, то ближайший банк находится дальше обменного пункта, то еще какая напасть.
В общем, на днях я обнаружила, что для посещения серьезного мероприятия нет нового гардероба, “опять нечего надеть”. И, схватив отложенные на отпуск доллары, побежала в ЦУМ за обновками. В обменном пункте напротив ЦУМа меня встретили приветливо. Зато, когда пришел черед расплачиваться на кассе ЦУМа, полагаясь на деньги, которые получила при простейшей транзакции доллары – рубли, не досчиталась 2 200 рублей. Каким-то волшебным образом данной суммы не оказалось. Бежать обратно и выяснять:“Где деньги, Зин?”, не имело смысла. Не скрою, “осадочек” остался.
Зайдя в соседнее кафе на чашку кофе, я вспомнила примерную историю, которую поведал мне знакомый полгода назад. Он должен был вовремя заплатить за съемную квартиру, рублевый гонорар все не поступал, так что ему пришлось в срочном порядке менять доллары в обменном пункте на Старом Арбате, в здании ювелирного магазина. Кассир живо показала на калькуляторе причитающуюся сумму, на его же глазах пересчитала деньги и положила их в выдвигающийся лоток. Он их взял и ушел. Что-то его насторожило. Он решил пересчитать деньги и не досчитался 7 500 рублей. Знаете, что ему ответила кассир? «Вы не все деньги взяли. Они тут в ящике и лежали». А если бы по Арбату гулял гость столицы и потом поехал в аэропорт? Или иностранец, который пересчитал бы деньги только в гостиничном номере или уже в полете домой? И в который раз заморский гость не понял бы нашу русскую душу и вместе с ней нашу действительность.
Мораль сей басни такова: давно пора прикрыть обменные пункты - лавочки, чтобы не подрывали репутацию российской банковской системы.
Комментарии 3
Может, просто жить размерянно?
А то
"ПРОВЕРЯЙТЕ ДЕНЬГИ НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ"
Ну такая вот она русская душа... Широкая и в то же время
хитрая и изворотливая.
И все всегда и за всеми надо проверять. Ибо спасение утопающих дело рук.... да вы и сами прекрасно знаете чьих
Имхо...