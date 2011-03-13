"Добрые" воспитатели (польза или вред ребенку)

Сегодня с утра мне позвонила моя мама и рассказала про передачу, которую показали сегодня с утра по ТВ. К сожалению, ни канала, ни названия я не запомнила. Весь смысл ее в том, что в 2010 году воспитателей детских садов и, соответственно, заведующих, наделили правами сообщать в органы опеки информацию, если на их взгляд ребенок плохо одет, голодает, содержится в неблагоприятных условиях, родители не успевают вовремя его забрать из сада. Все бы ничего, если бы все это не доходило до абсурда. Теперь вдохновленные воспитатели кинулись кляузничать по любому поводу, помогают делать "план" работникам органов опеки и попечительства. Таких детей отбирают у родителей на время, якобы перевоспитывая их (родителей). В передаче показывали случаи, когда органы опеки приходили в такие семьи и могли придраться например, к тому, что у ребенка нет апельсин, а это полезно для здоровья. Что отклеяны плинтуса в коридоре, а это неблагоприятные условия.. Сами работники говорят о том, что чисто теоретически они могли бы придраться к любой семье.
Теперь ситуация из моей жизни. Я устроилась на работу в Москву, живу в ближайшем Подмосковье. Бабушки,дедушки у нас есть, но они тоже работают, и получается так, что мы не всегда успеваем забрать ребенка в 18-00 (со слов воспитателей именно в это время нет уже никого из детей в саду), хотя сад работает до 19-00. В любой день, когда бы я ни пришла (естесственно до 19-00) мой сын сидит уже один. И так, кстати происходит у всех моих девочек на работе. Однажды у нас состоялся разговор с воспитательницей, которая предложила мне свои услуги (за деньги), забирать малыша в 18-00 и дожидаться меня или на улице или у нее дома. Я с радостью согласилась, т.к. для меня это было решением проблемы.
Эксперимент удался и один раз мы так и сделали. На следующее утро я пришла в сад рано с ребенком и воспитатели не слышали, что мы пришли. Зато я услышала о себе много "приятного". О том, что я такая-сякая, работаю допоздна (а где вы видели офисы, которые работают не до 18-00??, что муж мой видите ли разъезжает по командировкам, что ребенок до полвосьмого мой голодает. Что у меня неизвестно какая семейка и еще много чего. На что вторая воспитательница ей сказала, мол, зачем ты согласилась тогда, ведь ты же за деньги... та замолчала и вышла. Я вскипела, ребенка привела в сад, поехала на работу, но потом естесственно не сдержалась, позвонила ей и попросила о том, что если впредь у нее будут возникать вопросы о моей семье, задавать их мне напрямую, а не разводить сплетни. Она конечно извинилась и конфликт вроде мы замяли, но вот где гарантия, что такая "добрая" дамочка просто из мести не настучит куда-нибудь. И как, полагаясь на чисто субъективное мнение воспитателей можно делать какие-то выводы о том, в каких условиях живет ребенок. Как у вас с этим обстоят дела, неужели только я одна работаю до 6 вечера?
Комментарии 45
Надо сказать Вам "везет". Сначала муж попал в историю, теперь ребенок...
Постарайтесь теперь делать вид, что ничего не было. Мы все иногда позволяем себе говорить не очень лестные вещи о других зная о том, что человек о котором мы так говорим нас не услышит. Вы вселили чувство вины в "дамочку" и скорее всего у этой ситуации не будет продолжения. Ну а если будет....
Если нагрянут органы опеки помните, что отобрать ребенка могут только по решению суда и в присутствии милиционера.
Не забывайте, что никто не может проникнуть в Ваше жилище против вашей воли. По закону проникнуть может только милиция и в том случае если Вы нарушаете закон или совершаете преступление. Поэтому если органы опеки придут посмотреть Ваши "условия", то Вы можете не впускать их в квартиру. Хотя сделать это наверное стоит, но перед этим попросить документы, позвонить в их организацию убедиться, что там есть решение посетить Вас, поинтересоваться основаниями для принятия такого решения. Пока разговариваете по телефону можете держать их за дверью. Как только они войдут в квартиру потребуйте снять обувь, если ребенок спит то Вы опять же можете позволить только взглянуть, что ребенок спит, вы вправе на дать им будить его.
И как только они вошли в квартиру включайте видеокамеру. Без включенной видеокамеры наотрез отказывайтесь от дальнейшего общения. Видеофиксация и знание своих прав очень сильно тормозит особо рьяных "чинушей", поэтому возможно и пропадет желание связываться.
Жизнь-борьба и иногда она испытывает нас. Относитесь к этому философски. Удачи...
Ну а что касается органов опеки, для меня это верх наглости, если все же она вздумает туда "настучать", т.к. наверное в нашем обществе есть дети, которые действительно нуждаются в защите и если у воспитателей есть глаза они видят, в каких условиях живет мой ребенок, это смешно даже.
На выпуске случился скандал, который опять же из жалости не стал раздувать. Но он не с воспитателями, а с медработниками. Оказывется, медкарты наших детей заполняют без осмотра. Предшкольный осмотр показывает, что дети не так здоровы, как по карте детсадов. А это - беда. Многое уже запущено
Обидно другое, что сейчас действительно такое отношение к детям в садах, что опасно туда ходить. По рассказам мамы моего парня, если бы раньше такое случилось (не досиживали до 7 часов, подобные разговоры, и отношение, что ребенок голодный до 8 часов, если воспитатель берет его до этого времени), то это могло послужить весомым поводом для увольнения. Боялись, сейчас же, не боятся, поэтому и отношение такое!!!!!!!!!
Я сначала думала как ты бороться, чтобы ребенка устроить в три года, а вот фиг вам.
У нас уже лет 7 в Железке идёт жуткая борьба за сады. Пишут девочки Путину, Медведеву, в Прокуратуру, устраивают митинги, приезжают разные ТВ.
Вот без толку, хоть умри.
У одной из активисток сыну 3 года, в очереди 964, у другой 2,10 в очереди 765...
В Железке 5 платных садов,из них в трех мест нет на ближайшие 2 года минимум. Оставшийся платный сад стоит 25 тысяч в месяц, получается, что если я буду получать например 45 - 25, буду работать в Москве всего за 20 тысяч
Однако, в этом саду тепло, светло и сытно, в группе 8 человек, система Монтесорри и англицкий
Придётся.
Что касается стукачества и органов опеки, берем пример с Запада...не лучший вариант причем. Интересно, куда смотрят органы опеки, если ребенок на цепи сидит, ил когда трупы детей в Пехорку выкидывают?
А как лезть в нормальные семьи - они первые. Дальше двери не пущу!
Анют, ну есть же еще варианты с нянями на неполный день, возможно, будет получаться дешевле. Работать ты все же будешь за 45, просто ребенок будет в приоритете, ничего не поделать.
Может, через пару лет и не придется, может еще садик построят или переедете куда. Мало ли.
Покупали мы квартиру в 2004 там, в квартале "Париж" - это на Автозаводской улице!
По плану затройки рядом нашей новостройкой должен был быть возведен детский сад.
Однако вместо детского сада возвели новый дом
Понятно! хорошо, люди решат проблему с квартирным вопросом! Но это одна строна медали, решат квартирный вопрос, родят детей. А куда детей девать по достижении ими 1,5 2 или 3-х летнего возраста?
Не думают об этом власти Железки, а скорее всего думают о том, что с нововыстроенного дома можно больше получить материальной выгоды, нежели чем с социального объекта - Д/С!
В Москве хотя бы застройщику не дают разрещение на строительство дома пока он не возведет социальный объект. Или я ошибаюсь?
Хорошая няня стоит гораздо дороже, а остальным я ребёнка не доверю.
Писать, что воспитателям выгодно, что чем больше они "заморозят" детей, и чем меньше их придет - выгодно, это уже не в какие рамки не входит! Давайте уважать труд воспитателей и няничек! Реально таких злодеев среди них практически нет.
Жалующиеся на свою мизерную зарплату воспитатели и нянечки гордо отвергали мои попытки заплатить за 1-2 часа вечером с моим ребенком и читали бесконечные нотации на тему, какая я плохая мать, что не могу вовремя прийти к единственной дочери. И это не смотря на то, что официально садик работал до 19.00.
До сих пор великой тайной для меня остается то, как все остальные ухитрялись забирать детей в 3-4 часа. Спрашивала об этом многих своих знакомых: или бабушки, или гонки на выживание. Третьего не дано.
Так что при нынешнем раскладе, хотя бы с целью избавиться от "поздних забираний", на меня наверняка бы "накапали" в органы опеки.
После детского сада нас ждали другие "сюрпризы": первые два месяца , в связи с ремонтом в школе, нас попросили приводить детей к 9, а забирать в 11. Тем, кто пытался роптать , было категорично сказано, что они ненавидят своих детей и хотят их смерти от запаха краски. Так что и эти тоже сдали бы меня "опекателям".
Обидно даже не все это, обидно, что многие считают эту огромную проблему (работать и иметь детей)несуществующей или этаким редким "форс-мажором" у отдельных невезучих людей. Даже здесь в комментах прозвучало "...попали в историю". Это "попадалово" уносит у многих лучшие трудоспособные годы в никуда или в нищенскую работу в бюджете, где можно из-за мизерности зарплаты договориться об "особом режиме работы".
Вывод: в настоящее время материнство и работа несовместимы, поэтому рожая "трудовой резерв" стране готовьтесь к этому заранее: тренируйтесь физически (бег в сад и из сада, часто с рбенком на руках)и морально (родителей малышей ненавидят в поликлинике, саду, на работе, а теперь и в опеке).
И еще один момент: теперь я ненавижу фразу "ну остальные ведь как-то устраиваются..." КАК?????
Эмоционально получилось, хотя дети выросли. Видать кипит в душе до сих пор.
1. Договорились с неработающими мамами забирать не одного, а двоих детей
2. У многих работали по 2-4 часа студенты дневники
3. Родственники за деньги (нежелательный вариант, много проблем и жалоб на "напосильную ношу")
Часто вижу объявления о няне на 2-3 часа на корпоративной почте, видимо так тоже можно искать "надежного" человека.
Есть знакомая, водит туда ребенка, однажды прищла забирать ребенка, в садике холодно, и ребенок давно описался (на случай неожиданностей, сменная одежда была). Подбробностей точно не знаю, но разбор полетов был точно.
Ребенку моей знакомой "добрая" воспитательница сказала "Наверно твои родители вообще о тебе забыли". После этого у ребенка появился огромный страх, что "родители забудут" и он их больше вобще никогда не увидит. Если оставался последним, впадал в жуткое состояние и встречал маму словами "ты помнишь про меня?" Пришлось им взять няню на 4 часа каждый день, чтоб забирать в 16.00.
Первый раз, ездили на котлованы купаться, обратно поехали, а меня забыли. Старатели случайно нашли, накормили, а потом родители приехали и забарали меня.
Второй раз в лесу оставили, грибники нашли, вернули родителям.
В третий раз потеряли опять же в лесу, нашли вечером, спящим в обнимку с волком(!).
С момента похода в школу у нас появились няни. Сначала просто довести от школы до дома, потом на полдня, до моего прихода с работы. С посещением всех занятий и кружков. Сейчас существуем в таком режиме. Меня устраивает.
А круглосуточные заведения вообще лишают родителей радости быть родителями.
Важен не только результат (родили, вырастили), но и процесс.
Так что, не смотря на все проблемы, наслаждайтесь общением с ребенком. Годы пройдут, сад останется в прошлом, а сын с вами
А дети наши хитрюги, им даже нравится болеть: мама рядом, в сад не надо, опять же вокруг любовь и вкусности разные. Это любовь, однако.
С другой стороны если вы часто в ДТП попадаете, то последующее ОСАГО вам в копеечку влетит. И тут вроде как никто не против. А больничные это такое же страхование.
А вот о детях не подумали. Я бы оставил старый порядок расчета для детей до 7 лет.
Сегодня услышал, что Владимир Владимирович с Дмитрием Анатольевичем задумались, а не перегнули ли они палку со ставками страховых взносов, может на следующий год и больничные опять поменяют. Выборы ведь все-таки
Только всем 1С-ки обновил под этот новый закон, и опять все поменяют. И опять с Нового года стойка на ушах
Вот потом штрафов-то накатают...
и снова-здорово.
А садик мне оень нравился, по крайней мере там на меня никто не орал
Когда у нас родилась доча (мы тогда (2007 г.) жили в области в Железке) мы с женой решили, что нужно перебираться в Москву, так как бабушки у нас живут далеко от нас, а если отдавать ребенка в сад - то мы бы не успевали её забирать. Кстати мы знали о том, что в Железке проблема с садами и это было одним из пунктов по которому мы хотели перебраться в столицу. Каждый из нас работал в столице, до работы добирались порядка 1,5 часов (это время в пути не учитывая простои и ожидания).
В общем переехали в 2008, с трудом устроили дочь в государственный сад (на Богородском храме), который не рядом с домом. Возим от дома на трамвае порядка 15-20 минут.
Мне повезло что территориально сад и моя работа находятся в получасе езды на трамвае. так что отвожу и забираю дочь, как правило, я.
В 2010 у нас родился сын, так что сейчас наша мама сидит в отпуске по уходу за ребенком и если у меня не получается вовремя забрать дочь, то она забирает сама.
С садом я думаю нам повезло, так как персонал работает адекватный. Сад работает до 19-00. Я всегда прихожу до этого времени (как правило в 18-35) и забираю дочь последней. В предпраздничные дни сад работает до 18-00. Воспитательнице всегда можно позвонить, если опаздываю и предупредить (если я в пути, но из-за пробок опаздываю). Женщина относится с пониманием, сама же мама, её дочь в этот же сад ходит.
Конечно без бабушек, дедушек или каких-либо рук тяжело, особенно когда дети враз болеют, особенно тяжело маме, когда она с двумя больными детками дома одна днем! Но что делать!? мы их рожали, нам и терпеть!
В конце концов продолжительность официально установленного рабочего дня сотрудников сада никто не отменял!!!
Поговорите по человечески с заведующей сада. Если, конечно, не найдете с её стороны понимания , то думаю надо обращаться выше - в Департамент образования города (области)! Предположу, что на уровне заведующей можно решить проблему. Зачем ей выносить "сор из избы" на более высокий уровень!
Такая система является неотъемлемой частью ювенальной юстиции(далее ЮЮ), старательно и последовательно внедряемой в России. Ювенальная юстиция представляет собой свод нормативно-правовых актов, касающихся несовершеннолетних граждан. Насколько мне известно, в России копируется система ЮЮ, принятая во Франции. История актрисы Натальи Захаровой только вершина айсберга.
Набрав в поисковике словосочетание "ювенальная юстиция", можете найти мнения как её сторонников , так и противников , в том числе точку зрения представителей религиозных конфессий.