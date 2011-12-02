Мысли вслух или мой ответ новому формату блогов.

Редко сейчас пишу из-за отсутствия времени, но последние события не могла не откомментировать, слишком задело, даже неприятно задело.
Да, действительно, раньше было трудно стать блоггером, портал был заинтересован в интересных, мыслящих людях, часто ТОП-менеджерах. Наверное, я, как и некоторые, на тот момент весьма активные форумчане (кто с порталом практически с первых дней его открытия) в формат блогов в общем-то не очень вписывались, но блог мне открыли (за что я благодарна Филиппу и Катюше Суворовой), и мне казалось что меня читали, много комментировали, каждый раз пыталась найти интересную тему, а не просто отписаться. Получилось или нет, решать вам, но я старалась быть интересной, в некоторых кругах я даже стала весьма популярна)), но как человеку скромному от природы мне иногда такая популярность не льстила, а наоборот..
Поэтому новый формат меня, если честно, даже немного порадовал. Ну а почему бы и нет, каждый зарегистрированный пользователь имеет возможность писать, рассуждать, мыслить, по-моему, это замечательно.
Только получилось все как всегда, любую даже самую замечательную идею можно опошлить. Ну зачем, скажите, и правда, превращать блог в народный рейтинг, высказывать претензии банкам, писать какие двустрочные посты или наоборот обо всем, а толком ни о чем. У многих людей, по-моему немного извращенное понимание «блоггера» на банки.ру. Причислять нас (уж простите) к какой-то касте небожителей… ну глупо это все, господа. И уж тем более глупо нам считать себя таковыми. Самый страшный грех в христианстве – это гордыня.. и мне искренне непонятно и жаль, что люди ставят себя выше остальных. Да, возможно, Филипп и Елена уже не так заинтересованы во многих банках, как раньше, когда проект только только открывался, но мне кажется что это не потому, что они выше всех, а потому что происходит развитие, это нормальный процесс, банков стало больше, да что там больше, иногда мне кажется, что теперь не они столь заинтересованы в банках, сколько банки в рекламе!! Но опять же, это нормально, так и должно протекать РАЗВИТИЕ. Человеческий ресурс не безграничен и возможно, у них просто физически не хватает времени почтить лично каждого руководителя. Думаю это надо понимать и с этим считаться.
Ну а то, что «не хочется вести блог наряду с обычными людьми»: мне кажется это уж совсем перебор. Кто разрешил человеку считать себя необычным, кто наделил его такими полномочиями? Все это неприятно. И правда, очень жаль, что некогда самый позитивный портал превращается в место склок, обид, каких-то непонятных претензий и нереализованных амбиций.
Комментарии 41
А теперь ,как сказал Negoro,я с ним полностью согласна, много словесного поноса,простите меня за выражение.
И это началось не так давно: около месяца назад? Нет?
Если судить по Вашему посту, Вы явно не прочитали сообщение Филиппа. В нем черном по-белому написано, что блоги не будут превращаться в народный рейтинг и пр. Исправят. И на солнце бывают пятна (с).
Да, не нравится. И что? Надо об этом кричать на весь двор? Нет. Не нравится - предложи, как сделать лучше (с). Критиковать могут все.
П.С. Простите, я не граммар-наци, но меня убивает, что Вы пишите имя "Филипп" с ошибкой, поправьте, пожалуйста.
to модераторы: Просила Вас ранее исправить ошибку, не исправили.
Еще раз говорю, не нравится. И еще раз спрашиваю, надо именно сейчас кричать об этом, когда все говорят, что грядут изменения, ошибки со временем исправят.
П.С. Москва не сразу строилась (с).
Вам, видимо, нравится воду в ступе толочь. Когда все уже высказались, и все ошибки приняли во внимание (большинство уже исправили).
Елена, Вы несправедливы. С. Иванов нигде не употреблял выражение «не хочется вести блог наряду с обычными людьми». Его фраза звучит: "Поэтому я «голосую ногами», отказываясь делить пространство блога с «кем угодно»". Далее он развивает эту мысль: "Коль портал сделал выбор в сторону «работать с кем угодно», я делаю зеркальный выбор: «с кем угодно не работать». " Согласитесь, Вы в своей интерпретации исказили до неузнаваемости смысл слов С. Иванова. Что недопустимо в честной дискуссии. Он имеет право не стоять в одном ряду с малограмотными и графоманами, и коль скоро его принуждают к такому - абсолютно прав, уйдя в более комфортное для него пространство общения.
И где здесь агрессия?
После чего меня обвинили в игре слов, а говоря без "игры слов"- во лжи. И где же тут корректность блогера? И его миролюбие? Ну и вежливость заодно? Или невежливость - это если просто плюнули в лицо, а вежливость - если после этого поинтересовались моим самочувствием?
Заметьте, я нигде не высказывался о правоте/неправоте мнения оппонента, о его праве или отсутствии права иметь и высказывать мнение по высказыванию С. Иванова.
Ошибочно или нет мое мнение - не сейчас судить. Хотя - именно по ссылке к замечанию и попадаем на скриншот того, во что превратились блоги. И это один из критериев для оценки, прав или нет С. Иванов, и прав или нет я. Заметьте опять же, что я не само даже мнение С.Иванова защищаю, а его право иметь и высказывать свое мнение.
Мое же мнение такого, что читать блоги я буду продолжать именно тех людей, которые меня интересовали и интересуют до сих пор. Возможно, теперь я и опубликую свои мысли, но мои предпочтения все же не изменятся.