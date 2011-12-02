Мысли вслух или мой ответ новому формату блогов.

Редко сейчас пишу из-за отсутствия времени, но последние события не могла не откомментировать, слишком задело, даже неприятно задело.

Да, действительно, раньше было трудно стать блоггером, портал был заинтересован в интересных, мыслящих людях, часто ТОП-менеджерах. Наверное, я, как и некоторые, на тот момент весьма активные форумчане (кто с порталом практически с первых дней его открытия) в формат блогов в общем-то не очень вписывались, но блог мне открыли (за что я благодарна Филиппу и Катюше Суворовой), и мне казалось что меня читали, много комментировали, каждый раз пыталась найти интересную тему, а не просто отписаться. Получилось или нет, решать вам, но я старалась быть интересной, в некоторых кругах я даже стала весьма популярна)), но как человеку скромному от природы мне иногда такая популярность не льстила, а наоборот..

Поэтому новый формат меня, если честно, даже немного порадовал. Ну а почему бы и нет, каждый зарегистрированный пользователь имеет возможность писать, рассуждать, мыслить, по-моему, это замечательно.

Только получилось все как всегда, любую даже самую замечательную идею можно опошлить. Ну зачем, скажите, и правда, превращать блог в народный рейтинг, высказывать претензии банкам, писать какие двустрочные посты или наоборот обо всем, а толком ни о чем. У многих людей, по-моему немного извращенное понимание «блоггера» на банки.ру. Причислять нас (уж простите) к какой-то касте небожителей… ну глупо это все, господа. И уж тем более глупо нам считать себя таковыми. Самый страшный грех в христианстве – это гордыня.. и мне искренне непонятно и жаль, что люди ставят себя выше остальных. Да, возможно, Филипп и Елена уже не так заинтересованы во многих банках, как раньше, когда проект только только открывался, но мне кажется что это не потому, что они выше всех, а потому что происходит развитие, это нормальный процесс, банков стало больше, да что там больше, иногда мне кажется, что теперь не они столь заинтересованы в банках, сколько банки в рекламе!! Но опять же, это нормально, так и должно протекать РАЗВИТИЕ. Человеческий ресурс не безграничен и возможно, у них просто физически не хватает времени почтить лично каждого руководителя. Думаю это надо понимать и с этим считаться.

Ну а то, что «не хочется вести блог наряду с обычными людьми»: мне кажется это уж совсем перебор. Кто разрешил человеку считать себя необычным, кто наделил его такими полномочиями? Все это неприятно. И правда, очень жаль, что некогда самый позитивный портал превращается в место склок, обид, каких-то непонятных претензий и нереализованных амбиций.