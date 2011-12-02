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Мысли вслух или мой ответ новому формату блогов.

02.12.2011 18:10 41 1 442 просмотра
Редко сейчас пишу из-за отсутствия времени, но последние события не могла не откомментировать, слишком задело, даже неприятно задело.
Да, действительно, раньше было трудно стать блоггером, портал был заинтересован в интересных, мыслящих людях, часто ТОП-менеджерах. Наверное, я, как и некоторые, на тот момент весьма активные форумчане (кто с порталом практически с первых дней его открытия) в формат блогов в общем-то не очень вписывались, но блог мне открыли (за что я благодарна Филиппу и Катюше Суворовой), и мне казалось что меня читали, много комментировали, каждый раз пыталась найти интересную тему, а не просто отписаться. Получилось или нет, решать вам, но я старалась быть интересной, в некоторых кругах я даже стала весьма популярна)), но как человеку скромному от природы мне иногда такая популярность не льстила, а наоборот..
Поэтому новый формат меня, если честно, даже немного порадовал. Ну а почему бы и нет, каждый зарегистрированный пользователь имеет возможность писать, рассуждать, мыслить, по-моему, это замечательно.
Только получилось все как всегда, любую даже самую замечательную идею можно опошлить. Ну зачем, скажите, и правда, превращать блог в народный рейтинг, высказывать претензии банкам, писать какие двустрочные посты или наоборот обо всем, а толком ни о чем. У многих людей, по-моему немного извращенное понимание «блоггера» на банки.ру. Причислять нас (уж простите) к какой-то касте небожителей… ну глупо это все, господа. И уж тем более глупо нам считать себя таковыми. Самый страшный грех в христианстве – это гордыня.. и мне искренне непонятно и жаль, что люди ставят себя выше остальных. Да, возможно, Филипп и Елена уже не так заинтересованы во многих банках, как раньше, когда проект только только открывался, но мне кажется что это не потому, что они выше всех, а потому что происходит развитие, это нормальный процесс, банков стало больше, да что там больше, иногда мне кажется, что теперь не они столь заинтересованы в банках, сколько банки в рекламе!! Но опять же, это нормально, так и должно протекать РАЗВИТИЕ. Человеческий ресурс не безграничен и возможно, у них просто физически не хватает времени почтить лично каждого руководителя. Думаю это надо понимать и с этим считаться.
Ну а то, что «не хочется вести блог наряду с обычными людьми»: мне кажется это уж совсем перебор. Кто разрешил человеку считать себя необычным, кто наделил его такими полномочиями? Все это неприятно. И правда, очень жаль, что некогда самый позитивный портал превращается в место склок, обид, каких-то непонятных претензий и нереализованных амбиций.

Комментарии 41

Тата  (Тата)
#
" некогда самый позитивный портал превращается в место склок, обид, каких-то непонятных претензий и нереализованных амбиций. " (с),Лена,это было давно.
А теперь ,как сказал Negoro,я с ним полностью согласна, много словесного поноса,простите меня за выражение.
И это началось не так давно: около месяца назад? Нет?
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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Нет, это началось несколько раньше. С поощрения троллинга.
user135773  (user135773)
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Блоги открыли для всех чуть больше месяца назад.
user135773  (user135773)
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Елена,
Если судить по Вашему посту, Вы явно не прочитали сообщение Филиппа. В нем черном по-белому написано, что блоги не будут превращаться в народный рейтинг и пр. Исправят. И на солнце бывают пятна (с).
user135773  (user135773)
#
Эм, Елена, Вы противоречите самой себе.
Цитата
Поэтому новый формат меня, если честно, даже немного порадовал. Ну а почему бы и нет, каждый зарегистрированный пользователь имеет возможность писать, рассуждать, мыслить, по-моему, это замечательно.

Да, не нравится. И что? Надо об этом кричать на весь двор? Нет. Не нравится - предложи, как сделать лучше (с). Критиковать могут все.
П.С. Простите, я не граммар-наци, но меня убивает, что Вы пишите имя "Филипп" с ошибкой, поправьте, пожалуйста.
to модераторы: Просила Вас ранее исправить ошибку, не исправили.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
На самом деле даже смешно, я знаю, как пишется имя Филипп)) но вот в чем дело, если ранее, об этом мне вряд ли кто-то бы указал, теперь времена меняются, цензура....
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Извините, но и свои такого рода высказывания надо проверять и перепроверять. Чтобы не получилось так, что Вы используете слово "пишете" в повелительном наклонении. Примите мои уверения в совершеннейшем почтении и проч. smile;)
user135773  (user135773)
#
Игорь, это опечатка, отправила не проверив, бывает. Сообщения, забивающие эфир а-ля "сорри, в этом слове допущена ошибка" из-за отсутствия редактирования - жутко раздражают, поэтому оставила как есть.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
сейчас я прочитала сообщение Филиппа, да верю, но ведь новый формат блогов не мне не нравится, не так ли?
user135773  (user135773)
#
Да, Вы в своем посте совсем не против нововведений, как я поняла.

Еще раз говорю, не нравится. И еще раз спрашиваю, надо именно сейчас кричать об этом, когда все говорят, что грядут изменения, ошибки со временем исправят.

П.С. Москва не сразу строилась (с).
Елена Пушникова  (Алёна))
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Да что вы хотите то от меня? Я не кричу, а высказываю свое мнение, по-моему имею право.
user135773  (user135773)
#
А я свое, и по-моему тоже имею право)))

Вам, видимо, нравится воду в ступе толочь. Когда все уже высказались, и все ошибки приняли во внимание (большинство уже исправили).
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Нравится, и что))) я вообще-то на ошибки никому не указывала. То, что вы видите и читаете, ваше право, вы меня можете и не читать, и уж тем более не комментировать. Как то болезненно общение наше протекает...
user135773  (user135773)
#
Ну, раз болезненно, удалите их все. Как свое;)
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Елена, Вы несправедливы. С. Иванов нигде не употреблял выражение «не хочется вести блог наряду с обычными людьми». Его фраза звучит: "Поэтому я «голосую ногами», отказываясь делить пространство блога с «кем угодно»". Далее он развивает эту мысль: "Коль портал сделал выбор в сторону «работать с кем угодно», я делаю зеркальный выбор: «с кем угодно не работать». " Согласитесь, Вы в своей интерпретации исказили до неузнаваемости смысл слов С. Иванова. Что недопустимо в честной дискуссии. Он имеет право не стоять в одном ряду с малограмотными и графоманами, и коль скоро его принуждают к такому - абсолютно прав, уйдя в более комфортное для него пространство общения.
user135773  (user135773)
#
Ниже ответ на Ваше сообщение.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Даниил, игра слов... Поверьте, к Сергею Иванову за время существования его блога я относилась замечательно, до сих пор считаю его одним из самых умнейших и образованных людей.. но.. по-моему и правда... немноооожко занесло... и это не только мое мнение, хоя возможно причина такого поведения несколько глубже нам с вами известного..
Ирина Волкова  (IrinaSPB)
#
Да не особо занесло, Вы посмотрите с какой скоростью строчат новые блогеры.Просто раньше писали люди, которых было интересно читать,а сейчас... Даже не знаю как сказать, что бы не обидеть.У Вас посты появлялись раз в месяц, и это я считаю правильно, говорить надо,когда есть что сказать.И я очень рада,что Сергей своим уходом поднял эту тему,и что поправили рейтинги блогеров,а то заходить в блоги уже не хотелось,невозможно было выискивать что-то интересное в этой мути.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Не обидели, даже наоборот, Ирина, спасибо, я правда старалась, а тема Сергея возмутила общественность, надеюсь он нас читает...
Ирина Волкова  (IrinaSPB)
#
Елена, пишите пожалуйста и дальше ,как я поняла, что одним из основных мотивов Филиппа сделать блоги вседоступными была не активность в блогах, в том числе и посетителей.Как посетитель обязуюсь быть более активной,и не только читать,но и отвечать,и высказывать мысли (если будут умные).А по п.1 Сергея мне кажется никто не осудил, а наоборот поддержали.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Еще раз спасибо, Ирина, буду писать обязательно!
user135773  (user135773)
#
Какой рейтинг блоггеров поправили? Поправили рейтинг з-а-п-и-с-е-й, хотя бы прочитали внимательно последние сообщения, а потом уже говорили, правда.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ваша идейность не имеет границ.... мне даже страшно, что будет дальше
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Игра слов - это когда Вы начинаете искаженно псевдоцитировать автора, искажая смысл его слов до неприличия. Постыдитесь. Если уж вкладываете в собствеенытекст свое понимание авторского текста, так не надо
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
(продолжение) придавать ему внешние признаки цитаты. Игра слов - не игрушки. Это хамство в данной конкретной ситуации. Имхо.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Вот и смысл моего поста собственно про это.... именно вы хамите, Даниил, пытаетесь застыдить меня. Для чего вам то это нужно.. Я права, люди на портале перестали быть корректными, доброжелательными.. ну что ж, это издержки популярности, Елене и Филиппу могу только пожелать быть сильнее и выше всего этого. А с вами, Даниил, тема закрыта.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Элементарно - не передергивайте, не коверкайте чужие слова в угоду собственному мнению и Вас никто не будет жестко поправлять. Это - не хамство, это жесткое, но справедливое воздание по заслугам. В конкретном случае. Тема закрывается, когда она заканчивается.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Даниил, научитесь вести корректно беседу. Если не получается, лучше ничего не пишите. Для начала огр аничусь предупреждением.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
В чем именно некоректность? Прочитаем автора этого блога - искажение высказывание другого блогера, это разве корректно? Читаем пост ниже - тоже корректно? Вопросы задаю, дабы понимать - что воспринимается как корректное высказывание и что - как некорректные.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Некорректность вырадается в том, что вы слигком агрессивно доносите свою позицию (на мой взгляд, ошибочную, кстати), обвиняете и прессингуете оппонента. Вас вежливости не учили?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
По-хорошему, надо было написать так: Лена, мне кажется, Сергей Леонидович вкладывал другой смысл в свои слова...
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Мне не кажется. Повторно:
Елена, Вы несправедливы. С. Иванов нигде не употреблял выражение «не хочется вести блог наряду с обычными людьми». Его фраза звучит: "Поэтому я «голосую ногами», отказываясь делить пространство блога с «кем угодно»". Далее он развивает эту мысль: "Коль портал сделал выбор в сторону «работать с кем угодно», я делаю зеркальный выбор: «с кем угодно не работать». " Согласитесь, Вы в своей интерпретации исказили до неузнаваемости смысл слов С. Иванова. Что недопустимо в честной дискуссии. Он имеет право не стоять в одном ряду с малограмотными и графоманами, и коль скоро его принуждают к такому - абсолютно прав, уйдя в более комфортное для него пространство общения.
И где здесь агрессия?
После чего меня обвинили в игре слов, а говоря без "игры слов"- во лжи. И где же тут корректность блогера? И его миролюбие? Ну и вежливость заодно? Или невежливость - это если просто плюнули в лицо, а вежливость - если после этого поинтересовались моим самочувствием?
Заметьте, я нигде не высказывался о правоте/неправоте мнения оппонента, о его праве или отсутствии права иметь и высказывать мнение по высказыванию С. Иванова.
Ошибочно или нет мое мнение - не сейчас судить. Хотя - именно по ссылке к замечанию и попадаем на скриншот того, во что превратились блоги. И это один из критериев для оценки, прав или нет С. Иванов, и прав или нет я. Заметьте опять же, что я не само даже мнение С.Иванова защищаю, а его право иметь и высказывать свое мнение.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
P.s. А как насчет высказывания о красной дорожке? Оно тоже корректно, вежливо и не несет в себе агрессии?
user135773  (user135773)
#
Не Ваш, мой.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Даниил, вы еще никак не успокоитесь? Воспринимаете посягательство на С.Иванова как личное оскорбление?? Это ВАШИ проблемы, никто на него не посягает, хватит устраивать тут показательную защиту и обвинять меня в несуществующих грехах. Это мой блог и мое мнение. Вы можете просто не писать тут, а не выкладывать ссылки, обличающие меня в незнании русского языка. Мелко это все... с именем Филипп мы уже разобрались, но я больше никому и ничего доказывать не буду. Каждый последующий агрессивный коментарий с вашей стороны будет удален.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Мои извинения, но где мне задали вопрос - там я на него и ответил. Кстати, по поводу русского языка ... это не ко мне, наверно? Ссылки же и вовсе никакого отношения к великому и могучему не имеют. Ах да, вопрос про красную дорожку конечно же не Вам адресован. Это вопрос, повторно заданный Филиппу Ильину-Адаеву. Да, я могу не писать тут. И ей-богу, с превиликим удовольствием покину Ваш блог. Прощайте.
user135773  (user135773)
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Постелите ему красную дорожку. Правда. Его фраз с "кем угодно" звучит отвратительно. Елена же его фразу облагородила. А Сергей Леонидович зазнался. Он не настолько крут, каким хочет казаться.
olga_putyatina  (olga_putyatina)
#
Как тут не извращай, фраза звучит так, какое содержание в нее вложили. Это было уж точно сделано сознательно. Судить, конечно, не нам, но это выбор Сергея Леонидовича.

Мое же мнение такого, что читать блоги я буду продолжать именно тех людей, которые меня интересовали и интересуют до сих пор. Возможно, теперь я и опубликую свои мысли, но мои предпочтения все же не изменятся.
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