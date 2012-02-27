Перемен требуют наши сердца...

В выходные по НТВ смотрела передачу "Кодекс мести". Немного задела за живое, захотелось обсудить. В передаче рассказывали про этаких "робин гудов" нашего времени, про борцов с несправедливостью. Особенно поразила молодая девушка, которая в одиночку пытается бороться с педофилами.



Самое смешное, и одновременно, страшное в этой истории то, что нашей доблестной полиции, казалось бы, нет до этого никакого дела. Но как она это делает.. достойно всяческих похвал, ищет сайты, на которых тусуются эти самые педофилы, вступает с ними в переписку, узнает адреса, пароли, явки, и с пылу, с жару преподносит их готовеньких в полицию.. те благосклонно принимают... но лишний шаг делать отказываются: ну нет у них ни времени, интернета тоже нет для вычисления преступников, в общем, ненужное это занятие заниматься своей работой.



Вот из этой передачи накануне выборов вынесла для себя одну мораль, что в нашем государстве, практически каждый пытается увильнуть от своих обязанностей, пытается переложить ответственность за что-то на плечи другого человека. И какого вы нам президента не поставьте, ничего не изменится, пока не поменяемся мы с вами внутренне. Особенно это проявляется в крупных городах, мне до сих пор (хотя я уже 10 лет живу в Москве) трудно к этому привыкнуть, трудно, что каждый сам по себе, обидно, что все переводится в плоскость денег, хотя куда же без них, конечно.



Такая "школа жизни", безусловно, закаляет, но с каждым днем все страшнее становится наблюдать за алчностью и безразличием людей друг к другу. Люди даже дружить друг с другом почти перестали, общаются тесными группками родственников (если очень повезет) и боятся лишний раз вызвать злость и зависть у окружающих. Поэтому сложно ожидать волшебства от правительства, будущего президента, пока мы не поменяем свое отношение в головах... Навеяло в общем.