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Перемен требуют наши сердца...

27.02.2012 22:03 9 3 440 просмотров
В выходные по НТВ смотрела передачу "Кодекс мести". Немного задела за живое, захотелось обсудить. В передаче рассказывали про этаких "робин гудов" нашего времени, про борцов с несправедливостью. Особенно поразила молодая девушка, которая в одиночку пытается бороться с педофилами.

Самое смешное, и одновременно, страшное в этой истории то, что нашей доблестной полиции, казалось бы, нет до этого никакого дела. Но как она это делает.. достойно всяческих похвал, ищет сайты, на которых тусуются эти самые педофилы, вступает с ними в переписку, узнает адреса, пароли, явки, и с пылу, с жару преподносит их готовеньких в полицию.. те благосклонно принимают... но лишний шаг делать отказываются: ну нет у них ни времени, интернета тоже нет для вычисления преступников, в общем, ненужное это занятие заниматься своей работой.

Вот из этой передачи накануне выборов вынесла для себя одну мораль, что в нашем государстве, практически каждый пытается увильнуть от своих обязанностей, пытается переложить ответственность за что-то на плечи другого человека. И какого вы нам президента не поставьте, ничего не изменится, пока не поменяемся мы с вами внутренне. Особенно это проявляется в крупных городах, мне до сих пор (хотя я уже 10 лет живу в Москве) трудно к этому привыкнуть, трудно, что каждый сам по себе, обидно, что все переводится в плоскость денег, хотя куда же без них, конечно.

Такая "школа жизни", безусловно, закаляет, но с каждым днем все страшнее становится наблюдать за алчностью и безразличием людей друг к другу. Люди даже дружить друг с другом почти перестали, общаются тесными группками родственников (если очень повезет) и боятся лишний раз вызвать злость и зависть у окружающих. Поэтому сложно ожидать волшебства от правительства, будущего президента, пока мы не поменяем свое отношение в головах... Навеяло в общем.

Комментарии 9

Mephistophilus  (Desperado17)
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Любые изменения нужно начинать с себя. Есть даже очень отличная русская поговорка " На бога надейся да сам не плошай" smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
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Полностью с Вами согласна, Степан, вот только, к сожалению многие люди во всех своих бедах привыкли винить всех вокруг, но только не себя.
olga_putyatina  (olga_putyatina)
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Есть в этом определенная доля истины, но, как говорится, в каждой стае есть паршивая овца, а также в этой стае есть и хорошие, открытые люди. Они всегда готовы за тебя порадоваться и помочь в беде, они на все 100 % процентов выполняют свою работу. И тут дело вовсе не в размерах городов, а в нравственности каждого человека. smile;)
Евгений  (Адреналин1)
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У меня лично много отличных друзей, которых я приобрел по большей части на работе (со школьными не общаюсь), встречаемся почти каждые выходные, у нас разный социальный статус, есть и собственники среднего бизнеса и менеджеры и руководители Банков, отлично проводим время, общаемся, играем в настольные игры, ездим друг к другу в гости. Я на себе не ощущаю, то о чем Вы пишите Елена! А с родственниками так вообще повезло, как только какой нибудь праздник, так все за стол не помещаются таскаем стулья от соседей -))) , а семья то только растет, кто то женится, кто то детей заводит -))) Просто нужно жить и уметь радоваться этой жизни. А то о чем Вы пишите было есть и будет всегода во все времена и во всех странах мира, люди по природе своей такие и ничего с этим сделать никогда не получится.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Мне, Слава Богу, тоже повезло с родными. А пишу и рассуждаю я о том, о чем показывапют по ТВ, пишут в газетах и это есть правда жизни, к сожалению. Сложно на это закрывать глаза.
Евгений  (Адреналин1)
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Если грустить из за всего что показывают по телевизору, то можно свихнуться -))
ГЌГЁГЄГ®Г«Г Г© Г‘Г¬ГЁГ°Г­Г®Гў  (Tier)
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Последний абзац особо актуален, хоть по помаленьку процесс пошел в положительную сторону. Люди стали более внимательными и доброжелательнее к другим.
Шарухин Антон  (toshik80)
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А у нас вообще контролирующие органы работают по указке сверху!
Например требовать исполнения закона "Об ограничении курения табака" (принят в 1996м) наша мэрия решила только в 2011м. Разослала во все магазины которые находятся ближе чем 100 м от школ и садиков письма с требованиями "Прекратить торговать сигаретами", а до этого 15 лет ей ни было никакого дела.

Или другая история с уважаемыми судебными приставами.
Есть такая статья 20.25 КоАП РФ "Неуплата штрафа в неустановленный срок грозит уплатой штрафа в двойном размере или арестом до 15 суток"
Дак вот...
Если штраф тебе гаишник выписал, а ты заплатил с опозданием, то тебе за это ничего скорее всего не будет. Пока...
А вот если тебе судья штраф выписал. Пусть хотя бы и 100 руб. Сядешь как миленький и хорошо если только на сутки. Это уже зависит от настроения судьи.
А еще есть закон "Об охране труда" в котором говорится, что если ты работодатель то у тебя рабочие места должны быть аттестованы. Иначе штраф до 50000 руб.
Прокуратуре дали команду насобирать денег, ну и они пошли "по списку". Начиная с января 2012 года.
Вот когда начнет действовать механизм при котором за бездействие при сообщении гражданина о правонарушении могут крепко дать по шапке, тогда, что-то изменится и эти ребята начнут шевелиться. А так... Этих педофилов лови, дела заводи... возьни то сколько... Ну не мешают они жить и ладно. А вот если случиться что, тогда конечно.. и дело заведут и начнут что-нить делать. Ибо "раскрываемость"
Вобщем нам надо объединяться. В общественные советы. И не давать уважаемым полицейским спокойно спать. Писать жалобы. Тогда и они шевелиться начнут
Елена Пушникова  (Алёна))
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Объединяться, Антон, это очень хорошая идея, полностью поддерживаю! Не надо давать спать спокойно никому, особенно гос.органам. Я в своем первом посте писала, как я добивалась детского сада, через прокуратуру.. это был кошмар, моя сестра в поликлинику к специалисту тоже через жалобу попала, но это же не дело, почему так. неужели совсем нет совести?
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