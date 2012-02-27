Перемен требуют наши сердца...

В выходные по НТВ смотрела передачу "Кодекс мести". Немного задела за живое, захотелось обсудить. В передаче рассказывали про этаких "робин гудов" нашего времени, про борцов с несправедливостью. Особенно поразила молодая девушка, которая в одиночку пытается бороться с педофилами.
Самое смешное, и одновременно, страшное в этой истории то, что нашей доблестной полиции, казалось бы, нет до этого никакого дела. Но как она это делает.. достойно всяческих похвал, ищет сайты, на которых тусуются эти самые педофилы, вступает с ними в переписку, узнает адреса, пароли, явки, и с пылу, с жару преподносит их готовеньких в полицию.. те благосклонно принимают... но лишний шаг делать отказываются: ну нет у них ни времени, интернета тоже нет для вычисления преступников, в общем, ненужное это занятие заниматься своей работой.
Вот из этой передачи накануне выборов вынесла для себя одну мораль, что в нашем государстве, практически каждый пытается увильнуть от своих обязанностей, пытается переложить ответственность за что-то на плечи другого человека. И какого вы нам президента не поставьте, ничего не изменится, пока не поменяемся мы с вами внутренне. Особенно это проявляется в крупных городах, мне до сих пор (хотя я уже 10 лет живу в Москве) трудно к этому привыкнуть, трудно, что каждый сам по себе, обидно, что все переводится в плоскость денег, хотя куда же без них, конечно.
Такая "школа жизни", безусловно, закаляет, но с каждым днем все страшнее становится наблюдать за алчностью и безразличием людей друг к другу. Люди даже дружить друг с другом почти перестали, общаются тесными группками родственников (если очень повезет) и боятся лишний раз вызвать злость и зависть у окружающих. Поэтому сложно ожидать волшебства от правительства, будущего президента, пока мы не поменяем свое отношение в головах... Навеяло в общем.
Комментарии 9
Например требовать исполнения закона "Об ограничении курения табака" (принят в 1996м) наша мэрия решила только в 2011м. Разослала во все магазины которые находятся ближе чем 100 м от школ и садиков письма с требованиями "Прекратить торговать сигаретами", а до этого 15 лет ей ни было никакого дела.
Или другая история с уважаемыми судебными приставами.
Есть такая статья 20.25 КоАП РФ "Неуплата штрафа в неустановленный срок грозит уплатой штрафа в двойном размере или арестом до 15 суток"
Дак вот...
Если штраф тебе гаишник выписал, а ты заплатил с опозданием, то тебе за это ничего скорее всего не будет. Пока...
А вот если тебе судья штраф выписал. Пусть хотя бы и 100 руб. Сядешь как миленький и хорошо если только на сутки. Это уже зависит от настроения судьи.
А еще есть закон "Об охране труда" в котором говорится, что если ты работодатель то у тебя рабочие места должны быть аттестованы. Иначе штраф до 50000 руб.
Прокуратуре дали команду насобирать денег, ну и они пошли "по списку". Начиная с января 2012 года.
Вот когда начнет действовать механизм при котором за бездействие при сообщении гражданина о правонарушении могут крепко дать по шапке, тогда, что-то изменится и эти ребята начнут шевелиться. А так... Этих педофилов лови, дела заводи... возьни то сколько... Ну не мешают они жить и ладно. А вот если случиться что, тогда конечно.. и дело заведут и начнут что-нить делать. Ибо "раскрываемость"
Вобщем нам надо объединяться. В общественные советы. И не давать уважаемым полицейским спокойно спать. Писать жалобы. Тогда и они шевелиться начнут