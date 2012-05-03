Ура, я скоро стану автомобилистом...

Наконец-то я решилась купить свой первый в жизни автомобиль.. на эту тему уже дискутирую со своими родственниками и друзьями. Особенно резонанс вызывает эта тема у мужчин, заранее считающих женщину за рулем взрывоопасной смесью))) не могу не согласиться, но могу добавить, что и среди мужчин встречаются такие экземплярчики.К покупке решила подготовиться основательно, права у меня пылятся на полке уже 8 лет. Пережив лобовое столкновение не могла себя заставить несколько лет даже сидеть на переднем сидении, не говоря уж о том, чтобы начать водить.Теперь вижу в ситуации скорее необходимость, т.к. очень много мест, куда бывает неудобно добираться общественным транспортом, и супруг далеко не всегда свободен.С мая начинаю занятия с инструктором, и к лету, надеюсь мой заветный автомобильчик будет стоять у меня под окнами. Страшно ужасно, психологический барьер за 8 лет трудно преодолеть, но буду пытаться. Родители за меня боятся, ставя в основное условие приобретение автомобиля 6 подушек безопасности))), супруг критикует, сложно в общемМашину решила взять новую, чтобы было за нее страшно и не расслабляться.Очень хотелось бы спросить у девушек, как они начинали водить, какие проблемы на дороге возникают у них, ну и дорогих мужчин, которые всегда критикуют женщин за рулем. Кто с чего начинал, какие у них были первые автомобили и чего стоит остерегаться новичку на дороге???