Ура, я скоро стану автомобилистом...

Наконец-то я решилась купить свой первый в жизни автомобиль.. на эту тему уже дискутирую со своими родственниками и друзьями. Особенно резонанс вызывает эта тема у мужчин, заранее считающих женщину за рулем взрывоопасной смесью))) не могу не согласиться, но могу добавить, что и среди мужчин встречаются такие экземплярчики.
К покупке решила подготовиться основательно, права у меня пылятся на полке уже 8 лет. Пережив лобовое столкновение не могла себя заставить несколько лет даже сидеть на переднем сидении, не говоря уж о том, чтобы начать водить.
Теперь вижу в ситуации скорее необходимость, т.к. очень много мест, куда бывает неудобно добираться общественным транспортом, и супруг далеко не всегда свободен.
С мая начинаю занятия с инструктором, и к лету, надеюсь мой заветный автомобильчик будет стоять у меня под окнами. Страшно ужасно, психологический барьер за 8 лет трудно преодолеть, но буду пытаться. Родители за меня боятся, ставя в основное условие приобретение автомобиля 6 подушек безопасности))), супруг критикует, сложно в общем Машину решила взять новую, чтобы было за нее страшно и не расслабляться.
Очень хотелось бы спросить у девушек, как они начинали водить, какие проблемы на дороге возникают у них, ну и дорогих мужчин, которые всегда критикуют женщин за рулем. Кто с чего начинал, какие у них были первые автомобили и чего стоит остерегаться новичку на дороге???
Комментарии 9
Ну... И новичков на дороге остерегайтесь
Если серьёзно, то многие конкретные советы могут лишь помешать в начинании.
Как сказали ниже, соблюдайте ПДД, действуйте аккуратно и уверенно. А опыт сам придёт со временем.
Я вот как уже пол года вожу автомобиль, проехала 12000 км. Каждый раз закрывая свой автомобиль, и уходя домой, говорю ей "Ты моя хорошая" .
Я получила права сама, 4 месяца сдавала, была настойчива, и труды мои не прошли просто так. Всё это пошло в пользу. Вот салон, а вот и моя машинка). Моим первым автомобилем стала малометражка KIA. С салона конечно я побоялась сесть за руль, её пригнал домой супруг. Но на следующий день он уехал в командировку, и я осталась с ней наедине. А на улице холодно ноябрь. Ездить на работу в общественном транспорте не больно то хотелось. Недели 2 ладони были мокрые, на сигналы, либо критику со стороны других водителей, я не реагировала, но приехав домой, всегда разбирала причину их недовольства. Хочу сказать, что много водителей не знают ПДД, видимо права были куплены. И ездить по правилам было даже не много страшновато, потому что ты знаешь, что идешь правильно, а тебя подрезают, да ещё кричат в след. Поэтому смотреть надо в оба глаза. Но спустя 2 месяца я полностью адаптировать к нашим дорогам. Муж даже улыбнулся мне, и сказал" Ух, ты стала ездить как все!". Я поняла, что фраза "как все" означает, что я стала нарушать правила. Обещала исправится. Но а по другому ни как, главное быть в потоке, и следить не только за поведением своей машины, но и за другими водителями. Сейчас я в машине отдыхаю, нет напряжения, а прошло лишь 6 месяцев. Так что дерзайте, и не бойтесь! Главное знать ПДД, уметь видеть знаки, если требуется уступать на дороге, а не ехать , как бык, соблюдать скоростной режим, и тогда все будет ОК!
Инструктор безусловно поможет вспомнить все забытое 10 лет назад. На то он и инструктор. Мое мнение - ехать и начинать необходимо всем, ну если конечно ты не полный кретин и ты этого хочешь. В современном мире это просто элементарная человеческая потребность, в связи с огромными расстояниями. Все получиться у тебя, я даже не сомневаюсь!!!