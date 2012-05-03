Вход
Профиль Блог Лента Активность

Ура, я скоро стану автомобилистом...

03.05.2012 18:15 9 2 072 просмотра
Наконец-то я решилась купить свой первый в жизни автомобиль.. на эту тему уже дискутирую со своими родственниками и друзьями. Особенно резонанс вызывает эта тема у мужчин, заранее считающих женщину за рулем взрывоопасной смесью))) не могу не согласиться, но могу добавить, что и среди мужчин встречаются такие экземплярчики.

К покупке решила подготовиться основательно, права у меня пылятся на полке уже 8 лет. Пережив лобовое столкновение не могла себя заставить несколько лет даже сидеть на переднем сидении, не говоря уж о том, чтобы начать водить.

Теперь вижу в ситуации скорее необходимость, т.к. очень много мест, куда бывает неудобно добираться общественным транспортом, и супруг далеко не всегда свободен.

С мая начинаю занятия с инструктором, и к лету, надеюсь мой заветный автомобильчик будет стоять у меня под окнами. Страшно ужасно, психологический барьер за 8 лет трудно преодолеть, но буду пытаться. Родители за меня боятся, ставя в основное условие приобретение автомобиля 6 подушек безопасности))), супруг критикует, сложно в общем smile:) Машину решила взять новую, чтобы было за нее страшно и не расслабляться.

Очень хотелось бы спросить у девушек, как они начинали водить, какие проблемы на дороге возникают у них, ну и дорогих мужчин, которые всегда критикуют женщин за рулем. Кто с чего начинал, какие у них были первые автомобили и чего стоит остерегаться новичку на дороге???

Комментарии 9

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Поздравляю! Осторожнее на дорогах.
Ну... И новичков на дороге остерегайтесь smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Спасибо дорогой Моисей Абрамович, постараюсь быть аккуратнее, особенно с себе подобными smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
smile:)
Если серьёзно, то многие конкретные советы могут лишь помешать в начинании.
Как сказали ниже, соблюдайте ПДД, действуйте аккуратно и уверенно. А опыт сам придёт со временем.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Кстати, женщины водят аккуратнее!)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Аккуратнее.. возможно, но иногда не хватает внимательности и реакции.
Наля  (Наля)
#
Елена здравствуйте. smile;)
Я вот как уже пол года вожу автомобиль, проехала 12000 км. Каждый раз закрывая свой автомобиль, и уходя домой, говорю ей "Ты моя хорошая" smile:) .
Я получила права сама, 4 месяца сдавала, была настойчива, и труды мои не прошли просто так. Всё это пошло в пользу. Вот салон, а вот и моя машинка). Моим первым автомобилем стала малометражка KIA. С салона конечно я побоялась сесть за руль, её пригнал домой супруг. Но на следующий день он уехал в командировку, и я осталась с ней наедине. А на улице холодно ноябрь. Ездить на работу в общественном транспорте не больно то хотелось. Недели 2 ладони были мокрые, на сигналы, либо критику со стороны других водителей, я не реагировала, но приехав домой, всегда разбирала причину их недовольства. Хочу сказать, что много водителей не знают ПДД, видимо права были куплены. И ездить по правилам было даже не много страшновато, потому что ты знаешь, что идешь правильно, а тебя подрезают, да ещё кричат в след. Поэтому смотреть надо в оба глаза. Но спустя 2 месяца я полностью адаптировать к нашим дорогам. Муж даже улыбнулся мне, и сказал" Ух, ты стала ездить как все!". Я поняла, что фраза "как все" означает, что я стала нарушать правила. Обещала исправится. Но а по другому ни как, главное быть в потоке, и следить не только за поведением своей машины, но и за другими водителями. Сейчас я в машине отдыхаю, нет напряжения, а прошло лишь 6 месяцев. Так что дерзайте, и не бойтесь! Главное знать ПДД, уметь видеть знаки, если требуется уступать на дороге, а не ехать , как бык, соблюдать скоростной режим, и тогда все будет ОК!
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Спасибо Наля за ответ вам и за то, что подбадриваете.
olga_putyatina  (olga_putyatina)
#
Если есть желание, то просто необходимо учиться ездить, ведь все когда-то начинали, и уж точно никто не родился за рулем. Делать нужно это аккуратно, соблюдая, по возможности, правила дорожного движения. При это не стоит обращать внимания на то, что могут пикать вслед, если по их мнению ты слишком медленно едешь. Другой водитель в конце концов может и объехать, а гнаться сразу за опытными вперед, по-моему, очень глупо.
Инструктор безусловно поможет вспомнить все забытое 10 лет назад. На то он и инструктор. Мое мнение - ехать и начинать необходимо всем, ну если конечно ты не полный кретин и ты этого хочешь. В современном мире это просто элементарная человеческая потребность, в связи с огромными расстояниями. Все получиться у тебя, я даже не сомневаюсь!!! smile;)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Спасибо, сестра, вдохновилась я твоей затеей, так что надеюсь не отстану от тебя))
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения