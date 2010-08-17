Мамочки-карьеристки или мамочки-добытчицы

Ну, собственно, всем здравствуйте! Никак не ожидала, честно говоря, от себя, что окажусь в статусе блоггера, в будущем надеюсь активного.
Посему выражаю огромную благодарность Филиппу (Редактор) и Катюше (28_888) за то, что дали мне возможность почувствовать себя нужной сайту banki.ru и, надеюсь, мои мысли будут кому-то интересны.
Для начала представлюсь. Зовут меня Елена (Алёна)). На сайте с 2005 года, так что являюсь своего рода старожилой).
Долго я думала, о чем же написать свой первый пост. Перебирала в уме все свои жизненные проблемы, достижения, увлечения, процесс переезда из Хабаровска в Москву и попытку построить карьеру в московских банках от кассира до начальника отдела кредитования. Оказывается много можно о чем написать, тем более что клиенты банков, начинающие специалисты и пока еще студенты являются постоянными посетителями нашего ресурса и думаю, им было бы все это интересно, ну надеюсь, по крайней мере. Но решила, что все это будет, но чуть позднее. Сейчас же главным в моей жизни, да и всегда так будет, является ребенок. Мой Мишутка, которому 1 сентября исполнится 3 года, и который со мной и моей работой растет, развивается и наверное думает, почему у всех мамы, как мамы, а у меня такая, неугомонная, не желающая все 100% времени отдавать ему.
В связи с этим и возникла моя 1 тема. Мамы – карьеристки или если хотите мамы-добытчицы.
В наше время женщины являются для семьи всем: ты и мама, и жена, и кормилица в одном лице. Во всей этой жизненной суматохе надо попытаться правильно расставить приоритеты и попытаться не потеряться, распределив свое время таким образом, чтобы хватало и на работу и на общение с близкими.
Я уходила в декретный отпуск с банка, которому оставалось уже тогда недолго существовать, поэтому особыми иллюзиями себя не тешила, мне не было куда возвращаться. Когда через 3 месяца после родов мне позвонили и сказали, что в вашем банке уже работает временная администрация и что пора бы явиться за документами, для меня это не было неожиданностью. Но и радостью тоже. В моей семье к тому моменту сложилась ситуация, когда нужно стало выходить на работу. К сожалению, проценты по ипотечному кредиту не дремлют и выбора особого у меня не было. Надо и все, муж один не справлялся. Работу я нашла быстро, вышла, но тут и начались проблемки. Оказывается есть в наших банках люди, которые выше нас в должности, которые отказываются входить в наше положение. Нет, больничные я не брала, т.к. ребенок был с бабушкой, на работу приходила вовремя, не курила каждый час по 20 минут, делала свое дело хорошо считаю, но вопрос нормированности оказался болезненным. Ну нельзя было мне, начальнику отдела, уйти домой к четырехмесячному ребенку в 18-00, но и в 19-00 тоже нельзя. В итоге, каждый вечер становился в прямом смысле пыткой. В такой ситуации продолжать работать было бессмысленным, к сожалению, не у всех людей есть дети и работа для многих становится отдушиной.
Я сменила работу на менее оплачиваемую, нервную конечно, ответственную, но где в банке вы найдете что-то другое, тут как говориться мы заранее выбираем себе профессию и знаем на что идем. Оказалось, что можно все успевать с 9 до 18, в конце месяца бывали конечно авралы, но это не страшно, это естественный процесс банков.
Потом был период, когда моя мама почувствовала себя еще молодой и полной сил, вышла на работу, оставив меня дома с малышом.
Тут начался период переосмысления жизни, созерцания, дум о своем будущем. Я даже помогала семье в семейном деле и продолжаю делать это до сих пор, но работа скорее проходит больше на общественных началах)) хотя и в этом я вижу своего рода опыт, который обязательно пригодится в жизни..
А сколько было проблем с детским садом. Нет мест!!!! Нигде!!! В нашем довольно крупном городе ближайшего Подмосковья ситуация с садами просто катастрофическая. Мы стояли в очереди чуть-ли не с рождения, но шансов попасть даже в 3 года не было никаких. Я писала письма Президенту, в Управление образования, даже в Прокуратуру, и о, чудо, нам дали место!!! 1 сентября этого года в садик мы идем.
Теперь уже у меня проблема, скорее даже психологическая. 2 года перерыв, неужели придется начинать все с «нуля», ведь столько сил и времени было потрачено, пусть не на головокружительную карьеру, но все же… Надеюсь через несколько месяцев выйти на работу. Впереди долгий поиск. Опять встанет вопрос нормированности, ведь теперь надо будет забирать сына из сада.
Мамочки, как вы со всем этим справляетесь??? И неужели категория мам с детьми так и будет оставаться самой социально незащищенной, как в ситуации с детскими садами??? Делитесь опытом, пусть и не собственных примерах, думаю многим было бы интересно узнать и что-то почерпнуть для себя.
Комментарии 39
И что начала вести блог, и что подняла эту тему. Социальная защищенность женщин у нас только декларируется, но... обещать - не значит жениться
поэтому спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Меня долгое время спасала помощь мамы, говоря откровенно - до 11 лет она растила моего ребенка, а я была мамой выходного дня (когда утром я уходила, она еще спала, когда вечером возвращалась с работы - уже спала)
Сейчас дочери 13 лет, и у нас никого нет, кто мог бы присмотреть за ней. Могу сказать. что с одной стороны в 13 - уже вполне себе самостоятельная дамочка, а с другой - это тот самый сложный переходный проблемный возвраст, опасный с точки зрения всяческих соблазнов при некторой недостаточности мозгов в силу малолетства. Ребенок целыми днями один и честно скажу - меня это пугает. да, есть школа, занятия ангийским и танцами. Но еще есть компьютер и друзья-подружки, от которых иногда вреда больше, чем пользы.
Выбора при этом нет - либо я буду работать и мы сможем выжить (муж - милиционер и все знают, сколько им платят), либо, если я сяду дома воспитывать ребенка - мы помрем с голоду (воспитанные зато)))
у моей золовки (? - не знаю, как правильно называется жена брата) ситуация сложнее. Сыну 5 лет, похоронила мужа год назад и родителей 2 и 3 года назад. Есть прабабушка, которая периодически сидит с правнуком. А так - вечная гонка - дом, работа, садик, магазин. Я немного помогаю, но в основном - она все сама. На работе косо смотрят из-за редких больничных, в садике - из-за опозданий. Но она - очень хороший работник, поэтому на работе все проходит без серьезных осложнений. График у нее - с 10 до 17 часов, но на зарплату это не влияет, т.к. основной доход - бонусы и проценты от продаж (поставки в супермаркеты).
При этом она всегда на связи по телефону и рулит проблемами в телефонном режиме (ей звонят ну просто постоянно - то накладная не та, то партия меньше/больше, то еще что-нибудь). Плюс еще умудрилась сделать дома ремонт, обновить мебель, поставить палстиковые окна и много чего еще. В общем - молодчина.
с одной стороны, это все конечно неправильно - мать должна быть со своими детьми, но куда деваться-то? не работать просто нельзя в таких обстоятельствах, а работать - дите без присмотра...
но мы ведь росли также - выросли же.
Спасибо, Светик!!! Приятно!!!!
так вот об этом то и речь, что сами утопающие не в состоянии себе помочь, а нашему государству по моему на все глубоко наплевать, хотя в принципе работники гос учереждений как раз больше застрахованы от всего и соблюдают КЗОТ.
У нас всё ещё хуже...
В отличии от тебя и Светы, у нас нет бабушек, а садики....в Железке даже роддома нет, не то, что садика.
Моя мама в Питере, да и....это, дети - это не её конёк.
Мама Вики, ей почти 80, сами понимаете.
Мой отец умер, когда мне было 4 года.
Нет братьев и сестёр и родственников, кроме Витиного брата, но у него свои заботы. И живёт тоже не рядом. Все мои подруги остались в Питере, за исключением Банки.ру, ну если только привезти его к Свете на работу и попросить посидеть её отдел
Вот и как выкручиваться? Есть предложения как мне успешно родить ребёнка и что с ним потом делать?
Няня к сожалению тоже не всегда выход, кому-то это удовольствие дорогое, а кто-то и просто не доверит своего ребенка чужлму человеку. На мой взгляд, если доходы позволяют, так уж лучше частный сад, т.к. в обычный попасть это проблема, и не только у нас в Реутове.
Ситуация же, когда в понедельник "общих детей" берете вы, во вторник - ваш муж, а остальные дни недели распределяются между членами семьи-компаньона, значительно упрощает жизнь.
По себе скажу - работала почти до родов и вышла почти сразу.. 2-х месячную дочь каждое утро к маме отвозила и ехала на работу...потом были няни..
Я тоже - мама выходного дня, однако, стараюсь каждый вечер укладывать ее спать сама..."Влетаю" домой,умываюсь и иду рассказывать сказки или обсуждать с ней прошедший день. Мое глубокое убеждение, что ребенку интереснее с реализовавшейся мамой, которая не только стоит у плиты..
З.Ы.А главный "опоздун" у нас 26-летний парень, без детей, не беременный, живущий недалеко от работы. Разгильдяй он - вот единственная причина всех его опозданий.
Я из тех, кто
Насмотрелась, наслушалась...
Роды - это как раз не проблема, отсутствие роддома это я так для контраста с садами привела.
Понимаешь, Лен, нет у нас на Керамике мамочек-то, тут алкаши восновном живут, мамочки они в основном в Ольгино, а это далековато.
Вот и ещё одна мама, везёт же людям
У мну проблема даже не в том с кем сидеть, а в том. что я хочу побыть с ребёнком хотя бы до 3-ёх лет. Мне конечно тоже более-менее повезло со специальностью, потому как главбух, я могу подработку взять на дом....
Но всё-равно проблема поднятая Алёной для нашей страны ОЧЕНЬ актуальна.
Все полтора года преследует мысль"Кто такой спать и почему я его так хочу."
Муж временами кричит увольняйся, я не могу потому как дома зачахну..ну вот что с этим чо всем делать..сейчас пишу и слезы в глазах нахлынуло...ну это мы переживем, мы же сильные Бизнес вумен ..у нас же на первом месте работа и привлечение клиентов...только вот почему никто никогда не думает в нашей старне, что молодая работающая женщина оказывается всем должна и при этом никто не должен ей, даже законы конституции соблюдать необязательно, ну и что что там написано 100% оклада- оплата за больничный и 40% оклада - оплата за отпуск по уходу за ребенком, ведь есть ФСС, который установил максимальные выплаты и они уже давно признаны Конституционным судом незаконными и вынесено решение об их отмене...ага сейчас ФСС эти выплаты только слегка увеличило, а подашь в суд, так потом тебе работодатель на всю жизнь репутацию подпортит...
Да что это я..Ребенок это счастье, сейчас не представляю, как без него до 29 лет жила..карьеру делала..только вот сейчас уже думаю решусь ли я на второго с таким отношением государства к молодым мамочкам...
Тошно на это все смотреть... Женщина, родив, должна 3 года минимум с ребенком сидеть.. А в идеале до конца начальных классов...
Еду по стране на машине.. гляжу... дороги ваяют одни черные.. приезжаю в деревню - русские мужики, кто еще не умер, все вдрызг пьяные...
В декретный отпуск ушла за неделю до рождения дочери. Не потому что карьера, а потому что нужно кормить себя, сестру, которая еще учится и маму, которая до сих пор почти все время проводит с внучкой. Не знаю, что делала бы без нее, наверное работала бы на няню. Из декретного отпуска вышла через две недели по тем же причинам плюс потому что зарплата в три раза выше пособия по беременности и родам.
А мужчины? Да проживем и без них. Не впервой.
Вы ничего не сможете сделать, когда ему исполнится лет 12-13.
Мой предыдущий коммент затерли, даже не разобравшись в чем проблема, хотя там было не про национализм, а про причины вымирания русского народа.
Причина вымирания русских мужчин-женское воспитание.
Начиная с детского сада и заканчивая Универом.
Уверена, что каждая женщина мечтает о крепкой полной семье. Но когда мужчина отказывается от ребенка на этапе двухмесячной беременности любимой женщины под предлогом своей нереализованности, то тут опускаются руки. Не делать ведь выбор в пользу аборта ради каприза мужчины!
И не только мальчику нужен отец, но и девочке, детям любого возраста. Отец это непреклонный авторитет, пример для подражания. И как хочется, чтобы он был у каждого ребенка!
Скажите, Ваш ребенок изменил Вашу жизнь или оставил ее такой, как была? У Вас столько же работы по дому, столько же свободного времени, как и раньше? Не обижайтесь, я не издеваюсь, просто шучу.
Насколько появление ребенка в жизни женщины меняет саму эту жизнь, настолько же оно меняет и подход к работе, особенно к ее выбору. Вот представьте, приходит клиент в банк, а ему говорят: начальник кредитного отдела не может решит ваш вопрос, она в поликлинику отпросилась, у нее ребенок нос разбил (например). Наверное, вы со мной согласитесь, что клиент окажется как минимум недоволен. А может оказаться и обратная ситуация: начальник отдела - в поликлинике, а его (ее) зам прекрасно решает любой вопрос.
Я хочу сказать, что "плохого" отношения к мамам с маленькими детьми "в принципе" - нет, все зависит от конкретного работодателя, конкретной ситуации и конкретного банка. Во всех банках, например, есть подразделения, которые напрямую с клиентами не общаются (бухгалтерия, рисковики и т.п.). Там обычно вообще не бывает проблем "подвинуть" работу в пользу семьи.
Главное, при поиске работы старайтесь по максимуму узнать от будущих коллег об условиях работы и об отношениях в коллективе. Одна моя знакомая, руководитель высокого уровня, обговаривала сокращенный рабочий день с председателем правления. И ничего, он согласился. Главное - не потраченное время, а результат труда. А уходит она ровно в такое время, в какое ей нужно (работа работой, а ребенок ждать не может).
В общем, хоть выбор места работы у Вас и подсократился (вряд ли Вас заманишь закрывать грудью амбразуру и работать за четверых 25 часов в сутки), но он есть. Главное - максимально понять, каким должно быть место работы, чтобы оно подходило именно Вам.
Да и сам город - тоже. Мы попросили нашего гида показать нам что-то самое интересное в городе.Он нас привез к памятнику дальневосточным партизанам. А больше ничего интересного, говорит, в городе нет! Надеюсь, что сейчас жизнь в городе улуушилась, но не думаю, что радикально.
Ежегодно зимой летаю к маме в Хабаровск и изменения в городе на лицо: город все более и более преобразуется по Московским стандартам (и это не плохо!) : новостройки в центре и на окраинах, дорожные развязки, торговые центры, ледовый дворец, храмы. В общем город, на мой взгляд хорошеет!