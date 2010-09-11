Кем быть? Почти как у Маяковского

У меня растут года, скоро 31
здорово это все, но подходя к этой черте я не уверена, что хочу заниматься тем, на что училась. Но страшно, страшно то, что годы потрачены на карьеру, на то, что именно благодаря своей работе я могу выжить, хотелось бы видеть в своей работе другое... не хочу пока много говорить, хотелось бы спросить у посетителей, кто-нибудь менял кардинально сферу деятельности и что из этого получилось?
Комментарии 25
На самом деле есть четыре линии:
1. Заниматься тем, что нравится, не взирая на оплату(ну или компенсации, как ныне модно выражаться). Подходит неприхотливым и не обременённым семьёй.
2. Заниматься тем что нравится, достигнув такого уровня компетенции (то есть стать одним из лучших), за который платят. Подходит талантливым, активным, или тем, кому нравится заниматься именно тем, что наиболее востребованно, и уровень компетенции, за который платят в этой сфере, не очень высок.
3. Заниматься тем, за что платят, но тем не менее найдя в этой сфере хоть что-то, приносящее процессуальное удовольствие( как говорится, если не можешь изменить обстоятельства, измени своё отношение к ним). Подходит талантливым и активным, которым тем не менее невозможно заниматься тем, что нравится за деньги.
4.Заниматься тем, за что платят деньги, с трудом высиживая от звонка до звонка, подходит бесталанным и пассивным, но прихотливым и обременённым семьёй.
В Америке в таких ситуациях наверно обращаются к психоаналитику, россиянин же от буквосочетания "псих" приходят в ужас независимо от того, в каком слове или контексте оно присутствует, так что остаётся заняться самоанализом. Может проблема не в сфере, а в отсутствии перспективы на конкретном месте и достаточно перейти в другой банк, где более велика возможность роста? Или в смежные отрасли - страхование, инвестиции, госструктуры?
Грустнее, если в принципе тошнит от всего этого "документооборота", ныне это самая прибыльная сфера для наёмного работника, необременённого талантами. Тут расклад такой - если человек действительно имеет способности к творчеству или бизнесу, то он этим займётся несмотря ни на что. А тем, кому просто хочется заняться "чем то", заниматься можно этим в виде хобби, или имея мощные тылы в форме хорошей недвиги, крупных сумм на депозитах, супруга - кормильца. Вот как-то так.
Нужно найти тот, водоём или то русло, где будет более комфортнее.
Некоторые актёры становятся режиссёрами, но происходит это рядом с кино. Спортсмены становятся тренерами.
Вспомнил актрису Агафонову, которая стала председателем колхоза.
http://www.rusactors.ru/a/agafonova/
Вот я бы с удовольствием поработал на пасеке, но месяц, два не более.
Не люблю ничего кардинально менять, а скорее не решаюсь....
Считается переменой место рыбообработчицы на место кладовщика?
У меня выбора не было. Я работаю с 15 лет, и большинство моих должностей на дне социальной распределенки были:(
Не потому, что такая тупая, а потому что надо было выживать в 90-е без всякой поддержки.
Сейчас я конечно занимаюсь совсем не тем, что мне нравится. А тем, за что больше платят. Платили бы столько библиотекарям - ушла бы туда не задумываясь.
Коррекотором бы пошла...
Но для меня сейчас вот так
А тебе, Алён, желаю удачи, не сомневаюсь, что с твоими талантами, работоспосробностью и обаянием, ты найдёшь себя в любой сфере.
(Хотя я бы из банка не уходила)
Я работаю "согласно диплому", специализировалась в буржуиндии, даже во время студенчества подрабатывала по профилю. Я вообще считаю, что залог востребованности на рынке (и хорошей оплаты труда) - узкая специализация. Естественно, метания в смежные или соседние области в тридцать лет исключаются. Узкую специализацию выбирают в институте и шлифуют всю жизнь
Нет Маша, всё же не всё так просто В идеале так, но в жизни не всем так везёт Причём не только в России ( как вы наверно знаете, миллионы вполне успешных в своей профессии были вынуждены в 90-е сменить её на гораздо более меркантильные по прозаической причине необходимости прокорма себя и своей семьи - типичный пример - кандидат всяческих наук бросает науки и становится.. челноком, торгующим дешёвым шмотьём из Турции-Китая, при везении и смекалке далее владельцем десятка палаток "пиво,водка,сигареты") но и в той самой буржуинии, где технологические циклы и конъюктура так быстро меняются, что очень многие вынуждены менять профессию неоднократно в своей жизни. Пример - как известно , в последние лет двадцать производство массово переносилось из Штатов и Европы в Азию, и десятки миллионов производственников были вынуждены переквалифицироваться в работников сферы обслуживания или госструктур.
А вы уверены, что на протяжении вашей жизни не случится социально - технологического катаклизма, полностью перечёркивающего ваши прежние достижения? Мне в этом плане понравилось утверждение Екатерины Суворовой, которая - "знает, что мехматянин универсален и не пропадет нигде, это особый тип мышления" Ну мехматянином быть необязательно, но быть универсальным необходимо, хотя бы из принципа самосохранения
А вы уверены, что все кандидаты наук, переквалифицировавшиеся в челночников, на самом деле годами шлифовали свое мастерство?
Труд ( не обязательно скорбный) даром не пропадает, и награда ему - востребованность. Ну и независимость.
Я к тому, что наиболее квалифицированные благополучно свалили за границу.
Естественно, что ни в чем не уверена. Подвести может здоровье, да мало ли что - война, всемирный потоп. Тут никто не застрахован, ни спец, ни универсал.
На случай атомной войны буду заниматься переводами. Или пирожки жарить
Восторгов по поводу мехмата не разделяю, ИМХО, лучшей нашей профессии ничего нет. ВООБЩЕ.
У всех сложилось по-разному, очень у многих некоторая грусть. Просто нам иногда кажется, что на старом поприще мог бы добиться большего.
Думаю, что у вас именно тот возраст, в котором и приходят подобные идеи.Еще есть время и спецом стать и наигратся вдоволь.
И ипотека ваша катализатор процесса, всегда же сильно хочется, когда нельзя
Никаких советов давать не стану, потому что противостоять желанию перемен сама не научилась .Просто теперь меняю направления в рамках одной профессии.
Может, это тот самый пресловутый кризис среднего возраста?