Кем быть? Почти как у Маяковского

У меня растут года, скоро 31здорово это все, но подходя к этой черте я не уверена, что хочу заниматься тем, на что училась. Но страшно, страшно то, что годы потрачены на карьеру, на то, что именно благодаря своей работе я могу выжить, хотелось бы видеть в своей работе другое... не хочу пока много говорить, хотелось бы спросить у посетителей, кто-нибудь менял кардинально сферу деятельности и что из этого получилось?