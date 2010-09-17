Немного о кредитовании бизнеса, малого и не только.

Учитывая огромный интерес посетителей портала, немного хотелось бы сказать об осуществлении кредитования бизнеса в банках, о практической так сказать стороне. За все банки говорить не берусь, так же как и за те кредитные организации, которые работают по системе ЕБРР, т.к. в таких банках не работала.
Многие задаются вопросом, почему же об этом так много говорят (о кредитовании в смысле), но так мало на самом деле выдается кредитов, кто-то думает, что банкиры кредитуют исключительно знакомых, родственников и т.д. На самом деле все не так просто.
Боюсь, одного поста вряд ли хватит, чтобы раскрыть истинную картину, но попробую доступным языком хотя бы о чем то рассказать.
При кредитовании юридических лиц банк рассматривает документы. Список этот утверждается в каждом банке самостоятельно, НО, привязка идет к положению Банка России № 254-П, так же собственно, как и вся деятельность, связанная с кредитными рисками. Основными документами являются все же Форма №1 (Бухгалтерский баланс) и Форма №2 (Отчет о прибылях и убытках), если предприятие работает на упрощенной системе налогообложения, то предоставляются налоговые декларации. ИП соответственно предоставляет также декларации. Т.О. первично смотрятся именно эти финансовые документы. На основании одного взгляда уже можно определить, кредитоспособно предприятие или нет, но понятно, что этого недостаточно.
Вернемся к Положению 254-П. В соответствии с ним, каждая кредитная организация обязана составлять свою методику оценки кредитоспособности заемщика, в которой прописываются 2 основных понятия. ЭТО: финансовое состояние заемщика и обслуживание долга. Так вот финансовое состояние мы определяем по финансовым документам путем расчета коэффициентов, их определяет банк самостоятельно, но, как правило, это коэффициенты рентабельности, ликвидности, чистые активы и т.д. Не буду особо вдаваться в основы финансового анализа, скажу только, что на основании этих коэффициентов и другой информации, указанной в 254-П, банк определяет финансовое положение как "хорошее", "среднее" или "плохое". И по этому же положению мы определяем обслуживание долга. На основании этих двух понятий каждой фирме присуждается своя категория качества от 1 до 5 и соответственно, мы определяем размер расчетного резерва, который банки обязаны создавать из расходов (от 0% до 100% от суммы ссудной задолженности), т.е. соответственно, чем больше резервов мы создаем, тем меньше собственный капитал банка, а это уже последствия, обязательные нормативы и т.д. Собственно, к чему это я? Да к тому, что банки не могут кредитовать всех подряд. Иногда приходят фирмы с нулевой отчетностью или с убытками и просят кредит, но это невозможно!!!! Некоторые банки берут в расчет управленческую отчетность, т.е. реальные цифры, не указанные в балансах, но не все фирмы на это идут и ЦБ может при проверке неоднозначно среагировать, поэтому во многих банках установка такая: хочешь кредит, сдавай реальную отчетность, но понятно, что в современных условиях это не всегда возможно.
А вот тут и вступает в силу обеспечение, опять же по 254-П. Существуют так называемые обеспечение 1 и 2 категории качества, которые по формуле способны корректировать сумму создаваемого резерва, но, опять же это должен быть ликвидный залог.
Кстати, список залогов тоже определен этим Положением. Желающие могут почитать, оно находится в открытом доступе и не задавать лишних вопросов банкам, почему им не дают кредиты. Ну вот как то так. Это кратко.
Комментарии 30
Другое дело, что тон остается: "Вам (банкам) дали денег для кредитования, а вы не кредитуете...
да все правильно и понятно, а выход-то какой-то есть?
Есть выход - продать БМВ, пересесть на Калину и вложить в бизнес. Получить реальный доход, опять вложить, если поперло, можно и чуть подкредитоваться... Но очень желательно, чтобы в проекте были собственные деньги, а не только кредит
А зачем продавать? Этож актив, можно заложить.
В случае нежелания платить по кредиту, машину можно легко забрать у банка
Снижение налоговой нагрузки до 10%. Тогда и цифры в балансах красивее станут.
Страна контрастов - заботимся о пенсионерах, душим предпринимателей. А завтра кто здесь жить будет?!
И посреди безжизненного пустого пространства, бывшего когда-то Сибирью будут выситься одинокие вышки нефте-,газо- и пр.добычи и миллионы труб.
Ибо дети тех, кто наверху все с мильонами за границей,а мы вымренм скоро как мамонты.
По существу вопроса: Лен, я УСН на 6%, что ты увидишь из моей декларации? Ровным счетол ничего, кроме той валовой выручки, кот. я тебе покажу. Кроме того, в ИФНС я могу отправить одну декларарцию по почте, а тебе дать ту, в кот. вал - 1000000.
Вот и дашь ты мне кредит, если я покажу "левую" УСН-декларацию с валом на лям? Точно нет.
А таких орган-ий на 6% УСН у нас очень много и как-то они все без кредитов:(
По поводу достоверности: Что нам говорят изменения в 254-П:
“В случае установления кредитной организацией факта представления ей заемщиком в целях оценки финансового положения указанного заемщика и определения категории качества предоставленной ему ссуды и размера резерва отчетности и(или) сведений, которые являются недостоверными и(или) отличными от отчетности и(или) сведений, представленных заемщиком органам государственной власти, Банку России и(или) опубликованных заемщиком и(или) находящихся в бюро кредитных историй, кредитная организация классифицирует ссуду, предоставленную такому заемщику, не выше, чем в III категорию качества с формированием резерва в размере не менее 50 процентов со дня установления кредитной организацией вышеуказанного факта.”.
“Если Банк России (его территориальное учреждение) устанавливает факт использования кредитной организацией в целях оценки финансового положения заемщика и определения категории качества предоставленной ему ссуды и размера резерва отчетности и(или) сведений, которые являются недостоверными и(или) отличными от отчетности и(или) сведений, представленных заемщиком органам государственной власти, Банку России и(или) опубликованных заемщиком и(или) находящихся в бюро кредитных историй, Банк России (его территориальное учреждение) требует от кредитной организации классифицировать такую ссуду не выше, чем в III категорию качества с формированием резерва в размере не менее 50 процентов. Указанное требование оформляется предписанием.”.
, это как физика?
А у меня нет договоров и счетов-фактур, и накладных нет. Я на УСН и почти полностью освобождена от ведения бух.учета. Все, чт о они могут ПОПЫТАТЬСЯ оценить это движения на р/с и та самая пресловутая декларация и что это даст скоррингу банка? Ничего, след.-но и кредита не будет.
Правильно тут пишут проще Автотазу дать ...цать ярдов (хоть и убыточная контора, но бюджет погасит), чем малому бизнесу, который вынужден прятать от гос-ва те данные, кот. требует от него банк для выдачи кредита
Так-то всё так, хороший был банк ИМПЭКС, квартиру мне помог купить
Тогда про мотоциклы это не к нам вопрос был, там начальники бодались. А мы еще до выдачи кредита служебки писали негативные, но потом организация все равно заплатила долг, без всяких судов и юр. отделов.