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Немного о кредитовании бизнеса, малого и не только.

17.09.2010 11:24 30 2 220 просмотров
Учитывая огромный интерес посетителей портала, немного хотелось бы сказать об осуществлении кредитования бизнеса в банках, о практической так сказать стороне. За все банки говорить не берусь, так же как и за те кредитные организации, которые работают по системе ЕБРР, т.к. в таких банках не работала.
Многие задаются вопросом, почему же об этом так много говорят (о кредитовании в смысле), но так мало на самом деле выдается кредитов, кто-то думает, что банкиры кредитуют исключительно знакомых, родственников и т.д. На самом деле все не так просто.
Боюсь, одного поста вряд ли хватит, чтобы раскрыть истинную картину, но попробую доступным языком хотя бы о чем то рассказать.
При кредитовании юридических лиц банк рассматривает документы. Список этот утверждается в каждом банке самостоятельно, НО, привязка идет к положению Банка России № 254-П, так же собственно, как и вся деятельность, связанная с кредитными рисками. Основными документами являются все же Форма №1 (Бухгалтерский баланс) и Форма №2 (Отчет о прибылях и убытках), если предприятие работает на упрощенной системе налогообложения, то предоставляются налоговые декларации. ИП соответственно предоставляет также декларации. Т.О. первично смотрятся именно эти финансовые документы. На основании одного взгляда уже можно определить, кредитоспособно предприятие или нет, но понятно, что этого недостаточно.
Вернемся к Положению 254-П. В соответствии с ним, каждая кредитная организация обязана составлять свою методику оценки кредитоспособности заемщика, в которой прописываются 2 основных понятия. ЭТО: финансовое состояние заемщика и обслуживание долга. Так вот финансовое состояние мы определяем по финансовым документам путем расчета коэффициентов, их определяет банк самостоятельно, но, как правило, это коэффициенты рентабельности, ликвидности, чистые активы и т.д. Не буду особо вдаваться в основы финансового анализа, скажу только, что на основании этих коэффициентов и другой информации, указанной в 254-П, банк определяет финансовое положение как "хорошее", "среднее" или "плохое". И по этому же положению мы определяем обслуживание долга. На основании этих двух понятий каждой фирме присуждается своя категория качества от 1 до 5 и соответственно, мы определяем размер расчетного резерва, который банки обязаны создавать из расходов (от 0% до 100% от суммы ссудной задолженности), т.е. соответственно, чем больше резервов мы создаем, тем меньше собственный капитал банка, а это уже последствия, обязательные нормативы и т.д. Собственно, к чему это я? Да к тому, что банки не могут кредитовать всех подряд. Иногда приходят фирмы с нулевой отчетностью или с убытками и просят кредит, но это невозможно!!!! Некоторые банки берут в расчет управленческую отчетность, т.е. реальные цифры, не указанные в балансах, но не все фирмы на это идут и ЦБ может при проверке неоднозначно среагировать, поэтому во многих банках установка такая: хочешь кредит, сдавай реальную отчетность, но понятно, что в современных условиях это не всегда возможно.
А вот тут и вступает в силу обеспечение, опять же по 254-П. Существуют так называемые обеспечение 1 и 2 категории качества, которые по формуле способны корректировать сумму создаваемого резерва, но, опять же это должен быть ликвидный залог.
Кстати, список залогов тоже определен этим Положением. Желающие могут почитать, оно находится в открытом доступе и не задавать лишних вопросов банкам, почему им не дают кредиты. Ну вот как то так. Это кратко.

Комментарии 30

Сергей Попов  (sonnert)
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Это, по-моему, исчерпывающе smile:)
Другое дело, что тон остается: "Вам (банкам) дали денег для кредитования, а вы не кредитуете...
Елена Пушникова  (Алёна))
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И это мы проходили частенько. Но тут должна постараться клиентская служба ИМХО, побольше привлечения клиентов, хороших и платежеспособных))
Пенсионер  (Пенсионер)
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Елена помню как мы с тобой организации проверяли, ты по своей кредитно - финансовой сфере, я по своей экономической безопасности. Главное все было объективно.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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а результат? не рекомендовали давать никому, я угадал? smile:D
да все правильно и понятно, а выход-то какой-то есть?
Сергей Попов  (sonnert)
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Дмитрия, я уже тут smile:))
Есть выход - продать БМВ, пересесть на Калину и вложить в бизнес. Получить реальный доход, опять вложить, если поперло, можно и чуть подкредитоваться... Но очень желательно, чтобы в проекте были собственные деньги, а не только кредит
Fosfoniy  (Fosfoniy)
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Цитата
Есть выход - продать БМВ,

А зачем продавать? Этож актив, можно заложить.
Сергей Попов  (sonnert)
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можно заложить, только в ставку будет заложен риск утраты (снижения стоимости ) залога. Авто не регистрируют в юстиции или в ГАИ smile:) Залог БМВ - это когда машина стоит на парковке банка.
В случае нежелания платить по кредиту, машину можно легко забрать у банка
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Зато этот залог можно(при желании) отнести ко второй категории качества с соответствующим снежением резервирования и соответствующим снижением ставки smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Обычно, когда авомобиль служит залогом по кредиту, банк забирает себе на хранение ПТС, он хранится в кассе с отражением на соответствующих внебалансовых счетах. Если кредит не будет погашен, ПТС не возвращается.
Сергей Попов  (sonnert)
#
я не возражаю, просто сказал, что в этом случае есть риск повреждения автомобиля и снижение его стоимости; можно заявить в ГАИ о потери ПТС, получить легальный дубликат и продать залоговую машину. Случаев - море!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ок, но разве собственные средства что-то решают? помогут они разве? зачем продавать бмв, если человек может вложить и свои? я не говорю про маргиналов, которые хотят 100% все в кредит, да еще и нецелевой. Вот например: хочу производственное оборудование купить, баланс не айс, пусть не нулевой, но и не тот, что интересен банку smile:( но готов вложить своих 80% даже (для большего доверия ко мне) + какой-никакой а все же это залог у банка. Будет нужен такой клиент банку или опять меня отправят в пешее путешествие? smile:) Думаю, если буду идти по стандартной процедуре, то отправят. Если я неправ и ошибасюь, слишком пессимистичен, то буду рад услышать обратное
Максим  (Sebastian)
#
Выход.

Снижение налоговой нагрузки до 10%. Тогда и цифры в балансах красивее станут.

Страна контрастов - заботимся о пенсионерах, душим предпринимателей. А завтра кто здесь жить будет?! smile:wall:
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Абсолютно верно! Именно на это должны быть направлены усилия государства. Только не нам решать, к сожалению.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ну Дим, давали конечно, правда много всяких заморочек было. Бывало и так, одному предпринимателю дали кредит, не помню точно сумму, тыс 150 кажется, она исправно все платила, отчетность предоставляла реальную нормальную, склады у нее полные были товара. КРедит погасила досрочно, кредитная история блеск, обратилась вторично, ан нет))) в банке методику пересмотрели и кредит ей не положен. Вот такой вот дурдом.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Да уж, Вить, помню, было дело)) А особенно мне запомнилась одна организация, которая мотоциклами торговала, просили они пролонгацию просили, и все не давали им ее, штрафы, пени росли как снежный ком. В итоге я почти ночевала там у них выбивая долг, этакий кредитчик-коллектор в одном лице и ночью они мне снились, в итоге не выдержала душа поэта smile:D
Сергей Попов  (sonnert)
#
Не выдержала душа (чья, должника?)и что? Смогли вернуть кредит?
Елена Пушникова  (Алёна))
#
На тот момент моя smile:D я сменила банк, иначе это могло грозить мне нервным срывом, но Витя сказал, что они дожали-таки организацию. Молодцы!!!
Лоймила  (Лоймила)
#
Никто не будет...или мильоны китайцев.
И посреди безжизненного пустого пространства, бывшего когда-то Сибирью будут выситься одинокие вышки нефте-,газо- и пр.добычи и миллионы труб.
Ибо дети тех, кто наверху все с мильонами за границей,а мы вымренм скоро как мамонты.
По существу вопроса: Лен, я УСН на 6%, что ты увидишь из моей декларации? Ровным счетол ничего, кроме той валовой выручки, кот. я тебе покажу. Кроме того, в ИФНС я могу отправить одну декларарцию по почте, а тебе дать ту, в кот. вал - 1000000.
Цитата
коэффициенты рентабельности, ликвидности, чистые активы
ты не рассчитаешь, у мну нет данных для этого...
Вот и дашь ты мне кредит, если я покажу "левую" УСН-декларацию с валом на лям? Точно нет.
А таких орган-ий на 6% УСН у нас очень много и как-то они все без кредитов:(
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Лол, ну во многих банках на ИП-шников немного другая методика, типа скорингового кредитования, его отчасти рассматривают как физика, приезжают на место, реально оценивают бизнес, поднимаются все договоры поставки, аренды, смотрят счета-фактуры, чеки, накладные на товар, тетрадки с записями, в общем ПЫТАЮТСЯ сделать оценку.
По поводу достоверности: Что нам говорят изменения в 254-П:
“В случае установления кредитной организацией факта представления ей заемщиком в целях оценки финансового положения указанного заемщика и определения категории качества предоставленной ему ссуды и размера резерва отчетности и(или) сведений, которые являются недостоверными и(или) отличными от отчетности и(или) сведений, представленных заемщиком органам государственной власти, Банку России и(или) опубликованных заемщиком и(или) находящихся в бюро кредитных историй, кредитная организация классифицирует ссуду, предоставленную такому заемщику, не выше, чем в III категорию качества с формированием резерва в размере не менее 50 процентов со дня установления кредитной организацией вышеуказанного факта.”.
“Если Банк России (его территориальное учреждение) устанавливает факт использования кредитной организацией в целях оценки финансового положения заемщика и определения категории качества предоставленной ему ссуды и размера резерва отчетности и(или) сведений, которые являются недостоверными и(или) отличными от отчетности и(или) сведений, представленных заемщиком органам государственной власти, Банку России и(или) опубликованных заемщиком и(или) находящихся в бюро кредитных историй, Банк России (его территориальное учреждение) требует от кредитной организации классифицировать такую ссуду не выше, чем в III категорию качества с формированием резерва в размере не менее 50 процентов. Указанное требование оформляется предписанием.”.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
В общем, условия у банков то теперь тоже не завидные, только налоговые органы в состоянии выявить недостоверную отчетность, ну и возможно ЦБ, контактируя с ними. И предписания уж не за горами....
Лоймила  (Лоймила)
#
Цитата
как физика, приезжают на место, реально оценивают бизнес, поднимаются все договоры поставки, аренды, смотрят счета-фактуры, чеки, накладные на товар, тетрадки с записями, в общем ПЫТАЮТСЯ сделать оценку.

smile:o , это как физика?
А у меня нет договоров и счетов-фактур, и накладных нет. Я на УСН и почти полностью освобождена от ведения бух.учета. Все, чт о они могут ПОПЫТАТЬСЯ оценить это движения на р/с и та самая пресловутая декларация и что это даст скоррингу банка? Ничего, след.-но и кредита не будет.
Правильно тут пишут проще Автотазу дать ...цать ярдов (хоть и убыточная контора, но бюджет погасит), чем малому бизнесу, который вынужден прятать от гос-ва те данные, кот. требует от него банк для выдачи кредита smile:wall:
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ну кредитовали мы и УСН и даже вмененку как ни странно. Знаешь скоринговая система это бальная (по крайней мере была у нас, за всех не говорю). Типа мужчина 10 баллов, женщина 5)) Возраст молодой оценивался больше, образование высшее соответственно, срок регистрации, с какими поставщиками работает (назыались поставщики, мы звонили и пробивали), аналогично с договором аренды, и смотрели мы все эти документы, если ИП действительно хотел кредит, он их предоставлял, несмотря на то (накладные выискивались на нужную сумму и чеки).
Елена Пушникова  (Алёна))
#
И кстати ИП не обязано иметь расчетный счет!!!
Лоймила  (Лоймила)
#
Ип, конешно, нет.
Так-то всё так, хороший был банк ИМПЭКС, квартиру мне помог купить smile:)
Пенсионер  (Пенсионер)
#
А была еще другая организация, которая заведомо выдавала подложный бухгалтерский отчет smile:o
Тогда про мотоциклы это не к нам вопрос был, там начальники бодались. А мы еще до выдачи кредита служебки писали негативные, но потом организация все равно заплатила долг, без всяких судов и юр. отделов. smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
На самом деле это все кратко-прекратко, еще много есть о чем сказать, нюансов ооочень много, думаю со временем попытаюсь все осветить поподробнее.
e-lena  (e-lena)
#
Елена, расскажите пожалуйста про методику ЕБРР и где ее можно скачать? Знаю, что во многих банках требуют зание этой методики. Можно ли писать Вам в личку или скайпе?
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Я же писала выше, что не занималась кредитованием по этой методике, поэтому, к сожалению, помочь вам не смогу с этим. Это вопрос скорее к Надии.
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