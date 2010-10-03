Семейное торжество

Просто захотелось поделиться. Сегодня мои родители отмечают 32 года со дня бракосочетания. Вот смотрю я на них, как будто одно лицоодни мысли на двоих, слова, поступки. С утра мне торжественно об этом сообщили, я сделала вид, что забыла, расстроились... поздравила конечно на словах, сейчас вот жду, когда вернутся с работы, будет им доставка цветов и поздравления от нас..У каждого из нас есть родители, как часто мы говорим им, что любим? не часто.. Бывают и ссоры и споры, и ругаю себя потом за это, ведь жизнь такая короткая, родители не вечные, надо успеть сказать им, что мы их любим. В общем, с праздником, мамочка и папочка!!!