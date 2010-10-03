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Семейное торжество

03.10.2010 20:44 9 1 340 просмотров
Просто захотелось поделиться. Сегодня мои родители отмечают 32 года со дня бракосочетания. Вот смотрю я на них, как будто одно лицо smile:) одни мысли на двоих, слова, поступки. С утра мне торжественно об этом сообщили, я сделала вид, что забыла, расстроились... поздравила конечно на словах, сейчас вот жду, когда вернутся с работы, будет им доставка цветов и поздравления от нас..
У каждого из нас есть родители, как часто мы говорим им, что любим? не часто.. Бывают и ссоры и споры, и ругаю себя потом за это, ведь жизнь такая короткая, родители не вечные, надо успеть сказать им, что мы их любим. В общем, с праздником, мамочка и папочка!!!

Комментарии 9

Екатерина Суворова  (28_888)
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Аленка, привет! Имела удовольствие познакомиться с твоими родителями - они и правда отлично смотрятся, очень гармоничная, образцовая пара. Светлана (к сожалению, не знаю отчества) просто очаровательна! Прими и передай, пожалуйста, мои наилучшие пожелания!
Елена Пушникова  (Алёна))
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Спасибо, Катюш, ты как всегда, вовремя!!! Обязательно передам!!!
Сергей Попов  (sonnert)
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Поздравляю Елена и Вас. Для моих детей годовщина нашей свадьбы тоже праздник. Мы называем его - День Рождения Семьи. Подарки вкруговую, как на Новый год smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Поздравляю! Стабильность семьи - наше всё!
Алексей Борякин  (Brein)
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А у моих родителей 17 апреля 2010 года была "Золотая свадьба". Отметили в узком, семейном кругу. А 8 октября их пригласили в ЗАО г. Москвы. Там был и концерт и подарки. И таких семей было много. Родители приехали в полном восторге!!!
Елена Пушникова  (Алёна))
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Алексей, мои поздравления вам и вашим родителям. Здоровья и долголетия!
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