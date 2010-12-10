Помощь детям

В свете проявляющегося интереса некоторых блоггеров (Екатерины Трубниковой в особенности) и посетителей портала к вопросам благотворительности, а именно, реальной помощи детям, которые проживают в приютах или детских домах, решила выделить это в отдельный пост. В нем постараюсь дать ответы на интересующие вас вопросы и скоординировать, куда обращаться, если есть возможность и желание помогать; о видах помощи, которую можно оказывать детям.
Некоторое время назад меня посетила такая же мысль (я писала об этом ранее), что я могла бы помогать детям. Тогда процесс помощи мне представлялся в том, что раз в месяц (два) я буду выезжать в детский дом и что-нибудь там делать. Пишу что-нибудь, потому что я реально себе не представляла, что надо делать и как. Потом озадачилась этим и начала поиск в Интернете. До этого много слышала о фонде otkazniki.ru, создала фонд Елена Альшанская (она с «нуля» развила очень бурную и плодотворную деятельность, касаемо помощи деткам). Сейчас у фонда сотни волонтеров, несколько складов с товарами для помощи, он активно и успешно РЕАЛЬНО помогает. В штате психологи, юристы, программисты, которые бесплатно дают консультации, помогают проблемным семьям, детям и будущим приемным родителям. Конечно, всего в одном посте не расскажешь, но желающие могут посетить сайт и сами обо всем почитать.
В общем, я зарегистрировалась, предложила свою помощь именно в этом направлении (поездки). Через какое-то время мне позвонили и предложили пройти собеседование с психологом на пригодность. Без этого собеседования к работе с детками приступить невозможно. Собеседование я прошла и через пару недель поехала в приют. Мы проводили мастер-класс (это тема моего поста «Делайте добро открыто»). Потом мы готовили поездку в зоопарк, на нее я правда не ездила, но занималась поиском информации о кафе. В итоге, все прошло великолепно, дети были в восторге. В общем, к чему это я все. У меня сейчас нет реального времени на поездки (семья, новая работа), но я поняла, что могу помогать и по-другому. Ведь существует еще множество способов. Итак: Как Вы можете помочь?
1. Передать помощь для детей или нуждающихся семей
2. Сделать благотворительное пожертвование
3. Стать волонтером
4. Ухаживать за детьми в больницах
5. Принять участие в реализации проектов
6. Узнать, где нужна срочная помощь именно сейчас
7. Информационная поддержка о нашей деятельности.
8. Разместить баннер фонда у себя на сайте
Я понимаю, все мы очень заняты, не у всех найдется время посещать сайт фонда, что-то читать. Задавайте вопросы сюда, мне, буду выяснять, отвечать вам. Пишите.
Комментарии 22
думаю, перед НГ можно собрать подарки детям.
Мы создадим свое сообщество или будем действовать через фонд otkazniki?
Думаю, многие люди, смогут найти из перечисленных пунктов, тот, который смогут начать реализовывать...
Я знаю людей, которые хотят присоединиться
Елен, давай посмотрим на эффект, кому интересно- тот проявится.
Думаю, интернет-ресурсы тоже можно попробовать привлечь.
нужно нам с желающими собраться в сообщество и устроить встречу для обсуждения конкретных действий. Конечно, за 2 недели до НГ, желательно...
Исполнится сироте 18- и не придут больше добрые тети, с подарками. Останется только ходить по инстанциям и судам- выбивать то, что положено сиротам по закону. А способен ли на это взрослый ребенок?
Какой контраст- вчера конфеты и игрушки, а сегодня- никому не нужен! Кем станет этот ребенок- вором, пьяницей, наркоманом?
Ребенка нужно воспитывать в нормальной приемной семье- с приемной мамой, приемным папой, другими детьми.
Нормально вырастить ребенка- затратное дело, значит, государство должно давать деньги приемным семьям на полноценное содержание приемных детей. Более того, еще платить приемным родителям за их труд. Примеры в России уже есть!
Правильная помощь детям- трясти государство(депутатов, министров, губернаторов, замов), чтобы обеспечили ВСЕМ обездоленным детям воспитание в приемных семьях. На это нужно направлять основные усилия!!
Повзрослевшего ребенка будут любить, наставлять, и поддерживать в жизни приемные родители.
А то, что предлагаете вы- вы, только, собственную душу этим врачуете. Тоже, очень важно! Но, вы, ведь, для детей стараетесь, не так ли?
некоторые мои друзья хотят участвовать в сборе новогодних подарков для детишек, ну и я, конечно)как нам скоординироваться всем вместе?
Какой контраст- вчера конфеты и игрушки, а сегодня- никому не нужен! Кем станет этот ребенок- вором, пьяницей, наркоманом?
Воспитание-это долгий процесс, а самовоспитание через осознание и оценку окружающего мира- неизбежный. Каждый человек должен знать, что вокруг есть:хорошее/плохое, радость/печаль и т.д.
каждый должен понимать, что жизнь - она такая, не хорошая, не плохая....и у каждого есть свой уникальный шанс и право на нее....
Что теперь, если ребенок сирота на нем крест нужно ставить?! Сирота - изгой?!
Вы знаете, я имею примеры людей, выходцев из детских домов, очень достойных людей.
Другое дело-гены....Но разбирать человека "по частям" дело психологов, а мне ,например, нравится улыбаться окружающему миру))))
1. Крест ставить не нужно. Но, при существующем положении дел, у большинства сирот крайне мало шансов самостоятельно встать на ноги, занять достойное положение в обществе, стать счастливыми людьми.
2. Сирота- изгой?! А, разве, нет, в самом деле? Наше общество, уже, сегментировано по уровню доходов. Вспомните крылатую фразу Полонского, цифру можно изменять .
На начальном этапе, сироте закрыт равноправный доступ во многие сегменты.
Например, Вы будете способны оплатить своему ребенку-студенту отдых заграницей, а кто заплатит за сироту? Значит, сирота выбывает из студенческой компании автоматически. И т.д.
3. Я, тоже, знал примеры очень достойных людей. Сейчас, подзабыл имена. Это были люди, воспитанные советским обществом, я читал их биографии. Эти примеры ничего не доказывают, в рамках нашего спора. Сильные и талантливые люди способны преодолеть многие преграды, но таких людей- мало.
приглашаем вас 19 декабря посетить «Душевный BAZAR»!!!
В предновогодней суете и череде бесконечных мероприятий «Душевный BAZAR» - это совершенно особое событие.
Почему? Потому что это День, который можно провести со смыслом. Купить необычные подарки или даже научиться их делать самим, а главное – подарить праздник тем, кто в этом нуждается.
Такие Новогодние ярмарки уже стали традиционными для жителей Европы, когда благотворительность - это такой же неотъемлемый атрибут праздника, как запах мандаринов и корицы в Новый Год.
Но «Душевный BAZAR» - первая в Москве Ярмарка такого масштаба - на одной площадке собираются более 30 благотворительных организаций, а все собранные средства идут на реализацию их проектов.
Мероприятие состоится 19 декабря с 10.00 до 17.00.
Адрес: отель «АЭРОСТАР» (Ленинградский проспект, дом 37, строение 9, метро «Динамо»).
Приходите и посетите наш стенд "Благотворительный фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам"!!!
Друзья, до встречи на «Душевном Bazare»!
Подробно о мероприятии читайте тут: http://www.d-bazar.ru/
Нуждающиеся в ОЧЕНЬ скорой помощи!
Удачи Вам в вашем благородном деле!
PS: если это размещать было нельзя, то просьба модераторов удалить это сообщение.
Сейчас и правда все активно разъезжаются....
По волей ссылке - http://www.otkazniki.ru/centers.php, надеюсь,успею что-нибудь хорошее сделать