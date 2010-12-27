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Не совсем новогодний пост.

27.12.2010 16:33 17 1 678 просмотров
Несмотря на то, что скоро Новый год, тема у меня возникла не совсем радостная. Я не устаю поражаться человеческой злобе и жестокости. Я знаю, что меня после такого поста многие осудят, но молчать тоже не могу. На прошлой неделе убили молодого мальчика, участника известного шоу Дом-2. Убили жестоко, агрессивно, нанесли более 10 ножевых ранений. На самом деле передачу сейчас не смотрю, прочитала в новостях в Интернете об этом и естественное чувство, которое, на мой взгляд, возникло бы у любого здравомыслящего человека, возникло и у меня. Жалость, соболезнования родным и близким. Сразу начинаешь думать о незащищенности нашей перед всякими психопатами и маньяками. Страх за себя, своего ребенка и близких. И совсем не важно, на мой взгляд, что это за телепроект, какой характер был у этого мальчика. Но, я прочитала комментарии в Интернете!!! Каждый второй высказался негативно об этом. Мол, так ему и надо, через слово мат, радость от этого события. Я в шоке от людей! Неужели совсем не осталось в людях ничего человеческого?? Ведь такое может произойти с каждым. Ведь может случиться так, что и им никто не посочувствует.
Даже не касаясь именно этой ситуации, замечу, что люди в последнее время очень изменились. Мы перестали радоваться жизни, за других людей, каждый стал сам за себя, в любом обществе зависть, злость, интриги. Куда нас это приведет, остается только догадываться..

Комментарии 17

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Вот Вам и ответ - как подобные проекты молодёжь воспитывают... smile:(
Елена Пушникова  (Алёна))
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Да причем тут проект, вот и ты туда же. Ведь неужели понятие жалость просто отсутствует. Просто как к человеку, не как к участнику..
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
Ведь может случиться так, что и им никто не посочувствует.

Жалость не отсутствует.
Просто её в интернете (а особенно в комментариях) не видно.
Вы на самом деле подняли куда более жёсткий вопрос - разница между смертью (пусть такой глупой и жестокой) обычного человека и смертью публичного лица.
Обычный неизвестный человек обычно фильтрует своё окружение и если он нормальный человек, то делает так, что-бы не было кому в таком случае сказать о нём что либо плохое. Не заводит себе врагов поступками или словами. Это в идеале, конечно. И нам не видно, как сочувствуют/не сочувствуют знающие его люди. Как правило - близкие люди.

Публичный же человек просто лишен такой возможности - его знают миллионы и отфильтровать это уже нереально. Вот и пишут всякие отморозки (как Вы пишете - каждый второй - их всегда хватало), ведь публично выплеснуть негатив в просторы сети гораздо проще, чем нормальному человеку на фоне этой грязи "шоубизнеса" оставить что-то доброе. Руки, наверное, не поднимаются.
Добро - оно есть. Но прячется, ждёт. smile;)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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я не понял почему именно случай убийства этого человека сподвиг на пост?
Елена Пушникова  (Алёна))
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Да не знаю, если честно, просто накопилось что-ли внутри.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Жизнь, порой, становится достаточно циничной и жесткой. Если не сказать жестокой. Вал информационного потока и околострессовый бег к горизонту. В этой ситуации, Елена, нужно просто с остервенением беречь в себе человеческие черты. К счастью, жизнь так или иначе следует законам философии, один из которых – движение по спирали. Рано или поздно вернется оттепель в мозгах. Правда, иногда нужна серьезная встряска, чтобы это случилось. Берегите добро в себе и в своих детях. Это самое ценное что можно и нужно делать в такой ситуации. Удачи, Вам, Алёна.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Спасибо Александр, от ваших слов и правда стало легче!!
Дмитрий Фефелов  (dimas26)
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как говорили в известном романе "Кирпич ни с того ни с сего ... никому и никогда на голову не свалится."
Дмитрий  (asd1979)
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28декабря 2010 года на станции метро" Сходненская" на рельсы упал человек smile:!: smile:(
Vlаd  (Vlаd)
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Эх опять Елену тоска заела. рудуйтесь всё у вас хорошо. А убивают у нас каждый день десятки людей и с этим ничего не поделаешь.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Да не заела меня тоска, просто поражаюсь бесчеловечности некоторых людей.
Vlаd  (Vlаd)
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Тоесть просто убийство это ещё куда не шло, а комментарий к личности убитого нелециприятный это уже за ранью?! Логика ау.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Ну опять захотелось поприкапываться??? Про убийство я вообще молчу!! И вообще, с новым годом))))
Vlаd  (Vlаd)
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Да никакого прикола. Не понимаю отчего в данный момент такая реакция, по мн и 5 и 10 лет назад, точно такая же реакция была и через 10 лёт всё так же будет, так как и сейчас уже хреново.
Екатерина Протопопова  (protopopova)
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Елен, привет)

с наступившими праздниками!

для меня тема жестокости тоже звучит болезненно, но это жизнь...ни хорошая ни плохая, а такая, какая есть..
и спасибо Богу , что мы видим эту грань.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Кать, тебя также с праздниками, спасибо!
Мне просто очень жаль, что часто именно те, кто видит эту грань оказываются жертвами тех, кто эту грань не видит.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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"...нужно просто с остервенением беречь в себе человеческие черты." smile:D
А еще можно с наслаждением уничтожать все чуждое "общечеловеческим ценностям". И то, что при этом получаются трупы типа ставшего основой для поста Алены или бомбежка типа "Америка и К против Милошевича" - ну так себе, издержки производства, быват, понимашь.
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