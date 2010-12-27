Не совсем новогодний пост.

Несмотря на то, что скоро Новый год, тема у меня возникла не совсем радостная. Я не устаю поражаться человеческой злобе и жестокости. Я знаю, что меня после такого поста многие осудят, но молчать тоже не могу. На прошлой неделе убили молодого мальчика, участника известного шоу Дом-2. Убили жестоко, агрессивно, нанесли более 10 ножевых ранений. На самом деле передачу сейчас не смотрю, прочитала в новостях в Интернете об этом и естественное чувство, которое, на мой взгляд, возникло бы у любого здравомыслящего человека, возникло и у меня. Жалость, соболезнования родным и близким. Сразу начинаешь думать о незащищенности нашей перед всякими психопатами и маньяками. Страх за себя, своего ребенка и близких. И совсем не важно, на мой взгляд, что это за телепроект, какой характер был у этого мальчика. Но, я прочитала комментарии в Интернете!!! Каждый второй высказался негативно об этом. Мол, так ему и надо, через слово мат, радость от этого события. Я в шоке от людей! Неужели совсем не осталось в людях ничего человеческого?? Ведь такое может произойти с каждым. Ведь может случиться так, что и им никто не посочувствует.
Даже не касаясь именно этой ситуации, замечу, что люди в последнее время очень изменились. Мы перестали радоваться жизни, за других людей, каждый стал сам за себя, в любом обществе зависть, злость, интриги. Куда нас это приведет, остается только догадываться..
Комментарии 17
Жалость не отсутствует.
Просто её в интернете (а особенно в комментариях) не видно.
Вы на самом деле подняли куда более жёсткий вопрос - разница между смертью (пусть такой глупой и жестокой) обычного человека и смертью публичного лица.
Обычный неизвестный человек обычно фильтрует своё окружение и если он нормальный человек, то делает так, что-бы не было кому в таком случае сказать о нём что либо плохое. Не заводит себе врагов поступками или словами. Это в идеале, конечно. И нам не видно, как сочувствуют/не сочувствуют знающие его люди. Как правило - близкие люди.
Публичный же человек просто лишен такой возможности - его знают миллионы и отфильтровать это уже нереально. Вот и пишут всякие отморозки (как Вы пишете - каждый второй - их всегда хватало), ведь публично выплеснуть негатив в просторы сети гораздо проще, чем нормальному человеку на фоне этой грязи "шоубизнеса" оставить что-то доброе. Руки, наверное, не поднимаются.
Добро - оно есть. Но прячется, ждёт.
с наступившими праздниками!
для меня тема жестокости тоже звучит болезненно, но это жизнь...ни хорошая ни плохая, а такая, какая есть..
и спасибо Богу , что мы видим эту грань.
Мне просто очень жаль, что часто именно те, кто видит эту грань оказываются жертвами тех, кто эту грань не видит.
А еще можно с наслаждением уничтожать все чуждое "общечеловеческим ценностям". И то, что при этом получаются трупы типа ставшего основой для поста Алены или бомбежка типа "Америка и К против Милошевича" - ну так себе, издержки производства, быват, понимашь.