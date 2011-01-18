Трудности трудоустройства молодых специалистов.

Немного о наболевшем. Моя сестра в этом году защищает диплом. Учится самостоятельно, бесплатно. Остались гос.экзамены и диплом. Думаем, что получит его с отличием, т.е. красный. Начали потихоньку искать ей место в банке (помогаю в написании резюме и просматриваю отклики работодателей). Делаю вывод, что с момента, когда я окончила институт, ничего особо и не изменилось. Банки неохотно берут вчерашних выпускников, разве что только в продажи кредитов и кредитных карт (в основном в крупных ТЦ и магазинах). Я категорически бы не хотела, чтобы она этим занималась, на мой взгляд, это болото, из которого потом очень трудно вырваться. Хотелось бы спросить у вчерашних выпускников, много ли им пришлось приложить усилий, чтобы устроиться туда, куда бы им хотелось. И работодателей, почему многие так негативно относятся к человеку без опыта, ведь мы все когда-то были студентами, и нас также кто-то обучал.