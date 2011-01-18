Трудности трудоустройства молодых специалистов.
18.01.2011 12:45
32
2 147 просмотров
Немного о наболевшем. Моя сестра в этом году защищает диплом. Учится самостоятельно, бесплатно. Остались гос.экзамены и диплом. Думаем, что получит его с отличием, т.е. красный. Начали потихоньку искать ей место в банке (помогаю в написании резюме и просматриваю отклики работодателей). Делаю вывод, что с момента, когда я окончила институт, ничего особо и не изменилось. Банки неохотно берут вчерашних выпускников, разве что только в продажи кредитов и кредитных карт (в основном в крупных ТЦ и магазинах). Я категорически бы не хотела, чтобы она этим занималась, на мой взгляд, это болото, из которого потом очень трудно вырваться. Хотелось бы спросить у вчерашних выпускников, много ли им пришлось приложить усилий, чтобы устроиться туда, куда бы им хотелось. И работодателей, почему многие так негативно относятся к человеку без опыта, ведь мы все когда-то были студентами, и нас также кто-то обучал.
Комментарии 32
После ССУЗа, поступил на заочку в ВУЗ, с работой помогли родители, это бюджетная организация, где годовой зарплаты едва хватало на оплаты учебы и проезд. Тогда мне нужен был только не прерывный стаж работы.
конкретно скажешь?
Да и вообще, сначала надо поработать года три, пусть и на небольшой ставке, подогнать пару хороших клиентов, тогда и можно будет выдвигать требования на зарплату.
Сам в банке не работаю, на там работает моя девушка, как раз в кадрах, так даже для провинции все пишут мин.зарплату от 30к.
Пусть пишет 10к, сразу устроят.
А точнее, наверное, и вовсе не рассказывают...
А2)Дипломы получают в Июне а искать работу вы начали в феврале?? заранее или она хотела немного отдохнуть??
2)Работать можно было бы выходить и сейчас. Нагрузка институтская уже закончилась, так что могла бы уже выйти на полный день.
А чем это так уж плохо?
(к "ниже" тоже относится )
Также не понимаю, почему Вы категорично против выбора профессии как продажи кредитов и карт, лично знаю не мало людей, которые начинали с кредитников и поднимались высоко, один из них даже здесь на сайте на горячей линии работает.
На второй, не знаю, это мое мнение, может субъективное, конечно. В идеале вижу ее в небольшом банке, где сотрудники выполняют в отделе всю работу, а не какую-то одну операцию. Это развивает, расширяет кругозор.
1.Да, очень часто ВУЗы, нахваливая именно себя (все остальные - слабаки), рассказывают небылицы или были о своих выпускниках, зарабатывающих в первый год нереальновысокую З/п
2.Да, карьерные амбиции тоже зачастую нереально высоки и тоже приняты за годы учёбы
3. И об этом тоже говорили выше - неготовность "стажировки", т.е. обучения на месте без оплаты. Молодые спецы считают, что 5 лет они платили ВУЗу за учёбу, пора работодателю возвращать вложенные деньги. К сожалению для молодых, работодатель считает, что учить и ещё за это платить за "кота в мешке" не всегда разумно
Наблюдения с двух сторон. По долгу службы приходится знакомиться с резюме молодых спецов;
По долгу родителя изучаю вопрос со стороны "молодого спеца" - дочери. Она совершенно самостоятельно летом устроилась на стажировку в один крупный банк из десятки, потом ушла, и была удивлена, когда её нашли и пригласили на постоянную работу. Но это - не Москва
А молодые нужны. Возрастной состав должен быть разным, от 20 до 50-летних, на мой взгляд
В нашей компании берут выпускников.
У нас есть перспективы роста - карьерного и зарплатного. Учим дополнительно, в том числе и заграницей. Но никаких обещаний выпускникам я лично не даю. Если выпускник задает прямой вопрос о перспективах, я отвечаю, что перспективы могу обсуждать только со специалистами. Выпускник - это кот в мешке. С ним обсуждаются только условия испытательного срока.
ОбладательНИЦА красного диплома - для нашей компании минус. К юношам отношение другое. Объясняется это тем, что девушки гораздо способнее к зубрежке.
К амбициям относимся с осторожностью. Но не без интереса.
Вообще, юноши, конечно, ведут себя на собеседование более умно - без наглости, но не теряя достоинства.
В свое время мне так хотелось освоить компьютер, что я пришел к зав.кафедрой и сказал "Хочу у вас работать". Меня загрузили какой-то фигней, которую я с блеском выполнил, а потом приняли в команду. Даже оклад какой-то смешной положили.
Потом совершенно случайно пришли два начальника с крупного предприятия в поисках светлых голов и зав.кафедрой показал на меня....
Я все это к тому, что наверное во время учебы была возможность шевелиться и что-то предпринимать. И щас возможно все было бы проще.
Елена! Встаньте на место потенциального работодателя вашей сестры. Работодателю нужно, чтобы ваша сестра какую-то проблему на каком-то участке закрывала причем самостоятельно. А тут нужно нового человека учить, время на него тратить, которого как обычно нет.
Может и в супермаркете постоять картами поторговать неплохо было-бы. С народом бы хоть пообщалась. А из болота любого выбраться можно. Было бы желание... и упорство
И опыта поднаберутся и умения общения с людьми.
в общем, чего хочу по теме-то сказать... по моему опыту, все зависит от специальности. например, у нас работа искала выпускников, а не выпускники работу - уже с 3-4 курса все студенты с успеваемостью выше средней были трудоустроены, а к выпуску оставались только лодыри без работы или те, кому работа не нужна (в моей группе из 17 чел. таких было 3-4).
так я и не пошел работать в "финансы", пришлось идти почти по специальности, но зато с хорошей з.пл уже со старта...
Как говорили родители и многочисленные знакомые "Все зависит от того как себя покажешь, авось и остаться предложат". Вот я и осталась и высшее образование получала уже на вечернем отделении. Сейчас я так и работаю в этом банке, занимаю руководящую должность и со дня на день жду вручение диплома.
Мой университет и сейчас активно сотрудничает с Банком в вопросах трудоустройства студентов.
Так что практика я думаю самый лучший способ показать и зарекомендовать себя, поработай 2 недели бесплатно, зато ты будешь знать
-хочешь ли ты работать в этой организации
-хочешь ли ты работать с этими людьми
-хочешь ли ты делать эту работу и заниматься этим по жизни