Вход
Профиль Блог Лента Активность

Трудности трудоустройства молодых специалистов.

18.01.2011 12:45 32 2 147 просмотров
Немного о наболевшем. Моя сестра в этом году защищает диплом. Учится самостоятельно, бесплатно. Остались гос.экзамены и диплом. Думаем, что получит его с отличием, т.е. красный. Начали потихоньку искать ей место в банке (помогаю в написании резюме и просматриваю отклики работодателей). Делаю вывод, что с момента, когда я окончила институт, ничего особо и не изменилось. Банки неохотно берут вчерашних выпускников, разве что только в продажи кредитов и кредитных карт (в основном в крупных ТЦ и магазинах). Я категорически бы не хотела, чтобы она этим занималась, на мой взгляд, это болото, из которого потом очень трудно вырваться. Хотелось бы спросить у вчерашних выпускников, много ли им пришлось приложить усилий, чтобы устроиться туда, куда бы им хотелось. И работодателей, почему многие так негативно относятся к человеку без опыта, ведь мы все когда-то были студентами, и нас также кто-то обучал.

Комментарии 32

Александр  (amarok)
#
Вчерашние выпускники зачастую кривятся от низких зарплат, слишком много бесполезных амбиций при минимальных знаниях и представлений о работе.
После ССУЗа, поступил на заочку в ВУЗ, с работой помогли родители, это бюджетная организация, где годовой зарплаты едва хватало на оплаты учебы и проезд. Тогда мне нужен был только не прерывный стаж работы.

Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ну смотря что считать низкой зарплатой. Я бы не сказала, что она претендует на большие деньги, да и с амбициями все в порядке, реальные, здоровые.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
да и с амбициями все в порядке, реальные, здоровые.

конкретно скажешь?
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Хочет работать в одном из отделов, начать, как говориться с "нуля", с небольшой зарплатой, но, в случае быстрой обучаемости должны быть перспективы повышения и должности и по зарплате. По-моему, это нормально.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Пошукать просто надо... Там, сям... Где нибудь и возьмут. smile:)
Антон  (Waterwall)
#
Видимо все таки хочет больше, чем стоит...красный диплом не показатель вообще ничего, если, конечно, не выпускник Кэмбриджа.
Да и вообще, сначала надо поработать года три, пусть и на небольшой ставке, подогнать пару хороших клиентов, тогда и можно будет выдвигать требования на зарплату.
Сам в банке не работаю, на там работает моя девушка, как раз в кадрах, так даже для провинции все пишут мин.зарплату от 30к.
Пусть пишет 10к, сразу устроят.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
На мой взгляд, Елена, в ВУЗах немного недорассказывают как устроена ежедневная рутина в корпорациях. Понятно, что правильные ребята быстро подстроятся под конкретные ситуации, но не все. Мы, кстати берем выпускников, но, чтобы избежать совсем детского поведения, берем тех, кто так или иначе стажировался несколько месяцев, желательно в средних или крупных компаниях. Так что, при должном усердии, уверен, что вариант для сестры найдется.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Цитата
в ВУЗах немного недорассказывают как устроена ежедневная рутина в корпорациях


А точнее, наверное, и вовсе не рассказывают...
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Конечно, согласна с тобой Катюш. Но, помимо ВУЗа есть я еще smile:D она была у меня на стажировке прошлым летом. Могу вполне оценить ее способности положительно, и не потому, что она моя сестра)
qaq  (qaq)
#
Сейчас рынок перенасыщен специалистами с опытом.
ikarka  (ikarka)
#
A1) Почему не возьмете к себе?? Корпоративные правила не без исключений если родственник с мозгами.
А2)Дипломы получают в Июне а искать работу вы начали в феврале?? заранее или она хотела немного отдохнуть??
Елена Пушникова  (Алёна))
#
1) Могла бы и к себе, но не хотелось бы разводить семейственность. Оставлю на крайний случай себя)
2)Работать можно было бы выходить и сейчас. Нагрузка институтская уже закончилась, так что могла бы уже выйти на полный день.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
но не хотелось бы разводить семейственность.

А чем это так уж плохо?
(к "ниже" тоже относится smile:) )
Александр  (amarok)
#
А почему бы Вам, не взять ее к себе в банк, не обязательно к Вам в подчинение.
Также не понимаю, почему Вы категорично против выбора профессии как продажи кредитов и карт, лично знаю не мало людей, которые начинали с кредитников и поднимались высоко, один из них даже здесь на сайте на горячей линии работает.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
На первый вопрос ответила выше.
На второй, не знаю, это мое мнение, может субъективное, конечно. В идеале вижу ее в небольшом банке, где сотрудники выполняют в отделе всю работу, а не какую-то одну операцию. Это развивает, расширяет кругозор.
Perevodchik  (Perevodchik)
#
operadm, приветствую! smile:)
Костя  (Kosty)
#
А не проще отправить в свободное плавание? Я начинал в колл-центре, теперь в ГО и считаю, что познал Банковский мир со всех сторон smile:) Будет голова выберется, а то сразу начинать с протекций это как-то не комильфо. ИМХО конечно smile8)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Мои наблюдения, если интересно:)
1.Да, очень часто ВУЗы, нахваливая именно себя (все остальные - слабаки), рассказывают небылицы или были о своих выпускниках, зарабатывающих в первый год нереальновысокую З/п
2.Да, карьерные амбиции тоже зачастую нереально высоки и тоже приняты за годы учёбы
3. И об этом тоже говорили выше - неготовность "стажировки", т.е. обучения на месте без оплаты. Молодые спецы считают, что 5 лет они платили ВУЗу за учёбу, пора работодателю возвращать вложенные деньги. К сожалению для молодых, работодатель считает, что учить и ещё за это платить за "кота в мешке" не всегда разумно

Наблюдения с двух сторон. По долгу службы приходится знакомиться с резюме молодых спецов;
По долгу родителя изучаю вопрос со стороны "молодого спеца" - дочери. Она совершенно самостоятельно летом устроилась на стажировку в один крупный банк из десятки, потом ушла, и была удивлена, когда её нашли и пригласили на постоянную работу. Но это - не Москва smile:)

А молодые нужны. Возрастной состав должен быть разным, от 20 до 50-летних, на мой взгляд
Елена Пушникова  (Алёна))
#
На самом деле,я согласна с многими мнениями. Да,я не хочу устраивать ее по протекции, в том смысле, в котором говорили выше. На мой взгляд, лучше бы ей самой побарахтаться, как говориться "пороху понюхать", А к себе в банк и подавно не хочу. Я сама в свое время не пошла работать к маме потому, что 1) боялась сравнений с ней 2) боялась, что меня будут исключительно вопринимать как "дочь" такой-то, а не как самостоятельного специалиста и 3)она сама не хочет, т.к. переживает, что если вначале не будет все получаться, я буду краснеть за нее. Но вопрос тут даже не в моей сестре, а вообще во вчерашних выпускниках. Я не хочу ей участи многих молодых людей, которые пишут отрицательные отзывы в служебном рейтинге. Пишут о том, как к ним относятся, неужели молодежь не заслуживает уважения и простого человеческого отношения. Мне просто хочется, чтобы все вспомнили, как они начинали и как им было тяжело. Поэтому помощь в написании резюме и выборе банка с адекватными людьми и нормальным климатом в коллективе я в состоянии ей оказать и не считаю это протекцией.
Марина (mashen)  (mashen)
#
Как бывший выпускник - первые несколько лет я работала на опыт, даже не заикаясь насчет перспектив роста. И своего первого работодателя искала по принципу: "Где большему научат". Как только получила опыт, тут же обратила внимание на низкую зарплату, хотя обещания повысить появились сами собой. Но я уволилась. На самом деле, меня банально переманили.

В нашей компании берут выпускников.

У нас есть перспективы роста - карьерного и зарплатного. Учим дополнительно, в том числе и заграницей. Но никаких обещаний выпускникам я лично не даю. Если выпускник задает прямой вопрос о перспективах, я отвечаю, что перспективы могу обсуждать только со специалистами. Выпускник - это кот в мешке. С ним обсуждаются только условия испытательного срока.

ОбладательНИЦА красного диплома - для нашей компании минус. К юношам отношение другое. Объясняется это тем, что девушки гораздо способнее к зубрежке.

К амбициям относимся с осторожностью. Но не без интереса.
Вообще, юноши, конечно, ведут себя на собеседование более умно - без наглости, но не теряя достоинства.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
А сестра, что когда училась нигде практику не проходила, нигде с работодателями не встречалась?
В свое время мне так хотелось освоить компьютер, что я пришел к зав.кафедрой и сказал "Хочу у вас работать". Меня загрузили какой-то фигней, которую я с блеском выполнил, а потом приняли в команду. Даже оклад какой-то смешной положили.
Потом совершенно случайно пришли два начальника с крупного предприятия в поисках светлых голов и зав.кафедрой показал на меня....
Я все это к тому, что наверное во время учебы была возможность шевелиться и что-то предпринимать. И щас возможно все было бы проще.
Елена! Встаньте на место потенциального работодателя вашей сестры. Работодателю нужно, чтобы ваша сестра какую-то проблему на каком-то участке закрывала причем самостоятельно. А тут нужно нового человека учить, время на него тратить, которого как обычно нет.
Может и в супермаркете постоять картами поторговать неплохо было-бы. С народом бы хоть пообщалась. А из болота любого выбраться можно. Было бы желание... и упорство
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Спасибо всем за комментарии и за мнения. Думаю, скоро мы решим этот вопрос. А тема эта создавалась не для того,чтобы вам пожаловаться на что-то, а для того, чтобы предотвратить вопросы вчерашних студентов. Посмотрите на форум в раздел работа.. Там часто встречаются темы, типа "Куда пойти работать вчерашнему студенту?" или "Куда возьмут без опыта?". Очень хотелось бы, чтобы вы делились своими мыслями именно в этом направлении.
Евгений  (Адреналин1)
#
Вставлю свои пять копеек, сам я начинал с продаж кредитных карт в ТРЦ Мега и ничего, набрался опыта и неплохо себя сейчас чувствую, хотя уже 6 лет прошло с того момента.. Ну да ладно я не об этом хотел сказать, у нас в Банк к примеру, без опыта берут в call centre, люди работают год-полтора и когда в каком то подразделении появляется вакансия человека из call centre переводят в отдел и на его место берут нового сырого человека и так далее. В данный момент я знаю минимум 5 человек, которые работают и в бухгалтерии и в пластике и в валютном контроле и в оперу, начиная с call centre. Так что не нужно бояться черной работы, без реальных знакомств с этого всё всегда начинается(как правило).
Алексей Борякин  (Brein)
#
Грамотное введение молодёжи в основную работу!
И опыта поднаберутся и умения общения с людьми.
bushok  (bushok)
#
На самом деле могу точно с уверенностью сказать, что выпускникам устроиться на работу (нормальную, т.е. по специальности и хотя близкой в ней) достаточно тяжело. smile:!: Это и мой личный опыт, так и опыт моих однокурсников, которые тоже мучаются в поисках места. Тут уже дело не в предлагаемом окладе, не в месте работы. Просто без опыта в отдел не берут, а опыт этот же нужно где-то набирать, вот и получается замкнутый круг. Не туда и не сюда. Приходиться поэтому и работать там, к чему душа не лежит, и что же в этом хорошего smile:|
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Крик души студента!!! Да все будет хорошо у тебя, я в этом уже почти уверена. Главное не терять надежды и идти к цели!
Сергей Ш  (beliyYAR)
#
дааа.... тоже когда-то хотел работать в банке, вернее, вообще в финансовой сфере. ходил на ярмарку вакансий в универе (это был май 2008г.) и там было представлено несколько банков в качестве работодателей, в т.ч. сбербанк, запсибкомбанк и какие-то еще (не помню), но т.к. это была секция ярмарки для физиков и математиков, то они в основном набирали в IT-отделы. но озвученные там з.пл были, мягко говоря, не айс, например сбер предлагал 8-12т.р./мес (это Тюмень). за такие "деньжища" они вряд ли найдут адекватного выпускника, а троечники им и самим не нужны.

в общем, чего хочу по теме-то сказать... по моему опыту, все зависит от специальности. например, у нас работа искала выпускников, а не выпускники работу - уже с 3-4 курса все студенты с успеваемостью выше средней были трудоустроены, а к выпуску оставались только лодыри без работы или те, кому работа не нужна (в моей группе из 17 чел. таких было 3-4).

так я и не пошел работать в "финансы", пришлось идти почти по специальности, но зато с хорошей з.пл уже со старта...
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
"...почему многие так негативно относятся к человеку без опыта, ведь мы все когда-то были студентами, и нас также кто-то обучал." Именно, по типу "Забудь индукцию и дедукцию, давай продукцию". smile:D У меня и моих коллег работа связана с повышенной опасностью, ну вот просто все - не ту или не так выполнил технологическую операцию, и получил большой бабах. smile:oops: Если и сам при этом накрылся медным тазом - повезло, судить не будут за гибель людей и в глаза родственникам погибших смотреть не надо. Бумажное резюме ничего не говорит о человеке, обязательность (ответственность), педантичность и интеллект могут оценить только те, кто с ним рядом поработал. Вот и вся недолга, почему никто не хочет получить "кота в мешке". А выход прост - работай во время учебы. Если голова, руки-ноги и самомнение в порядке, так и с красным дипломом, и с опытом работы все будет в порядке. И с трудоустройством тоже.
Юлия  (JuliaKor)
#
Хотела бы поделиться своей историей. Закончив колледж в 18 лет, я устроилась на практику в один из Московских банков, на тот момент Банк входил в Топ-30.
Как говорили родители и многочисленные знакомые "Все зависит от того как себя покажешь, авось и остаться предложат". Вот я и осталась и высшее образование получала уже на вечернем отделении. Сейчас я так и работаю в этом банке, занимаю руководящую должность и со дня на день жду вручение диплома.
Мой университет и сейчас активно сотрудничает с Банком в вопросах трудоустройства студентов.
Так что практика я думаю самый лучший способ показать и зарекомендовать себя, поработай 2 недели бесплатно, зато ты будешь знать
-хочешь ли ты работать в этой организации
-хочешь ли ты работать с этими людьми
-хочешь ли ты делать эту работу и заниматься этим по жизни
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Спасибо, Юлия. Вы конечно, правы. А сестра моя уже работает. Спасибо одному хорошему человеку.
bushok  (bushok)
#
smile:shuffle: Моя работа мне очень нравится!!! Даже я бы сказала, что мне интересно!! Поэтму говорю как студент, работу найти можно, но надо просто подождать, пока что-то хорошее вдруг найдется, а если еще кто-нибудь поможет smile:{} , то это вообще!!!!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения