Мелкий или крупный банк? Плюсы и минусы.

Тема зрела давно. Многие люди спрашивают, что меня так привлекает в работе небольших банков. И почему, с достаточно большим опытом работы в кредитовании, я работаю в мелкой кредитной организации. Ведь в крупных банках гораздо больше шансов построить карьеру, зарабатывать большие деньги.
Отвечаю. Да, шансов больше, но также их больше затеряться в большом потоке людей, стать жертвой работы большой машины, не исключая бюрократии (огромного документооборота), трудностей в принятии решений (пока документ пройдет все необходимые стадии согласования, уйдет очень много времени). И кроме того, мне нравится, как ни странно быть универсальным специалистом. Разбираться в процессе выдачи кредитов, сопровождении их, в бухгалтерском учете, в залогах, отчетности по кредитам, быть в "теме" хоть и не глубоко, по деятельности других подразделений. Хотя никто не спорит, что это труднее, чем совершать изо дня в день одну и ту же операцию. Пока мне интереснее развиваться, и лично для себя я вижу это развитие в небольшом банке. Может я не права, но мне кажется, что в большом банке мне трудно было бы найти себе применение.
Как вы считаете? В каких банках работаете вы? Плюсы и минусы работы в крупных банках и не очень..
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