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Мелкий или крупный банк? Плюсы и минусы.

28.01.2011 15:47 8 3 749 просмотров
Тема зрела давно. Многие люди спрашивают, что меня так привлекает в работе небольших банков. И почему, с достаточно большим опытом работы в кредитовании, я работаю в мелкой кредитной организации. Ведь в крупных банках гораздо больше шансов построить карьеру, зарабатывать большие деньги.
Отвечаю. Да, шансов больше, но также их больше затеряться в большом потоке людей, стать жертвой работы большой машины, не исключая бюрократии (огромного документооборота), трудностей в принятии решений (пока документ пройдет все необходимые стадии согласования, уйдет очень много времени). И кроме того, мне нравится, как ни странно быть универсальным специалистом. Разбираться в процессе выдачи кредитов, сопровождении их, в бухгалтерском учете, в залогах, отчетности по кредитам, быть в "теме" хоть и не глубоко, по деятельности других подразделений. Хотя никто не спорит, что это труднее, чем совершать изо дня в день одну и ту же операцию. Пока мне интереснее развиваться, и лично для себя я вижу это развитие в небольшом банке. Может я не права, но мне кажется, что в большом банке мне трудно было бы найти себе применение.
Как вы считаете? В каких банках работаете вы? Плюсы и минусы работы в крупных банках и не очень..

Комментарии 8

Екатерина Суворова  (28_888)
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Мне несколько раз предлагали возглавить IT-блок в «карманах» или чуть больше, и по компенсации предложения были неплохие. Отказывалась, именно потому что там работать вариант был просто за зарплату, чтобы были неплохие деньги и сравнительно небольшая нагрузка (когда все уже отлажено). А потолок в развитии наступает очень быстро, но у тебя другая специальность и ситуация. smile:)
Максим  (Sebastian)
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Если взять ответственность за свою жизнь на себя, в любом банке можно добиться любых целей.
qaq  (qaq)
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Я однозначно за топ-50.В своё время работал в пятой сотне.Потолок наступил через пол года.
Пенсионер  (Пенсионер)
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Работал и в мелком банке и крупном. Самая отличная работа для меня, по линии экономической безопасности, был Импэксбанк. Это была самая сильная экономическая безопасность из банков Москвы. С приходом Райффайзена все разрушилось.
XIIX  (XIIX)
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В маленьких банках есть своя прелесть - работа: осязаемая, оплачиваемая, оперативная и приносящая моральное удовлетворение, возможность самостоятельно принять решение. Большой банк - это нескончаемое согласование и отфутболивание, это неоперативность, неповоротливость, нескончаемые планы и отчеты непонято чего и не понятно для кого и хорош для тех кто не любит работать, но любить быть в КОМАНДЕ.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Очень точно и удивительно правдиво отмечено!!! smile:D
Евгений  (Адреналин1)
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Я работал как в крупных Банках - Топ 30, так и в мелких (Топ 300). Многие выше указанные посты верны, Большой Банк - больше возможностей, больше зарплата, меньше креатива, больше неразберихи и бюрократии. Маленький Банк - меньше возможностей, меньше зарплата, больший функционал, меньше бюрократии. Все просто, каждый сам для себя решает где ему комфортнее, мне лично не принципиально большой или маленький, главное что бы мне было интересно работать и за это платили достойные деньги smile:)
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