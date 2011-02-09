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Кредитные продукты банков для юридических лиц. Краткий обзор.

09.02.2011 15:04 7 19 881 просмотр
Этот пост хочется посвятить основным кредитным продуктам банков, которые они предлагают для юридических лиц. Постараюсь написать просто и доступно, т.к. совсем недавно выяснила, что многие клиенты не отличают кредитную линию от овердрафта, кредит от кредитной линии и стыдятся этого, не задают свои вопросы. Только потом, после предоставления кредита оказывается, что многие получили не то, что хотели и в результате, остались не совсем довольны услугой, предоставленной банком.
1) Итак, кредит. Самый простой, на мой взгляд, кредитный продукт. Это разовое зачисление денежных средств единовременным траншем. Денежные средства предоставляются безналичным путем и зачисляются на расчетный счет клиента, открытый в банке-кредиторе, либо в другой кредитной организации.
2) Кредитная линия. Предусматривает заключение соглашения / договора, на основании которого клиент - заемщик приобретает право на получение и использование в течение обусловленного срока денежных средств.
Кредитная линия бывает двух видов. 1. Возобновляемая (с лимитом задолженности), многие путают ее с овердрафтом. Линия позволяет организации-заемщику получить несколько траншей (или один транш) в пределах лимита кредитной линии, затем по мере погашения каждого из них (полного погашения или частичного) появляется возможность постоянно брать/гасить денежные средства в течение всего срока договора. Текущая задолженность не может превышать лимит задолженности, оговоренный договором.
2. Кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) – это предоставление кредита заемщику несколькими траншами в пределах лимита. Кредитная линия с лимитом выдачи не возобновляется. Т.е. погасив выбранные транши досрочно, вы не можете больше взять их в кредит.
Все выдачи траншей оформляются заявками на выдачу.
3) Овердрафт – это своего рода также кредитная линия, выдаваемая заемщику для покрытия разрывов по расчетному счету (при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств). Клиенту утверждается лимит овердрафта, обычно он составляет 20-50% от ежемесячных оборотов по расчетному счету. Овердрафт возобновляем. Погашение овердрафта происходит автоматически при поступлении денежных средств на расчетный счет. Выдача происходит также автоматически.
Также юридическому лицу может быть предоставлена гарантия. Многие банки предлагают операции факторинга. Если у посетителей нашего ресурса возникнут вопросы, я более подробно могу ответить на них.

Комментарии 7

Пенсионер  (Пенсионер)
#
Помнится работая с тобой, наш отдел экономической безопасности иногда рубил получение очередного транша заемщиком, т.к. клиент не мог расплатиться с ранее полученным траншем. Да и оверы тоже. Пр гарантию я молчу вообще. Интересно тогда было работать, ведь кредитчиками были в основном женщины. smile:oops:
Елена Пушникова  (Алёна))
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Ну Вить, ты как всегда в своем репертуаре))) смотри, Аня прочитает smile:D
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Я тогда был холостяком smile:D
bushok  (bushok)
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Я все поняла, написала очень грамотно и причем очень доступно!! Надеюсь на лекцию тет-а-тет smile:oops:
Иван Артамонов  (ivan_artamonov)
#
супер! надеюсь, что когда-нибудь мы тоже займемся этим smile;)
Аминова Регина  (Reginas)
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спасибо за разьяснение доступным языком, пишу диплом на тему кредитования юр.лиц
Анастасия Антропова  (naaastya161)
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А вы не могли бы сказать какую примерно долю занимает каждый из видов кредитования. И еще о самых популярных продуктах банка для юр лиц
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