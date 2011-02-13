Вход
Профиль Блог Лента Активность

Новая акция (поможем детям вместе!)

13.02.2011 10:18 2 1 529 просмотров
Дорогие друзья!

Мы начинаем подготовку к благотворительной акции в АШАНе ТРОЙКА (м.Сокольники).
Акция состоится 19 февраля, в субботу. Время проведения мероприятия с 11 до 22 часов.

Вот тут можно увидеть, как и от каких станций метро можно добраться http://www.auchan.ru/ru/Troyka_how_to_get

Нам нужны волонтеры для раздачи листовок и волонтеры с машинами для перевозки собранного на склады.

Если вы готовы нам помочь, то записывайтесь, пожалуйства, в теме на форуме, обязательно указывая свои фамилию-имя, телефон и предположительное время и день вашего дежурства.


Присоединяйтесь! Записывайтесь! Вместе мы соберем больше!!
Адрес форума http://www.otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=16154

Комментарии 2

Елена Пушникова  (Алёна))
#
Чтобы быть волонтером, нужно иметь особое состояние души. Подчас совершенно забывая о себе, своей семье, нести добро людям, которых ты не знаешь, но которым жаждешь помочь как самому близкому человеку.

Координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» в нашей области Светлана Гундырева волонтерство действительно сравнивает с жаждой: «Когда я знаю, что тому или иному ребенку, больнице, приюту нужна наша поддержка, пусть даже несрочная, я просто не могу усидеть на месте. Да, у меня есть семья – сын, еще маленький, но, как только выдается свободное время, я сажусь за руль автомобиля и еду к детям – отдать хоть частичку своего сердца. А по-другому я уже просто не могу…»

Год назад Светлана случайно зашла на сайт фонда www.otkazniki.ru. Ее поразило огромное количество объявлений, в которых была мольба помочь детям с уже надломленными судьбами. Тогда-то Светлана и влилась в ряды волонтеров фонда. Сегодня в Твери у нее шестеро помощников. В их числе и Анна Ионкина. Аня сейчас в отпуске по уходу за ребенком. На время поездок по делам фонда, обычно это занимает 3 – 4 часа, она оставляет сына с родными. «Пока ты более-менее свободен, почему бы не помочь тем, кто так сильно сейчас нуждается в нас? Возможно, кардинально положение детей-отказников, как бы горько ни звучало это определение, мы не исправим, но все же сможем сделать их жизнь чуточку комфортнее. И это для нас уже очень значимо».

За четыре года работы благотворительного фонда в стране, и в том числе у нас в регионе, волонтерами сделано немало. Благодаря пожертвованиям организаций, предприятий и частных лиц в трех тверских больницах в палатах отказников появились новая мебель (кроватки, шкафы, тумбы, пеленальные столики), игрушки, часть средств жертвователей пошла на ремонт палат и замену окон. В канун Нового года Светлана Гундырева и Анна Ионкина провели очередную благотворительную акцию в помощь детским отделениям больниц и социально-реабилитационному центру. Детским больницам №№ 2 и 3, детским отделениям при 6-й горбольнице Твери и ЦРБ поселка Рамешки они привезли лекарства, игрушки, памперсы и другие предметы ухода за малышами, которых оставили родители. Заведующая детским отделением 6-й горбольницы Твери Татьяна Куликова рассказала, что с волонтерами благотворительного фонда их медучреждение сотрудничает уже второй год. Особенно благодарны врачи и медсестры за помощь воспитанникам дома-ребенка «Теремок», частым их пациентам. Благодаря средствам фонда в двух палатах больницы появилась новая современная мебель, продолжают поступать игрушки, предметы ухода за малышами и даже лекарства.

– В год в нашем отделении проходят обследование и лечение 60 – 70 детей из Тверского дома ребенка, попадают к нам и дети, оставшиеся без попечения родителей – их в год примерно 30. По законодательству мы вместе с органами опеки обязаны оформить на ребенка все документы в течение месяца и уже окончательно определить его в госучреждение. Да, на отказников сейчас нам выделяются средства, но помощь благотворителей тоже очень важна. Памперсы, влажные салфетки, кремы, порошки, лекарства в больнице всегда на вес золота. Волонтеры просто молодцы! Каждый раз, прежде чем сделать благотворительную акцию, они проводят тщательный мониторинг: осматривают наши палаты, составляют списки всего того, что нам нужно. Огромное спасибо!
Как родных Светлану и Анну встречают и в Рамешках. Для детей местного социально-реабилитационного центра они на днях привезли много подарков. Малыши и подростки заранее написали письма Деду Морозу со своими пожеланиями. Волонтеры постарались их исполнить. Сейчас в центре 22 ребенка от 3 до 18 лет. Девочки-дошкольницы в большинстве своем захотели в подарок коляски для кукол, а мальчишки, понятное дело, – машинки, пистолеты, ружья, солдат, плееры. Кроме того, каждому ребенку были подарены перчатки – их на детей всегда не напастись.
Сколько же было радости, когда каждый ребенок получил именно то, о чем давно мечтал! Светлана позже призналась: «Вот ради таких эмоций, ради скромных, но лучезарных дет-ских улыбок мы и стараемся. Так приятно дарить радость!» Директор Рамешковского социально-реабилитационного центра Инна Карпова тоже выразила благодарность фонду и его волонтерам от себя и своих коллег.
Много ценных и важных вещей вечером в тот же день волонтеры привезли и в детское отделение ЦРБ. Некоторое время назад здесь за счет средств фонда оборудовали игровую комнату, и теперь всем детям играть стало гораздо интереснее.

Труд волонтера совсем не прост. Здесь важно не только грамотно все организовать, но и быть физически подготовленным. Памперсы, игрушки, сладости, фрукты – все это закупается для детей в больших количествах, и девушки-волонтеры, подобно грузчикам, носят это все на своих хрупких плечах. Иногда, как и на этот раз, Светлане помогает муж, а вообще благотворительному фонду очень нужны крепкие молодые люди в качестве волонтеров. Все, кто не равнодушен к судьбе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и кто чувствует в себе силы быть полезным, могут записаться в ряды добровольцев на форуме сайта www.otkazniki.ru. Координатор фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» в Тверской области Светлана Гундырева ждет всех, готовых помочь. Ее координаты: телефон 8-915-73-80-54, e-mail: svetagun@yandex.ru
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения