Новая акция (поможем детям вместе!)

Дорогие друзья!
Мы начинаем подготовку к благотворительной акции в АШАНе ТРОЙКА (м.Сокольники).
Акция состоится 19 февраля, в субботу. Время проведения мероприятия с 11 до 22 часов.
Вот тут можно увидеть, как и от каких станций метро можно добраться http://www.auchan.ru/ru/Troyka_how_to_get
Нам нужны волонтеры для раздачи листовок и волонтеры с машинами для перевозки собранного на склады.
Если вы готовы нам помочь, то записывайтесь, пожалуйства, в теме на форуме, обязательно указывая свои фамилию-имя, телефон и предположительное время и день вашего дежурства.
Присоединяйтесь! Записывайтесь! Вместе мы соберем больше!!
Адрес форума http://www.otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=16154
Комментарии 2
Координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» в нашей области Светлана Гундырева волонтерство действительно сравнивает с жаждой: «Когда я знаю, что тому или иному ребенку, больнице, приюту нужна наша поддержка, пусть даже несрочная, я просто не могу усидеть на месте. Да, у меня есть семья – сын, еще маленький, но, как только выдается свободное время, я сажусь за руль автомобиля и еду к детям – отдать хоть частичку своего сердца. А по-другому я уже просто не могу…»
Год назад Светлана случайно зашла на сайт фонда www.otkazniki.ru. Ее поразило огромное количество объявлений, в которых была мольба помочь детям с уже надломленными судьбами. Тогда-то Светлана и влилась в ряды волонтеров фонда. Сегодня в Твери у нее шестеро помощников. В их числе и Анна Ионкина. Аня сейчас в отпуске по уходу за ребенком. На время поездок по делам фонда, обычно это занимает 3 – 4 часа, она оставляет сына с родными. «Пока ты более-менее свободен, почему бы не помочь тем, кто так сильно сейчас нуждается в нас? Возможно, кардинально положение детей-отказников, как бы горько ни звучало это определение, мы не исправим, но все же сможем сделать их жизнь чуточку комфортнее. И это для нас уже очень значимо».
За четыре года работы благотворительного фонда в стране, и в том числе у нас в регионе, волонтерами сделано немало. Благодаря пожертвованиям организаций, предприятий и частных лиц в трех тверских больницах в палатах отказников появились новая мебель (кроватки, шкафы, тумбы, пеленальные столики), игрушки, часть средств жертвователей пошла на ремонт палат и замену окон. В канун Нового года Светлана Гундырева и Анна Ионкина провели очередную благотворительную акцию в помощь детским отделениям больниц и социально-реабилитационному центру. Детским больницам №№ 2 и 3, детским отделениям при 6-й горбольнице Твери и ЦРБ поселка Рамешки они привезли лекарства, игрушки, памперсы и другие предметы ухода за малышами, которых оставили родители. Заведующая детским отделением 6-й горбольницы Твери Татьяна Куликова рассказала, что с волонтерами благотворительного фонда их медучреждение сотрудничает уже второй год. Особенно благодарны врачи и медсестры за помощь воспитанникам дома-ребенка «Теремок», частым их пациентам. Благодаря средствам фонда в двух палатах больницы появилась новая современная мебель, продолжают поступать игрушки, предметы ухода за малышами и даже лекарства.
– В год в нашем отделении проходят обследование и лечение 60 – 70 детей из Тверского дома ребенка, попадают к нам и дети, оставшиеся без попечения родителей – их в год примерно 30. По законодательству мы вместе с органами опеки обязаны оформить на ребенка все документы в течение месяца и уже окончательно определить его в госучреждение. Да, на отказников сейчас нам выделяются средства, но помощь благотворителей тоже очень важна. Памперсы, влажные салфетки, кремы, порошки, лекарства в больнице всегда на вес золота. Волонтеры просто молодцы! Каждый раз, прежде чем сделать благотворительную акцию, они проводят тщательный мониторинг: осматривают наши палаты, составляют списки всего того, что нам нужно. Огромное спасибо!
Как родных Светлану и Анну встречают и в Рамешках. Для детей местного социально-реабилитационного центра они на днях привезли много подарков. Малыши и подростки заранее написали письма Деду Морозу со своими пожеланиями. Волонтеры постарались их исполнить. Сейчас в центре 22 ребенка от 3 до 18 лет. Девочки-дошкольницы в большинстве своем захотели в подарок коляски для кукол, а мальчишки, понятное дело, – машинки, пистолеты, ружья, солдат, плееры. Кроме того, каждому ребенку были подарены перчатки – их на детей всегда не напастись.
Сколько же было радости, когда каждый ребенок получил именно то, о чем давно мечтал! Светлана позже призналась: «Вот ради таких эмоций, ради скромных, но лучезарных дет-ских улыбок мы и стараемся. Так приятно дарить радость!» Директор Рамешковского социально-реабилитационного центра Инна Карпова тоже выразила благодарность фонду и его волонтерам от себя и своих коллег.
Много ценных и важных вещей вечером в тот же день волонтеры привезли и в детское отделение ЦРБ. Некоторое время назад здесь за счет средств фонда оборудовали игровую комнату, и теперь всем детям играть стало гораздо интереснее.
Труд волонтера совсем не прост. Здесь важно не только грамотно все организовать, но и быть физически подготовленным. Памперсы, игрушки, сладости, фрукты – все это закупается для детей в больших количествах, и девушки-волонтеры, подобно грузчикам, носят это все на своих хрупких плечах. Иногда, как и на этот раз, Светлане помогает муж, а вообще благотворительному фонду очень нужны крепкие молодые люди в качестве волонтеров. Все, кто не равнодушен к судьбе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и кто чувствует в себе силы быть полезным, могут записаться в ряды добровольцев на форуме сайта www.otkazniki.ru. Координатор фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» в Тверской области Светлана Гундырева ждет всех, готовых помочь. Ее координаты: телефон 8-915-73-80-54, e-mail: svetagun@yandex.ru