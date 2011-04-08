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Оплата за пулеметы и автоматы, включая НДС

08.04.2011 20:00 11 1 884 просмотра
Дело было давно, когда рубль еще не был крепок, как скала, и американские деньги часто лежали в кошельках наших граждан вперемешку с российскими. В одной из касс моего банка, которая располагалась в автосервисе, можно было платить разными-разными бумажками, и американскими в том числе. Клиенту открывали счет, принимали валюту, конвертировали ее, делали безналичный платеж автосервису и счет закрывали. Благодаря такой технологии клиент конвертировал валюту по курсу ЦБ и не платил дурацкий налог с продаж за наличный расчет (был тогда такой). Человек в результате был просто счастлив, но за это ему нужно было расписаться в огромной кипе разных очень нужных бумажек.

Представьте ситуацию - пришел человек, купил супердеталь долларов эдак за 300 или 500, а касса его зеленые по курсу Центробанка засчитывает. Он очень рад, что не теряет на обмене, и готов свою подпись хоть в двадцати бумажках поставить. Следом идет другой человек и покупает для своего джипа лампочку за три рубля. А ему опять на подпись двадцать бумажек. Он почему-то рад уже не очень. Бывало, и девочек-кассиров всякими-разными нехорошими словами обзывали, и кидали им эти бумажки в лицо.

С этим нужно было что-то делать. Для рублевой мелочи решили сделать другую схему оплаты платежей, без открытия счета, чтобы было, как в сберкассе, когда за квартиру или за телефон платишь - одна бумажка, одна подпись - и свободен. Сделал я в кассовой программе извещение с квитанцией для клиента, а чтобы проверить, как оно будет выглядеть, написал в нем всякую белиберду, что в голову пришла, а в голову тогда почему-то пришла белиберда про Шамиля Басаева. Он в то время как раз по Дагестану гулял и в телевизоре об этом красивые дикторши все время говорили.

Только вот вкралась у меня в программу досадная ошибка - если клиент приходил в кассу повторно и в базу данных уже был записан, а отчества у него не было, программа при поиске ломалась и выдавала на печать пустую форму как раз с той самой тестовой белибердой. Как-то раз сижу, никого не трогаю, примус починяю, и вдруг - из кассы звонок. "А-А-А-А-А-А!!!!!!! У нас тако-о-о-о-о-ое!!!!! А-А-А-А-А-А!!!!!!!" В общем, пришел иностранец без отчества какой-то, чего-то оплатил, а программа печатает "Шамиль Басаев. Оплата за пулеметы и автоматы, включая НДС". Кассирша в обмороке, клиент в ужасе оглядывается по сторонам и давно сбежал бы, но деньги перед обмороком кассирша у него предусмотрительно забрала, а оставлять их жалко.

Слава богу, исправил все сразу же. Обошлось.
smile:oops:

Комментарии 11

fulltime  (fulltime)
#
smile:D smile:D Сразу вспомнились "Куклы" и Черномырдин в телефонной будке: "Алле, Шамиль Басаев, говорите громче.."
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Бггг smile:D
Жжоте, Филипыч smile:D
Так держать и добро пожаловать. smile;)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
ДВА ПЭ !!!

У моей жены когда-то в прошлой жизни была фамилия Филиппова. Писали ее как бог на душу положит - то Филлипова напишут, то Филипова. Поэтому жена, когда называла фамилию, часто говорила: "Филиппова. Два Пэ". Ну вот однажды в результате какая-то девочка и написала: "Филлипова П.П."
smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Бгг smile:D
Жжоте, ФилиППыч smile:D
Так держать и добро пожаловать smile;)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Моисей Абрамович, а я, когда ответил - испугался, что вы про правило N 9 вспомните.
Обошлось smile:oops:
Людмила  (Luydmila D)
#
Когда в нашей фирме было уже несколько случаев оформления документов клиентам из служебной управленческой программы, было решено выставить "заслон" левым документам. Программисты забили в упраленческую базу Генеральным директором Сталина И.В., главбухом- Ленина В.И., исполнитель- Гитлер А. Менеджер по ошибке распечатает и вроде сразу должен увидеть ляпы.
Ляпы в результате опять же увидели клиенты, причем посчитали это издевательством и насмешкой конкретно против них.

Игорь Пустошило  (Pif)
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smile:D smile:D smile:D
Даааа... Я бы тоже подумал, что надо мною издеваются, если бы мне выдали документ за подписью Гитлера.
Першинг  (Першинг)
#
У нас был аналогичный прикол с тестом. Приходно-кассовый ордер. Фамилия Козлов. Нечаянно написала с маленькой буквы. Печатаю. Получилось: Принято от : козлов.
Пришлось просить программиста падеж поменять! smile:D
Так вот Вы какой - Pif?
Я Вас другим представляла!
Подписалась. Интересно. Привет Чаинке! smile:)
Першинг  (Першинг)
#
Кстати, с Днём Рождения Вас!
smile:flowers: smile:flowers: smile:flowers:
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