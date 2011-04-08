Оплата за пулеметы и автоматы, включая НДС

Дело было давно, когда рубль еще не был крепок, как скала, и американские деньги часто лежали в кошельках наших граждан вперемешку с российскими. В одной из касс моего банка, которая располагалась в автосервисе, можно было платить разными-разными бумажками, и американскими в том числе. Клиенту открывали счет, принимали валюту, конвертировали ее, делали безналичный платеж автосервису и счет закрывали. Благодаря такой технологии клиент конвертировал валюту по курсу ЦБ и не платил дурацкий налог с продаж за наличный расчет (был тогда такой). Человек в результате был просто счастлив, но за это ему нужно было расписаться в огромной кипе разных очень нужных бумажек.Представьте ситуацию - пришел человек, купил супердеталь долларов эдак за 300 или 500, а касса его зеленые по курсу Центробанка засчитывает. Он очень рад, что не теряет на обмене, и готов свою подпись хоть в двадцати бумажках поставить. Следом идет другой человек и покупает для своего джипа лампочку за три рубля. А ему опять на подпись двадцать бумажек. Он почему-то рад уже не очень. Бывало, и девочек-кассиров всякими-разными нехорошими словами обзывали, и кидали им эти бумажки в лицо.С этим нужно было что-то делать. Для рублевой мелочи решили сделать другую схему оплаты платежей, без открытия счета, чтобы было, как в сберкассе, когда за квартиру или за телефон платишь - одна бумажка, одна подпись - и свободен. Сделал я в кассовой программе извещение с квитанцией для клиента, а чтобы проверить, как оно будет выглядеть, написал в нем всякую белиберду, что в голову пришла, а в голову тогда почему-то пришла белиберда про Шамиля Басаева. Он в то время как раз по Дагестану гулял и в телевизоре об этом красивые дикторши все время говорили.Только вот вкралась у меня в программу досадная ошибка - если клиент приходил в кассу повторно и в базу данных уже был записан, а отчества у него не было, программа при поиске ломалась и выдавала на печать пустую форму как раз с той самой тестовой белибердой. Как-то раз сижу, никого не трогаю, примус починяю, и вдруг - из кассы звонок. "А-А-А-А-А-А!!!!!!! У нас тако-о-о-о-о-ое!!!!! А-А-А-А-А-А!!!!!!!" В общем, пришел иностранец без отчества какой-то, чего-то оплатил, а программа печатает "Шамиль Басаев. Оплата за пулеметы и автоматы, включая НДС". Кассирша в обмороке, клиент в ужасе оглядывается по сторонам и давно сбежал бы, но деньги перед обмороком кассирша у него предусмотрительно забрала, а оставлять их жалко.Слава богу, исправил все сразу же. Обошлось.