Ты помнишь, как все начиналось - продолжение

В прошлом посте я вам рассказал, как один очень крупный и уважаемый банк от наплыва бабушек-пенсионерок мучился. Если не читали, прочитайте там сначала, а то дальше непонятно будет. Только вот очередь в банке - это одна сторона медали. Была еще и другая.
С первой партией бабусь было трудно. Платежка с денежкой из Пенсионного фонда пришла - стотыщмильенов на всех. И еще ведомость оттуда принесли на бумажке - кому сколько - толстенная распечатка на целой пачке листов. Принесли и откланялись. Ну а теперь давайте считать. Сколько нужно времени девочке-операционистке, чтобы зачислить пенсию одной старушке? Сперва нужно найти ее счет в программе и сверить паспортные данные. Мы, конечно, не корейцы, у которых три фамилии на всю страну, но и у нас однофамильцев - Васильевых и Кузнецовых - тоже хватает, а ошибаться нельзя. Потом сумму набрать и зачисление сделать. Итого минута уйдет, если девочка расторопная.
Впрочем, минута - это если у девочки ногти стриженые. А есть операционистки с такими коготочками - прямо как у орла, хоть по деревьям лазай. Такие девочки по клавиатуре тупым концом карандаша лупят, потому что пальцами не получается. У них уйдет две минуты цифры набить и еще две, чтобы ошибки после карандаша исправить. А бабушек - несколько тысяч. Теперь умножайте. Получается, что если девочка без маникюра и одна, она должна сидеть несколько рабочих дней с утра до вечера и без обеда.
Но бабушки-то ждать несколько дней не будут, они уже завтра придут, сразу после сериала утреннего. Решили проблему просто. Каждый раз несколько дней в начале месяца, когда денежки надо было зачислять, вся бухгалтерия после работы оставалась и полночи проводки делала. Очень это девчонкам бухгалтерским не нравилось и нервничали они. В стране от их ночных посиделок рождаемость снижалась, ВВП уменьшался (я про валовый внутренний продукт, если что), а дети бухгалтерские беспризорниками росли. Девчонки начали уходить.
Надо было что-то делать, и срочно. В Пенсионный Фонд была отправлена таранная группа из главного по компьютерам (с идеями) и главного по деньгам (с аргументами). Вернулись они обратно нескоро, но ни с чем - ПФ считал, что он перечисляет банку комиссию, и остальное - не их дело (да это, в общем-то, и правильно). Единственное, что удалось - уговорить Пенсионный фонд ведомости заранее в банк передавать в "электронном виде", который, собственно, обычную бумажную распечатку из себя представлял, только в виде файла записанную.
На безрыбье и рак рыба. Программисты наши слепили программу, которая этот файл по буквам-косточкам разбирала и на счета куда нужно закидывала. Девчонки вздохнули свободно, занялись своими маникюрами и уходить из банка перестали. Все было шоколадно. Но недолго. После 518 серии сериала это шоколадно закончилось.
Приходят пенсионеры доить банкомат, а он им фигвамы рисует. Они к операционистке - гдебаблоблин? Нетбаблаблин. Девочка смотрит - и точно, нет ничего. Но ведь программа бодро говорила - "Зачислено бла-бла-бла рублей бла-бла-бла копеек для бла-бла-бла человек", и ошибок никаких не было! Стали разбираться. Оказалось, все просто. Пенсионный фонд взял, да и ширину колонок в своей распечатке поменял. А программа наша в результате всем пенсионерам по две первых буквы из фамилии откусила.
Был, например, пенсионер Зимин. А стал просто Мин. Была гражданка Мишина. Стала Шиной. В общем, получились у всех фамилии китайские какие-то, у некоторых так и вовсе неприличные. А программа была хитро устроена, чтобы девочкам время для маникюра освободить. Если она пенсионера не находила, она думала, что это новенький пришел, и сама и счет ему открывала, и пластиковую карту заказывала, и комплект документов весь для открытия карты готовила - пенсионеру только расписаться оставалось. Так вот все деньги на карточках у новеньких Шин и Минов оказались.
Чего с этим делать, было непонятно вообще. Не может банк просто так без заявления клиента с карточки деньги списать и на другую карточку закинуть. А где это заявление взять, если гражданина Мина в природе вообще нет? В итоге выдали каждому пенсионеру вторую карту с покоцанной фамилией и сказали им не обращать на это внимания. Бабушки, конечно, и с одной-то карточкой путались, а тут им еще и вторую дали. Обиделись они не сильно, все равно там фамилии иностранными буквами написаны и читать они их не могли.
Плюс в этом всем тоже нашелся хороший. План по выпуску пластиковых карт мы перевыполнили в два раза и начальники премию за это получили неслабую. Боялись они, правда, сильно, что вся эта ботва известна станет и головы чьи-нибудь в канаву полетят. Но ничего, обошлось. Ну а бабушки в нашем совке и не такое переживали.
Комментарии 31
Надеюсь, с теми умелыми программистами, что программу написали, всё хорошо?
А программисты-то причём? Они же сделали всё! Тестить надо! Вручную по-любому хуже!
А ещё - аналитики - ну как не заметить кратного роста эмиссии карт? Есть в банках аналитики? У девонек другая задача! Тем более фамилии китайские пошли!
Еще хочется спросить: был, например, Зимин и стал он Мин, новому Мину открывался новый картсчет? При полном совпадении остальных данных о клиенте? Допустим цифровые поля ИНН и пенс. номер у вас не "пострадали", ваши программисты заводили двух одинаковых людей с одним ИНН и разными фамилиями? Знал бы про это ваш ПФ...
Хочется все-таки узнать сколько вы на этой "операции" заработали, в смысле, банк получил дохода и от чего! А вернее сказать потеряли...
Я бы на месте вашего руководства уволил бы всех "зачинщиков" это бедлама за нарушения "всего и вся"!
Так по идее должно быть, если процессы не на коленке лепятся. А в данном случае в ведомости присутствовали только ФИО и данные паспорта. Добиться от ПФ включения в ведомость других данных (лучше всего - номер пенсионного дела, т.к. ИНН тогда мало у кого был даже из работающих) было в принципе возможно, но трудно и долго, а пенсионеры уже в оперзале стоят. Так что использовали то, что есть - ФИО, адрес, N паспорта.
N паспорта не пострадал, т.к. он был в середине широкого поля, и два пробела, отгрызенные слева, ни на что не повлияли.
Ну а какой выход вы бы предложили, если, кроме ведомости в символьном виде, ничего нет? Если что-то вместо нее через два-три месяца появится, и то не факт, а работать надо уже сейчас?
Ну не-е-е-е Я сам с программеров начинал, мне лапшу фиг повесишь Я и код могу посмотреть, если надо, и носом человека в дырку сунуть - а это что?
Да.
Адрес и ФИО не совпадали, они были покоцанные.
ИНН и номера дела не было, был номер паспорта, он не пострадал, но он анализировался вместе с другими полями - когда и кем выдан документ, а они тоже были "другими". Так что - да, заводили нового клиента.
Именно так, процессинг свой.
Теоретически - да. А практически - все карты в день выдачи выгребались в ноль и блокировались до следующей выдачи. Я писал про это в первом посте.
3% комиссия от ПФ за выдачу и обслуживание пенсий. Умножьте несколько тысяч пенсионеров на среднюю величину пенсии и на 3% - это месячный доход. Потери, на мой взгляд, были выше, но они неявные и кто их считает...
Это происходило в филиале. Руководству филиала из головного отделения спустили сверху план. Как хочешь, так и крутись. В результате идея, собственно, руководством филиала и была придумана. Так что увольнять из "зачинщиков" некого. А исполнителей из нижнего звена трогать - себе дороже встанет. Попробуй других найди, если и так из-за копеечных зарплат текучка.
Как-то так Так что это не первоапрельская шутка, это жизнь во всей ее красе
В начале 2000-х я принимал участие в подобных проектах, но чтобы вот так... Все-таки мое мнение заодить картсчета нужно было по номеру паспорта - хоть какой-то цифровой идентификатор. ПФ у вас щедрый. Дать вам 3% - это круто! У нас "бюджетники" раньше наглели, более 1% не давали, а сейчас вообще "оборзели" - только бесплатно, якобы им бюджет не дает средства на оплату различных комиссий.
Да, опыт был получен хороший, драйва было много, но, я думаю, что финансовый результат, учитывая косвенные потери, был все-таки отрицательным.
А насчет общей оценки - абсолютно согласен - драйва много, толку нет
З.Ы. Не стали мы её внедрять)
P.S. Искреннее спасибо за историю в двух частях. Читали всем отделом) Прониклись.
Не из-за этой истории, конечно, а в целом и общем
Руководство отказываться от сотрудничества с ПФ, насколько я знаю, не стало, пенсионеры как-то попривыкли, программы как-то отладились, так что все довольны.
Что касается моего личного мнения на этот счет - ну что же, я считаю, что пенсионеры и обеспеченные зарабатывающие клиенты - группы плохо пересекающиеся, гнаться и за теми, и за другими - нельзя. Руководство банка должно выбрать.
Но тогда бы пришлось объяснять головному офису, почему произведено неправильное зачисление на несколько тысяч карт. И тогда на эти покоцанные карты внимательно бы в головном офисе посмотрели. Я не думаю, что руководство этого хотело.
Какая зарплата-такая работа...
Я этот стишок слышал во время службы в ВКС.
Вот уж не думал, что он тут появится, причем к месту.
:beer: