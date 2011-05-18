Вход
Профиль Блог Лента Активность

Ты помнишь, как все начиналось - продолжение

18.05.2011 15:37 31 2 170 просмотров
В прошлом посте я вам рассказал, как один очень крупный и уважаемый банк от наплыва бабушек-пенсионерок мучился. Если не читали, прочитайте там сначала, а то дальше непонятно будет. Только вот очередь в банке - это одна сторона медали. Была еще и другая.

С первой партией бабусь было трудно. Платежка с денежкой из Пенсионного фонда пришла - стотыщмильенов на всех. И еще ведомость оттуда принесли на бумажке - кому сколько - толстенная распечатка на целой пачке листов. Принесли и откланялись. Ну а теперь давайте считать. Сколько нужно времени девочке-операционистке, чтобы зачислить пенсию одной старушке? Сперва нужно найти ее счет в программе и сверить паспортные данные. Мы, конечно, не корейцы, у которых три фамилии на всю страну, но и у нас однофамильцев - Васильевых и Кузнецовых - тоже хватает, а ошибаться нельзя. Потом сумму набрать и зачисление сделать. Итого минута уйдет, если девочка расторопная.

Впрочем, минута - это если у девочки ногти стриженые. А есть операционистки с такими коготочками - прямо как у орла, хоть по деревьям лазай. Такие девочки по клавиатуре тупым концом карандаша лупят, потому что пальцами не получается. У них уйдет две минуты цифры набить и еще две, чтобы ошибки после карандаша исправить. А бабушек - несколько тысяч. Теперь умножайте. Получается, что если девочка без маникюра и одна, она должна сидеть несколько рабочих дней с утра до вечера и без обеда.

Но бабушки-то ждать несколько дней не будут, они уже завтра придут, сразу после сериала утреннего. Решили проблему просто. Каждый раз несколько дней в начале месяца, когда денежки надо было зачислять, вся бухгалтерия после работы оставалась и полночи проводки делала. Очень это девчонкам бухгалтерским не нравилось и нервничали они. В стране от их ночных посиделок рождаемость снижалась, ВВП уменьшался (я про валовый внутренний продукт, если что), а дети бухгалтерские беспризорниками росли. Девчонки начали уходить.

Надо было что-то делать, и срочно. В Пенсионный Фонд была отправлена таранная группа из главного по компьютерам (с идеями) и главного по деньгам (с аргументами). Вернулись они обратно нескоро, но ни с чем - ПФ считал, что он перечисляет банку комиссию, и остальное - не их дело (да это, в общем-то, и правильно). Единственное, что удалось - уговорить Пенсионный фонд ведомости заранее в банк передавать в "электронном виде", который, собственно, обычную бумажную распечатку из себя представлял, только в виде файла записанную.

На безрыбье и рак рыба. Программисты наши слепили программу, которая этот файл по буквам-косточкам разбирала и на счета куда нужно закидывала. Девчонки вздохнули свободно, занялись своими маникюрами и уходить из банка перестали. Все было шоколадно. Но недолго. После 518 серии сериала это шоколадно закончилось.

Приходят пенсионеры доить банкомат, а он им фигвамы рисует. Они к операционистке - гдебаблоблин? Нетбаблаблин. Девочка смотрит - и точно, нет ничего. Но ведь программа бодро говорила - "Зачислено бла-бла-бла рублей бла-бла-бла копеек для бла-бла-бла человек", и ошибок никаких не было! Стали разбираться. Оказалось, все просто. Пенсионный фонд взял, да и ширину колонок в своей распечатке поменял. А программа наша в результате всем пенсионерам по две первых буквы из фамилии откусила.

Был, например, пенсионер Зимин. А стал просто Мин. Была гражданка Мишина. Стала Шиной. В общем, получились у всех фамилии китайские какие-то, у некоторых так и вовсе неприличные. А программа была хитро устроена, чтобы девочкам время для маникюра освободить. Если она пенсионера не находила, она думала, что это новенький пришел, и сама и счет ему открывала, и пластиковую карту заказывала, и комплект документов весь для открытия карты готовила - пенсионеру только расписаться оставалось. Так вот все деньги на карточках у новеньких Шин и Минов оказались.

Чего с этим делать, было непонятно вообще. Не может банк просто так без заявления клиента с карточки деньги списать и на другую карточку закинуть. А где это заявление взять, если гражданина Мина в природе вообще нет? В итоге выдали каждому пенсионеру вторую карту с покоцанной фамилией и сказали им не обращать на это внимания. Бабушки, конечно, и с одной-то карточкой путались, а тут им еще и вторую дали. Обиделись они не сильно, все равно там фамилии иностранными буквами написаны и читать они их не могли.

Плюс в этом всем тоже нашелся хороший. План по выпуску пластиковых карт мы перевыполнили в два раза и начальники премию за это получили неслабую. Боялись они, правда, сильно, что вся эта ботва известна станет и головы чьи-нибудь в канаву полетят. Но ничего, обошлось. Ну а бабушки в нашем совке и не такое переживали.

Комментарии 31

D K  (baltics)
#
Отличная история. Браво!
Надеюсь, с теми умелыми программистами, что программу написали, всё хорошо? smile:cry:
Игорь Пустошило  (Pif)
#
С программистами - хорошо, а начальников - уже нет...
Першинг  (Першинг)
#
Вот сэкономили, не протестировали - и вот! Зато план перевыполнили! Но - прикольно! Замечательная история! smile:D
А программисты-то причём? Они же сделали всё! Тестить надо! Вручную по-любому хуже! smile:wall:
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ну как же - не протестировали smile:) Несколько месяцев-то все было нормально. А то, что позже произошло - программисты как могут заметить? Они же деньги не зачисляют. Девочки, которые на картах сидят, должны были им пожаловаться, но они промолчали. Программа статистику выдает - столько-то счетов старых пополнено, столько-то новых открыто, и протокол работы с фамилиями и суммами. А тут - все счета новые! Могли бы насторожиться, на фамилии глянуть! Не, нифига, в головах одни бантики. Сверили общую сумму и количество человек - совпадает, ну и нормально. Потом, когда разборки пошли, их спросили - ну как же так? А они отвечают - мы думали, что это Пенсионный фонд новый район в городе на нас перевел, и что поэтому в этот раз все новенькие. Ну, логика, конечно, есть. Но то, что фамилии с мягких знаков и буквы Ы начинаются - могли бы и заметить...
smile:)
Першинг  (Першинг)
#
Прелестная история! А может кто нарочно, к очередному дню рождения начальника, постарался! Рост солидный. В 2 раза. Рапортовать можно! А? Могло такое быть? Ну не вручную же рамочки подвинули? smile:?:
А ещё - аналитики - ну как не заметить кратного роста эмиссии карт? Есть в банках аналитики? У девонек другая задача! Тем более фамилии китайские пошли! smile:D
Першинг  (Першинг)
#
А китайские с любой буквы начинаться могут. Бывают очень по-нашему неприлично звучаь! Помню, дикторы еа ТВ одного китайского деятеля с огромной паузой именовали. Потому что имя его было Ху. Ну а фамилия вроде бы Яо Бин. smile:D
Scud  (Scud)
#
С мягкого знака-то вряд ли могут. Так бывает только в ширпотребных американских фильмах про русских, где в кадре могут мелькать якобы русские надписи. Ди, и Ху -- это фамилия. Китайцы именуются начиная с фамилии. smile8)
Першинг  (Першинг)
#
Дикторам от этого было не легче! smile:D
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Я занимался подобной работой и мне вторая часть вашего поста кажется нереальной. Дело в том, что карсчета или просто счета открываются один раз по какому-нибудь идентификатору: в вашем случае, скорее всего, по пенсионному номеру или ИНН. Если сдвинули колонки, то и эти номера стали короче, значит программа, если ее присали нормальные программисты, вообще не должна была ничего никуда зачислить. Я никогда и нигде еще не видел, чтобы деньги из электронного реестра раскидывались по символьным полям, таким как ФИО, например. Эта ваша история больше похожа на первоапрельскую шутку или программисты вам "навешали лапшу на уши"!
Еще хочется спросить: был, например, Зимин и стал он Мин, новому Мину открывался новый картсчет? При полном совпадении остальных данных о клиенте? Допустим цифровые поля ИНН и пенс. номер у вас не "пострадали", ваши программисты заводили двух одинаковых людей с одним ИНН и разными фамилиями? Знал бы про это ваш ПФ...
Цитата
В итоге выдали каждому пенсионеру вторую карту с покоцанной фамилией
Интересно, на основании чего вы это делали? Если это был ваш процессинг - тогда ладно, но если это была МПК! А если бы клиент попытался этой картой расплатится в магазине, и бдительная продавщица бы вызвала милицию? Как бы Зимин объяснял, что не воровал он эту карту у китайца Мина?
Хочется все-таки узнать сколько вы на этой "операции" заработали, в смысле, банк получил дохода и от чего! А вернее сказать потеряли...
Я бы на месте вашего руководства уволил бы всех "зачинщиков" это бедлама за нарушения "всего и вся"!
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
карсчета или просто счета открываются один раз по какому-нибудь идентификатору: в вашем случае, скорее всего, по пенсионному номеру или ИНН

Так по идее должно быть, если процессы не на коленке лепятся. А в данном случае в ведомости присутствовали только ФИО и данные паспорта. Добиться от ПФ включения в ведомость других данных (лучше всего - номер пенсионного дела, т.к. ИНН тогда мало у кого был даже из работающих) было в принципе возможно, но трудно и долго, а пенсионеры уже в оперзале стоят. Так что использовали то, что есть - ФИО, адрес, N паспорта.

Цитата
Если сдвинули колонки, то и эти номера стали короче

N паспорта не пострадал, т.к. он был в середине широкого поля, и два пробела, отгрызенные слева, ни на что не повлияли.

Цитата
Я никогда и нигде еще не видел, чтобы деньги из электронного реестра раскидывались по символьным полям, таким как ФИО, например.

Ну а какой выход вы бы предложили, если, кроме ведомости в символьном виде, ничего нет? Если что-то вместо нее через два-три месяца появится, и то не факт, а работать надо уже сейчас?

Цитата
программисты вам "навешали лапшу на уши"!

Ну не-е-е-е smile:) Я сам с программеров начинал, мне лапшу фиг повесишь smile:) Я и код могу посмотреть, если надо, и носом человека в дырку сунуть - а это что?

Цитата
был, например, Зимин и стал он Мин, новому Мину открывался новый картсчет?

Да.

Цитата
При полном совпадении остальных данных о клиенте?

Адрес и ФИО не совпадали, они были покоцанные.

Цитата
Допустим цифровые поля ИНН и пенс. номер у вас не "пострадали", ваши программисты заводили двух одинаковых людей с одним ИНН и разными фамилиями?

ИНН и номера дела не было, был номер паспорта, он не пострадал, но он анализировался вместе с другими полями - когда и кем выдан документ, а они тоже были "другими". Так что - да, заводили нового клиента.

Цитата
на основании чего вы это делали? Если это был ваш процессинг

Именно так, процессинг свой.

Цитата
А если бы клиент попытался этой картой расплатится в магазине, и бдительная продавщица бы вызвала милицию?

Теоретически - да. А практически - все карты в день выдачи выгребались в ноль и блокировались до следующей выдачи. Я писал про это в первом посте.

Цитата
сколько вы на этой "операции" заработали, в смысле, банк получил дохода и от чего

3% комиссия от ПФ за выдачу и обслуживание пенсий. Умножьте несколько тысяч пенсионеров на среднюю величину пенсии и на 3% - это месячный доход. Потери, на мой взгляд, были выше, но они неявные и кто их считает...

Цитата
Я бы на месте вашего руководства уволил бы всех "зачинщиков" это бедлама

Это происходило в филиале. Руководству филиала из головного отделения спустили сверху план. Как хочешь, так и крутись. В результате идея, собственно, руководством филиала и была придумана. Так что увольнять из "зачинщиков" некого. А исполнителей из нижнего звена трогать - себе дороже встанет. Попробуй других найди, если и так из-за копеечных зарплат текучка.

Как-то так smile:) Так что это не первоапрельская шутка, это жизнь во всей ее красе smile:)
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Да-ааа... Бесшабашное было начало карточной эры в России!!!
В начале 2000-х я принимал участие в подобных проектах, но чтобы вот так... Все-таки мое мнение заодить картсчета нужно было по номеру паспорта - хоть какой-то цифровой идентификатор. ПФ у вас щедрый. Дать вам 3% - это круто! У нас "бюджетники" раньше наглели, более 1% не давали, а сейчас вообще "оборзели" - только бесплатно, якобы им бюджет не дает средства на оплату различных комиссий.
Да, опыт был получен хороший, драйва было много, но, я думаю, что финансовый результат, учитывая косвенные потери, был все-таки отрицательным.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Насчет 3% - может, и неправда это. Это управлящая сказала, а договор своими глазами я не видел. Может, там и был 1% или около того, но ей было просто стыдно признаться, что весь этот вселенский бедлам из-за таких денег устроен.
smile:D
А насчет общей оценки - абсолютно согласен - драйва много, толку нет smile:D
Iriema  (Iriema)
#
Вмешаюсь в вашу дискуссию: рассматривали мы тут как-то одну банковскую систему (хотели внедрить её у себя). Так вот там был такой принцип определения уникальности клиента в системе: ФИО+дата рождения. И никаких тебе паспортных данных. Не верите? А зря. Это я к вопросу о заведении клиентов с одинаковыми ИНН или паспортными данными.
З.Ы. Не стали мы её внедрять)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Почему не верю? Верю smile:) Только в данном случае такой принцип не подошел бы, ведь ФИО были покоцанные, а значит, не просто уникальные, а СОВЕРШЕННО уникальные! smile:D
Iriema  (Iriema)
#
Вот и я о том же) В этой "невнедренной системе" тоже успешно создались бы новые клиенты с китайскими фамилиями)) Так что я вот не удивляюсь совершенно.
P.S. Искреннее спасибо за историю в двух частях. Читали всем отделом) Прониклись. smile:D
Дмитрий  (Dimon)
#
Отличная байка. Что первая часть, что вторая. А какие выводы вы все-таки из этой истории сделали: стоит ли банку работать с пенсионерами или в таком подходе больше проблем, чем выгод? Есть же банки (некоторые - с советскими названиями), у которых это основная целевая группа клиентов.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ну... лично я сделал вывод, что лучше уйти в другой банк smile:D
Не из-за этой истории, конечно, а в целом и общем smile:)
Руководство отказываться от сотрудничества с ПФ, насколько я знаю, не стало, пенсионеры как-то попривыкли, программы как-то отладились, так что все довольны.
smile:)

Что касается моего личного мнения на этот счет - ну что же, я считаю, что пенсионеры и обеспеченные зарабатывающие клиенты - группы плохо пересекающиеся, гнаться и за теми, и за другими - нельзя. Руководство банка должно выбрать.
Наталья  (docne)
#
Я, конечно, не программист... А поудалять эти проводки по свежим следам нельзя было? И заново зачислить, поправив реестр? Или следы были уже не очень "свежие"?
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Можно.
Но тогда бы пришлось объяснять головному офису, почему произведено неправильное зачисление на несколько тысяч карт. И тогда на эти покоцанные карты внимательно бы в головном офисе посмотрели. Я не думаю, что руководство этого хотело.
smile:)
DreamTim  (DreamTim)
#
У нас в банке обслуживается НПФ, проблем с пенсионерами конечно бывают, но в основном всё тихо-мирно. Многие пенсионеры до выхода на пенсию пользовались картами уже 10-15 лет и привыкли к этой системе, а у совсем пожилых родственники также пользуются картами и помогают им. Сложно, конечно, обменивать по сроку, когда приводят дедушку 1913 г.р. на получение и подписываешь с ним документы
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ну, сейчас-то, конечно, проще, чем году эдак в 98-99 smile:) А вот интересно, как сейчас НПФ отслеживает, жив ли еще человек? Как можно предотвратить снятие денег с карты родственниками, если не стало его уже? Не знаете случайно? У нас тогда тупо карты блокировали, но ведь это же не выход.
DreamTim  (DreamTim)
#
В 98 поступил в универ на бюдж.основу и нам с СБС-Агро выдавали карты для получения стипендии, так некоторые студенты ходили оформляли дополнительные там 3 или 4 штуки были, одна точно помню с фотографией была. Походу работы у сотрудников было мама не горюй.
Полярная Сова  (Полярная Сова)
#
Проще, если они выписку только одну в день в банкомате брали. А если несколько, то тут все интереснее было. Выписка (со второй в день начиная) платная была. Техничесих оверов представляете сколько? Студет стипендию ждет и нервно банкомат пытает на предмет остатка на счете. А мы потом километры реестров получем... smile:evil:
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Мдяяяя... О-бал-деть smile:D Бабушки хоть банкомат не пытали насчет остатка - не умели просто smile:)
DreamTim  (DreamTim)
#
У наших пенсионеров карты точно не блокируются. НПФ сам как-то отслеживает, но там кажется договор срочный, т.е. 10 лет они получают доплату к гос.пенсии, и в случае смерти выплата переоформляется на наследника. Точно помню что были случаи когда они перечисляли умершему человеку по полгода.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
А, ну если выплата должна переоформляться, то это нормально. Лишние деньги никуда не уйдут, а если уйдут не тому - сам виноват, что не переоформил вовремя.
Штампованный Враг  (Штампованный Враг)
#
Летела ракета-упала в болото.
Какая зарплата-такая работа... smile:)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Хех smile:)
Я этот стишок слышал во время службы в ВКС.
Вот уж не думал, что он тут появится, причем к месту.
:beer:
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения