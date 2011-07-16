Страшные-страшные сказки

В одной далекой-далекой стране жил да был Белый-Белый Заемщик. Пошел он как-то в Черный-Черный Банк и взял там кредит. Взять-то взял, а вот отдавать уже не хочется. Отдавать-то надо свои. А чего Черному-Черному Банку деньги отдавать, у него и так их много! И вот решил Белый-Белый Заемщик Черному-Черному Банку ничего не платить и затаился. Месяц таился, другой таился... На третий месяц звонит телефон.Взял Белый-белый Заемщик трубку, а оттуда крики и жуткое завывание доносится:- Алло-о-о-о!!! Мы хотим с Белым-Белым Заемщиком поговорить, пригласите его к телефону немедленно!!!Не испугался Белый-Белый Заемщик. Приложил к микрофону носовой платок и говорит изменившимся голосом:- Нет здесь никаких Заемщиков! Это не его телефон и от меня отстаньте! - и трубку бросил.Услышал это Черный-Черный Банк, заплакал и убежал.Вы спросите, какая во всем этом мораль? А нет ее. Вся история аморальна.----------------------------------------------------------------------Один Черный-Черный Банк рассылал своим клиентам спам по электронной почте. И был этот спам самым обычным только на первый взгляд – кредит «Прозрачный» там или «Ипотека под 9%» всем и каждому. А на самом деле, как только клиент спам такой читал, так у него со счетов деньги-то сразу и пропадали.А оспорить было ничего нельзя, и даже Верховный Суд никому не помог, потому что SMS со спамом все были поддельные, а чтение каждой выписки подтверждалось ПИН-ом!Вы спросите, какая во всем этом мораль? А такая – внимательно относитесь к сохранности своих персональных данных и не сообщайте их, кому не следует!----------------------------------------------------------------------Одна Маленькая-Маленькая Девочка вставила как-то раз свою банковскую карту в банкомат Черного-Черного Банка. А тот похрустел немного, да и выплюнул ее карту назад, а денег не дал. Смотрит девочка на свою карту и глазам своим не верит – ей банкомат Черного-Черного банка на карте ПИН отпечатал-эмбоссировал!И что только девочка потом не делала! И карту в своем Белом-Белом Банке перевыпускала, и ПИН меняла – не помогает ничего. Через некоторое время этот ПИН даже на новой карте сам по себе появляется!Вы спросите, какая во всем этом мораль? А все очень просто: не используйте карту, если кассир, банкомат или торговая точка не вызывают у Вас доверия!----------------------------------------------------------------------Один Очень-Хороший Клиент вошел в Банк-Клиент одного Черного-Черного Банка. Выписки хотел посмотреть или платежки куда-то отправить - неважно. Войти-то вошел, а выйти не может! И так пытается, и сяк – ничего не помогает! Кнопка «Выход» от мышки в сторону отскакивает, программа не закрывается никак! Выдернул Очень-Хороший Клиент шнур питания из розетки, а компьютер даже без электричества сам по себе продолжает работать! И клиентские деньги все во все стороны рассылает и подписывает все платежки электронной подписью! И хочочет при этом из колонок адским хохотом!Вы спросите, какая во всем этом мораль? Отвечу - никогда никому не сообщайте ваш пароль доступа и переменные коды, а так же другую конфиденциальную информацию!----------------------------------------------------------------------Один Добрый-Добрый Человек спустился в хранилище банка - хотел в ячейку свою банковскую заглянуть да и положить туда кой-чего. А может, не положить, а вынуть... Но это уже и неважно. Спуститься-то спустился, а назад не поднимается. Час нет, два... Скоро уж рабочий день заканчивается, а его все нет! Спустились вслед за ним и работники банка. Смотрят - а клиента-то и нет, его банковская ячейка поглотила!А все потому, что он договор аренды ячейки подписал, не читая!----------------------------------------------------------------------Один Добрый-Добрый Вкладчик положил деньги в Черный-Черный Банк под очень хороший процент. Положил и радуется - думает, сколько много у него денег станет, когда вклад закончится. Прошло время, срок подошел к концу. Решил Добрый-Добрый Вкладчик узнать, что там с его вкладом делается. Позвонил он в Черный-Черный Банк - а там Лет Май Пипл Гоу, и нет больше ничего!Испугался вкладчик и побежал в отделение, где вклад открывал, хотя на дворе уже черная-черная ночь стояла. Прибегает - а вместо отделения - черная-черная лужа, и больше нет ничего! Расстроился Вкладчик, но не очень - завтра, думает, в Агентство по страхованию Вкладчиков обращусь!Позвонил он назавтра в Агентство, а там Лет Май Пипл Гоу, и нет больше ничего! Испугался он, и побежал туда ногами! Прибегает - а вместо Агентства еще одна черная-черная лужа, и больше нет ничего! Расстроился Вкладчик и заплакал.Вы спросите, какая во всем этом мораль? А мораль простая, как в анекдоте - "Это наша Родина, сынок!"