Страшные-страшные сказки

В одной далекой-далекой стране жил да был Белый-Белый Заемщик. Пошел он как-то в Черный-Черный Банк и взял там кредит. Взять-то взял, а вот отдавать уже не хочется. Отдавать-то надо свои. А чего Черному-Черному Банку деньги отдавать, у него и так их много! И вот решил Белый-Белый Заемщик Черному-Черному Банку ничего не платить и затаился. Месяц таился, другой таился... На третий месяц звонит телефон.
Взял Белый-белый Заемщик трубку, а оттуда крики и жуткое завывание доносится:
- Алло-о-о-о!!! Мы хотим с Белым-Белым Заемщиком поговорить, пригласите его к телефону немедленно!!!
Не испугался Белый-Белый Заемщик. Приложил к микрофону носовой платок и говорит изменившимся голосом:
- Нет здесь никаких Заемщиков! Это не его телефон и от меня отстаньте! - и трубку бросил.
Услышал это Черный-Черный Банк, заплакал и убежал.
Вы спросите, какая во всем этом мораль? А нет ее. Вся история аморальна.
----------------------------------------------------------------------
Один Черный-Черный Банк рассылал своим клиентам спам по электронной почте. И был этот спам самым обычным только на первый взгляд – кредит «Прозрачный» там или «Ипотека под 9%» всем и каждому. А на самом деле, как только клиент спам такой читал, так у него со счетов деньги-то сразу и пропадали.
А оспорить было ничего нельзя, и даже Верховный Суд никому не помог, потому что SMS со спамом все были поддельные, а чтение каждой выписки подтверждалось ПИН-ом!
Вы спросите, какая во всем этом мораль? А такая – внимательно относитесь к сохранности своих персональных данных и не сообщайте их, кому не следует!
----------------------------------------------------------------------
Одна Маленькая-Маленькая Девочка вставила как-то раз свою банковскую карту в банкомат Черного-Черного Банка. А тот похрустел немного, да и выплюнул ее карту назад, а денег не дал. Смотрит девочка на свою карту и глазам своим не верит – ей банкомат Черного-Черного банка на карте ПИН отпечатал-эмбоссировал!
И что только девочка потом не делала! И карту в своем Белом-Белом Банке перевыпускала, и ПИН меняла – не помогает ничего. Через некоторое время этот ПИН даже на новой карте сам по себе появляется!
Вы спросите, какая во всем этом мораль? А все очень просто: не используйте карту, если кассир, банкомат или торговая точка не вызывают у Вас доверия!
----------------------------------------------------------------------
Один Очень-Хороший Клиент вошел в Банк-Клиент одного Черного-Черного Банка. Выписки хотел посмотреть или платежки куда-то отправить - неважно. Войти-то вошел, а выйти не может! И так пытается, и сяк – ничего не помогает! Кнопка «Выход» от мышки в сторону отскакивает, программа не закрывается никак! Выдернул Очень-Хороший Клиент шнур питания из розетки, а компьютер даже без электричества сам по себе продолжает работать! И клиентские деньги все во все стороны рассылает и подписывает все платежки электронной подписью! И хочочет при этом из колонок адским хохотом!
Вы спросите, какая во всем этом мораль? Отвечу - никогда никому не сообщайте ваш пароль доступа и переменные коды, а так же другую конфиденциальную информацию!
----------------------------------------------------------------------
Один Добрый-Добрый Человек спустился в хранилище банка - хотел в ячейку свою банковскую заглянуть да и положить туда кой-чего. А может, не положить, а вынуть... Но это уже и неважно. Спуститься-то спустился, а назад не поднимается. Час нет, два... Скоро уж рабочий день заканчивается, а его все нет! Спустились вслед за ним и работники банка. Смотрят - а клиента-то и нет, его банковская ячейка поглотила!
А все потому, что он договор аренды ячейки подписал, не читая!
----------------------------------------------------------------------
Один Добрый-Добрый Вкладчик положил деньги в Черный-Черный Банк под очень хороший процент. Положил и радуется - думает, сколько много у него денег станет, когда вклад закончится. Прошло время, срок подошел к концу. Решил Добрый-Добрый Вкладчик узнать, что там с его вкладом делается. Позвонил он в Черный-Черный Банк - а там Лет Май Пипл Гоу, и нет больше ничего!
Испугался вкладчик и побежал в отделение, где вклад открывал, хотя на дворе уже черная-черная ночь стояла. Прибегает - а вместо отделения - черная-черная лужа, и больше нет ничего! Расстроился Вкладчик, но не очень - завтра, думает, в Агентство по страхованию Вкладчиков обращусь!
Позвонил он назавтра в Агентство, а там Лет Май Пипл Гоу, и нет больше ничего! Испугался он, и побежал туда ногами! Прибегает - а вместо Агентства еще одна черная-черная лужа, и больше нет ничего! Расстроился Вкладчик и заплакал.
Вы спросите, какая во всем этом мораль? А мораль простая, как в анекдоте - "Это наша Родина, сынок!"
Комментарии 75
А как же история про белого-белого клиента, получившего черную-черную карту в красном-красном банке?
Испугался вкладчик и побежал в отделение, где вклад открывал, хотя на дворе уже черная-черная ночь стояла. Прибегает - а вместо отделения парк разбит, и больше нет ничего! Расстроился Вкладчик, но не очень - завтра, думает, в Агентство по страхованию Вкладчиков обращусь!
Позвонил он назавтра в Агентство, а там Лет Май Пипл Гоу, и нет больше ничего! Испугался он, и побежал туда ногами! Прибегает - а вместо Агентства парк разбит, и больше нет ничего! Расстроился Вкладчик и заплакал.
Вы спросите, какая во всем этом мораль? А мораль простая, как в анекдоте - "Это наша Родина, сынок!"
Почти узнал... Пришёл я, ну, т.е., Добрый-Добрый, в банк, а там деньги выдают только тем, кто уже умер, да у них самих образа перекошены...Тьфу, опять...Копилка перекошена
О мертвой задолженности и семи коллекторах.
Кстати, только что на мэйл пришло оповещение об этом сообщении в блоге! Это уже фэнтези о петлях времени!
За просрочкою своей
Наш коллектор Елисей
Между тем по свету скачет.
Нет как нет! Он горько плачет,
И кого ни спросит он,
Всем вопрос его мудрен;
Кто в глаза ему смеется,
Кто скорее отвернется;
К красну солнцу наконец
Обратился молодец.
"Свет наш солнышко! ты ходишь
Круглый год по небу, сводишь
Зиму с теплою весной,
Всех нас видишь под собой.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видало ль где на свете
Ты просрочки молодой?
Я коллектор".-- "Свет ты мой,--
Красно солнце отвечало,--
Я такой и не видало.
Знать, ее в живых уж нет.
Разве месяц, мой сосед,
Где-нибудь ее да встретил
Или след ее заметил".
Великолепно!
Брависсимо!
Волшеьная силаискусства!
Овации!
Послала злая Главбух со своей замшей молодую специалистку в предновогоднюю ночь
в лес за проводками...
триллер, определённо, триллер!
Представляю себе вальс приходников!
Долго тот не мог ни одну транзакцию найти, а потом смотрит - идут, родимые! А следом за ними и специалистка с проводками! Глянули они друг на друга, да и влюбились сразу же. Плюнули на начальников, построили себе в лесу Платежную Систему на курьих ножках, и стали жить-поживать да добра наживать!
Зловещим шепотом... А лес тот был Химкинский.
Он жену людоеда на бабки развел.
Построить на курьих ножках систему большую-пребольшую. И чтобы жалованье всем работным людям, царские милости
старым и немощным сперва ему несли, а он бы выдавал потом по своему разумению.
Жесть! Хорошая сказка! А ещё можете? Мне понравилось!
Он вообще никуда не поднялся уже!
Его ячейка поглотила
А все потому, что он договор аренды ячейки подписал, не читая
Я вашу идею использовал, теперь есть Спасибо
Сказки читать гораздо интереснее, чем тексты мелким-мелким шрифтом.
А в том, что всё сбудется, я ни на секундочку не сомневаюсь. Всё уже сбылось, что было сказано. И сбудется, что будет сказано.
Просто я волшебница!
Великолепно, вместе со всеми комментами.
Банк, банк! Повернись к лесу задом, ко мне передом!
Направо пойдешь - вклад потеряешь,
Налево пойдешь...
Не.
Налево пойдёшь - жену потеряешь
Налево пойдешь - поручителя потеряешь!
Ну или созаемщика.
А вот созаемщиком уже обязательно будет жена. Так в договоре банковском написано!
Мораль: не ходи налево, если созаемщик - жена!
Кто пользовался моей кредитной картой и "помял" мой счет? - зарычала не так страшно Настасья Петровна
Кто пользовался моей дебетовой картой? - запищал за компанию Мишутка
Кинулись проверять, смотрят записи с видеокамер, а там Маша какая-то
Мораль: "Медведям" ничего человеческое не чуждо
Ил не верить!
Игорь, предлагаю теперь по мотивам всего вышеизложенного договор, например, вклада сварганить
Мы, ниже побратавшиеся, аки на духу - клянёмся....
Коварство! Обман и простодушие! После сказки про Колобка можно начисто лишиться позитивного восприятия действительности!
Я качусь долиной. На затылке кепи,
В лайковой перчатке смуглая рука.
Чисты и прозрачны розовые степи,
Ни лисы, ни волка в жизни колобка.
Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.
Хорошо катиться в утренний туман
Выводить по долам ароматов строчки,
Чтобы их читали лошадь и баран.
В этих строчках думы о родной станице.
Потому и рад я в мыслях ни о ком,
Что читать их может каждая лисица,
Песни распевая сладким голоском.
Он все продумал до деталей,
когда еще сусек скребли.
и вот уж "поминай как звали",
хотя лишь только испекли
он в мякиш спрятал сбережения
что старикам на черный день
и покатился без сомнения
его манила пальмы тень
он ловко обошел преграды
надзор? да что ему надзор?
баланс пропел, а те и рады
но тут он в наглую попер
и напоследок по глумиться
решил отчаянный стервец,
он заиграл кредит лисицы
и тут пришел ему пи(зачеркнуто) конец!
Во-первых, он сам ушел из родного дома. Неужели он не знал, что там его ожидает еще больше напастей? А во-вторых, ведь он даже не попытался применить свое оружие - песенку к бабке с дедом! Это так хорошо сработало против волка, зайца и медведя! Уж с бабкой и дедом наладить контакт колобку было бы вообще раз плюнуть - он для них практически родня!
Но нет, он выбрал путь без цели и конца, единственный смысл которого - сам процесс движения. И что в итоге? Финал закономерен. Не помогло бегство от бабки с дедом, не помогли никакие песенки. От судьбы - не убежишь. Так что быть съеденным - это кармическое предназначение колобка, и нечего по этому поводу слезы проливать!
Вот до чего доводит тщеславие!
Надо бвло ему действительно - вернуться к родителям! Приняли бы! Защитили! Надоумили! И был бы цел!
Но стремление к славе - сила великая для неокрепших душ!
У них это по обоюдному согласию - по любви! Жертва, или перерождение)))
Карма. Реинкарнация. Вот купишь бублик...
Он действительно такой доверчивый
Супер!