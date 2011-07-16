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Страшные-страшные сказки

16.07.2011 12:34 75 3 425 просмотров
В одной далекой-далекой стране жил да был Белый-Белый Заемщик. Пошел он как-то в Черный-Черный Банк и взял там кредит. Взять-то взял, а вот отдавать уже не хочется. Отдавать-то надо свои. А чего Черному-Черному Банку деньги отдавать, у него и так их много! И вот решил Белый-Белый Заемщик Черному-Черному Банку ничего не платить и затаился. Месяц таился, другой таился... На третий месяц звонит телефон.

Взял Белый-белый Заемщик трубку, а оттуда крики и жуткое завывание доносится:

- Алло-о-о-о!!! Мы хотим с Белым-Белым Заемщиком поговорить, пригласите его к телефону немедленно!!!

Не испугался Белый-Белый Заемщик. Приложил к микрофону носовой платок и говорит изменившимся голосом:

- Нет здесь никаких Заемщиков! Это не его телефон и от меня отстаньте! - и трубку бросил.

Услышал это Черный-Черный Банк, заплакал и убежал.

Вы спросите, какая во всем этом мораль? А нет ее. Вся история аморальна.

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Один Черный-Черный Банк рассылал своим клиентам спам по электронной почте. И был этот спам самым обычным только на первый взгляд – кредит «Прозрачный» там или «Ипотека под 9%» всем и каждому. А на самом деле, как только клиент спам такой читал, так у него со счетов деньги-то сразу и пропадали.

А оспорить было ничего нельзя, и даже Верховный Суд никому не помог, потому что SMS со спамом все были поддельные, а чтение каждой выписки подтверждалось ПИН-ом!

Вы спросите, какая во всем этом мораль? А такая – внимательно относитесь к сохранности своих персональных данных и не сообщайте их, кому не следует!

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Одна Маленькая-Маленькая Девочка вставила как-то раз свою банковскую карту в банкомат Черного-Черного Банка. А тот похрустел немного, да и выплюнул ее карту назад, а денег не дал. Смотрит девочка на свою карту и глазам своим не верит – ей банкомат Черного-Черного банка на карте ПИН отпечатал-эмбоссировал!

И что только девочка потом не делала! И карту в своем Белом-Белом Банке перевыпускала, и ПИН меняла – не помогает ничего. Через некоторое время этот ПИН даже на новой карте сам по себе появляется!

Вы спросите, какая во всем этом мораль? А все очень просто: не используйте карту, если кассир, банкомат или торговая точка не вызывают у Вас доверия!

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Один Очень-Хороший Клиент вошел в Банк-Клиент одного Черного-Черного Банка. Выписки хотел посмотреть или платежки куда-то отправить - неважно. Войти-то вошел, а выйти не может! И так пытается, и сяк – ничего не помогает! Кнопка «Выход» от мышки в сторону отскакивает, программа не закрывается никак! Выдернул Очень-Хороший Клиент шнур питания из розетки, а компьютер даже без электричества сам по себе продолжает работать! И клиентские деньги все во все стороны рассылает и подписывает все платежки электронной подписью! И хочочет при этом из колонок адским хохотом!

Вы спросите, какая во всем этом мораль? Отвечу - никогда никому не сообщайте ваш пароль доступа и переменные коды, а так же другую конфиденциальную информацию!

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Один Добрый-Добрый Человек спустился в хранилище банка - хотел в ячейку свою банковскую заглянуть да и положить туда кой-чего. А может, не положить, а вынуть... Но это уже и неважно. Спуститься-то спустился, а назад не поднимается. Час нет, два... Скоро уж рабочий день заканчивается, а его все нет! Спустились вслед за ним и работники банка. Смотрят - а клиента-то и нет, его банковская ячейка поглотила!

А все потому, что он договор аренды ячейки подписал, не читая!

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Один Добрый-Добрый Вкладчик положил деньги в Черный-Черный Банк под очень хороший процент. Положил и радуется - думает, сколько много у него денег станет, когда вклад закончится. Прошло время, срок подошел к концу. Решил Добрый-Добрый Вкладчик узнать, что там с его вкладом делается. Позвонил он в Черный-Черный Банк - а там Лет Май Пипл Гоу, и нет больше ничего!

Испугался вкладчик и побежал в отделение, где вклад открывал, хотя на дворе уже черная-черная ночь стояла. Прибегает - а вместо отделения - черная-черная лужа, и больше нет ничего! Расстроился Вкладчик, но не очень - завтра, думает, в Агентство по страхованию Вкладчиков обращусь!

Позвонил он назавтра в Агентство, а там Лет Май Пипл Гоу, и нет больше ничего! Испугался он, и побежал туда ногами! Прибегает - а вместо Агентства еще одна черная-черная лужа, и больше нет ничего! Расстроился Вкладчик и заплакал.

Вы спросите, какая во всем этом мораль? А мораль простая, как в анекдоте - "Это наша Родина, сынок!"

Комментарии 75

читающий  (читающий)
#
Вы забыли добавить, что все имена-названия вымышленные, ответственности за случайные совпадения не несёте, а сами сказки основаны на реальных событиях smile:)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
О! Хорошая идея. Только надо пойти еще дальше smile:) Надо в заголовке блога написать - все совпадения случайны, а автор за содержание записей не несет никакой ответственности smile:D
Exception  (Exception)
#
Нет, все имена реальны. Что-то маловато smile:)
А как же история про белого-белого клиента, получившего черную-черную карту в красном-красном банке?

Игорь Пустошило  (Pif)
#
В отзывах про красный-красный банк и без меня ужастиков хватает smile:D
Bald  (Bald)
#
Еще хороший сюжет о черном-черном клиенте с белым-белым пластиком и банкомате-дураке smile:D
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ну... Черный клиент с белым пластиком - это не сказка, это быль smile:|
Першинг  (Першинг)
#
Хорошие сказки! Ещё хочу! smile:ura:
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Один Добрый-Добрый Вкладчик положил деньги в Черный-Черный Банк под очень хороший процент. Положил и радуется - предвкушает, сколько у него их станет, когда вклад закончится. Прошло время, срок подошел к концу. Решил Добрый-Добрый Вкладчик узнать, что там с его вкладом делается. Позвонил он в Черный-Черный Банк - а там Лет Май Пипл Гоу, и нет больше ничего!

Испугался вкладчик и побежал в отделение, где вклад открывал, хотя на дворе уже черная-черная ночь стояла. Прибегает - а вместо отделения парк разбит, и больше нет ничего! Расстроился Вкладчик, но не очень - завтра, думает, в Агентство по страхованию Вкладчиков обращусь!

Позвонил он назавтра в Агентство, а там Лет Май Пипл Гоу, и нет больше ничего! Испугался он, и побежал туда ногами! Прибегает - а вместо Агентства парк разбит, и больше нет ничего! Расстроился Вкладчик и заплакал.

Вы спросите, какая во всем этом мораль? А мораль простая, как в анекдоте - "Это наша Родина, сынок!"
tchainka  (tchainka)
#
Ну разве же можно так на ночь! Теперь весь портал спать не будет, а завтра утром пойдет на прогулку в парк, разбитый на месте Агентства smile:)
Bald  (Bald)
#
Не бойтесь, Китеж банк давно ликвидировали smile:D
tchainka  (tchainka)
#
Мне-то что бояться smile:D
Сергей Попов  (sonnert)
#
Цитата
Один Добрый-Добрый Вкладчик положил деньги в Черный-Черный Банк под очень хороший процент. Положил и радуется - предвкушает, сколько у него их станет, когда вклад закончится. Прошло время, срок подошел к концу. Решил Добрый-Добрый Вкладчик узнать, что там с его вкладом делается. Позвонил он в Черный-Черный Банк - а там Лет Май Пипл Гоу, и нет больше ничего!

Почти узнал... Пришёл я, ну, т.е., Добрый-Добрый, в банк, а там деньги выдают только тем, кто уже умер, да у них самих образа перекошены...Тьфу, опять...Копилка перекошена
fulltime  (fulltime)
#
и операционистки все с косами. у кого до пояса, а у кого и просто в руках.....
Bald  (Bald)
#
Читайте классику.
О мертвой задолженности и семи коллекторах.
Першинг  (Першинг)
#
А расскажите! Название завлекательное! Можно даже киношку снять! Триллер! Каламбиа Пикчез не представляет! smile:D
Кстати, только что на мэйл пришло оповещение об этом сообщении в блоге! Это уже фэнтези о петлях времени! smile:D
Bald  (Bald)
#
Я ж не Пушкин smile:) Примерно так

За просрочкою своей
Наш коллектор Елисей
Между тем по свету скачет.
Нет как нет! Он горько плачет,
И кого ни спросит он,
Всем вопрос его мудрен;
Кто в глаза ему смеется,
Кто скорее отвернется;
К красну солнцу наконец
Обратился молодец.
"Свет наш солнышко! ты ходишь
Круглый год по небу, сводишь
Зиму с теплою весной,
Всех нас видишь под собой.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видало ль где на свете
Ты просрочки молодой?
Я коллектор".-- "Свет ты мой,--
Красно солнце отвечало,--
Я такой и не видало.
Знать, ее в живых уж нет.
Разве месяц, мой сосед,
Где-нибудь ее да встретил
Или след ее заметил".
Першинг  (Першинг)
#
Потрясающе! smile:D
Великолепно! smile8)
Брависсимо! smile:cry:
Волшеьная силаискусства! smile:{}
Овации! smile:inlove:
smile:D
Bald  (Bald)
#
А Каламбиа Пикчез могу предложить мегасюжет о балансе "12 месяцев"
Послала злая Главбух со своей замшей молодую специалистку в предновогоднюю ночь
в лес за проводками...
Першинг  (Першинг)
#
Апрель не подойдёт на роль главного героя. Июнь! Только июнь! Конец квартала, конец полугодия, Счёт-фактуры, акты выполненных работ, НДС...
триллер, определённо, триллер!
Представляю себе вальс приходников! smile:D
Игорь Пустошило  (Pif)
#
А злой начальник Процессингового центра послал молодого студента в лес за транзакциями smile:)

Долго тот не мог ни одну транзакцию найти, а потом смотрит - идут, родимые! А следом за ними и специалистка с проводками! Глянули они друг на друга, да и влюбились сразу же. Плюнули на начальников, построили себе в лесу Платежную Систему на курьих ножках, и стали жить-поживать да добра наживать!
Игорь Пустошило  (Pif)
#
А проводки с транзакциями они себе присвоили! Ведь это у нас все-таки страшные сказки!
smile:oops:
Bald  (Bald)
#
Все равно добрая сказка получилась.
Зловещим шепотом... А лес тот был Химкинский.
fulltime  (fulltime)
#
Там еще один мальчик рядом с лесом гулял, теперь в Италии команду 2го дивизиона купил, вопрос только на проводки или на транзакции?
Bald  (Bald)
#
Это мальчик с пальчик, из другой сказки.
Он жену людоеда на бабки развел.
Bald  (Bald)
#
А еще бают, понравилась одному премудрому немцу Платежная Система на курьих ножках и задумал он недоброе.
Построить на курьих ножках систему большую-пребольшую. И чтобы жалованье всем работным людям, царские милости
старым и немощным сперва ему несли, а он бы выдавал потом по своему разумению.
Першинг  (Першинг)
#
Цитата
Позвонил он назавтра в Агентство, а там Лет Май Пипл Гоу, и нет больше ничего! Испугался он, и побежал туда ногами! Прибегает - а вместо Агентства парк разбит, и больше нет ничего! Расстроился Вкладчик и заплакал.

Жесть! Хорошая сказка! А ещё можете? smile:D Мне понравилось! smile:ura:
fulltime  (fulltime)
#
Странно, что нет сказки, что спустился в депозитарий банка такого всего из себя банка загорелый такой человек, а поднялся уже бледноватый слегонца. Разность высот сказалась и непривычная пустота в ячейке....
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Нет, все не так!
Он вообще никуда не поднялся уже!
Его ячейка поглотила smile:o
А все потому, что он договор аренды ячейки подписал, не читая smile:wall:
fulltime  (fulltime)
#
ага))) или так. ...и не поднялся он больше. а подняли его. да не сразу подняли то. а по частям
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
Странно, что нет сказки, что спустился в депозитарий банка

Я вашу идею использовал, теперь есть smile:) Спасибо smile:)
fulltime  (fulltime)
#
Чьорт побери. Приятно smile:)
Першинг  (Першинг)
#
А договоры и надо подписывать, не читая. Если банк добрый-добрый. А если он не добрый-добрый, то надо его покинуть и найти добрый-добрый! Тот, который не делает ловушек в договорах! smile:D
Першинг  (Першинг)
#
Я их просто люблю! Сказка = это образ реадбности. Если образ создан - то есть шанс, что найдётся некто, кто сделает сказку былью! smile:D
Сказки читать гораздо интереснее, чем тексты мелким-мелким шрифтом. smile:D
А в том, что всё сбудется, я ни на секундочку не сомневаюсь. Всё уже сбылось, что было сказано. И сбудется, что будет сказано.
Просто я волшебница! smile:shuffle:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Кейс года!
Великолепно, вместе со всеми комментами. smile:)
Банк, банк! Повернись к лесу задом, ко мне передом! smile;)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Прямо пойдешь - время потеряешь,
Направо пойдешь - вклад потеряешь,
Налево пойдешь...
smile:shuffle:
fulltime  (fulltime)
#
сам потеряешься. не иначе smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
сам потеряешься. не иначе

Не.
Налево пойдёшь - жену потеряешь smile:shuffle:
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Не, не жену. У нас же все-таки банковские сказки!

Налево пойдешь - поручителя потеряешь!
Ну или созаемщика.

А вот созаемщиком уже обязательно будет жена. Так в договоре банковском написано!

Мораль: не ходи налево, если созаемщик - жена! smile:shuffle:
tchainka  (tchainka)
#
*внимательно наблюдает за дискуссией*
Сергей Попов  (sonnert)
#
Загрузила кассир Маша инкассатору Медведю короб, выписала препроводительные ведомости и направила инкассацию в свой дом, к бабушке - завкассой и дедушке - зампреду.
fulltime  (fulltime)
#
Кто пользовался моей кредитной картой и "помял" мой счет?- зарычал страшным голосом Михайло Иваныч
Кто пользовался моей кредитной картой и "помял" мой счет? - зарычала не так страшно Настасья Петровна
Кто пользовался моей дебетовой картой? - запищал за компанию Мишутка

Кинулись проверять, смотрят записи с видеокамер, а там Маша какая-то

Мораль: "Медведям" ничего человеческое не чуждо smile:D smile:D
tide  (tide)
#
Маша уже никакая
Полярная Сова  (Полярная Сова)
#
... кредит найдешь, а значит, потеряешь время и вклад smile:)
Першинг  (Першинг)
#
Но зато найдёшь добрых молодцев-коллекторов! smile:D
Полярная Сова  (Полярная Сова)
#
Ага, двоих из ларца, одинаковых с лица smile:ura:
Першинг  (Першинг)
#
Скорее, одинаковых по голосу! Они - человеки-невидимки. Их никто не видел. В них можно только верить! smile:D
Ил не верить! smile:D
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да, внёс Игорь некоторое оживление smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Заслуга инициатора - бесспорна. Если идея нашла отклик - это отличная идея. Может, Банки.ТВ снимет по сценарию фильм...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Банки.ТВ снимет по сценарию фильм.
smile;)
Игорь, предлагаю теперь по мотивам всего вышеизложенного договор, например, вклада сварганить smile:D
Мы, ниже побратавшиеся, аки на духу - клянёмся.... smile:D
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Это уже будет баян smile:) На банкире было - генеральный эгримент пацанов, или как колбасить на маркете smile:) Набери в гугле эту фразу - не пожалеешь smile:)
Сергей  (Сержо)
#
Вот скоро такие сказки будут рассказывать на ночь детям!!! smile:D
Першинг  (Першинг)
#
А про Колобка, которого съела Лиса - гуманнее что ли? Триллер! smile:cry:
Коварство! Обман и простодушие! После сказки про Колобка можно начисто лишиться позитивного восприятия действительности! smile:wall:
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Да ладно вам, в самом деле! Колобок очень позитивный герой!

Я качусь долиной. На затылке кепи,
В лайковой перчатке смуглая рука.
Чисты и прозрачны розовые степи,
Ни лисы, ни волка в жизни колобка.

Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.
Хорошо катиться в утренний туман
Выводить по долам ароматов строчки,
Чтобы их читали лошадь и баран.

В этих строчках думы о родной станице.
Потому и рад я в мыслях ни о ком,
Что читать их может каждая лисица,
Песни распевая сладким голоском.
fulltime  (fulltime)
#
Колобок, как отрицательный герой

Он все продумал до деталей,
когда еще сусек скребли.
и вот уж "поминай как звали",
хотя лишь только испекли

он в мякиш спрятал сбережения
что старикам на черный день
и покатился без сомнения
его манила пальмы тень

он ловко обошел преграды
надзор? да что ему надзор?
баланс пропел, а те и рады
но тут он в наглую попер

и напоследок по глумиться
решил отчаянный стервец,
он заиграл кредит лисицы
и тут пришел ему пи(зачеркнуто) конец!






Першинг  (Першинг)
#
Но она же его съела! smile:cry:
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ну и что? Колобок сам этого хотел!

Во-первых, он сам ушел из родного дома. Неужели он не знал, что там его ожидает еще больше напастей? А во-вторых, ведь он даже не попытался применить свое оружие - песенку к бабке с дедом! Это так хорошо сработало против волка, зайца и медведя! Уж с бабкой и дедом наладить контакт колобку было бы вообще раз плюнуть - он для них практически родня!

Но нет, он выбрал путь без цели и конца, единственный смысл которого - сам процесс движения. И что в итоге? Финал закономерен. Не помогло бегство от бабки с дедом, не помогли никакие песенки. От судьбы - не убежишь. Так что быть съеденным - это кармическое предназначение колобка, и нечего по этому поводу слезы проливать!
Першинг  (Першинг)
#
А мне жаль! Он такой милый, такой уверенный в себе! И так проколоться!
Вот до чего доводит тщеславие!
Надо бвло ему действительно - вернуться к родителям! Приняли бы! Защитили! Надоумили! И был бы цел!
Но стремление к славе - сила великая для неокрепших душ! smile:oops:
Олег Григоренко  (doommen3)
#
Цитата
Колобок сам этого хотел!

У них это по обоюдному согласию - по любви! Жертва, или перерождение)))
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Эмммм... Перерождение во что, простите, если съели... // поперхнулся
Першинг  (Першинг)
#
Ну зачем же так буквально?
Карма. Реинкарнация. Вот купишь бублик... smile:D
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ну в данном-то случае, по-моему, колобок вообще в дырку от бублика переродился, если я ничего не путаю.
smile:)
Олег Григоренко  (doommen3)
#
Просто он доверился рыжей и бросился ей в клоаку, сам......ААААААААА!!!
Игорь Пустошило  (Pif)
#
В глотку, doommen3, в глотку.
Он действительно такой доверчивый smile:cry:
fulltime  (fulltime)
#
Колобок просто устал и сделал все, чтобы у него наконец-то отозвали лицензию
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Что-то вы, по-моему, гоните. Не было на банки.ру такой новости!
fulltime  (fulltime)
#
Это модераторы что-то недосмотрели, нужно им внимательнее читать информацию ТАСС smile:evil:
Олег Григоренко  (doommen3)
#
Устаревшая инфа! У ТАСС у самого давно уж отозвали лицуху, и он теперь не уполномочен заявлять!
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