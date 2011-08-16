Нет у вас методов против Кости Сапрыкина (с)

Очень большой интерес у посетителей портала вызвала статья Заработать на банке. Какая еще статья могла собрать две сотни комментариев за два дня? Только статья по такой животрепещущей теме. Она, несомненно, хороша, но все же в ней есть один существенный недостаток. Там нет четкой пошаговой инструкции
Амбула. Пошаговая инструкция
1. Если вы - клиент Билайна, пропустите этот пункт и перейдите к следующему. Если еще не клиент - заведите себе любую сим-карту с тарифом без абонентской платы. В конце концов, наша цель - заработать на бестолковости и жадности Билайна, а не платить ему деньги за обслуживание. Я предпочитаю постоплатные тарифы. В этом случае Билайн будет чувствовать себя спокойнее, а это входит в наши планы. Дальнейшая инструкция написана в предположении, что у вас постоплатный тарифный план Билайн. Если это не так, вам придется включить свой мозг и подстроить нижеизложенное под себя, потому что мне лень писать сразу две инструкции.
2. Подайте заявление в банк ВТБ24 и получите банковскую карту "Мобильный бонус". Желательно, чтобы карта была кредитной с лимитом не менее 15 тыс рублей. Это позволит вам получать бонус, с самого начала не вкладывая ни копейки своих средств. Вы сможете осуществлять все действия без походов к банкомату, пользуясь только телефоном. Если же карта будет дебетовая, вам придется раз в месяц пополнять ее на 15 тыс рублей, и возможность вновь воспользоваться этими деньгами у вас будет только через несколько дней после внесения денег. Я считаю, что ни к чему даже на несколько дней давать Билайну и ВТБ24 свои деньги, им можно найти другое, более правильное применение.
К заполнению заявления на кредитную карту рекомендую отнестись очень внимательно и серьезно. К примеру, я встречал отзывы клиентов о том, что им отказали в выдаче кредитной карты только потому, что в заявлении был указан доход после вычета налогов, то есть меньше на 13%, чем в справке НДФЛ-2. Другая вероятная причина отказа - невозможность дозвониться до вас по стационарному телефону. В этом случае повторная подача заявления после отказа может дать положительный результат. Если же отказ вызван плохой кредитной историей, то получить карту у вас скорее всего не получится. И это правильно - надо было вовремя с женщинами своими разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало.
3. После получения карты нужно подключить к ней услугу "Мобильный платеж". Рекомендую для этого пользоваться банкоматом ВТБ24 или регистрацией по телефону 0533, а не регистрацией в офисе Билайн, потому что у специалистов Билайн первобытные понятия о безопасности в сфере банковских карт и часто они норовят сделать себе полную копию вашей карты. Так же обязательно зарегистрируйте свою карту в системе Телеинфо. Это абсолютно бесплатно и позволит вам в режиме онлайн контролировать все свои
4. Заведите в Билайне специальный авансовый счет.
Все, теперь вы полностью готовы к тому, чтобы каждый месяц доить Билайн как минимум на 792 рубля 55 копеек. Обслуживание карты ВТБ24 стоит 750 рублей в год, следовательно, ваш чистый доход составит 730 рублей в месяц. Единственное, что от вас будет требоваться - отправить раз в месяц три бесплатных СМС и выполнить на телефоне две USSD команды. Из-за дурацких ограничений (пополнение специального авансового счета - не более 10 тыс руб в день и 15 тыс руб в месяц, перевод на банковскую карту - 5800 руб в день) полный цикл нужных ежемесячных действий занимает три дня.
День первый.
1) Выполните перевод 10000 рублей с карты ВТБ24 на специальный авансовый счет, для этого наберите на телефоне команду (не перепутайте - номер телефона начинается не с "9", а с "6"!):
*100*Секретный код*10000*Номер телефона#Вызов
Проконтролируйте остаток на счете: *222#вызов. Можно зайти в Телеинфо и, нажав ссылку "Транзакции в обработке", полюбоваться на одну тысячу рублей, которую уже зачислил вам Билайн (но которую до 1-го числа следующего месяца в соответствии с договором ВТБ-шники спрячут и будут крутить).
2) Выполните перевод 5800 рублей обратно себе на карту, для этого отправьте на номер 3116 СМС с текстом:
card номер_карты месяц_срока_действия_карты год_срока_действия_карты 5800
например: card 4722674312349876 08 13 5800
День второй.
1) Выполните перевод 5000 рублей с карты ВТБ24 на специальный авансовый счет:
*100*Секретный код*5000*Номер телефона#Вызов
В Телеинфо полюбуйтесь на бонус 500 рублей - больше вы его до первого числа не увидите.
2) Выполните перевод 5800 рублей обратно себе на карту, для этого отправьте СМС на номер 3116.
День третий.
Выполните перевод оставшихся рублей обратно себе на карту. Если ваш счет открыт впервые, то эта сумма будет 2692 рубля. Если нет, то из-за оставшихся с прошлого месяца копеек она может быть и больше. Вычислить ее просто - нужно узнать остаток - *222# вызов, разделить его на 1.0495 и округлить до рублей, отбросив копейки. Если эта сумма равна 2692, то СМС будет следующим:
card 4722674312349876 08 13 2692
После этого делать больше ничего не нужно. Остается только ждать, когда все три перевода будут зачислены к вам на карту, и контролировать состояние счета с помощью Телеинфо. Обычно перевод приходит на второй рабочий день, но один раз у меня была задержка на целую неделю. Первого числа следующего месяца (или даже раньше, если этот день приходится на выходные), ВТБ24 зачислит вам бонус 1500 рублей от Билайна, и остаток на вашей карте станет больше на 792 рубля.
Послеамбула.
Все изложенное выше - лишь общая схема, скелет. Ее можно модифицировать, улучшать и дополнять, как вздумается. Это как с приготовлением шашлыка - у каждого уважающего себя мужика, несомненно, есть свои рецепты. Кто-то считает, что для этого непременно нужен волшебный самаркандский помидор, а кто-то считает, что шашлык обязательно нужно готовить на мангале из кирпичей 1935-го года.
Так же и с бонусом. Кто-то считает, что переводить его обратно на свою же банковскую карту - моветон, сочиняет страшилки про безопасников из Билайн, заблокировавших пополнение счета, и устраивает перекрестное опыление. А кто-то переводит и не парится. Кто-то платит комиссию 4.95% и теряет 700 рублей из 1500, а кто-то не боится связываться с Альфой, заводит себе карту «Мобильная карта» Visa — Билайн и доит пчел вообще на полную катушку (с 25 августа эта дырочка будет слегка прикрыта - можно будет взять обратно только 1134 рубля). Кто-то скромно использует одну карту, а кто-то заводит 3 основных и по 5 дополнительных к ним - итого 18 карт, и даже этого им мало.
Когда я впервые три года назад получил себе карту Мобильный бонус, я с удовольствием платил за мобильную связь со скидкой 10%, и только. Потом узнал, что точно так же можно оплачивать и Йоту, и обходиться она будет не в 900, а в 810 рублей в месяц. Я пошел на сайт Билайна смотреть - а с чего еще можно получить скидку? Оказывается, и с квартплаты, и с билетов, и еще с кучи всего... Вы знаете, это было забавно - оплачивать квартиру и получать скидку 10% "за мобильную связь". Но вот как только я увидел возможность перечислить деньги на кредитку - я натурально оцепенел. "Ээээ, да они что, не видят этой дыры, что ли? Да не может быть", - подумал я. Ведь сделав три простых движения, можно тупо поиметь пчел на сумму бонуса, вообще ничего через них не купив!
Я пошел в интернет искать дискуссии на эту тему. В результате выяснилась забавная вещь. В Билайне совершенно четко видят все дырки и отдают себе отчет в том, что они есть. Но. Они считают, что перекрытие этих дырок помешает развитию их мобильной коммерции и оплате разнообразнейших услуг. Они считают, что прибыль от их мобильной коммерции перекроет убытки от клиентов, которые будут вести себя "недружественным образом" (с) ВТБ24.
Вы знаете, я так не считаю. И именно потому я и написал этот пост. Я считаю, что:
1) Осознанно разрабатывать продукт, в котором есть дыра, надеясь на то, что ее никто не обнаружит - это глупость.
2) Людей, которые разрабатывают такие продукты, нужно увольнять (можно дать вторую попытку, конечно - все-таки за одного битого двух небитых дают).
3) Если дыра обнаружена - нужно установленным порядком заранее оповестить клиентов о введении новых тарифов и их ввести.
А что наблюдаем мы? А мы наблюдаем мышиную возню и попытки прихлопнуть все с помощью ВТБ24, принципиально ничего не меняя в продукте. Ведь Билайн мог бы прекратить это все в одну секунду, начисляя бонус по результатам биллинга реально только за мобильную связь! А можно начислять бонус в виде минут разговора, как делает МТС. Билайн не хочет. Почему? Может быть, потому, что оплата квартиры и покупка билетов - это не оплата услуг связи, и Билайн не имеет право делать это юридически? А подгрести под себя огромный кусок все-таки хочется. Может быть, поэтому? Я не знаю.
Сейчас я использую карту, можно сказать, с медицинскими, препараторскими, исследовательскими целями. Я не стал заводить себе карту Альфы, чтобы получать в месяц всю сумму 1500 - мне не интересно (хотя карта может быть виртуальной и для этого даже не надо никуда ходить). Мне интересно другое - до какой степени у компании может дойти жажда наживы, чтобы она продолжила использовать дырявый продукт, не прикрывая дырку только потому, что это помешает ее побочному заработку. Если Билайн или ВТБ24 прикроют карту конкретно мне - ну что же, мой семейный бюджет от этого ничуть не пострадает - деньги на жизнь я зарабатываю другими способами. Но я хочу, чтобы и банк, и компания совершенно четко поняли, что блокировка карты одного, двух, пяти или пятидесяти человек ничего не даст.
Вот лично я решил, что нужно обнародовать известные дыры для того, чтобы они исправлялись нормальными цивилизованными путями, и Билайну не приходилось использовать ВТБ24 в качестве цепного пса.
P.S. ВТБ-шники, с вас причитается. Я думаю, количество заявок на карту "Мобильный бонус" у вас теперь вырастет. В качестве благодарности предлагаю вам попросить меня сдать карту "Мобильный бонус" самым последним из тех, кто использует эту карту "необычным образом". Мне бы хотелось наблюдать ситуацию изнутри, основываясь на собственном опыте.
P.S.S. Билайн, с вас причитается. Я надеюсь, что после публикации на банках.ру вы все-таки дадите по башке бестолковым менеджерам, которые допустили всю эту вакханалию, и убытки вашей компании существенно уменьшатся. В качестве благодарности меня устроит пожизненное членство в Hi-Light club (карту Мобильный бонус обязуюсь при этом "необычным образом" не использовать). Если есть вопросы по предотвращению использования банковских дыр, а ваши специалисты не тянут - спрашивайте, не стесняйтесь.
P.S.S.S. Помните - разрабатывают продукт единицы. А дырки в нем ищут миллионы. Нельзя считать себя умнее всех.
Я кончил.
Update от 21:23 16.08 - И не надо писать мне в личку сообщения на тему "уберите пост" или "ну вот зачем вы сделали эту глупость". Пост не уберу, а чистить почту надоело.
"Будет сидеть, я сказал" (с)
Комментарии 146
Хозяина мобиденюх поискать, поинтересоваться насчет "дружеских отношений" Альфы и Теленора, и прочая, а прочая, и прочая...
ИТОГО: Хреноватое руководство, доработать. © от "самых умных".
Вообще ВТБ24 многие фокусы позволяет делать.
Например недавно читал ветку форума "Как взять наличку с кредитки в грейс и без комиссий"
Ответ: Телебанк ВТБ24 в помощь. Только при этом оговорочка: можете себе карму испортить.
Ждем инструкцию и рекомендации по сохранению кармы
А у вас по ту сторону платежки какое отношение? Просто комиссию за съем нала снимаете или в черные списки заносите? Почитал форум - вопрос этот совсем не однозначный, но пользоваться телебанком ВТБшным хочется так как есть куча банков у которых либо с кред карт переводы делать нельзя, либо вообще интернет банка нету
А никакого. Я не сотрудник ВТБ24, я их клиент. Телебанком чужие карты не дою, мне это неинтересно.
Какая уж тут "коммерция" с 10% бонуса? Но это Билайну виднее.
Зачем тогда ВТБ24 стал карты блокировать? Возможно, ради рекламы продукта? Значит и ему что-то капает от 10% бонуса.
Может и Билайну пока нужна реклама мобильной коммерции. Это как с грейсом - для банка убыточно, пока не просрочил. Тут уж выдоят по полной. Так и с мобильными платежами - кто-то подоит, а большинство просто будут оплачивать.
Короче - наилучшая реклама - это скандал.
Нет, не так считаете. Оборот услуг 15 тыс в месяц с одного клиента.
Я думаю, что это происходит из-за угрозы Билайна прикрыть всю лавочку.
Деталей договора между Билайном и ВТБ я, естественно, не знаю - я обычный клиент обеих контор. Но то, что лежит на поверхности - можно понять. ВТБ24 имеет с Билайна 1500 руб * количество клиентов, использующих бонус примерно на две недели + какой-то процент от 15000 оборотов за транзакции по карте, связанные с бонусом. Именно поэтому банк так заинтересован в выдаче карт МБ - для него это просто клад. И именно поэтому он допустил такую ситуацию - по стопицот карт в одни руки.
Побежал в ВТБ
А видать зря...
Жду как нибудь в гости
И доит Билайн клиентов неудачными транзакциями и лотереями всякими.
Опять же комиссию вводит за ПЛАТЕЖИ с использованием карты Виза.
Бред полнейший, но дол...бов хватает.
Надо как можно больше народа на пластик посадить, лучше еще и на % по кредиту.
И сядут же по полной в полную кабалу.
Ну а комары всегда были и будут, отмашутся.
ЗЫ: не хватае, ой не хватает "другой стороны" в данной статье ...
А ВТБ ... попробую назвать один момент. Маржа, получаемая ВТБ с биглюка меньше заявленных 10%. Если рассматривать в целом все платежи в адрес этого абонента, и оптимизацию прогрмного комплекса в этом плане (кстати в сторону билайна не так давно еще улучшалось), то платежей много, а затраты банка минимальны. Но они есть. Итак - чисто деньги - имеется небольшая потеря с этих 10% (банк рассчитывает что будут и иные платежи и траты по карте) и имеются потери на обслуживании (как пластика, счета, телебанка, так и на проведении самих операций)
ЗЫ: но моментов несколько, имхо.
А теперь хлоп и комиссия на ОПЛАТУ услуг.
Кто еще додумался до такой красоты.
Опять же мошенникам всех статей рай. Ушли деньги не туда - пиши пропало. 15000 заплатил вернули 700 (комиссию не напоминает сумма по виртуалке или мобиденьгам?).
Опять же списание - читай без авторизации и с отсутствующим зачислением. Как минимум заморозка денег на неопределенный срок, как максимум полное замыливание.
Пролетели они конкретно только в одном.
Может и тому пролету отдельную темку в блоге откроете?
А насчет дальнейшего описания пролетов, если это связано с банками - то почему бы и нет? Посмотрим вот на реакцию, если она будет какая-то.
Впереди вечность
Видимо методов реально нет у них.
Как-то все по детски.
Как и у Билайна.
А что бывает НЕЛЕГАЛЬНОЕ юридическое обоснование?
Хотя... Если вдуматься, то курс "как стать самым умным" в рамках Банки.ру - это, без всяких сомнений, культовая тема "Обналичка кредитной карты".
Нужны такого рода материалы или нет? Мне кажется - нужны. На текущий момент массовое сознание рисует образ банкира, как
человекаперсону столстым пузом, не менее толстым кошельком и абсолютно толстокожего. Который
@.
@.
... который только и думает о том, как бы оборать простого трудягу, взявшего неподъёмный кредит - будь то холодильник для рабочего, новое авто для средней руки клерка или ипотека для успешного руководителя. А вот и нет - получите привет от "Кости Сапрыкина". Они такие же люди, которым свойственно ошибаться. Случайно ли или намеренно - оставим этот вопрос в стороне. Но то, что такие "лазейки" некоторым образом способствуют популяризации банковских продуктов - в этом у меня сомнений нет.
Я даже больше скажу, рекламная кампания какого-нибудь банка может быть постороена по подобному сценарию. Сначала банк делает "дырявый" продукт, набирает клиентскую базу. А потом опс... и
мышеловка захлопываетсяпродукт становится нормальным. Кто-то из клиентов уйдёт, но некоторая часть останется.
P.S. Банки, приянвшие на вооружение. С вас причитается
@.
@mike, я очень сильно надеюсь, что, кроме этого, это будет еще одним подзатыльником тем людям, которые считают возможным использовать дырявые продукты. Я надеюсь, что перед внедрением чего-то разработчики будут лучше думать, а не надеяться на то, что "авось проскочит".
Не проскочит.
И в этом случае "самый ты умный" (с) или нет - будет уже неважно.
А дыру в данном случае сделал не ВТБ, а Билайн. Хотя ВТБ, конечно же, пенку с этого снимает. Ну а почему не пользоваться? Чем банк хуже нас?
Пытался понять смысл статьи (сам думал написать подобное, но в своем блоге. Отказался от этой идеи на время, и объем бы получился раза в два больше). Она написана как противопоставление статьи от журналистки banki.ru ? Если так, то она гораздо полнее, лучше открывает суть, но не рассмотрены некоторые проблемы, в том числе не учтена точка зрения банков и Вымпелкома. Или в качестве помощи пользователям портала, попавших в список умных (когда умных станет очень много, то простыми блокировками банки и Вымпелком не отделается ...) Или что-то иное?
А так, в общем, добротная инструкция.
Игорь, на встречу Сбера придешь? К Авангарду не получилось, но есть желание встретиться, поболтать ))
На встречу Сбера - не, не приду, никак время не выкроить
"заведите себе любую сим-карту с тарифом без абонентской платы." Любая карта не подойдет. Ой как не подойдет. И сколько по этому поводу было в профильной ветке. Я даже лично проверял, и претензию писал специально и специальную, и поговорил в результате с неплохими специалистами из биглюка (это была одна из целей) ...
ЗЫ: жаль ...
Тарифный план не любой. Желательно предоплатная система (есть несколько нехороших моментов со специальным счетом, да и вообще). Очень желательно. Особенно чтобы не попасть на комиссии или когда счет уйдет в глубокий минус (биглюк не банк). Тарифный план без всяких льгот и наворотов, только разговорный. (Подойдет "Мир Билайн ...", если не знаете что выбрать) Если будет только привязка карты без заказа биальфы, то тарифов больше, но тоже не так все просто.
Вывод средств рассмотрен поверхностно. А ведь лимиты ... и тарифы ... Лучше всего подходит для этого биальфа. И вообще, не рассмотрены подробно потери. А первый месяц будет даже убыточным.
Не рассмотрена биальфа, которая была в первой статье.
Чтобы получить биальфу нужно выговорить стартовый баланс, (очень желательно не менее 150 рублей) только местными звонками. При заказе карты нужно на балансе не менее 60 руб плюс годовая плата.
...
ЗЫ: для полноценной инструкции нужно ее несколько допиливать, имхо не стоит. Кому нужно - допилит сам.
Про биальфу не писал специально, потому что она - вторична. Да и нечего тут прямо готовую рыбу людям раздавать, надо раздавать удочки
ЗЫ: но мне нравится другое. Почти никто из "умных" не прокоментировал ... значит не одобряют, ой неодобряют ...
Умные не комментируют. Они мне в личку пишут. Сначала думал эти письма сюда выложить комментами, а потом подумал - да ладно, не буду, приваси как-никак.
ЗЫ: может понадобиться для одного анализа ...
Счас нарисую
P.S. Комментят возмущённо в личку скорее всего те, для кого описанная схема была основным хлебом. Поэтому названных персонажей вычёркивайте. У меня - так вообще ни одного Мобильного бонуса отродясь не было.
@.
Договорились. Мы тебе комиссию 5% с 10$ за ник, а ты нам бонус 1500 руб в месяц.
Как представитель многострадального белорусского народа я против!
Почему-то вспомнился анекдот. Судился еврей с армянином. Судье дали 15 лет.
@.
Одобряю. Даже (особенно!) с использованием Биальфы. Даже по новым тарифам. Чем больше будет потребителей с описанным алгоритмом, тем мне лично спокойнее. Мне даже кажется уместным опубликовать ещё некоторые схемы, которые позволят направить борцов с ветряными мельницами в нужное нам русло. Да собственно для особо наблюдательных информации на форуме вполне достаточно.
А я... пошёл готовить паровоз на завтра. Которому для работы мёда требуется очень немного. Поговаривают, что уже есть локомотивы вообще без мёда и дров, чисто на электричестве.
@.
Я вот одного не понимаю - почему это все не изучает Билайн. Или, если изучает - почему не думает? Или, если думает - почему ничего не делает?
Я не догоняю. Все лежит в открытом виде
Очень просто. Потому что тариф придумал сотрудник, отвественный за это. Ему подписал его непосредственный начальник. Согласовал начальник этого начальника. Подписал куратор подразделения. Подмахнул вице-президент соотвествующего направления. Вы представляете, сколько придётся переделывать???
А то, что ни один из перечисленных персонажей в момент подписания не вникнул в подробности, - так это настолько малосущественно, что просто хи-хи.
@.
Андрей, а ты, прости, себя к кому причесляешь?
К "почти"?
Или недоданные тебе ВТБой комплекты карт Мобильный бонус были контрольной закупкой?
Мне многое интересно, как устроено внутри, и подобные тесты многое позволяют выяснить (даже денег на это не жалко, а в данном случае они себя еще и отбивают).
ЗЫ: ТКС ко мне 3.33 не применял (не за что), ВТБ24 тогже ничего не блокировал после получения (не за что), так что никто меня в категорию "умных" не записывал.
- Потому что он нафиг никому не нужен.
Ну это уже для особо жадных инструкция получится, а не для особо умных Можно ведь и без этого обойтись, 800 руб тоже деньги
Инструкция должна быть точной (жадность это нечто иное)
Биальфа как самостоятельный продукт убыточна только в срок ожидания карты и первые 4 дня с момента получения. Почему - для этого нужно изучить, как одну из многочисленных дыр закрыли в процессинге SmartVista. И почему в технологии сабжевой карты этот метод не срабатывает. Виртуалка, кстати, тоже работала (и позволяла накопить с практически нуля на выпуск реальной карты - достаточно после выговоренных стартовых оставить пару рублей на счёте). Но третьего дня в очередной раз на стороне сервиса платежей БИН виртуалок прикрыли.
Что касается тарифов, то мне вспомнилась история, приключившаяся на днях в Связном. Продавец радостно сообщает "а у нас добро закончилось". Я просто не мог не уточнить "а зло-то хоть осталось?".
@.
Биальфа очень связана. И ее дальнейшая привязка сильно связана с предыдущими действиями. Более того, дана ссылка на предыдущую статью. Ой нарвутся некоторые на "самостоятельный продукт". Ой сколько скажут в адрес инструкции ...
ЗЫ: ключевая мысль - инструкция (мне больше нравится термин "best practices")
Сегодня был в Связном. Ой сколько мне порассказали про Связной-банк ...
Если сразу кинутся к карте Альфы - да, нарвутся. Потому и не писал про это. А если читали в детстве сказку о золотой рыбке и сделали выводы - не нарвутся, будут тупо доить билайн и не кашлять.
ЗЫ: но если аккуратненько, всего одной картой ... и с лимитом всего в 15к (как и написано).
Я в ЖЖ поставлю в лжурналист пошлю.
Нашел много интересного. Эмулировал некоторые проблемы (специально).
ЗЫ: завтра если будет время, и тут еще желание не иссякнет, поправлю более подробнее.
@.
Редакция за случайные совпадения ответственности не несет
@.
ЗЫ: а нет готового калькулятора? (сходу не нашел), "вручную" тяжело считать ... или свой написать ...
Да оно и к лучшему
P.S. Вот, нашёл - http://patalogoanatom.newmail.ru/luhn(MOE).zip
@.
Предлагаю автору не останавливаться на достигнутом и выпустить цикл разоблачительных статей.
О том же ЗАО ВРУ можно будет еще пару-тройку накидать.
Ну а в общем хороша инструкция, при определенной сноровке бонус с МБ можно получать в полном объёме, и даже "знающие люди" говорят больше 1.5к. т.ч. инструкцию еще можно обработать напильником.
ЗЫ. Исправте "Амбулу" на "Фабулу" - глаз режет
Амбулу оставлю. Если режет глаз - перечитайте Стругацких
- Тихо! - сказал Атос. - Не торопись так. Это была пре-ам-бу-ла. А теперь начинается амбула.
- Дайте его мне, - сказал могучий Лин, поднимаясь.
Я деньги гонять по кругу не хочу - лениво. А вот 10% за ЖКУ хочу категорически! Оформлять карту, скажите мне?
http://kvartplata.beeline.ru/payment.do
Вычтите из комиссий 10% - получите навар.
ЖКУ Москва, как я понимаю, сейчас за 4% идет, так что экономия 6% будет.
Я бы оформил
Я как вижу что-то от А, так сразу из мозга вычеркиваю
за жку точно можно оплатить с копейками мгтс позволяет ввести сумму с копейками, дальше сейчас проверять не буду.
где-то было обсуждение и там всплывало , что мосэнергосбыту пофигу на показания счетчиков. так что для меня это не является проблемой.
есть еще три четыре способа узнать сумму задолженности, невыходя из онлайна
так и не смог пользоваться. как и тремя другими сайтами от би. мобимони мне больше понравились
позор моим сединам. Действительно можно. А я, увидев поле руб., вводил данные с округлением до рубля
и при оплате за жкх в москве сумма округленная до рубля проходила?
Через kvartplat-у тоже можно перечислить любую сумму, не обязательно совпадающую с биллингом БМ. Там информация из биллинга справочная.
значит эти товарищи не проверяют соответствие с суммой в ЕПД. что очень здорово
Если произвольным платежом можно закидывать за ЖКХ любую сумму, то странно если где-то такая проверка существует.
например ЯД, платежи через ИБ авангарда идут с проверкой суммы и при расхождение платеж отбраковывается.
а платеж по произвольным реквизитам возможен. но он идет мимо биллинга Бм и разносится руками.