Дальше действовать будем мы (с)

Несколько месяцев назад я попросил Филиппа снять с меня обязанности модератора. Тому было несколько причин, но основной из них было то, что мне стало весьма некомфортно находиться на форуме. Когда я впервые попал на этот сайт, мне очень понравилась идея Филиппа - создать площадку для того, чтобы любой человек мог получить быструю и эффективную связь с представителями любого банка. Популярность сайта росла, банкиры уже не могли не учитывать это в своей работе.



Однако у этой медали была и другая сторона. Форум и Народный рейтинг превратились в довольно увесистый молоток, и сразу нашлась масса желающих воспользоваться ими для того, чтобы отомстить банку за нерешение или неправильное, с точки зрения клиента, решение его существующих или выдуманных проблем. В этой жалобной книге стало трудно выискивать действительно полезную информацию. Все чаще и чаще наблюдались проявления неадеквата и битвы "стенка на стенку" ради "восстановления справедливости". А вот грамотных ответов специалистов или продвинутых клиентов стало гораздо меньше. Сайт постепенно превращался в FAQ по теме "Как обмануть банк".



Я не собирался хлопать дверьми. Это вообще не близкая мне позиция. Я считаю по-другому: не нравится - тихо уйди. Это частный сайт, частная площадка, здесь всегда были и будут те правила, которые установит владелец, и это правильно. Уходя, можешь в личной переписке сказать Филиппу, что тебе не нравится, если его уважаешь, конечно (и если тебе есть что сказать). Я решил стать "потребителем", иногда заходя на сайт для решения каких-то своих вопросов.



А недавно в одной из тем я прочитал комментарий самого Филиппа: "В последнее время я стараюсь поменьше читать и писать на форуме, чтобы лишний раз настроение себе не портить, комментируя всякий бред". Вы знаете, меня как будто прошибло. Я не понимаю - как такое может быть? Мне то, что происходит - не нравится, Филиппу - не нравится, тем, кто полностью несогласен с моей, к примеру, позицией - тоже не нравится (некоторые даже под бан из-за этого идут). А кому тогда нравится? Вы знаете, я попросил Филиппа снова сделать меня модератором. Я не понимаю, почему мы должны просто так отдавать этот сайт нескольким десяткам скучающих товарищей, которые тут развлекаются, издеваясь над окружающими. Я благодарен Филиппу за то, что он согласился.



Люди.

Правило номер один для этого форума - "Общение должно доставлять удовольствие".

Давайте об этом помнить.

А "стенки на стенку" здесь быть не должно и не будет.

Во всяком случае, теперь я приложу к этому все свои силы.