Дальше действовать будем мы (с)

Несколько месяцев назад я попросил Филиппа снять с меня обязанности модератора. Тому было несколько причин, но основной из них было то, что мне стало весьма некомфортно находиться на форуме. Когда я впервые попал на этот сайт, мне очень понравилась идея Филиппа - создать площадку для того, чтобы любой человек мог получить быструю и эффективную связь с представителями любого банка. Популярность сайта росла, банкиры уже не могли не учитывать это в своей работе.
Однако у этой медали была и другая сторона. Форум и Народный рейтинг превратились в довольно увесистый молоток, и сразу нашлась масса желающих воспользоваться ими для того, чтобы отомстить банку за нерешение или неправильное, с точки зрения клиента, решение его существующих или выдуманных проблем. В этой жалобной книге стало трудно выискивать действительно полезную информацию. Все чаще и чаще наблюдались проявления неадеквата и битвы "стенка на стенку" ради "восстановления справедливости". А вот грамотных ответов специалистов или продвинутых клиентов стало гораздо меньше. Сайт постепенно превращался в FAQ по теме "Как обмануть банк".
Я не собирался хлопать дверьми. Это вообще не близкая мне позиция. Я считаю по-другому: не нравится - тихо уйди. Это частный сайт, частная площадка, здесь всегда были и будут те правила, которые установит владелец, и это правильно. Уходя, можешь в личной переписке сказать Филиппу, что тебе не нравится, если его уважаешь, конечно (и если тебе есть что сказать). Я решил стать "потребителем", иногда заходя на сайт для решения каких-то своих вопросов.
А недавно в одной из тем я прочитал комментарий самого Филиппа: "В последнее время я стараюсь поменьше читать и писать на форуме, чтобы лишний раз настроение себе не портить, комментируя всякий бред". Вы знаете, меня как будто прошибло. Я не понимаю - как такое может быть? Мне то, что происходит - не нравится, Филиппу - не нравится, тем, кто полностью несогласен с моей, к примеру, позицией - тоже не нравится (некоторые даже под бан из-за этого идут). А кому тогда нравится? Вы знаете, я попросил Филиппа снова сделать меня модератором. Я не понимаю, почему мы должны просто так отдавать этот сайт нескольким десяткам скучающих товарищей, которые тут развлекаются, издеваясь над окружающими. Я благодарен Филиппу за то, что он согласился.
Люди.
Правило номер один для этого форума - "Общение должно доставлять удовольствие".
Давайте об этом помнить.
А "стенки на стенку" здесь быть не должно и не будет.
Во всяком случае, теперь я приложу к этому все свои силы.
Комментарии 74
Несколько гедонистический подход!))) По идее, список можно дополнить - еда, секс, СМИ, природа!
И риторический вопрос - кому удовольствие?
Общение для чего нужно? Для удовольствия? Для получение информации? Или же для поддержания социо-культурных потребностей человека?
Оооо, да! почитав, ваши сообщения, я знаю кому это общение должно доставлять удовольствие
это Вам!
глядя на то, как с упоением описываете вещи, которые могут быть описаны 2мя предложениями,
по существу, я добавлять не буду: на 95% мое мнение будет повторять мнение теневой экономики.
А то, что сайт вдруг молот (кого чего?)
так это проблемы банков наверно
и не нужно из себя пытаться судью делать,
чем не активнее на форуме участник, тем более он беспристрастен,
и наоборот.
Поднимал не мало форумов, и администрировал, и модерировал ... со временем Вы измените свое мнение. Впрочем эти изменения уже заметны, хотя они незначительны.
Не надо пытаться исправлять все ошибки. Ошибки природы исправляются сами по себе, глупые ошибки исправляются умными, умные только гениальными, а гениальные ошибки уже непоправимы.
В любом случае - рад что Вы решили вернуться.
"Тот, кто правильно указывает на мои ошибки – мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки – мой друг. Тот, кто мне льстит – мой враг." (Сян-Цзы)
Сотрудник банки.ру пишет:
бла-бла-бла - демагогия, уж простите
зачем все эти выпадашки (перейти к странице) для инвалилов?
дайте мне парабеллум
вы бы еще красной рамкой всю картинку обвели, ага!
простите за резкость, но я ни когда такой тупости не читал еще. вы либо аргументируйте свои эпические перлы (если вы проф. в этой области) либо не пишите ничего, пожалуйста.
заходя на форум (лучше б и не заходить, и не видеть. fase palm) наблюдая ваши опусы,одно желание—
какая печаль мозга
Боюсь, я еще не достигла нужной степени просветления, чтобы получать удовольствие от такого общения. Зато все это на удивление органично сочетается с базар-вокзалом в исполнении скучающих товарищей. Модераторы словесные испражнения собственных сотрудников по возможности подтирают, но запашок тогось... не выветривается.
Еще один пример – пожалуй, даже более наглядный, поскольку лишен этической составляющей. Другой сотрудник банки.ру бодро рапортует о том, что теперь пользователи могут загружать фотографии любого размера и веса, без ресайза. Только один вопрос: на кого это рассчитано? Для кого данное нововведение представляется нужным, важным и полезным? Для деффачек с лирушечки? В то же время вопрос с подпиской на обсуждения во френдах завис на полгода и сопровождался раздачей штрафов. Проблема с подпиской на комменты админов НР не решена до сих пор и, очевидно, не входит в список приоритетов.
Эти случаи, формально из разных областей, в конечном итоге выходят на один и тот же вопрос: какова целевая аудитория сайта? Нынешняя, а не та, что была во время написания правил. Кто будет пищать от восторга, узнав, что фотографии больше не нужно уменьшать, "сервер за вас обо всем позаботится, сервер за вас все сделает"? А если при этом неквадратные аватары обрезаются самым уродским способом - так серверу виднее, какое изображение требуется пользователю. Кому из-за случайно брошенной фразы в блоге можно вывесить опрос про сотрудников/клиентов банка - не скромно в углу, как раньше, а на всю страницу, чтоб не пропустили?
Думаю, не мне одной заметно, что концепция сайта за последнее время несколько изменилась. Стенки на стенку - это только следствие. Одно из.
А значит, надо начинать приборку
А жаль, было бы интересно выслушать ваши возражения
Цели и приоритеты как таковые не особо просматриваются, а выводы, которые можно сделать из поступков администрации, не добавляют оптимизма. Скажем, бан rebellion'а за напоминание разработчикам об ими же данных, но многократно не выполненных обещаниях читается вполне однозначно. Администрация закладывала в это действие именно такой смысл?
Кандидат на звание человека года через пару недель после церемонии попадает в бан - разве за полмесяца он растерял все свои положительные качества? Что это за метания от любви до ненависти? Если это злостный нарушитель, то зачем было выдвигать его на премию? Или один из лучших посетителей сайта таков, что глаза б на него не глядели? Тогда каковы же остальные?
Многовато раздрызганности, непоследовательности - по крайней мере, на взгляд стороннего юзера, далекого от внутренней кухни. Друзья эти, опять же... Полагаю, при наличии удобной альтернативы раскидать ветку Авангарда по темам вполне реально - однако попытка распилить это ядро мудрости провалилась уже, кажется, в третий раз.
В условиях раздрая и неопределенности на поверхность закономерно выходит всякая муть, поэтому мне кажется, что неадекват - это не только следствие растущей популярности.
Я не верю в доброго царя, за спиной которого злые бояре творят произвол Маловероятно, что опрос засандалили без ведома Редактора. Нужно отдельно объяснять, почему всплывашка на всю страницу - это неуважение к пользователям? Вряд ли. Столь же маловероятно, что это был злой умысел, - скорее просто сиюминутное "хочу" взяло верх над стратегическими целями. Особенно когда эти цели не совсем ясны.
Каким образом? Положим, шушеру со вздорными претензиями вы приструните - но я не очень представляю, как можно заставить пользователей уважать правила, которых не придерживаются сами сотрудники портала.
Полгода кормить завтраками даже в пустячном деле не комильфо: да принесу я тебе книжку, принесу, завтра же... извини, забыла, после выходных обязательно захвачу... забегалась, совсем из головы вылетело - напомни как-нибудь на днях... мне сейчас некогда, давай после праздников встретимся... я на новый год на дачу ездила и книгу там оставила, но я брату скажу - он заберет по дороге... книжка сейчас у брата, но он ее тоже кому-то дал почитать... нет, я не знаю, кому, но я спрошу при случае... ну что ты заладила, когда да когда, сказала же, принесу - значит, принесу...
Я прекрасно понимаю, что развитие сайта - личное дело администрации: хотят - подписку чинят, хотят - симпы-лафки прикручивают. Но зачем тогда обещать? Или, если планы изменились по ходу дела, почему не сказать прямо?
Далеко ходить не надо, пример отсюда же, из банковской сферы. Авангард время от времени пинают на форуме за срыв сроков по намеченным изменениям - сначала из-за авиапроекта, потом из-за проблем безопасности. Не припомню, чтобы кто-нибудь из пользователей угодил в бан по этому поводу. И сильно сомневаюсь, что таковые появятся, если, предположим, дать VEI модераторские полномочия. Действующие лица те же, а результат разный
Я бы не строила иллюзий на этот счет. МА уже пытался призвать товарища к порядку (емнип, после реплики про инвалидов), но без особого успеха.
На мой взгляд, вообще выбирать не нужно. Обсуждать банки, их условия обслуживания, подводные камни и отношение к клиентам - это ок, а выбирать достойнейшего среди форумчан отдает пионерией.
Отчего же, правило №1 вполне себе атмосферное Но даже его не все сотрудники разделяют, что говорить о пользователях.
Создавать атмосферу не умею, но могу заткнуться.
Добро бы вкладовыбиралки или даже стопицотпервый способ оплаты мобильника, а то все больше фоточки безресайзные или вон панелька со смайликами... неработающими Или сворачивание отзывов в НР - зачем, если есть фильтр по зачтенным отзывам? Все затем же: мы за вас подумали и мы за вас решили, что вам читать и что пропускать. А потом вылезают непонятки - юзеры высказывают свое фи, разработчикам обидно: мы для вас стараемся, а вы не цените. При этом разработчики упускают из виду один важный момент: те, кто критикуют новшества, в принципе не способны их оценить по достоинству, поскольку любые изменения в этом ключе (мы за вас подумали) будут им либо безразличны, либо неприятны. Нововведения адресованы другой группе пользователей. Какой - наверное, неплохо бы представлять ДО начала модернизации.
...поскользнулся и случайно наткнулся на нож. Двенадцать раз подряд. Справедливости ради, ахтунг начался не тогда, когда что-то в очередной раз не было сделано к оговоренному сроку, а когда тонкая душевная организация программистов не вынесла юзерских упреков. Про подписки администрации напоминали едва ли чаще, чем Авангарду про Ютейр. Если представители банка на каждое такое сообщение начнут истерить "ааааа, забаньте этого гада", обстановка в ветке тоже быстро накалится.
А вот это уже не от меня зависит. Да и не от вас. Бывает, зайдешь в какую-нибудь тему - а там одни горчичники друг с другом беседуют. Неприятное чувство В моем понимании, преды-баны - это исключительная мера, для нее требуется неадекват уровня Поморцева. Но такие выступления все же редкость, они никак не могут быть массовым явлением.
Позволю себе не согласиться с этим утверждением. Сайт банки.ру - коммерческое предприятие. Отнюдь не личная квартира. И это нормально - люди зарабатывают на жизнь себе, обеспечивают работой и заработком своих сотрудников. Да Вы и сам это признаете: " Серверы - подай, зарплату людям - подай. Из воздуха ничего не берется. Соответственно, возникают разные совершенно задачи." Мы все, входя на сайт, вносим свою плату - крутим колесико счетчика посещений. Чем больше накрутим - тем выше рейтинг сайта, значит - и плата за рекламу выше, доходы владельца сайта выше (и Финама тоже). То есть я, как посетитель, оплачиваю свое пребывание на сайте - а это, извините, уже не поход в гости, это вполне нормальный обмен товаром. В котором мой товар - это мои "усилия" по накрутке счетчика посещений. Оплатив таким образом свой визит, я вправе предъявить претензию, если в обмен мне предоставлен некачественный товар. Развивая тему аналогий: я прихожу в Большой театр, купив билет на балет "Лебединое озеро". И вижу: на сцене - декорации площади перед "Белым домом", Ельцин на танке, и только музыка Петра Ильича соответствует названию. Иду с горя в буфет, заказываю чашечку кофе с рюмкой коньяка, а получаю бурду из желудей с граненой стопкой самогона. Такова, видите ли, концепция режиссера - антракт есть продолжение сценического действа. Цены, правда, ... ну как если это виски прямо из салона Титаника поднятый, а желуди с того дуба, где кот ученый песнь заводит. Как Вы считаете, вправе я в таком случае предъявить претензию? Если действо на сцене не соответствует заявленному на афише? Я уверен - вправе. Потому что я оплатил балет П.И. Чайковского, а не фонограмму одного фрагмента балета на фоне абсолютно не имеющего отношения к указанному в программке действу.
Свою плату я вношу всегда, полностью и без отклонений. И хочу, чтобы предоставленная мне услуга тоже была именно той, которую я оплатил, полноценной и качественной.
А правила, установленные на сайте - они таки обязательны для всех.
По поводу всяких свистелок - они хороши, когда основной функционал работает на ять. Ну вот хотя бы поиск по сайту. Посмотрите, сколько однотипных тем создается, потом хранится бесконечно. Да никаких серверов не хватит, если один и тот же вопрос мусолится в разных разделах форума, и зачастую параллельно. И на него при этом уже полгода как дан всеобъемлющий, полноценный ответ. Но поди найди этот ответ ... Да Вы сейчас, как администратор, и сами с этим столкнетесь. Впрочем, будучи модератором уже сталкивались. Так что важнее - качественный поиск или веселые картинки в блогах? Нет, веселые картинки тоже хорошо. Но чему отдать приоритет? Правильно, зависит от направленности сайта, то бишь - от приоритетов его владельцев.
Ну и напоследок. Когда раз за разом сталкиваешься с тем, что на сайте внедряется недоработанный, неудобный, не проверенный функционал, то поневоле задаешься вопросом - а насколько можно доверять информации, предоставляемой сайтом? Она ведь тоже может оказаться собранной наспех, непроверенной или хуже того - недостоверной. Вот поэтому и не хочется молчать, когда огрехи становятся слишком частыми. Чтобы потом не грешить на нерадивых менеджеров, потерпев убытки.
Насколько я понимаю, речь идет об опросе "Кто вы, клиент или сотрудник". Нам нужно было провести опрос и именно таким образом. Дело в том, что предыдущие опросы проводились на форуме и результаты его получались близкими к 50 на 50. В результате злые языки стали развивать тему, что на Банки.ру клиентов нет и рекламироваться здесь не стоит. Нам нужно было провести репрезентативный опрос. Мы повесили всплывашку на сайт, которая в течение суток показывалась каждому новому посетителю, заходящему на сайт. Кто-то ее закрывал, но большая часть ответила. Получили результаты 80 на 20 в пользу клиентов. Да, в течение суток пользователи испытывали определенный дискомфорт. Но ничего страшного. Потерепели, не умерли. Поэтому приведение этого примера в качестве доказательства моего коварства лично меня забавляет.
Я мог бы поставить рекламную заставку перед входом на сайт, как это часто делают те же Ведомости, - на весь экран секунд на 5. Сайт заработал бы на этом дополнительно 20-30 тыс. долларов в месяц. Но я этого не делаю из уважения к посетителям. Но это не помогает, как выясняется. Может действительно стоит поставить...
Простите, это я ему эти "спасибы" раздавал? Нет, не я. Это ваша (форумчан) работа. Но правила таковы, что на "Человека года" выдвигается тройка лучших по "спасибам". И было бы странно, если бы я в последний момент их изменил. А что касается бана, то от него никто не застрахован. Красная карточка последовала за попытку опять расшатать ситуацию вокруг "Банка года" и за совершенно нелепые домыслы типа притеснения Майка (@mike) со стороны администрации. Это была чистой воды провокация, за что человек и отправился в бан.
У всех других примеров тоже есть свои объяснения, вопрос только в том, интересны ли они кому-нибудь...
С приходом Игоря я хотел бы, чтобы администрация сайта, которая у многих вызывает аллергию, отошла в сторону. Но для этого нужно, чтобы появилась другая разумная сила, способная навести здесь порядок.
В общем, при нынешнем раскладе я не вижу не то что конкретных возможностей, а даже базы для поиска взаимопонимания. Справедливо отмеченное Pif'ом единодушие ("Мне то, что происходит - не нравится, Филиппу - не нравится, тем, кто полностью несогласен с моей, к примеру, позицией - тоже не нравится") по факту оказывается мнимым.
Странно. А я вижу. Это же просто - есть понимание с обеих сторон, что нужны изменения. Вот вам и база. Другой вопрос - что делать? С ним тоже не все беспросветно, поверьте Изменения придут. Те, кто сейчас не может без скандалов, либо будут вынуждены уживаться с окружающими, либо уйдут.
Сторон, может статься, не две, а больше. И не нравится им разное. Улучшение условий для одних будет означать ухудшение для других, со всеми вытекающими последствиями в виде уходов, банов и хлопанья дверьми. Редактору не нравится "расшатывание ситуации", вам не нравится слово "лузер", мне не нравятся барские замашки (скажите спасибо, что я вам рекламную заставку не ввернул), униженным и оскорбленным банковским отказом не нравятся высокие цифры рейтинга (любого, включая анекдотичное "Кто вам столько репутации дал???"), идеологическим неплательщикам не нравятся сентенции о необходимости возвращать кредиты, а на выходе имеем конструкцию "лебедь, рак и щука".
При этом сами по себе неплатежи по кредитам - это не хорошо и не плохо. Это просто факт. Мерзко выглядеть он начинает тогда, когда заемщик залезает на броневичок и вещает, что он весь из себя принципиальный и потому ни гроша банку-кровопийце не отдаст. Аналогично, сама по себе рекламная заставка, хоть на 5 секунд, хоть на 60, тоже ничего не означает. Так делают рапидшара и другие файлохранилища. Продают себе потихоньку премиум-аккаунты, бесплатным юзерам устраивают "рекламную паузу" и совершенно не парятся из-за уважения посетителей и прочих тонких материй. Я к тому, что модель уже существует, причем проверенная и работающая, - вопрос только в том, что требуется получить в итоге.
База появится, если вся эта разношерстная компания начнет прислушиваться друг к другу. Однако вместо того чтобы вникать, куда как проще заявить: те, кто со мной не согласны, обижены на меня - а значит, ничего полезного по определению сказать не могут, и на их мнение можно смело забить. И вроде как проблема снимается сама собой. Однако по ту сторону монитора сидят точно такие же люди. Им точно так же лень думать И вот уже из другого лагеря следует симметричный ответ: мой отзыв не засчитан, потому что народный рейтинг куплен банком N, а комментаторы на самом деле сотрудники пиар-отдела банка. Если перефразировать и привести к единому виду, то получаем: те, кто со мной не согласны, - жулики. Тем самым автор отзыва снимает с себя необходимость подумать: что я сделал не так? Вот вам пожалуйста - при совершенно очевидном сходстве позиций взаимопонимания у этих групп не будет.
Дело не в конкретной процедуре выбора ЧГ или деталях конкретного бана, а в том, что сама по себе ситуация дика и абсурдна. Вам так не кажется? ОК, значит, все прекрасно, все как надо. В противном случае пришлось бы задуматься: если лидер по благодарностям и лидер по банам - это одно и то же лицо, все ли в порядке в этом сообществе?
Оно примерно так и читалось. Я же не зря писала о "говорящих" действиях. Какими словами выразить мысль: "ничего страшного. Потерепели, не умерли" или более кратким и емким "перетопчетесь" - это уже детали.
Вот вы, например, знаете, что ваши ответы в рассылку не попадают? Когда Pif отвечает в блоге, сообщение приходит мне на почту, а когда вы отвечаете, никаких уведомлений нет, пост можно только случайно заметить. Однако судя по последним тенденциям, написать об этом - значит гарантированно получить ворох версий вида: у вас не тот браузер, не тот почтовый клиент, не тот провайдер, ящик не на том сервере и т.д. И пока не вмешается МА и не скажет, что проблема проявляется на всех браузерах, будет продолжаться отфутболивание. Мелочь... но картинка из мелочей и складывается.
Теневая экономка, посмотрите, попало ли к вам в почту это сообщение.
Если нет, проверьте в настройках профиля все ли подписки у вас выставлены.
- Новый подписчик на блог
- Новый комментарий к сообщению
- Все комментарии к вашим сообщениям
- Ответ на ваш комментарий
Не помню, чтобы я что-то меняла в этом разделе, сейчас там выставлено политически верное "да-да-нет-да". Я так понимаю, галка "все комментарии к вашим сообщениям" относятся к постам в собственном блоге, а за рассылку комментов отвечает последний пункт.
Хочется просто понять, проблема с галками или с функционалом отправки.
Хорошее отношение к посетителям, доброе.
Игорь Филиппович (одно "л", два "п" - это я помню) - удачи!
А что в этом плохого? Ну вот честно что?
Один из законов криптографии гласит что алгоритм является тогда устойчивым, когда его нельзя раскрыть зная сам алгоритм и имея на руках зашифрованное послание.
Тут открыто обсуждают такие вещи, и банки имеют возможность реагировать на дырки обнаруженные у них в бизнес-процессах.
Или вы считаете что более правильным будет - давайте закроем глаза и сделаем вид что нечего нет?
логично
если клиент ушел с мыслью что его обманули это значит либо менеджер не смог довести до клиента что он сам где то что то не додумал либо клиент не адекват. Последних как мне кажется мало.
А вот то что зачастую в банках идет не адекватная реакция на проблемы возникшие у клиентов - факт. Сталкивался не раз не два и не три.
Вы правда считаете что большинству народу больше нечем заняться как потроллить тот или иной банк?
PS
И напоследок
Вот есть два политических деятеля
Навальный и Белых
Первый все критикует, раскрывает какие то махинации итд итп, пытаясь таким образом изменить власть.
Второй сознательно пошел во власть, что бы ее изменить изнутри.
Я не знаю какая методика абсолютно правильная, но мне сдается что обе методики имеют право на жизнь и действенны.
Так и тут.
и много таких шантажистов?
Это как пример я привел...
Именно
ибо не фиг на зеркало пенять
мне кажется что у вас несколько идеализированное представление о нашем политическом бомонде
Не-не-не. Я имел в виду другое. Я имел в виду "потребительский экстремизм", а не дырки.
С этим полностью согласен. А как расценивать другие случаи? К примеру, товарищу не дали кредитную карту. И вот он годами сидит в ветке "обидевшего" его банка и постоянно гадит во всех отзывах. Я знаю много таких примеров.
Большинство как раз совершенно нормальное и вменяемое. Невменяемых - единицы, но они, к сожалению, самые шумные, и из-за их свиста и топота оркестр не слышно.
Единиц легко забанить.
Простой пример их жизни, есть большой форум одного из автодилеров. Посещаемость на том форуме на порядок больше чем тут. Так вот там вполне быстро идиоты отправляются в бан. При этом большинство посетителей того форума вполне адекватно реагирует на бан таких персонажей.
Есть конкретное заступающееся лобби, чего на форумах вообще быть не должно.
Дружить надо в личке.
Ну и что? Вас за это никто гнобить не собирается. Важно не то, кто с кем дружит, а то, как сам человек себя ведет
Уважаемый, Pif.
По этой части, вопросов не имею. Было бы не честно, здесь, усомниться в порядочности администрации в целом и каждого конкретного ее представителя. Отмечаю это без тени ерничества и подхалимства. Если и бывали какие мелкие накладки и неувязки, уверен, что они были допущены исключительно с благими намерениями (корпоративными интересами ).
Я понимаю, что мой вопрос «о дружбе» непростой и относящийся возможно не только к банкам.ру, а м.б. и интернету в целом, но все же конкретизирую. Итак, если я правильно понял, официальную рекомендацию в форумных взаимоотношениях пользователей можно понимать так:
Будьте максимально нейтрально-равнодушны друг с другом, потому, что в случае получения положительных эмоций, данное обстоятельство может привести к дружбе, которая в последствии может быть расстроена администрацией, по независящим от вас обстоятельствам.
Весьма рациональная надо признать рекомендация и думаю, что можно принять ее на вооружение. Только возникает другой вопрос. А стоит ли Администрации, в этом случае рассчитывать на дружеские чувства со стороны пользователей? Честное слово, очень не хотелось вновь возвращаться к этой теме, но вот наглядный пример с выборщиками. Ведь ожидания Администрации строились именно на предположении дружественного к ней отношения пользователей. Странные противоречия, не находите? Между собой дружить не рекомендуется, а с администрацией крайне желательно.
Нет, вы поняли неправильно. Насчет того, с кем дружить или не дружить вам никто никаких рекомендаций не давал и давать не собирается.
Имеется в виду вот этот пост: Oleg Plesser (plesser) 09.04.2012 09:49 #
А что делать нам ,махохистам ?
Зря вы про общение в столь конкретной форме,мне вот неприятны многие посетители сайта , больше всего не приятны защитники банков ... но как же приятно "давить их"
Повторюсь, в последнее время крайне редко бываю на форуме. Банально не хватает времени. Хозяйство (Банки.ру) большое стало, пытаюсь как могу его поддерживать, везде успевать не получается.
Друзья, форум как и сайт - это ваш дом, где вы проводите много времени. И в ваших интересах поддерживать здесь порядок, создавать комфортные для общения условия. Мне бы очень хотелось, чтобы вокруг Игоря сформировался костяк небезразличных людей, которые задавали бы тон общения, на корню выжигали то, с чем вам на Банки.ру сталкиваться не хотелось бы. Чтобы было создано саморегулируемое сообщество, которое установит четкие и понятные правила игры. Любые необходимые инструменты мы дадим.
Филипп, я не думаю, что все уж так запущено Справимся
"стенки на стенку" здесь быть не должно и не будет".
А что будет? Все на одного? Или строго один-на-один? А может быть будут докладчики и не будет прений?
Как вы себе представляете форум? Совсем без "драк"?
Роль модератера как раз и заключается в том, чтобы участники (драк или поединков) соблюдали рамки правил! Тогда ни у кого не повернётся язык назвать спор дракой.
Умение спорить (увы) вырождается на глазах. А в споре, как мы все помним, рождается ИСТИНА.