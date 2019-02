Фанера над Валеттой, или как Авангард не опротестовал операцию по карте

и все умерли

Все отпуска мы с супругой проводим "дикарями". Прилетаем в один город, а улетаем домой, как правило, из другого города или даже страны. Берем в аренду авто, катаемся и отдыхаем. Все отели, авто и прочее бронируем через интернет, и за несколько лет ни разу никаких проблем не было. В последнем отпуске отдыхали на Сицилии и Мальте.Сначала была Сицилия. Море, отдых, Этна, провинциальные городки, история, ризотто под Nero d'Avola - умеют же итальяшки готовить))). А потом был ночной паром на Мальту - уж больно хотелось посмотреть парад гвардии, на который мы не попали в прошлый раз. В морском порту Валетты нас должен был встретить мэн из рентакара с арендованной машиной. Это происходило не раз, и никогда никаких сбоев не было - ни в цивильной Европе, ни в арабском бардаке. Мы вышли на причал. Никакого мэна с нашей фамилией, как было написано в ваучере аренды, не было. Встречали какого-то Смита, встречали японца. Нас не встречал никто.Звоним в прокатную контору. Сорри, - отвечает автоответчик, - мы по субботам не работаем, звоните в понедельник. Кручу в руках ваучер аренды, вижу на нем еще один телефон - Emergency Call. Звоним туда, ведь этот номер должен работать - Emergency оно на то и Emergency, что выходных у него не бывает. Лишь бы не послали, у нас ведь все-таки не авария... Йес! Берет трубку человек. У нас, - говорю, - Emergency случай, мы приехали, а никого нет.Ответ, честно говоря, удивил. Во-первых, выяснилось, что компания никогда не пригоняет машины в морской порт. Во-вторых, даже если мы сейчас сядем на такси и приедем в аэропорт в офис компании, то там нас тоже никто не ждет - ночью офис не работает. В-третьих, если мы все-таки хотим взять наше авто, то нам нужно приехать в аэропорт утром на следующий день. Стало понятно, что с арендой мы пролетаем. Не понятно одно - какого черта это все выяснилось только сейчас, а не в момент бронирования??? Мы сели на такси и уехали в отель.В номере Чаинка сразу устремилась к кровати. На часах 2 часа ночи, а день был очень насыщенный, и мы немного замотались.- Не, не пойдет, - сказал я. - Сейчас письмо сочинять будем.- Какое письмо???- В рентакар.- Давай завтра, ты что!Пришлось объяснить жене некоторые неприятные вещи. Я сильно опасался, что контора попытается списать с нас штраф за то, что мы "не явились" арендовать авто и не сообщили об этом за сутки, как предусматривает договор аренды. Нужно было срочно, по горячим следам, вкатать им претензию, чтобы им даже и не мечталось. Впрочем, извлеченный из рюкзака пакет с персиками и бутылочка сицилийского вина немедленно сделали свое дело, и жена начала стучать по клавишам ноутбука, пытаясь привести к приличному английскому виду мой нецензурный русский - других слов у меня тогда не было. В письме мы сообщили, что не собираемся ехать за машиной в какой-то там аэропорт, потребовали вернуть 29 евро, списанные с нашей карты в качестве аванса за аренду, а также аннулировать аренду без всяких штрафов, как не состоявшуюся по вине компании. Письмо, несмотря на все усилия жены по причесыванию моих фраз, получилось достаточно злобным, и мы наконец-то завалились спать.Компания отозвалась на следующий день. Они извинялись и сообщали, что дадут ответ за 20 рабочих дней. Ну что же, двадцать так двадцать. Мы выкинули это из головы и снова с удовольствием погрузились в отпуск - у нас впереди еще была целая неделя.Думаете, через 20 рабочих дней нам кто-нибудь что-нибудь ответил? Хех. Это нечестно, вы знали))) Мы написали еще одно письмо. В ответ пришли извинения за долгую процедуру и рассказ о невероятно огромном, просто гигантском, мегагалактическом объеме работы, который 28 часов в сутки делают работники компании автопроката. Честно говоря, мне это сильно не понравилось. Из-за 29 евро убиваться и класть голову на алтарь мы не собирались, но тут дело было не в деньгах, а в справедливости. Нежелание возвращать деньги в нашей ситуации я воспринимал как наглый беспардонный разбой, и мириться с этим мне никак не хотелось.Карта, по которой оплачивалась аренда, была авангардовская, и я написал в банк. Честно говоря, у меня не было особой надежды. Я видел массу отзывов на сайте, где банки при мошеннических списаниях тупо футболили клиентов, сообщая им в ответ какую-нибудь феерическую чушь про пин-код, который клиент неосмотрительно проразмножал (это при покупке через интернет!!!), или про правила платежных систем, которые - барабанная дробь!!! - не позволяют оспаривать проведенные клиентом через интернет операции. А нашу аренду делали не мошенники - ее делал я сам, в трезвом уме и здравой памяти.Банк ответил сразу же. Екатерина Володина подробно расспросила, какие документы у меня есть. Документы, конечно же, были, но, как вы понимаете, никаких печатей или подписей на них не было и быть не могло. Был ваучер аренды (распечатка из интернет), два письма в компанию и две отписки из компании (еще четыре распечатки). Была распечатка электронных билетов на паром и скрин с сайта Билайна со списком телефонных звонков в тот день, когда сорвалась аренда - хоть какое-то подтверждение наших слов. - Ну что же, нужно опротестовывать, - ответила Екатерина, - шансы очень хорошие.Я даже не сразу поверил в такой ответ, и еще раз написал Екатерине, что такие документы, какие есть у меня, ни один суд, к примеру, к рассмотрению не принял бы. "Ну и что, мы не суд, мы примем" - "Так а как же вы будете опротестовывать, ведь это не мошенники, а я сам" - "Это наши внутренние дела, вас они не касаются" - "А почему другие банки в аналогичной ситуации отказываются возмещать и ссылаются на правила платежных систем?" - "Не знаю, кто на что ссылается, мы такое рассматриваем. Работать нужно, вот и все. Нефиг дарить им 29 евро. Готовьте документы и отдавайте в банк". Мы приготовили распечатки, сложили все в файлик, в приложение к ним я написал подробное письмо. Это было в пятницу вечером, а в субботу мы собирались отдать претензию в офис.Утром в субботу во время завтрака я включил ноут - посмотреть почту. Опаньки! Письмо из компании. Снова извиняются. Шаркают ножкой. Объясняют, как такое могло случиться, и рассказывают о невероятной случайности, которая произошла. Готовы возместить 31 евро за день аренды и 30 евро на такси, если многоуважаемый джинн (то есть я) пришлет им чек. Вы знаете, что-то мне той ночью не пришло в голову требовать у таксиста чек. Таксометр он не включал и торговаться не собирался - "Fixed night price from Valetta to Sliema, sorry". Я тут же ответил в компанию, что чека нет, и что возврат денег за день аренды меня устроит. Ответ компании меня просто сразил: "Дорогой Игорь. К нашему огромному сожалению, из-за отсутствия чека мы не можем полностью возместить Вам поездку на такси. Мы вынуждены вычесть НДС, и поэтому Вам будет возвращено только 25 евро за такси и 31 евро за день аренды, итого 56 евро".Еще через некоторое время денежка плюхнулась на карту. Я сообщил об этом Екатерине.- Да? - сказала она. - Ну и классно. И вам хорошо, и нам работы меньше!Банкиры - они такие. Им лишь бы не работатьНу а тем, кто все это дочитал, в награду бонус - смотрите01-02. Сначала была Сицилия. Чистейшее теплое море, немного народу - мы всегда стараемся забираться подальше от цивилизации. Там мы купались, отдыхали от Москвы...03-04. ...Любовались Сицилийским барокко...05. ...Бродили по тесным улочкам провинциальных городков...06. ...Забрались на Этну...07. ...Наслаждались итальянской кухней...08. ...И бродили по историческим местам. Это родник Аретузы - так звали одну из нимф богини Артемиды. Однажды Аретуза искупалась после охоты в реке Алфео, которая течет неподалеку. Бог реки Алфей, ясное дело, тут же в нее втюрился по самые уши и начал ее преследовать. Артемида, чтобы спасти свою нимфу от приставаний Алфея, превратила ее в подземный родник. Думаете, Алфея это остановило? Ага, как же. Он снова превратился в рекуи все-таки влился в Артемиду. С тех пор все новобрачные в Сиракузах приезжают в день свадьбы к этому источнику.09. А это уже Мальта. Раз уж наша аренда сорвалась, мы не стали брать на следующий день другую машину и решили ездить на автобусе. Раньше, в прошлый наш приезд, такие автобусы ходили повсюду. Все маршруты были проложены "звездой" - чтобы попасть из одного городка в соседний, чаще всего нужно было долго ехать в Валетту, а там делать пересадку и ехать обратно. Теперь же таких автобусов больше нет - их заменили длинные стандартные скоростные "сосиски". Плюсы в этом, конечно же, есть - такая сосиска домчала нас в аэропорт за 30 минут прямо от отеля (а раньше на дорогу ушло бы часа два как минимум). Но одной легендой на Мальте стало меньше.10. Зато не пришлось снова перестраивать мозги на левостороннее движение и выискивать свободное местечко на мальтийских парковках.11-14. А это уже тот самый парад гвардии, ради которого, собственно, мы сюда и приехали. Рыцари палили из мушкетов и пушек, рубились на мечах и шпагах. А Магистр внимательно наблюдал за ними и пытался оценить - смогут ли они в очередной раз отбить нашествие турецких янычар. Результат ему, видимо, понравился, потому что в конце он наградил гарнизон крепости месячным окладом )))15. А это снова Италия, но уже Милан. Знакомые очертания? Вот и мне так показалось. А когда, придя вечером в отель, я прочитал путеводитель, выяснилось, что Московский Кремль строился по образцу миланского, и строился теми же самыми людьми.16. Столица моды, что тут скажешь.17. На стенах главного католического собора Duomo в Милане висит гигантская фотография - синьорита с голыми ногами рекламирует духи от Burberry. Не, я совершенно не имею ничего против красивых женских ног, но вешать это на католическом соборе, по-моему, чересчур. Как говорится, вы уж или крест снимите, или трусы наденьте.18. А это ребята-студенты, уличные музыканты. Играли они просто потрясающе - уходить не хотелось. И классику, и джаз, и какие-то немыслимые незнакомые вещи. Прошло уже много времени, но хочется еще раз их услышать. Так что - вернемся обязательно!