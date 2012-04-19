Фанера над Валеттой, или как Авангард не опротестовал операцию по карте

Сначала была Сицилия. Море, отдых, Этна, провинциальные городки, история, ризотто под Nero d'Avola - умеют же итальяшки готовить))). А потом был ночной паром на Мальту - уж больно хотелось посмотреть парад гвардии, на который мы не попали в прошлый раз. В морском порту Валетты нас должен был встретить мэн из рентакара с арендованной машиной. Это происходило не раз, и никогда никаких сбоев не было - ни в цивильной Европе, ни в арабском бардаке. Мы вышли на причал. Никакого мэна с нашей фамилией, как было написано в ваучере аренды, не было. Встречали какого-то Смита, встречали японца. Нас не встречал никто.
Звоним в прокатную контору. Сорри, - отвечает автоответчик, - мы по субботам не работаем, звоните в понедельник. Кручу в руках ваучер аренды, вижу на нем еще один телефон - Emergency Call. Звоним туда, ведь этот номер должен работать - Emergency оно на то и Emergency, что выходных у него не бывает. Лишь бы не послали, у нас ведь все-таки не авария... Йес! Берет трубку человек. У нас, - говорю, - Emergency случай, мы приехали, а никого нет.
Ответ, честно говоря, удивил. Во-первых, выяснилось, что компания никогда не пригоняет машины в морской порт. Во-вторых, даже если мы сейчас сядем на такси и приедем в аэропорт в офис компании, то там нас тоже никто не ждет - ночью офис не работает. В-третьих, если мы все-таки хотим взять наше авто, то нам нужно приехать в аэропорт утром на следующий день. Стало понятно, что с арендой мы пролетаем. Не понятно одно - какого черта это все выяснилось только сейчас, а не в момент бронирования??? Мы сели на такси и уехали в отель.
В номере Чаинка сразу устремилась к кровати. На часах 2 часа ночи, а день был очень насыщенный, и мы немного замотались.
- Не, не пойдет, - сказал я. - Сейчас письмо сочинять будем.
- Какое письмо???
- В рентакар.
- Давай завтра, ты что!
Пришлось объяснить жене некоторые неприятные вещи. Я сильно опасался, что контора попытается списать с нас штраф за то, что мы "не явились" арендовать авто и не сообщили об этом за сутки, как предусматривает договор аренды. Нужно было срочно, по горячим следам, вкатать им претензию, чтобы им даже и не мечталось. Впрочем, извлеченный из рюкзака пакет с персиками и бутылочка сицилийского вина немедленно сделали свое дело, и жена начала стучать по клавишам ноутбука, пытаясь привести к приличному английскому виду мой нецензурный русский - других слов у меня тогда не было. В письме мы сообщили, что не собираемся ехать за машиной в какой-то там аэропорт, потребовали вернуть 29 евро, списанные с нашей карты в качестве аванса за аренду, а также аннулировать аренду без всяких штрафов, как не состоявшуюся по вине компании. Письмо, несмотря на все усилия жены по причесыванию моих фраз, получилось достаточно злобным, и мы наконец-то завалились спать.
Компания отозвалась на следующий день. Они извинялись и сообщали, что дадут ответ за 20 рабочих дней. Ну что же, двадцать так двадцать. Мы выкинули это из головы и снова с удовольствием погрузились в отпуск - у нас впереди еще была целая неделя.
Думаете, через 20 рабочих дней нам кто-нибудь что-нибудь ответил? Хех. Это нечестно, вы знали))) Мы написали еще одно письмо. В ответ пришли извинения за долгую процедуру и рассказ о невероятно огромном, просто гигантском, мегагалактическом объеме работы, который 28 часов в сутки делают работники компании автопроката. Честно говоря, мне это сильно не понравилось. Из-за 29 евро убиваться и класть голову на алтарь мы не собирались, но тут дело было не в деньгах, а в справедливости. Нежелание возвращать деньги в нашей ситуации я воспринимал как наглый беспардонный разбой, и мириться с этим мне никак не хотелось.
Карта, по которой оплачивалась аренда, была авангардовская, и я написал в банк. Честно говоря, у меня не было особой надежды. Я видел массу отзывов на сайте, где банки при мошеннических списаниях тупо футболили клиентов, сообщая им в ответ какую-нибудь феерическую чушь про пин-код, который клиент неосмотрительно проразмножал (это при покупке через интернет!!!), или про правила платежных систем, которые - барабанная дробь!!! - не позволяют оспаривать проведенные клиентом через интернет операции. А нашу аренду делали не мошенники - ее делал я сам, в трезвом уме и здравой памяти.
Банк ответил сразу же. Екатерина Володина подробно расспросила, какие документы у меня есть. Документы, конечно же, были, но, как вы понимаете, никаких печатей или подписей на них не было и быть не могло. Был ваучер аренды (распечатка из интернет), два письма в компанию и две отписки из компании (еще четыре распечатки). Была распечатка электронных билетов на паром и скрин с сайта Билайна со списком телефонных звонков в тот день, когда сорвалась аренда - хоть какое-то подтверждение наших слов. - Ну что же, нужно опротестовывать, - ответила Екатерина, - шансы очень хорошие.
Я даже не сразу поверил в такой ответ, и еще раз написал Екатерине, что такие документы, какие есть у меня, ни один суд, к примеру, к рассмотрению не принял бы. "Ну и что, мы не суд, мы примем" - "Так а как же вы будете опротестовывать, ведь это не мошенники, а я сам" - "Это наши внутренние дела, вас они не касаются" - "А почему другие банки в аналогичной ситуации отказываются возмещать и ссылаются на правила платежных систем?" - "Не знаю, кто на что ссылается, мы такое рассматриваем. Работать нужно, вот и все. Нефиг дарить им 29 евро. Готовьте документы и отдавайте в банк". Мы приготовили распечатки, сложили все в файлик, в приложение к ним я написал подробное письмо. Это было в пятницу вечером, а в субботу мы собирались отдать претензию в офис.
Утром в субботу во время завтрака я включил ноут - посмотреть почту. Опаньки! Письмо из компании. Снова извиняются. Шаркают ножкой. Объясняют, как такое могло случиться, и рассказывают о невероятной случайности, которая произошла. Готовы возместить 31 евро за день аренды и 30 евро на такси, если многоуважаемый джинн (то есть я) пришлет им чек. Вы знаете, что-то мне той ночью не пришло в голову требовать у таксиста чек. Таксометр он не включал и торговаться не собирался - "Fixed night price from Valetta to Sliema, sorry". Я тут же ответил в компанию, что чека нет, и что возврат денег за день аренды меня устроит. Ответ компании меня просто сразил: "Дорогой Игорь. К нашему огромному сожалению, из-за отсутствия чека мы не можем полностью возместить Вам поездку на такси. Мы вынуждены вычесть НДС, и поэтому Вам будет возвращено только 25 евро за такси и 31 евро за день аренды, итого 56 евро".
Еще через некоторое время денежка плюхнулась на карту. Я сообщил об этом Екатерине.
- Да? - сказала она. - Ну и классно. И вам хорошо, и нам работы меньше!
Банкиры - они такие. Им лишь бы не работать
Ну а тем, кто все это дочитал, в награду бонус - смотрите
01-02. Сначала была Сицилия. Чистейшее теплое море, немного народу - мы всегда стараемся забираться подальше от цивилизации. Там мы купались, отдыхали от Москвы...
03-04. ...Любовались Сицилийским барокко...
05. ...Бродили по тесным улочкам провинциальных городков...
06. ...Забрались на Этну...
07. ...Наслаждались итальянской кухней...
08. ...И бродили по историческим местам. Это родник Аретузы - так звали одну из нимф богини Артемиды. Однажды Аретуза искупалась после охоты в реке Алфео, которая течет неподалеку. Бог реки Алфей, ясное дело, тут же в нее втюрился по самые уши и начал ее преследовать. Артемида, чтобы спасти свою нимфу от приставаний Алфея, превратила ее в подземный родник. Думаете, Алфея это остановило? Ага, как же. Он снова превратился в реку
09. А это уже Мальта. Раз уж наша аренда сорвалась, мы не стали брать на следующий день другую машину и решили ездить на автобусе. Раньше, в прошлый наш приезд, такие автобусы ходили повсюду. Все маршруты были проложены "звездой" - чтобы попасть из одного городка в соседний, чаще всего нужно было долго ехать в Валетту, а там делать пересадку и ехать обратно. Теперь же таких автобусов больше нет - их заменили длинные стандартные скоростные "сосиски". Плюсы в этом, конечно же, есть - такая сосиска домчала нас в аэропорт за 30 минут прямо от отеля (а раньше на дорогу ушло бы часа два как минимум). Но одной легендой на Мальте стало меньше.
10. Зато не пришлось снова перестраивать мозги на левостороннее движение и выискивать свободное местечко на мальтийских парковках.
11-14. А это уже тот самый парад гвардии, ради которого, собственно, мы сюда и приехали. Рыцари палили из мушкетов и пушек, рубились на мечах и шпагах. А Магистр внимательно наблюдал за ними и пытался оценить - смогут ли они в очередной раз отбить нашествие турецких янычар. Результат ему, видимо, понравился, потому что в конце он наградил гарнизон крепости месячным окладом )))
15. А это снова Италия, но уже Милан. Знакомые очертания? Вот и мне так показалось. А когда, придя вечером в отель, я прочитал путеводитель, выяснилось, что Московский Кремль строился по образцу миланского, и строился теми же самыми людьми.
16. Столица моды, что тут скажешь.
17. На стенах главного католического собора Duomo в Милане висит гигантская фотография - синьорита с голыми ногами рекламирует духи от Burberry. Не, я совершенно не имею ничего против красивых женских ног, но вешать это на католическом соборе, по-моему, чересчур. Как говорится, вы уж или крест снимите, или трусы наденьте.
18. А это ребята-студенты, уличные музыканты. Играли они просто потрясающе - уходить не хотелось. И классику, и джаз, и какие-то немыслимые незнакомые вещи. Прошло уже много времени, но хочется еще раз их услышать. Так что - вернемся обязательно!
Комментарии 89
Спасибо за отчетик.
У нас даже на 7-й все ровно, хотя казалось бы
Это надо видеть
Мы аутлеты не осилили, времени было мало, да и цель не такая. Ограничились небольшим разбоем в temporary shop (есть у них там такая форма продажи со скидкой, тоже вроде аутлета, но открывается без предупреждения в каком попало месте и столь же внезапно закрывается), ну и рассадник Армани пришлось посетить, меня подруга просила там купить какие-то эксклюзивные духи
честно говоря, мы никогда ничего там так и не купили - шопились как рядовые граждане где нам приглянется - нам же не всё скупать и везти на себе (буквально - через таможню) в РФ.
а ближайший шоппинг был в Финляндии - теперь и в Питере практически всё есть
а вот с их сервисом - я попал.
Филиппычемрулем и фотоаппаратом. Так что очень вас понимаю.
это о логистике
С Ваших репортажей я заинтересовался Иорданией, Сирией и т.Д...
И встретил тут тоже замечательные, заболевшие репортажи... Так вот смотрите на дорогу - их автор любит полежать на ней!
Вот это номер...
Ну ты же сам своими руками отрезал ей хвост от OpenID
Ща уже все работает
А то у меня на днях 180 фунтов повисли...
Славный фоторепортаж. Даже на мгновение подумал изменить принципам и пойти просить визу
Често говоря, прочитав название, ожидал истории в стиле "и на старуху бывает проруха", поэтому хэппи энд очень порадовал.
Ну а краткий иллюстированный конспект поездки - просто отдых для глаз,
измученных нарзаномуставших от серых строчек рабочих документов
Реклама двигатель - вопрос тока чего?)))
Надия, банк отработал прекрасно. И теперь я знаю - случись что - все ОК будет. Рентакар, конечно, не потому начал шевелиться. Уж больно письма были злобные, и в письмах этих я прямо им говорил - если не вернете по-хорошему, я буду вынужден обратиться в свой банк. Видать, проняло.
Вспомнил, как однажды я беседовал с пожилой немецкой парой, они спросили меня: "Почему если у вас страна нищая и пенсионеры получают минимальную пенсию, у вас многие ездят на таких роскошных машинах. У нас такие - редкость".
Я даже не нашел, что ответить
В п. 08 Алфей влился наверное все же в Аретузу, а не в Артемиду?
В п. 17 реклама наверное висит не на стенах Дуомо, а на лесах (там ведь какой-то перманентный ремонт идет, если правильно помню). Выглядит, кстати, вполне стильно
А у "наших" - выступают девушки или всё закрыто. Или всё выкупил Киркоров - на свои крестины. Некуда прийти!.. Ну и чёрные джипы снаружи, потому как место афганских таможенных послаблений заняли богоугодные.
И всё равно все умерли.
Мы тоже умрём. Попадём ли в мифы?
После слов про "ризотто под Nero d'Avola" я уже предался сладостному чтению... Хотя не могу забыть итальянским чинушам, которые должны были за отмену авиарейса возместить 400 евро согласно новообщеевропейскому REGULATION (EC) No 261/2004, но всё упиралось, что пишите письма факсами на итальянском языке на номер в Риме, который у них каждый раз не получалось переключить на факс (и даже местные туземцы на своём языке так и не смогли помочь с этим).
Кстати, если интересно далее, то главным архитектором всей Москвы получается лицо, подписавшееся "Petrus Antonius de Solario architectus generalis Moscovie" (русские его окрестили Петром Фрязиным).
Прошу простить за эту маленькую провокацию
Так что респект и уважуха - было удовольствием прочитать сей опус.
Какие действия должен совершить клиент Авангарда в такой ситуации, если владеет иностранными языками на уровне жестов?
Не зря я на Вас уже давно подписалась
Впервые собираюсь бронировать авто по Инету (Греция,Франция) по картам Авы,не подскажете ли как опытный человек - с чего начинать,какую компанию (автоброкера ? что это за зверь,где искать ? ) выбрать ?
Есть кредитки карты Авы-МС Стандарт,Виза Электрон в рублях и World в евро.По какой лучше бронировать ?
Заранее благодарна.
http://www.economycarrentals.com/
Они списывают в евро, поэтому евровый World - лучший выбор. Если лимиты интернет на карте закрыты и вы будете их открывать - имейте в виду, они двумя транзакциями списывают - сначала 2 евро, потом остальное. Так что сразу надо на 2 транзакции карту открывать.
А если хочется поглубже в вопрос аренды вникнуть, вот это почитайте:
http://blogs.mail.ru/bk/smarttravel
Я так брал британскую годовую суперстраховку на покрытие франшизы (в случае чего).
и все рентакары перебирал (включая со всякими полупрозрачными кодами для Hertz и т.д. - но это сильно зависит от дат - на поверку) под свои даты и желания. Удивительно, но победил "обычно дорогой" Avis (это ещё от страны и сезона зависит) с предоплатой в рублях в Питере по коду скидок Авангарда
Потом со счёта заблокировался бак бензина в долларах и каждую неделю ещё по паре долларов их общемировая штаб-квартира блочила (проверка живости карты?), но всё потом само отпало со сдачей машины. Так что, к моему удивлению, рубли/евро/доллары могут очень непредсказуемо перепутываться в международных бронированиях...
Что-то по этой ссылке, бегло пробежавшись, не увидел варианта для рассмотрения брать машину Hertz из аэропортов присутствия Ryanair - по его коду (с дешёвых авиалиний - машину задёшево))...
Но …
Как развивалась бы ситуация, как действовал бы банк «Авангард», да еще в лице начальника управления (являющейся, видимо, абсолютно случайно , подписчиком блога, который ведет здесь автор рассказа), окажись, при всех равных обстоятельствах, на месте автора человек, не являющийся сотрудником портала banki.ru?
Думаю, банк абсолютно так же действовал бы. Когда я писал про Авангард свой отзыв, я еще не был модератором. Но отношение ко мне как клиенту тогда было точно таким же доброжелательным и внимательным, как и сейчас. Кассирша не хотела жену обслуживать без паспорта по дополнительной карте (жена хотела снять деньги со вводом ПИН) - через час после моего письма Представителю Банка в личку - извинения по мобильному перед женой и предложение в качестве моральной компенсации получить бесплатно Priority Pass. В других банках при косяках извинения я слышал очень редко, а о компенсации вообще речь не шла (максимум - вернут награбленное). Еще раз говорю - я тогда на портале был никто - без году неделя.
Система или работает (и тогда она работает для всех), или не работает (и тогда в косяки будут втыкаться и самые респектабельные ВИПы). В Авангарде - система работает, хотя этот простой факт почему-то некоторым на этом портале доставляет сильный дискомфорт. Я не понимаю, как может доставлять дискомфорт нормальная работа. Наверное, я по-другому воспитан.
Я о другом. «Картина маслом» (сугубо по этой узкой ситуации, «здесь и сейчас», как говорится) выглядит так, на мой взгляд:
1) спорная сумма была совсем невелика;
2) внешний вид и содержание имевшихся у Вас документов для оспаривания (даже на Ваш взгляд, взгляд вполне опытного и пожившего финансового «стреляного воробья») не сулил Вам больших шансов на успех, по Вашим же словам;
3) Вашим вопросом стала заниматься лично начальник управления (возможные причины этого я указал в предыдущем посте), а не, скажем, рядовой (или ведущий, главный…) специалист из этого же управления. И занималась она этим достаточно упорно и решительно;
Эти три пункта и являются определяющими для меня в вопросе высказывания моего «но» (см. пост выше). Т.е., в такой же ситуации, но приключившейся с «простым смертным» клиентом, сотрудники банка, на мой взгляд, вполне могли бы отправить его на самостоятельную «борьбу» и судебную тяжбу с «рентакарщиками», «грамотно» обосновав это, например, аргументацией из того же п.2) (количество и содержание имеющихся документов для оспаривания).
Любого из нас наши друзья, приятели и хорошие знакомые не оставляют без помощи и поддержки. В их профессиональных вопросах - в том числе. Особенно, когда их об этом попросишь . И это нормально, на мой взгляд.
Эти три пункта и являются определяющими для меня в вопросе высказывания моего «но» (см. пост выше). Т.е., в такой же ситуации, но приключившейся с «простым смертным» клиентом, сотрудники банка, на мой взгляд, вполне могли бы отправить его на самостоятельную «борьбу» и судебную тяжбу с «рентакарщиками», «грамотно» обосновав это, например, аргументацией из того же п.2) (количество и содержание имеющихся документов для оспаривания).
Pragmatic, не хочу, чтоб Вы восприняли это как оправдывание, но просто для информации - я лично вопросами опротестования, к сожалению не занимаюсь. Всю информацию о возможности опротестования мне готовили сотрудники соответствующего отдела. В тот момент я занималась перепиской с клиентами, поскольку ответственный за неё сотрудник был в отпуске.
Так что, если бы не я отвечала Игорю, любой другой сотрудник ответил бы ему тоже самое...
а это вы из чего вычитали?
В пятницу вечером был разговор, в субботу компания ответила. Насколько понял, банк документов еще не видел.
Игорь, спасибо за рассказ.
Если два сотрудника одного банка общаются между собой в блоге на банки.ру - что это означает? Что им больше нечем заняться и их пора сокращать? Или то, что они пашут, как папы Карло, и для общения у них только блог и остается?
Думаю это связано с любовью: в рабочее время к своему Банку, а во внерабочее - к Банку АВАНГАРД
Около 2,5 месяцев назад обанкротилась авиакомпания Малев, и сотни российских пассажиров, оплативших билеты на сайте авиакомпании, остались с билетами, деньги за которые Малев не мог вернуть. Посетители форума Винского - клиенты разных банков - массово подали в свои банки заявления о возврате сумм, списанных за авиабилеты. Большая часть их так же, как и Вы, абсолютно не верили в успех этого предприятия, о чем писали на форуме с разной степенью выразительности )) В течение 2 месяцев после подачи заявлений деньги клиентам вернули все банки (причем первым - Сбербанк по картам МС). А случай с Малевом был гораздо сложнее Вашего, потому что авиакомпания была уже банкротом, и ее счета были заморожены.
Я охотно верю, что Авангард - прекрасный банк, заслуживающий всяческих похвал, хоть сама и не являюсь его клиентом. Но мне кажется, что клиентам других банков, читающим Ваш блог, не стоит априори отчаиваться и толпами покидать свои банки. При прочих равных шансы у них не хуже ))
Смысл моего комментария был в том, что хорошая работа любого банка заслуживает специального упоминания; нормальная работа любого банка, возможно, тоже заслуживает высокой оценки, но мифологизировать ее, по-моему, не стоит. Вот если бы какой-нибудь банк вернул клиенту деньги за билет обанкротившейся авиакомпании, не дожидаясь окончания претензионного цикла, по своей доброй воле, как это сделали многие банки европейских стран, - да, тогда бы я первой понесла цветы к пьедесталу. В России, насколько я знаю, так поступил только ВТБ-24 по отношению к своим «платиновым» клиентам (не уверена, что ко всем).
Не могу с этим спорить )) Вот если бы Bald выдал нам тайну, в каком банке он работает, я бы обязательно постаралась получить там хоть какую-нибудь карту, и "чувствовала бы себя защищенной 24 часа в сутки" ))