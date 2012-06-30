Если бы футбольные команды были машинами

Из-за этого Евро-2012 уже три недели сплю по 4 часа. А в результате недосыпа в воспаленный мозг всякая ерунда лезет. Сегодня вот тоже пришла – читайте.Немцы – это BMW X5. То ли внедорожник, то ли бизнес-класс, то ли все сразу. Не машина – броневик. Быстрый, удобный, комфортный, мощный. Ему все равно, какая под колесами дорога, и есть ли она вообще. Ну а если есть – две тонны до сотни за 8 секунд пуляют. В багажник можно запихать узбекский Матиз, и еще место останется. Если в пробке начнет перестраиваться тебе прямо в бок – притормози, тебе же лучше будет. Есть и недостатки. Дорогой. Очень дорогой. Жрет столько, что мама не горюй. Большой и высокий, поэтому в повороте при 250 км/ч может перевернуться.Итальянцы – это, конечно, Феррари. Мощно, изящно, сексуально. Машина для миллионера – любителя, которому не нужен банальный Мерседес, потому что он стоит дешевле. Забудьте о всяких прибамбасах. Голый спортивный стиль. Даже не факт, что у вас музыка в салоне будет. Какие вам еще кнопочки и рычажочки? Зачем это? Зачем вам багажник? У вас же есть двигатель 500 лошадей и педаль газа, чего вам еще надо? Ломается редко, но уж если такое стряслось – вы год с места не сдвинетесь. Пока вашу деталь по индивидуальным чертежам в Италии сделают, пока привезут... В московской пробке ничуть не лучше какой-нибудь Мазда-3, но если уж повезло добраться до свободного шоссе – вы увидите только удаляющуюся за горизонт точку.Англичане. Это, без всякого сомнения, Роллс-Ройс 1936 года выпуска. Легендарный, напыщенный автомобиль-легенда. В наше время таких уже нигде не увидишь. Годен только для того, чтобы стоять в музее. Хозяин всем рассказывает, какая у него прекрасная машина, но на дорогах его не видел никто. По выходным он приходит в гараж, протирает со своей легенды пыль велюровой тряпочкой, выпивает в одиночестве стакан виски и уходит домой предаваться воспоминаниям.Французы. Без сомнения, Ситроен с хитровывернутой задницей. Претензия на исключительность и изысканность, но при этом, чтобы хотя бы посмотреть на спидометр, нужно до упора вправо выворачивать голову. Ездит не лучше других, но владельцу говорить об этом бесполезно. В ответ услышишь только одно – «А посмотри зато, какой он красивый». Ломается часто, но спросом, тем не менее, пользуется – ведь больше такой ломаной задницы ни у кого нет.Наши. Это, без вариантов, Жигуль-девятка с синими писалками, колхозным ксеноном и набалдашником размером с ведро на выхлопной трубе. Громко пердит мотором, распугивая окружающих – для этого один голландский барыга, предварительно взяв саквояж денег, специально растачивал глушитель. Лошадей не прибавилось, зато окружающие боятся. В пробке может посоревноваться и с Феррари, и с BMW, продираясь по правому ряду. Но, как только добрались до шикарного шоссе, в попытке угнаться за соперником на первом же повороте оказывается вверх колесами в кювете. Начинка у нее не та, чтобы со скоростью 200 км/ч ездить.Испанцы – это SEAT. Утверждают, что они лучшие в мире, потому что у них вдобавок к немецкому качеству есть еще и испанский темперамент. Завтра – последний заезд. SEAT против Феррари. Посмотрим, доедут итальяшки до чистой дороги или в пробке загнутся.И наконец-то можно будет выспаться