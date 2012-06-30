Если бы футбольные команды были машинами

Из-за этого Евро-2012 уже три недели сплю по 4 часа. А в результате недосыпа в воспаленный мозг всякая ерунда лезет. Сегодня вот тоже пришла – читайте.
Немцы – это BMW X5. То ли внедорожник, то ли бизнес-класс, то ли все сразу. Не машина – броневик. Быстрый, удобный, комфортный, мощный. Ему все равно, какая под колесами дорога, и есть ли она вообще. Ну а если есть – две тонны до сотни за 8 секунд пуляют. В багажник можно запихать узбекский Матиз, и еще место останется. Если в пробке начнет перестраиваться тебе прямо в бок – притормози, тебе же лучше будет. Есть и недостатки. Дорогой. Очень дорогой. Жрет столько, что мама не горюй. Большой и высокий, поэтому в повороте при 250 км/ч может перевернуться.
Итальянцы – это, конечно, Феррари. Мощно, изящно, сексуально. Машина для миллионера – любителя, которому не нужен банальный Мерседес, потому что он стоит дешевле. Забудьте о всяких прибамбасах. Голый спортивный стиль. Даже не факт, что у вас музыка в салоне будет. Какие вам еще кнопочки и рычажочки? Зачем это? Зачем вам багажник? У вас же есть двигатель 500 лошадей и педаль газа, чего вам еще надо? Ломается редко, но уж если такое стряслось – вы год с места не сдвинетесь. Пока вашу деталь по индивидуальным чертежам в Италии сделают, пока привезут... В московской пробке ничуть не лучше какой-нибудь Мазда-3, но если уж повезло добраться до свободного шоссе – вы увидите только удаляющуюся за горизонт точку.
Англичане. Это, без всякого сомнения, Роллс-Ройс 1936 года выпуска. Легендарный, напыщенный автомобиль-легенда. В наше время таких уже нигде не увидишь. Годен только для того, чтобы стоять в музее. Хозяин всем рассказывает, какая у него прекрасная машина, но на дорогах его не видел никто. По выходным он приходит в гараж, протирает со своей легенды пыль велюровой тряпочкой, выпивает в одиночестве стакан виски и уходит домой предаваться воспоминаниям.
Французы. Без сомнения, Ситроен с хитровывернутой задницей. Претензия на исключительность и изысканность, но при этом, чтобы хотя бы посмотреть на спидометр, нужно до упора вправо выворачивать голову. Ездит не лучше других, но владельцу говорить об этом бесполезно. В ответ услышишь только одно – «А посмотри зато, какой он красивый». Ломается часто, но спросом, тем не менее, пользуется – ведь больше такой ломаной задницы ни у кого нет.
Наши. Это, без вариантов, Жигуль-девятка с синими писалками, колхозным ксеноном и набалдашником размером с ведро на выхлопной трубе. Громко пердит мотором, распугивая окружающих – для этого один голландский барыга, предварительно взяв саквояж денег, специально растачивал глушитель. Лошадей не прибавилось, зато окружающие боятся. В пробке может посоревноваться и с Феррари, и с BMW, продираясь по правому ряду. Но, как только добрались до шикарного шоссе, в попытке угнаться за соперником на первом же повороте оказывается вверх колесами в кювете. Начинка у нее не та, чтобы со скоростью 200 км/ч ездить.
Испанцы – это SEAT. Утверждают, что они лучшие в мире, потому что у них вдобавок к немецкому качеству есть еще и испанский темперамент. Завтра – последний заезд. SEAT против Феррари. Посмотрим, доедут итальяшки до чистой дороги или в пробке загнутся.
И наконец-то можно будет выспаться
Комментарии 52
Ну почему наши журналисты не умеют так писать ?
Я не разбираюсь в футболе,но мне сразу стал понятен стиль игры этих команд.
Странно,но мне почему-то кажется,что победителями Евро-2012 будут испанцы
и исходя из логики полученного ответа, почему бы и нашей девятке рано или поздно не доехать до тех же высот?
Такое бывает
А с греками - вопрос действительно на засыпку
Я до сих пор не пойму, что это было
Я до сих пор не пойму, что это было
Был один юмористический рассказ на тему, что это было.
Сейчас, наверное, воспримется уже не так - эмоции давно схлынули, да и актуальность момента утрачена (Колосков уже не кажется непотопляемым продуманом, у которого всё везде схвачено; к тому, что греки - чемпионы Европы, все давно привыкли и т.д.).
Но тем, кто следил за футболом в то время, всё равно должно понравиться, думаю.
А тогда, в июле 2004, через какую-то неделю после триумфального для греков финала, от этого рассказа был полный восторг - я, помню, читая, "рыдал" в голос.
Собственно, линк: http://ski.ru/az/blogs/post/odna-khoroshaya-istoriya-pro-futbol-starenkaya-no-aktualnaya/
И, на всякий случай, небольшая цитата для потомков (чтобы можно было найти поисковиками в случае смерти линка): "Солнечным июньским утром 2004 года Президент УЕФА Леннарт Юханссон и Директор-распорядитель того же УЕФА Герхард Айгнер".
Upd.
Линк поменял, извините.
Начал сам перечитывать - оказалось, дал ссылку на какую-то кривую версию рассказа, пропущены целые фразы.
Нашёл нормальный вариант - исправил.
Что касается нашей сборной, особенно после того, как она вела себя после проигрыша Греции, которую мы таки не успели скупить до конца матча, могу сказать, что эту девятку из принципа хочется подрезать на Солярисе также отечественной сборки, просто чтоб девятка знала свое место, что она не BMW X5.
P.S. По справедливости говоря Матиз теперь скорее узбекский, а не корейский
А про Матиз поправлю, спасибо
Может, конечно, я ошибаюсь, но если бы наши футболисты после проигрыша грекам подошли к болельщикам и стали хлопать в ладоши, это было бы воспринято как издевательство, с ровно теми же последствиями, что и сейчас.
Думаю, что любой незакомплексованный человек в ответ на слова хама "вы не оправдали мои ожидания" ответил бы как минимум так же, как Аршавин, а скорее просто послал бы его далеко и надолго.
P.S. Что сказал Соловьев я не знаю, и мне это не интересно.
Водители "девяток" нетерпимы к их обгону. Будет переключаться на 3 ( а может и на 2) передачу, лишь бы на секунду вернуть лидирующую позицию и тут же свернуть на ближайшем перекрёстке. Т.е. хватает на один рывок, как и нашу команду.
В Гамбурге встретились с друзьями из Питера, они приехали на Х5. Классная, быстрая, мощная машина. После Амстердама наши пути разошлись. Встретились с ними совершенно случайно вечером этого же дня на центральной площади Брюсселя. Они были в шоке - Х5 потерялся . Оставили возле отеля, а встроенная навигация, которую они расхваливали накануне, естественно, оказалась бесполезной. Найти машину помог мой немолодой КПК HP214 по названию отеля. На Евро 2012 немцы тоже немного сбились с пути и потерялись.
На одном из автобанов однажды обогнал нас чёрный Ferrari. За ним, пытаясь удержаться, тянулась вереница разномастных авто. Ясное дело, я, несмотря на ворчание жены, пристроился в хвост этой кавалькады. Скорость была около 150. Постепенно из наших рядов выбыли все попутчики, остались мы с Феррари вдвоём. У моего Аккорда ограничение срабатывает примерно на 180. Жена уже нервничает, вот-вот сработает ограничитель и тут Ferrari уступает мне дорогу. Возможно, он приехал и ему надо было уже перестраиваться в правый ряд для съезда. Тем не менее, на длинную дистанцию его не хватило . Не удивлюсь, если итальянцы, дойдя до финала, всё-таки проиграют.
На горных дорогах Испании, Андорры нет равных небольшим, но очень быстрым SEAT-ам. Высота под 2000м, мой Аккорд очень неохотно набирает скорость, а эти юркие машинки совершенно не замечают разряженного воздуха. Испанцы способны покорить любую вершину, в том числе и стать чемпионами.
Ну что же, посмотрим, насколько на Украине разреженный воздух
Да, за испанцев
Не хочу, чтобы бразильцы чемпионами стали
Это ограничение ещё называют отсечкой. Срабатывает в районе красной зоны тахометра, чтобы ограничить обороты двигателя. При достижении максимально допустимого числа оборотов прекращается (не уверен, что полностью) подача топлива.
В момент отсечки происходит резкий толчок, весьма неприятный, и скорость резко падает из-за активного торможения двигателем. Отличается от простого сброса газа. На том Аккорде в положении селектора АКПП на D4 при достижении 180 по спидометру обороты были около 6000 об/мин.
P.S. Как говорится, упс! Посмотрел в сети -- оказывается были аккорды с максималкой 180. Тады ой.
по фотографиичинят
Я всё ждал и гадал - кто же первый не выдержит и футбольную тему поднимет...
Но написано хорошо. И дело даже не в том, что кому-то машин не хватило (голланцам, португальцам, украинцам...
Я уже давно болею за тех кто играет! Потому нашим не светит. На 9-вятке они приедут или на мерседесе.
Так понятно же, почему про ЧЕ никто не пишет Болельщикам не до блогов, им спать хочется. А неболельщикам - ЧЕ побоку
этот ЧЕ смотрит больше народу, чем когда либо.
С чего бы это?
Кстати сказать, испанцы весьма успешно играют в хоккей на роликах...
Если француз то обязательно ломучей ))))
советский менталитет не исправим
он у нас в крови
я не обиделся
я даже в каком то смысле рад что большинство людей рассуждает так же как и вы
ps
правда с учетом моего не слабого опыта эксплуатации французского автопрома и удивляет тоже, но это совсем другая песня
На шоссе-то скромный сеат пафосный феррари уделал в хлам.
Личнй опыт или рассказы очевидцев, у которых никогда не было Ситроена?
И, да - он очень красивый!
P.S. При этом в футболе я болею за Италию.
Мне нужен небольшой хэтчбек, механика, с люком и подогревом руля. То, что назвал - должно быть без вариантов, остальное обсуждается. Сейчас езжу на новой Астре J с турбиной и доволен, как слон.
все остальное сть
Нас тьмы и тьмы, нас тьмы, и тьмы, и тьмы!