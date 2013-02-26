Банк года. Памяти Остапенко

Прежде всего - большое спасибо Филиппу. Прекрасная церемония, замечательный праздник. Очень точно угаданная ниша - где еще, как не на такой церемонии, вместе собрать всех банкиров, чтобы посмотрели друг на друга, пообщались, померились мускулами... Но я сейчас хочу сказать о другом. Уже третий год подряд на церемонии вручается приз памяти имени Сергея Остапенко. Хочу поделиться чувствами, которые я испытываю, когда это происходит.
Мне не довелось лично знать Сергея Николаевича. Но я прекрасно помню тот момент, когда я впервые встретил его на форуме. Мы с женой много путешествуем, всегда "дикарями", порой по самым экзотическим маршрутам. Мне хотелось иметь долларовую карту для снятия налички в странах "третьего мира" с минимальной комиссией или вовсе без нее. В общем, хотелось иметь обменник по курсу MasterCard в своем кармане.
Очень понравились условия HSBC (помните, наверное, когда-то этот банк был банком и для физиков тоже). Прочитал условия несколько раз, вроде все красиво, но ведь "мелкий шрифт" никто не отменял. Я решил сходить в тему с обсуждением банка на форуме. Там-то и встретил Сергея Николаевича. На все свои вопросы я получил ответ. Четкий, точный, взвешенный, очень подробный, вежливый, с какой-то лукавой смешинкой и большим уважением к собеседнику. Я поблагодарил его и ушел обдумывать, но ответ меня зацепил.
Профиля пользователя, как сейчас, тогда не было. Приходилось "шерстить" ответы заинтересовавшего тебя форумчанина по многим темам. Я читал его посты и просто получал удовольствие. Потом обнаружил, что у него есть блог, и подписался на него. Человек, каких немного, с исключительно мудрой позицией и очень полезными сообщениями для других посетителей портала.
А через два дня после этого в почту пришла подписка - "Банки.ру: Добавлено новое сообщение в Блог ворчливых размышлизмов (Блог Сергея Н. Гирина)". Открываю - а там некролог. Еще раз повторю - я не был лично знаком с Сергеем Николаевичем. Но чувство огромной потери в тот момент я испытал сполна.
Сергей Николаевич вряд ли бы стал обладателем такой премии, если бы ее вручали за "спасибо" на форуме. Но тем не менее, именно к его постам хотелось возвращаться, чтобы снова их перечитать. Поймите правильно - я не хочу сказать ничего плохого в адрес форумчан, которых этим призом наградили. Какие претензии, к примеру, можно высказать к Ambr'у, которого выбрали голосованием посетители портала? Да никаких.
И тем не менее - Филипп, полезность людей нельзя измерять баллами.
Нет никакой гарантии, что завтра не получит премию человек, в автоподписи которого будет красоваться фраза "Если вам понравилось то, что я написал, нажмите кнопку "спасибо". Это ничего не изменит, но мне будет приятно". Или даже "Приличные люди за ответ ставят спасибо", как написано сейчас у одного из форумчан. То есть тот, кто не сказал "спасибо" - неприличный человек. Когда я такое вижу, у меня рука к модераторской дубине сразу тянется. Да вот только нарушения правил в этом никакого нет. Ну не объяснили людям в детстве, что попрошайничать нехорошо, что уж тут поделать.
Я не знаю, как технически можно организовать голосование всеми пользователями портала по примеру того, как пользователи выбрали Артема Ишонина.
Но пока такого механизма нет - эту премию вручать нельзя.
Такой вывернутой памяти о себе Сергей Остапенко точно не заслуживает.
Комментарии 57
Возможно. Честно говоря, не сильно об этом задумывался. Если данная схема не кажется идеальной, предложите свой вариант. Готов обсуждать.
Почему бы, к примеру, не сделать голосование так же, как и по номинации "Лицом к клиенту", когда определяется лучший представитель банка? Отобрать 50 форумчан с наибольшей репутацией (исключая представителей банков и модераторов), и пусть остальные из этого списка выбирают.
Бан 2 недели, у М.А. не забалуешь
З.Ы. совсем недавно узнал про это фишку для поиска по тема и не только
И понял насколько важно было не просто говорить
О "спасибо" или о памяти хорошего человека?
Если после окончания Кубка Гагарина выяснится, что кому-то всё время подсуживали,
на Юрия Алексеевича тень падёт? Или всё же на виноватых?
Если хотим помнить о Человеке, его имя должно быть УВЕКОВЕЧЕНО. В названии спортивного мероприятия, города (улицы, моря, острова,...), в ордене (медале, значке, ...) и т.п. В именах ваших детей - если другие не хотят их помнить.
Правила подсчета голосов - совсем другое дело.
ИМХО
"Такой вывернутой памяти о себе Сергей Остапенко точно не заслуживает!"
Человек заслуживает ПАМЯТИ! А "вывернутость" делаем мы.
Про оценки я специально написал ниже.
1. Зачем это мероприятие? Кого хотим выделить?
2. Как это реально можно измерить? Какова вероятность а) погрешности, б) фальсификации?
Не навязывая свою т.з. считаю, что "спасибо" и "мне нравится" - не одно и то же. Должно быть и то, и другое. Кроме этого должно быть "мне НЕ нравится".
При этом я не навязываю понимание того, как при этом считать окончательный результат.
И должен ли принцип подсчёта быть известен каждому.
Написал чел откровенную чушь - сто других ему возразили. Получай +100 очков? Так что-ли?
Другой выссказал своё понимание и все с ним согласились - спорить то не о чем...
Недостатком метода является его возможная затянутость, но, в любом случае, за неделю можно проголосовать.
Не, я другое предлагаю. Голосовать так же, как и за лучшего представителя банков. Берем N наиболее "авторитетных" участников и из них выбирают все посетители портала
Допустим следующий алгоритм.
1. По итогам года отобрали 50 участников, набравших наибольшее количество "лайков".
2. Они тайно выставляют свой голос за любого другого участника (можно дать до трех голосов для репрезентативности).
3. По результатам составляется шорт-лист из 5-10 человек.
4. Выборщики голосуют октрыто с обоснованием своей позиции.
Если технически такой алгоритм реализовать сложно, то 50 голосов можно и вручную обработать.
И получаем американскую модель демократии
Почему не все 100%?
Ими что? Проще манипулировать чем выбранными 50?
"мне нравится" и "мне НЕ нравится". Другого не предлагал, только внимал.
Только сегодня можно либо "спасибо" нажимать, либо МОЛЧАТЬ в тряпочку.
Прям, как в "одноклассниках": либо "мне нравится", либо ничего.
Чаще за столом!
И никто меня не заставит!
Я совсем недавно наблюдал подобное на одном интернет ресурсе.
вот вам и причина, почему голосовать должны все 100%, а не выбранные кем-то 30, 50,....
Текст вообще-то при разном разрешении экрана "едет" Сижу в задумчивости
Когда учреждается какая-нибудь премия, важно, чтобы награждаемое лицо/произведение/учреждение по своим характеристикам соответствовало названию номинации. А если, наоборот, надо наградить какое-нибудь определенное лицо/произведение/учреждение, важно, чтобы присуждаемая премия по названию соответствовала характеристикам награждаемого. Мне кажется, дело в том, что в этом году названия некоторых премий не очень подходят тем лицам, которым они достались. Вот если бы одна из наград называлась, к примеру, "Лицом к лояльному клиенту", у меня не возникло бы ни малейшего сомнения в том, что она предназначена именно тому, кто ее получил.
Игорь, мне кажется, для определения кандидатов номинации "приз памяти имени Сергея Остапенко" как раз не следует использовать "автоматизацию". Здесь, прежде всего, владельцы портала могут и должны ориентироваться на мнение своих администраторов/модераторов. Уверен, что интересных кандидатов вы и ваши коллеги за год сами можете определить и предложить их в качестве номинантов. На своём закрытом заседании.
Это всё равно, что банк выбирает своего лучшего клиента. Если цель конкурса - найти самого удобного для администрации, то, пожалуй, так и нужно поступить.
Только (мне кажется) Игорь отстаивает как раз другую точку зрения.
Игорь, как вижу я, как раз ищет альтернативные имеющимся возможности определения победителя. Альтернативные критерии, если хотите. Лично мне решение видится в таком ключе. Но на истину не претендую
Публичное выражение такого желания кидает тень на адекватность вышестоящего руководства, позволяющего своему персоналу такие вольности. Ни на одном ресурсе рунета такого позора еще не было.
Моё понимание функций базируется не на пользовательском опыте. Если у модератора тянется рука к некоторым кнопкам при виде букв, находящихся в рамках правил, то пора или в отпуск, или уволиться. Третьего варианта быть не может, ибо правила едины всегда и для всех. Если модератора не устраивают правила, а работодатель не соглашается их адаптировать под нужды персонала, то надо расходиться. Если модератора не устраивает культурный уровень аудитории, с которой приходится, перешагивая через своё мировоззрение, изо дня в день работать, опять же надо расходиться, ибо он в силу личных пристрастий не может адекватно следовать буквам правил, т.к. "личное" перевешивает "профессиональное".
А кто шепчется за углом? Пост открытый, висит в топе. Считаете, надо на форуме тему создать? Или написать в личку? А что написать, как вы думаете? Что попрошайничать нехорошо?
Вот прямо так сразу и расходиться? Из-за того, что не устраивают подписи троих участников из нескольких тысяч? А я вот решил не расходиться, а продолжить, как вы говворите, работу, "перешагивая через свое мировоззрение". Вот прямо этим постом ее и продолжаю, да.
Скорее, это очень откровенно. Что тоже хорошо.
Это откровенно, да. Но это еще и безжалостно, и цинично.