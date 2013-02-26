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Банк года. Памяти Остапенко

26.02.2013 17:50 57 3 130 просмотров
Прежде всего - большое спасибо Филиппу. Прекрасная церемония, замечательный праздник. Очень точно угаданная ниша - где еще, как не на такой церемонии, вместе собрать всех банкиров, чтобы посмотрели друг на друга, пообщались, померились мускулами... Но я сейчас хочу сказать о другом. Уже третий год подряд на церемонии вручается приз памяти имени Сергея Остапенко. Хочу поделиться чувствами, которые я испытываю, когда это происходит.

Мне не довелось лично знать Сергея Николаевича. Но я прекрасно помню тот момент, когда я впервые встретил его на форуме. Мы с женой много путешествуем, всегда "дикарями", порой по самым экзотическим маршрутам. Мне хотелось иметь долларовую карту для снятия налички в странах "третьего мира" с минимальной комиссией или вовсе без нее. В общем, хотелось иметь обменник по курсу MasterCard в своем кармане.

Очень понравились условия HSBC (помните, наверное, когда-то этот банк был банком и для физиков тоже). Прочитал условия несколько раз, вроде все красиво, но ведь "мелкий шрифт" никто не отменял. Я решил сходить в тему с обсуждением банка на форуме. Там-то и встретил Сергея Николаевича. На все свои вопросы я получил ответ. Четкий, точный, взвешенный, очень подробный, вежливый, с какой-то лукавой смешинкой и большим уважением к собеседнику. Я поблагодарил его и ушел обдумывать, но ответ меня зацепил.

Профиля пользователя, как сейчас, тогда не было. Приходилось "шерстить" ответы заинтересовавшего тебя форумчанина по многим темам. Я читал его посты и просто получал удовольствие. Потом обнаружил, что у него есть блог, и подписался на него. Человек, каких немного, с исключительно мудрой позицией и очень полезными сообщениями для других посетителей портала.

А через два дня после этого в почту пришла подписка - "Банки.ру: Добавлено новое сообщение в Блог ворчливых размышлизмов (Блог Сергея Н. Гирина)". Открываю - а там некролог. Еще раз повторю - я не был лично знаком с Сергеем Николаевичем. Но чувство огромной потери в тот момент я испытал сполна.

Сергей Николаевич вряд ли бы стал обладателем такой премии, если бы ее вручали за "спасибо" на форуме. Но тем не менее, именно к его постам хотелось возвращаться, чтобы снова их перечитать. Поймите правильно - я не хочу сказать ничего плохого в адрес форумчан, которых этим призом наградили. Какие претензии, к примеру, можно высказать к Ambr'у, которого выбрали голосованием посетители портала? Да никаких.

И тем не менее - Филипп, полезность людей нельзя измерять баллами.

Нет никакой гарантии, что завтра не получит премию человек, в автоподписи которого будет красоваться фраза "Если вам понравилось то, что я написал, нажмите кнопку "спасибо". Это ничего не изменит, но мне будет приятно". Или даже "Приличные люди за ответ ставят спасибо", как написано сейчас у одного из форумчан. То есть тот, кто не сказал "спасибо" - неприличный человек. Когда я такое вижу, у меня рука к модераторской дубине сразу тянется. Да вот только нарушения правил в этом никакого нет. Ну не объяснили людям в детстве, что попрошайничать нехорошо, что уж тут поделать.

Я не знаю, как технически можно организовать голосование всеми пользователями портала по примеру того, как пользователи выбрали Артема Ишонина.

Но пока такого механизма нет - эту премию вручать нельзя.

Такой вывернутой памяти о себе Сергей Остапенко точно не заслуживает.

Комментарии 57

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Спасибо за пост! Сергей задавал тот уровень общения на сайте, к которому хотелось стремиться. Хочется до сих пор, но, увы, не всегда получается.

Цитата
Филипп, полезность людей нельзя измерять баллами


Возможно. Честно говоря, не сильно об этом задумывался. Если данная схема не кажется идеальной, предложите свой вариант. Готов обсуждать.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Филипп, обсуждали же это и в служебном разделе после церемонии в марте 2011, и в переписке перед церемонией 2012. Но подвижек-то нет, потому я и написал этот пост. Если почему-то не подходят предложенные варианты - надо у форумчан спросить.

Почему бы, к примеру, не сделать голосование так же, как и по номинации "Лицом к клиенту", когда определяется лучший представитель банка? Отобрать 50 форумчан с наибольшей репутацией (исключая представителей банков и модераторов), и пусть остальные из этого списка выбирают.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Можно так. Точно топ-50, может меньше? Повторно призы вручаем или только единожды? Надеюсь, что накруток не будет.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Может, и меньше. Сколько было в голосовании представителей банков? Сделать примерно столько же. Тех, кто уже был - на доску почета, пусть будет ротация. При голосовании посетителями возможности для накруток, конечно, есть, но чем подпись "Приличные люди за ответ ставят спасибо" от накрутки отличается? На мой взгляд, ничем. А если в свободное от работы время программисты прикрутят список, в котором будет видно, кто за кого голосовал, то и накруток практически не будет (а если будут - вычистим вместе с накрутчиками).
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ok, принято. Давайте попробуем в следующем году изменить алгоритм.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Да не вопрос! Ради хорошего дела готов побыть крайним, если что! smile:painful: smile:bonk:
Mephistophilus  (Desperado17)
#
ну да объективнее будет смотреть не сколько раз спасибо сказали а насколько разных людей спасибо сказали т.к. среднее спс. на человека ну или т.п. smile:)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Была тут однажды история, когда за три дня один форумчанин другому штук 50 спасиб наставил smile:)
Бан 2 недели, у М.А. не забалуешь smile:achtung:
Mephistophilus  (Desperado17)
#
опять же в моем понимании спс должно быть информативно,именно с той целью чтобы потом если будет задан такой же вопрос во-первых ты сам вспомнил кому говорил спс и во-вторых прочитав это спс дал быстро ссылку
З.Ы. совсем недавно узнал про это фишку для поиска по тема и не только
И понял насколько важно было не просто говорить smile:gramercy:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Ну и о чем вы спорили?
О "спасибо" или о памяти хорошего человека?

Если после окончания Кубка Гагарина выяснится, что кому-то всё время подсуживали,
на Юрия Алексеевича smile:| тень падёт? Или всё же на виноватых?

Если хотим помнить о Человеке, его имя должно быть УВЕКОВЕЧЕНО. В названии спортивного мероприятия, города (улицы, моря, острова,...), в ордене (медале, значке, ...) и т.п. В именах ваших детей - если другие не хотят их помнить.

Правила подсчета голосов - совсем другое дело.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Просто нужно добавить больше объективных факторов,кроме спс,например те же лайки это тоже показатель или как я описал выше (сколько разных людей говорят спс) да и к тому же никто не мешает проанализировать модератором за что говорят спс т.е. насколько с их точки зрения ответ был полный и для объективности конечно делать это должен не один или два,а например 10 модераторов+пользователи
ИМХО
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Не, неправильная аналогия. Тут никто никому не подсуживал. Другую аналогию можно привести. Сейчас такая ситуация, что кто-то дистанцию будет бежать честно, а кто-то может спрятать велосипед в кустах и часть пути с ветерком проехаться.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Игорь, вы не за то слово "ухватились": никто не говорил про нарушение правил судейства. Просто нужно было отделить Имя от процесса.
"Такой вывернутой памяти о себе Сергей Остапенко точно не заслуживает!"
Человек заслуживает ПАМЯТИ! А "вывернутость" делаем мы.

Про оценки я специально написал ниже.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Если говорить о "нужности " "спасибо", то я бы рекомендовал вернуться к началу.

1. Зачем это мероприятие? Кого хотим выделить?
2. Как это реально можно измерить? Какова вероятность а) погрешности, б) фальсификации?

Не навязывая свою т.з. считаю, что "спасибо" и "мне нравится" - не одно и то же. Должно быть и то, и другое. Кроме этого должно быть "мне НЕ нравится".
При этом я не навязываю понимание того, как при этом считать окончательный результат.
И должен ли принцип подсчёта быть известен каждому.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Отдельно рекомендую рассмотреть актуальность участия в подсчете результата в блогах понятия "количества комментариев".
Написал чел откровенную чушь - сто других ему возразили. Получай +100 очков? Так что-ли?
Другой выссказал своё понимание и все с ним согласились - спорить то не о чем...
Андрей  (Собакевич)
#
Дополню своим скромным предложением. Поскольку джанная оценка не может быть выражена никаких количесвтенным признаком, то наиболее адекватным является экспретное мнение большого количества людей. По идее Игоря берем 50 наиболее "авторитетных" участников, и пусть они выбирают достойного из допустим 10 набравших наиболее количество плюсиков. да собственно шорт-лист может определен любым путем, лишь бы фантазии хватило. С другой стороны экспертной группы может присутствовать модераторский корпус, но его вес должен быть меньше smile:oops:
Недостатком метода является его возможная затянутость, но, в любом случае, за неделю можно проголосовать.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
По идее Игоря берем 50 наиболее "авторитетных" участников, и пусть они выбирают достойного из допустим 10 набравших

Не, я другое предлагаю. Голосовать так же, как и за лучшего представителя банков. Берем N наиболее "авторитетных" участников и из них выбирают все посетители портала
Андрей  (Собакевич)
#
Я понял Вашу мысль, но сам предлагал несколько иное. Выбирать должны не все посетители, а коллегия "выборщиков", опционально выбор должен быть обоснован. Выбирать могут из своего же круга.
Допустим следующий алгоритм.
1. По итогам года отобрали 50 участников, набравших наибольшее количество "лайков".
2. Они тайно выставляют свой голос за любого другого участника (можно дать до трех голосов для репрезентативности).
3. По результатам составляется шорт-лист из 5-10 человек.
4. Выборщики голосуют октрыто с обоснованием своей позиции.

Если технически такой алгоритм реализовать сложно, то 50 голосов можно и вручную обработать.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
А так уже было в прошлом году. 7 выборщиков выбирали из 3 кандидатур и выбрали Ambr'а. Такая схема, на мой взгляд, гораздо справедливее нынешней. Но есть и минус - голосование выборщиками трудно осуществлять технически. Видимо, поэтому от нее было решено отказаться, тут только Филипп может точно сказать.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Идея у Собакевича хорошая - сам на эту тему думал. Берем 50 (100) наиболее авторитетных форумчан по "спасибо" (в качестве варианта) и предлагаем им принять участие в открытом голосовании. Выбирать можно из 10, 20, 50 или тех же 100 человек. Таким образом, мы обезопасим себя от накруток - все голосование будет как на ладони.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
В таких вещах лучше, когда круг шире. 100 выбирают из 100 - это нормальный вариант. И действительно, все будет прозрачно. Чем-то напоминает голосование кардиналов за Папу Римского.
smile:D
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
Идея у Собакевича хорошая - сам на эту тему думал. Берем 50 (100) наиболее авторитетных форумчан по "спасибо" (в качестве варианта) и предлагаем им принять участие в открытом голосовании.

И получаем американскую модель демократии smile:D
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
А я так и не пойму: ПОЧЕМУ должны участвовать именно "50 наиболее "авторитетных" участников"?
Почему не все 100%?
Ими что? Проще манипулировать чем выбранными 50?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Пока что я предлагал кроме "спасибо" добавить
"мне нравится" и "мне НЕ нравится". Другого не предлагал, только внимал.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
В таком случае получим только немного модифицированную сегодняшнюю систему со всеми ее недостатками.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Может быть.
Только сегодня можно либо "спасибо" нажимать, либо МОЛЧАТЬ в тряпочку.

Прям, как в "одноклассниках": либо "мне нравится", либо ничего.
Андрей  (Собакевич)
#
Скажите, а вы никогда не получали от друзей (настоящих, а не виртуальных) ссылочку с просьбой "проголосуй за меня". Ограничение числа выборщиков приведет к усилению их ответственности.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Мои настоящие друзья никогда не пришлют мне такого письма, иначе они бы не были друзьями smile:)
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Приведет к возникновению "партий". Партия заемщиков, партия вкладчиков, партия любителей пива......, с вытекающими отсюда партийными разборками.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Я люблю пиво. Партию своих единомышленников готов поддерживать. Но если они вздумают "мешать пиво с водкой" - поддерживать перестану.
И никто меня не заставит!
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Будете заминусованы по самое "не горюй" за нарушение партийной дисциплины.
Я совсем недавно наблюдал подобное на одном интернет ресурсе.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"Будете заминусованы по самое "не горюй" за нарушение партийной дисциплины"

smile:ок: вот вам и причина, почему голосовать должны все 100%, а не выбранные кем-то 30, 50,....
kimpatsu  (kimpatsu)
#
У меня не так уж часто возникает желание полностью согласиться с тем, что пишет Игорь Филиппович, но сейчас как раз тот редкий случай, когда я согласна с каждой строчкой (кроме разве что третьей строчки снизу)).
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ээээ... А пустые строки считаем? smile:D
Текст вообще-то при разном разрешении экрана "едет" smile:) Сижу в задумчивости smile:)
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Пустые не считаем ))
Когда учреждается какая-нибудь премия, важно, чтобы награждаемое лицо/произведение/учреждение по своим характеристикам соответствовало названию номинации. А если, наоборот, надо наградить какое-нибудь определенное лицо/произведение/учреждение, важно, чтобы присуждаемая премия по названию соответствовала характеристикам награждаемого. Мне кажется, дело в том, что в этом году названия некоторых премий не очень подходят тем лицам, которым они достались. Вот если бы одна из наград называлась, к примеру, "Лицом к лояльному клиенту", у меня не возникло бы ни малейшего сомнения в том, что она предназначена именно тому, кто ее получил.
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Мы так стремимся автоматизировать все процессы, связанные с тем или иным вопросом, что забываем про простые человеские ощущения.
Игорь, мне кажется, для определения кандидатов номинации "приз памяти имени Сергея Остапенко" как раз не следует использовать "автоматизацию". Здесь, прежде всего, владельцы портала могут и должны ориентироваться на мнение своих администраторов/модераторов. Уверен, что интересных кандидатов вы и ваши коллеги за год сами можете определить и предложить их в качестве номинантов. На своём закрытом заседании.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
В том, что тут ни в коем случае не должно быть "автоматизации", полностью согласен. Для того, собственно, и писал пост. Но не знаю, будет ли правильно определять только силами администрации. Почему бы не доверить выбор форумчанам? Ведь ни у кого не вызывает сомнений голосование по номинации "Лицом к клиенту", где определялся лучший представитель банка. Думаю, и для "Человека года" нужно продумать подобный механизм.
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Сомнения всегда могут присутствовать и идеальных систем не существует. Равно как критериев и механизмов отбора. В данном конкретном случае мы всё-таки не о Народном рейтинге говорим, где пользователи видят ответы ПБ и оценивают их относительно ситуации. Поэтому я, к примеру, придерживаюсь мнения, что номинантов на "человек года" должны отбирать вы сами, принимая во внимание те факты и те сведения, которые вы определите сами - инструментов для этого у вас гораздо больше.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"владельцы портала могут и должны ориентироваться на мнение своих администраторов/модераторов"

Это всё равно, что банк выбирает своего лучшего клиента. Если цель конкурса - найти самого удобного для администрации, то, пожалуй, так и нужно поступить.
smile:| Только (мне кажется) Игорь отстаивает как раз другую точку зрения.
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Семён Семёнович, я далёк от мысли, что цель конкурса - найти самого удобного для администрации посетителя. В противном случае, это будет безмолвный ник, не доставляющий никаких хлопот на портале.
Игорь, как вижу я, как раз ищет альтернативные имеющимся возможности определения победителя. Альтернативные критерии, если хотите. Лично мне решение видится в таком ключе. Но на истину не претендую smile:)
TRB  (TRB)
#
Профессиональный модератор сплетничать о подписях пользователей должен приватно в закрытом разделе. Желание взять дубинку за то, что не нравится пост/подпись оппонента, несовместимо с работой модератора опять же.
Публичное выражение такого желания кидает тень на адекватность вышестоящего руководства, позволяющего своему персоналу такие вольности. Ни на одном ресурсе рунета такого позора еще не было.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Странное у вас понимание понятия "сплетничать". Мне всегда казалось, что это распространение порочащих слухов, распространяемых на основании неточных и вымышленных сведений. Что вы в моем сообщении вымышленного увидели? Да и понимание модераторских функций и оценка адекватности руководства тоже несколько забавляют.
TRB  (TRB)
#
"Сплетничать" = шептаться за углом в отсутствие обсуждаемого лица. Если подписи конкретных пользователей не нравятся, то логично об этом поговорить прямо в темах этих пользователей.
Моё понимание функций базируется не на пользовательском опыте. Если у модератора тянется рука к некоторым кнопкам при виде букв, находящихся в рамках правил, то пора или в отпуск, или уволиться. Третьего варианта быть не может, ибо правила едины всегда и для всех. Если модератора не устраивают правила, а работодатель не соглашается их адаптировать под нужды персонала, то надо расходиться. Если модератора не устраивает культурный уровень аудитории, с которой приходится, перешагивая через своё мировоззрение, изо дня в день работать, опять же надо расходиться, ибо он в силу личных пристрастий не может адекватно следовать буквам правил, т.к. "личное" перевешивает "профессиональное".
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
"Сплетничать" = шептаться за углом в отсутствие обсуждаемого лица

А кто шепчется за углом? Пост открытый, висит в топе. Считаете, надо на форуме тему создать? Или написать в личку? А что написать, как вы думаете? Что попрошайничать нехорошо?

Цитата
Если модератора не устраивает культурный уровень аудитории, с которой приходится, перешагивая через своё мировоззрение, изо дня в день работать, опять же надо расходиться

Вот прямо так сразу и расходиться? Из-за того, что не устраивают подписи троих участников из нескольких тысяч? А я вот решил не расходиться, а продолжить, как вы говворите, работу, "перешагивая через свое мировоззрение". Вот прямо этим постом ее и продолжаю, да.
Iriema  (Iriema)
#
Хорошо бы еще не лайками едиными эту полезность измерять. Есть такие посетители портала, которые в дискуссиях на форуме мало участвуют, зато банковский словарь грамотными статьями наполняют. А еще хорошо бы дать администрации право вето - сразу оговорить, что администрация портала вправе исключить кандидата на получение премии из голосования. Да, демократии будет нанесен непоправимый урон))) Но мне это видится правильным.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Голосовать, конечно, должны все. Так же, как и за представителей банков (номинация "Лицом к клиенту"). Чтобы не было "накруток", можно допускать к участию в голосовании тех, у кого есть (к примеру) 20 сообщений за текущий год и 2 в "репе". А вот как составить список кандидатов - самый больной вопрос. По репе? Есть и минусы, и плюсы. Сделать тему, где форумчане перед голосованием предложат кандидатов? Тут есть над чем подумать.
Iriema  (Iriema)
#
Ну на раздумья теперь целый год) Например, такая схема: 40 человек автоматом отбираются по репе. 10 человек выдвигает администрация сайта по другим признакам "полезности". Далее - голосование по общим правилам. Нет?
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Скажу по секрету - есть некоторые форумчане (их очень мало, но есть), которым никогда ни при каких обстоятельствах премию не вручат. А репа у них достаточная для попадания в список. Как быть с ними? Право вето у администрации - это очень грубо. Хотя другого приемлемого варианта я, если честно, не вижу.
Iriema  (Iriema)
#
Цитата
Право вето у администрации - это очень грубо.

Скорее, это очень откровенно. Что тоже хорошо.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Боюсь, Филипп на такое не пойдет smile:)
Это откровенно, да. Но это еще и безжалостно, и цинично.
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