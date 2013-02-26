Банк года. Памяти Остапенко

Прежде всего - большое спасибо Филиппу. Прекрасная церемония, замечательный праздник. Очень точно угаданная ниша - где еще, как не на такой церемонии, вместе собрать всех банкиров, чтобы посмотрели друг на друга, пообщались, померились мускулами... Но я сейчас хочу сказать о другом. Уже третий год подряд на церемонии вручается приз памяти имени Сергея Остапенко. Хочу поделиться чувствами, которые я испытываю, когда это происходит.



Мне не довелось лично знать Сергея Николаевича. Но я прекрасно помню тот момент, когда я впервые встретил его на форуме. Мы с женой много путешествуем, всегда "дикарями", порой по самым экзотическим маршрутам. Мне хотелось иметь долларовую карту для снятия налички в странах "третьего мира" с минимальной комиссией или вовсе без нее. В общем, хотелось иметь обменник по курсу MasterCard в своем кармане.



Очень понравились условия HSBC (помните, наверное, когда-то этот банк был банком и для физиков тоже). Прочитал условия несколько раз, вроде все красиво, но ведь "мелкий шрифт" никто не отменял. Я решил сходить в тему с обсуждением банка на форуме. Там-то и встретил Сергея Николаевича. На все свои вопросы я получил ответ. Четкий, точный, взвешенный, очень подробный, вежливый, с какой-то лукавой смешинкой и большим уважением к собеседнику. Я поблагодарил его и ушел обдумывать, но ответ меня зацепил.



Профиля пользователя, как сейчас, тогда не было. Приходилось "шерстить" ответы заинтересовавшего тебя форумчанина по многим темам. Я читал его посты и просто получал удовольствие. Потом обнаружил, что у него есть блог, и подписался на него. Человек, каких немного, с исключительно мудрой позицией и очень полезными сообщениями для других посетителей портала.



А через два дня после этого в почту пришла подписка - "Банки.ру: Добавлено новое сообщение в Блог ворчливых размышлизмов (Блог Сергея Н. Гирина)". Открываю - а там некролог. Еще раз повторю - я не был лично знаком с Сергеем Николаевичем. Но чувство огромной потери в тот момент я испытал сполна.



Сергей Николаевич вряд ли бы стал обладателем такой премии, если бы ее вручали за "спасибо" на форуме. Но тем не менее, именно к его постам хотелось возвращаться, чтобы снова их перечитать. Поймите правильно - я не хочу сказать ничего плохого в адрес форумчан, которых этим призом наградили. Какие претензии, к примеру, можно высказать к Ambr'у, которого выбрали голосованием посетители портала? Да никаких.



И тем не менее - Филипп, полезность людей нельзя измерять баллами.



Нет никакой гарантии, что завтра не получит премию человек, в автоподписи которого будет красоваться фраза "Если вам понравилось то, что я написал, нажмите кнопку "спасибо". Это ничего не изменит, но мне будет приятно". Или даже "Приличные люди за ответ ставят спасибо", как написано сейчас у одного из форумчан. То есть тот, кто не сказал "спасибо" - неприличный человек. Когда я такое вижу, у меня рука к модераторской дубине сразу тянется. Да вот только нарушения правил в этом никакого нет. Ну не объяснили людям в детстве, что попрошайничать нехорошо, что уж тут поделать.



Я не знаю, как технически можно организовать голосование всеми пользователями портала по примеру того, как пользователи выбрали Артема Ишонина.



Но пока такого механизма нет - эту премию вручать нельзя.



Такой вывернутой памяти о себе Сергей Остапенко точно не заслуживает.