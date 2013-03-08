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Послесловие к предпраздничному шоппингу

08.03.2013 20:56 25 1 822 просмотра
Я не понимаю, как можно пользоваться услугами банков, в интернет-банке которых невозможно подробно посмотреть авторизованные операции. Зачем мне выписка раз в месяц? Разве с ее помощью можно понять, что жена вернется домой максимум через час, потому что в авторизациях висит строчка "08.03.13 11:55 OIL PERLOVKA PN008 YAROSLAVSKOE H"? И разве с ее помощью можно вычислить скорость перемещения твоей супруги по "Золотому Вавилону" в рублях в час? А ведь буржуи только с такими выписками и живут. Не грех бы им у нас кое-чему поучиться.

Комментарии 25

Алексей Сорокин  (Ambr)
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Хотел написать навязшую в зубах фразу: "Вы просто не умеете их готовить", - а потом проанализировал свои транзакции и понял: весь кайф от управления собственными финансами "на кончиках пальцев" можно получить только в тех банках, которые дают мгновенное (и бесплатное, что немаловажно), информирование о совершенных транзакциях, их мсс, и еще ряд бесполезной, но крайне занимательной информации в служебных полях. Ну, вы поняли о ком я smile;)

Всем прочим "тугодумам" достается неблаговидная роль главного блюда на праздничном столе cherry picker'а smile:D
tchainka  (tchainka)
#
Ага, ага. Играем, значит, в Большого Брата с помощью выписки. Ну-ну smile:crazy:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Вот оказывается какая функция в интернет-банке самая-самая... smile:D
А простое СМС-информиррование не сможет её заменить?
Игорь Пустошило  (Pif)
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Семен Семенович,
СМС - штука ценная. Но по выписке гораздо проще соображать, где ты был и чем занимался, к примеру, в этот день три месяца назад. Особенно если еще и карта Метро со статистикой проходов имеется.
smile:)
Большому Брату раздолье, да smile:D
tchainka  (tchainka)
#
Ну и какие выводы Большой Брат делает из статистики проходов за январь? smile:D
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
ИП закрываете из-за повышения взносов в фонды?
tchainka  (tchainka)
#
Тоже вариант.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
смс-ки, которые я получаю, содержат и сумму, и адрес, и время ...
Конечно! Чтобы предъявить счет на оплату удобней видеть весь список!

Но мы же с вами о контроле перемещения? smile:D
tchainka  (tchainka)
#
Ну вообще-то для дела полезнее, чтобы смски получал тот, кто потратил деньги, а не тот, кто играет в Большого Брата smile:)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ну уж нет. Это принципиально неправильно. Вот у моей жены есть дополнительная карта к моему картсчету. Предположим, СМС-оповещение устанавливаем на меня как на владельца картсчета. Жена отправляется в поход по магазинам. Я получаю СМС. И что я должен думать? Что это жена карту использует? Или уже пора тревогу бить?

А всякие нештатные ситуации (сумма авторизовалась на карте, но этого "не видит" магазин) - редко, но бывает. Как узнает обладатель дополнительной карты об этом, если СМС на сторону завернуты?

Так что у нас по дополнительным картам сообщения об операциях идут жене, а уже всякие "технологические" (блокировка, изменение лимита, комиссии и т.п.) - идут мне.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Когда я писал "Тот, чьи деньги тратятся!" - я, вообще-то шутил... smile:shuffle:

тем более, что не здесь (не в этой теме) обсуждать кто и за кем наблюдать должен. Это не столько моральная, сколько семейно-организационная тема. Каждый для себя решать в праве самостоятельно.
tchainka  (tchainka)
#
После таких шуток желательно сразу смайлик ставить. А то читатель с неразвитым чувством юмора нечаянно может подумать, что ваше сознание отягощено гендерными стереотипами smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Да, да, да! smile:D
Именно моё сознание этим самым и "отягощено"! smile:)

По мне это сразу видно! Сколько смайликов не ставь! smile;) smile:) smile:D smile:gramercy:
tchainka  (tchainka)
#
Правильно-правильно, уже гораздо лучше smile:)
Bonart  (Bonart)
#
>Так что у нас по дополнительным картам сообщения об операциях идут жене

Мне здесь больше нравится подход ТКС - мне идут все операции, включая допки, жене - только то, что по ее допке. У авы, к сожалению, так нельзя.
tchainka  (tchainka)
#
Деньги вообще-то общие. Совместно заработанные smile:D
И Денисов  (барбос)
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Это какая-то фобия «больших и старших БРАТЬЕВ»! Тут шпионы и большИе преступники собрались? Нет у «братьев» сил и времени просто так из любопытства следить за добропорядочными господами, хотя информация архивируется, ну до поры до времени, если…! Больше надо бояться попадания информации другим братьям-братУхам-кибербратанАм, если конечно вы их заинтересовали? smile:o
Игорь Пустошило  (Pif)
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Лично я больше всего боюсь "сдачи" номера моего мобильника, когда начинают идти всякие СМС с рекламой. А все остальное - фигня на постном масле.
smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Ну, не фигня - могу вас заверить!
Но с Барбосом соглашусь: до поры до времени ИМ до конкретного чела дела нету.
... до поры!
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