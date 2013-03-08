Послесловие к предпраздничному шоппингу

Я не понимаю, как можно пользоваться услугами банков, в интернет-банке которых невозможно подробно посмотреть авторизованные операции. Зачем мне выписка раз в месяц? Разве с ее помощью можно понять, что жена вернется домой максимум через час, потому что в авторизациях висит строчка "08.03.13 11:55 OIL PERLOVKA PN008 YAROSLAVSKOE H"? И разве с ее помощью можно вычислить скорость перемещения твоей супруги по "Золотому Вавилону" в рублях в час? А ведь буржуи только с такими выписками и живут. Не грех бы им у нас кое-чему поучиться.