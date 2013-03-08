Послесловие к предпраздничному шоппингу
08.03.2013 20:56
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Я не понимаю, как можно пользоваться услугами банков, в интернет-банке которых невозможно подробно посмотреть авторизованные операции. Зачем мне выписка раз в месяц? Разве с ее помощью можно понять, что жена вернется домой максимум через час, потому что в авторизациях висит строчка "08.03.13 11:55 OIL PERLOVKA PN008 YAROSLAVSKOE H"? И разве с ее помощью можно вычислить скорость перемещения твоей супруги по "Золотому Вавилону" в рублях в час? А ведь буржуи только с такими выписками и живут. Не грех бы им у нас кое-чему поучиться.
Комментарии 25
Всем прочим "тугодумам" достается неблаговидная роль главного блюда на праздничном столе cherry picker'а
А простое СМС-информиррование не сможет её заменить?
СМС - штука ценная. Но по выписке гораздо проще соображать, где ты был и чем занимался, к примеру, в этот день три месяца назад. Особенно если еще и карта Метро со статистикой проходов имеется.
Большому Брату раздолье, да
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=9&TID=162640
Конечно! Чтобы предъявить счет на оплату удобней видеть весь список!
Но мы же с вами о контроле перемещения?
Тот, чьи деньги тратятся!
А всякие нештатные ситуации (сумма авторизовалась на карте, но этого "не видит" магазин) - редко, но бывает. Как узнает обладатель дополнительной карты об этом, если СМС на сторону завернуты?
Так что у нас по дополнительным картам сообщения об операциях идут жене, а уже всякие "технологические" (блокировка, изменение лимита, комиссии и т.п.) - идут мне.
тем более, что не здесь (не в этой теме) обсуждать кто и за кем наблюдать должен. Это не столько моральная, сколько семейно-организационная тема. Каждый для себя решать в праве самостоятельно.
Именно моё сознание этим самым и "отягощено"!
По мне это сразу видно! Сколько смайликов не ставь!
Вы под колпаком
Я знаю.
Особенно после посещения отелля "АтлантИк"..
Мне здесь больше нравится подход ТКС - мне идут все операции, включая допки, жене - только то, что по ее допке. У авы, к сожалению, так нельзя.
Но с Барбосом соглашусь: до поры до времени ИМ до конкретного чела дела нету.
... до поры!