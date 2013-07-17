Любопытная на Финмаркете статья попалась. В обсуждении новостей на эту тему ничего не вижу, а опубликовать, на мой взгляд, нужно.
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Европейские банки могут лишиться важного источники доходов. В ЕС хотят ограничить комиссию, которые банки берут по операциям с банковскими картами, пишет Financial Times.
Согласно черновику предложения Еврокомиссии, ограничения будут введены на операции по потребительским дебетовым и кредитным картам - именно они были источником многомиллиардных доходов для европейских банков. Чуть раньше европейские чиновники просто хотели запретить любые комиссии по дебетовым картам. Теперь решено, что за операции по обеим типам карт нельзя будет брать комиссию, превышающую 0,2%.
Если предложение будет принято, банки за два года должны перейти на новые правила. В начале ограничения будут распространяться только на операции, проведенные в разных странах.
Этот законопроект вызывает тревогу в банковской сфере США и Европы. Антимонопольные органы ЕС уже много лет ведут настоящую войну в Visa и MasterCard. После того, как новая норма начнет действовать, общая комиссия, которую банки получают по операциям с картами, снизится с нынешних 4,8 млрд евро до 2,5 млрд по дебетовым картам, и с 5,7 млрд евро до 3,5 млрд по кредитным картам. Комиссия часто ложится на плечи предпринимателей, которые увеличивают цены на свои товары.
http://finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=3408261 (3-й абзац)
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Наши законодатели, конечно, тут же подтянутся, тут нам от Европы отстать никак нельзя. Западные банки, конечно, выпавшие доходы компенсируют. Там много где за и обычный текущий счет нужно деньги платить, и ставки по депозитам на порядок наших меньше, и у карточных расчетов практически 100% охват. Интересно, что наши делать будут. Первое, что приходит в голову - прощай, кэшбек, прощай, бесплатные карты за оборот или ко вкладу. А вот в том, что цена товара в магазине не уменьшится ни на рубль - я, к сожалению, на 146% уверен.
Комментарии 31
3% - пока еще не достижимо при инфляции 7% (официальной)
А будет во всех
ЗЫ За вход в банк можно еще деньги брать!))
Если у них аналитика на том же уровне, что и грамматика, то я даже не знаю, что сказать
Но я ни при чем, это цитата
Не при чём
Спасибо, что обогатили меня Иначе бы ещё не раз написал именно так...
Грамоте с РАНом не доверяю, но Розенталь меня убедил. "Не при чём" имеет право на жизнь, но в значении "остаться ни с чем", у Вас же как раз имелось в виду "не имею отношения к этому".
Теперь уже затрудняюсь вспомнить, как раньше-то писал. Чужой пример заразителен, а даже в нацкорпусе русского языка с неверным употреблением "не при чем" наберётся до 10% примеров.
Удивляюсь только, почему языковеды не решились тут на легализацию неправильного варианта, как они уже неоднократно делали в других случаях, когда делать бы этого не следовало.
Извиняюсь за лирическое отсупление не в тему записи блога
Так вот - я считаю, что при снижении interchange fee до 0.2% карточным расчетам в России придет конец и мы снова будем рассчитываться только наличкой.
А если кому-то высокий размер interchange fee препятствует внедрению карт, то предлагаю им смотреть на вопрос шире, а не думать только о своем интересе Пусть берут пример с Metro C&C. Те тоже упирались, как могли, много лет. А потом внедрили карты и с удивлением обнаружили, что средний размер чека на 30% вырос.
1. Найдется множество физических лиц, готовых платить за пользование картой (т.к. это по факту удобный инструмент для расчетов);
2. Деньги на карте – это недорогие (в подавляющем большинстве случаев – бесплатные) пассивы для банков, от которых они вряд ли будут отказываться;
3. Карта – удобный для банков инструмент по выдаче кредитов, и роль этого инструмента в кредитном процессе будет только расти.
4. Для организаций отказ от карт – это наличие расходов на инкассацию, стоимость которой со временем будет также расти, в чем я уверен.
5. И т.д.
Касательно Metro C&C: я бы хотел посмотреть, по каким тарифам они обслуживаются (не думаю, что их тарифы близки к тарифам, например, небольшого магазина). Т.е., на мой взгляд, крупные торговые сети решают свои вопросы и сейчас. Поэтому нужно помогать на законодательном уровне средним и малым компаниям.
Согласен. И что имеем в итоге? Вместо нескольких (Visa, MC) удобных бесплатных (или дешевых) карт, некоторые из которых еще и с кэшбеком, человек будет иметь одну дорогую, потому что это действительно удобно. Вот цена заботы о нем для этого отдельного человека. Вопрос - а нужно ли было затевать все это?
Что касается малого бизнеса и ИП. Какое место в структуре их расходов занимают расходы на эквайринг? У меня вот жена недавно ИП закрыла, потому что с последними изменениями с обязательными платежами ИП стал просто нерентабельным. Так может быть, прежде чем ломать что-то уже работающее, лучше в сторону оптимизации налогообложения посмотреть? Мне кажется, там больше резервов для оптимизации и больше пользы для развития бизнеса.
Кредитки не умрут, так как они выгодны банкам-эмитентам (вдруг кто в паутине запутается)
Дебетовки тоже выживут - источник пассивов.
Никто ничего не потеряет. Кроме как МПС могут умереть, но их реанимирует США любым способом вплоть до военного.
Думаю, жизнь покажет, кто был прав. Я лично полагаю, что к этому сроку у каждого клиента банка будет бесплатная карта (а зачастую - несколько), и даже при маленьких interchange fee банки будут охотиться за клиентами.
Другое дело что, охват мобильных сетей не такой широкий по сравнению с Россией.
Но это уже другой вопрос.