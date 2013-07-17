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Прощай, кэшбек?

17.07.2013 16:04 31 1 849 просмотров
Любопытная на Финмаркете статья попалась. В обсуждении новостей на эту тему ничего не вижу, а опубликовать, на мой взгляд, нужно.

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Европейские банки могут лишиться важного источники доходов. В ЕС хотят ограничить комиссию, которые банки берут по операциям с банковскими картами, пишет Financial Times.

Согласно черновику предложения Еврокомиссии, ограничения будут введены на операции по потребительским дебетовым и кредитным картам - именно они были источником многомиллиардных доходов для европейских банков. Чуть раньше европейские чиновники просто хотели запретить любые комиссии по дебетовым картам. Теперь решено, что за операции по обеим типам карт нельзя будет брать комиссию, превышающую 0,2%.

Если предложение будет принято, банки за два года должны перейти на новые правила. В начале ограничения будут распространяться только на операции, проведенные в разных странах.

Этот законопроект вызывает тревогу в банковской сфере США и Европы. Антимонопольные органы ЕС уже много лет ведут настоящую войну в Visa и MasterCard. После того, как новая норма начнет действовать, общая комиссия, которую банки получают по операциям с картами, снизится с нынешних 4,8 млрд евро до 2,5 млрд по дебетовым картам, и с 5,7 млрд евро до 3,5 млрд по кредитным картам. Комиссия часто ложится на плечи предпринимателей, которые увеличивают цены на свои товары.

http://finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=3408261 (3-й абзац)
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Наши законодатели, конечно, тут же подтянутся, тут нам от Европы отстать никак нельзя. Западные банки, конечно, выпавшие доходы компенсируют. Там много где за и обычный текущий счет нужно деньги платить, и ставки по депозитам на порядок наших меньше, и у карточных расчетов практически 100% охват. Интересно, что наши делать будут. Первое, что приходит в голову - прощай, кэшбек, прощай, бесплатные карты за оборот или ко вкладу. А вот в том, что цена товара в магазине не уменьшится ни на рубль - я, к сожалению, на 146% уверен.

Комментарии 31

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Прощай, кешбэк! Здравствуй, наличка?!)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Смех смехом, но может так и получиться. Никакой банк себе в убыток терминалы ставить не будет. А комиссией 0.2% ничего не отобьешь - объемы не те.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Будут брать комиссию за хранение денег на депозите!)))
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ну это вряд ли. А вот 3% годовых по вкладам и 100 руб в месяц за текущий счет - легко.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Так уже в некоторых банках 100р за текучку уже есть!
3% - пока еще не достижимо при инфляции 7% (официальной)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
в некоторых банках 100р за текучку уже есть

А будет во всех smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Да уж, все к тому и идет!
ЗЫ За вход в банк можно еще деньги брать!))
Сергей Ш  (beliyYAR)
#
Нашим банкам для начала по указке сверху поумерили бы аппетиты на тарифы межбанка - вот где маржа в 1000% на пустом месте smile:D
Игорь Пустошило  (Pif)
#
А я вот не понимаю людей, которые такими услугами пользуются. Раз используешь межбанк - значит, уже какой-то уровень знаний в голове есть? Так неужто трудно погуглить комиссии?
Сергей Ш  (beliyYAR)
#
Если получаешь з-п в банке А, где неадекват с межбанком, а минимальная комиссия - в банке Б, то появляется задача о переброске из А в Б. Второй момент - в провинции может не быть ни одного банка с нормальным тарифом на межбанк. Так и получается, что проще снять под 0 с зп-карты и везде нал носить, чем платить за каждую платежку 1% Сберу.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ну так проблема-то, значит, в недостатке конкуренции. А конкуренция может появиться только там, где можно навариться, хотим мы этого или нет. А законодательное ограничение сверху конкуренцию убьет, только и всего, и кроме Сбера в провинции никого никогда и не будет.
tchainka  (tchainka)
#
Цитата
за операции по обеим типам карт нельзя будет брать комиссию, превышающую 0,2%

Если у них аналитика на том же уровне, что и грамматика, то я даже не знаю, что сказать smile:)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Чувствуется твердая рука редактора smile:D
Но я ни при чем, это цитата smile:notiam: smile:)
Андрей  (Собакевич)
#
"И чтобы не стоять над душой у дизайнеров и программистов, я пока отправлюсь в отпуск – ударю автопробегом до Исландии." (с) Редактор. 16.07.2013
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Во-первых, рекомендую вам ознакомиться с правилами портала, в частности, с пунктом 3.1.12. Во-вторых, в данном случае я все-таки буду писать "ни при чем". Вам, конечно, большое спасибо за ваше мнение, но орфографический словарь для меня более авторитетный источник.
Андрей Тишкин  (AndrewTishkin)
#
Цитата
Форум предназначен для взаимообогащения знаниями, а ошибаться свойственно каждому
Ну раз я сам себя усадил в лужу, надеюсь это не будет считаться нарушением 3.1.12 smile:shuffle:
Спасибо, что обогатили меня smile:uncap: Иначе бы ещё не раз написал именно так...
Грамоте с РАНом не доверяю, но Розенталь меня убедил. "Не при чём" имеет право на жизнь, но в значении "остаться ни с чем", у Вас же как раз имелось в виду "не имею отношения к этому".

Теперь уже затрудняюсь вспомнить, как раньше-то писал. Чужой пример заразителен, а даже в нацкорпусе русского языка с неверным употреблением "не при чем" наберётся до 10% примеров.
Удивляюсь только, почему языковеды не решились тут на легализацию неправильного варианта, как они уже неоднократно делали в других случаях, когда делать бы этого не следовало.

Извиняюсь за лирическое отсупление не в тему записи блога
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Я думаю, нужно набраться терпения. Кофе у нас уже среднего рода, дойдут руки и до этого, и до отмены -ться и -тся smile:D
anatolius  (anatolius)
#
Зато будет больше стимулов у предпринимателей принимать карты.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
С чего бы это? smile:) Меньше стимулов от них отмахиваться - это еще может быть.
Дина Орлова  (Ursula787)
#
Pif, вы правы. В одной стране так и получилось. Установили низкий уровень interchange fee, а в итоге цены в магазинах не снизились, и пострадали клиенты банков, для которых стоимость обслуживания карточек существенно выросла. И ни о каких кэш бэках речи быть не может в такой ситуации. Просто интересно, неужели опыт других стран никого ничему не учит.
Шухрат Хаитматов  (S_H_H)
#
Видимо, мои коллеги были бы не против увеличения interchange fee и, соответственно, размера кешбек... Сам пользуюсь данным продуктом, но очевидно следующее: в нашей стране высокий размер interchange fee препятствует внедрению карт в малом бизнесе, да и в крупном тоже. Многие крупные магазины только недавно начали прием карт, до этого только с наличными и работали. Так что, господа, предлагаю смотреть на вопрос шире, а не думать только о своем интересе smile:)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Согласен, давайте смотреть шире smile:)

Так вот - я считаю, что при снижении interchange fee до 0.2% карточным расчетам в России придет конец и мы снова будем рассчитываться только наличкой.

А если кому-то высокий размер interchange fee препятствует внедрению карт, то предлагаю им смотреть на вопрос шире, а не думать только о своем интересе smile:) Пусть берут пример с Metro C&C. Те тоже упирались, как могли, много лет. А потом внедрили карты и с удивлением обнаружили, что средний размер чека на 30% вырос.
Шухрат Хаитматов  (S_H_H)
#
Тут нам может помочь статистика: если рассмотреть долю карт с кешбек в общей массе эмитированных карт в нашей стране, то, думаю, не очень ошибусь, если цифра будет в районе 0,00..01%.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Шухрат, да не об этом разговор надо вести. Вы же сами призываете смотреть на вещи шире smile:) Бог с ним, с кэшбеком. Карт не будет вообще, это вы понимаете? Никаких.
Шухрат Хаитматов  (S_H_H)
#
Смотрим шире:
1. Найдется множество физических лиц, готовых платить за пользование картой (т.к. это по факту удобный инструмент для расчетов);
2. Деньги на карте – это недорогие (в подавляющем большинстве случаев – бесплатные) пассивы для банков, от которых они вряд ли будут отказываться;
3. Карта – удобный для банков инструмент по выдаче кредитов, и роль этого инструмента в кредитном процессе будет только расти.
4. Для организаций отказ от карт – это наличие расходов на инкассацию, стоимость которой со временем будет также расти, в чем я уверен.
5. И т.д.
Касательно Metro C&C: я бы хотел посмотреть, по каким тарифам они обслуживаются (не думаю, что их тарифы близки к тарифам, например, небольшого магазина). Т.е., на мой взгляд, крупные торговые сети решают свои вопросы и сейчас. Поэтому нужно помогать на законодательном уровне средним и малым компаниям.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
Найдется множество физических лиц, готовых платить за пользование картой

Согласен. И что имеем в итоге? Вместо нескольких (Visa, MC) удобных бесплатных (или дешевых) карт, некоторые из которых еще и с кэшбеком, человек будет иметь одну дорогую, потому что это действительно удобно. Вот цена заботы о нем для этого отдельного человека. Вопрос - а нужно ли было затевать все это?

Что касается малого бизнеса и ИП. Какое место в структуре их расходов занимают расходы на эквайринг? У меня вот жена недавно ИП закрыла, потому что с последними изменениями с обязательными платежами ИП стал просто нерентабельным. Так может быть, прежде чем ломать что-то уже работающее, лучше в сторону оптимизации налогообложения посмотреть? Мне кажется, там больше резервов для оптимизации и больше пользы для развития бизнеса.
Виктор  (Янычар)
#
Да просто вернутся любимые бумажные дисконтные карты.

Кредитки не умрут, так как они выгодны банкам-эмитентам (вдруг кто в паутине запутается)

Дебетовки тоже выживут - источник пассивов.

Никто ничего не потеряет. Кроме как МПС могут умереть, но их реанимирует США любым способом вплоть до военного.
Шухрат Хаитматов  (S_H_H)
#
Игорь, предлагаю вернуться к данному вопросу лет эдак через 5 smile:)
Думаю, жизнь покажет, кто был прав. Я лично полагаю, что к этому сроку у каждого клиента банка будет бесплатная карта (а зачастую - несколько), и даже при маленьких interchange fee банки будут охотиться за клиентами.
Граф Монте Кристо  (zqzq49)
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БЫл летом в Испании, очень мало видел людей которые платили картами (испанцы и европейские туристы). Очень много людей платили налом и снимали нал! Продавцы, официанты, не особо были рады карточкам. Сложилось впечатление, что терминалы это просто доп. аксессуар. В Москве больше видел людей, которые картами платят, чем у них! Ну и про убогие курсы конвертации от банков владельцев терминалов и платёжных системя я молчу!
Nik O`Tin  (singularius)
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Мой знакомый так же, этим летом был в Греции. И по его впечатлениям, в Греции расплачиваться картой можно где угодно, даже на пляже торговец всякостями с лотка, на вид босяк босяком, и тот принимает оплату картами посредством мобильного терминала. "Оплалить картой можно где угодно, на каждом шагу!" - его впечатления.

Другое дело что, охват мобильных сетей не такой широкий по сравнению с Россией.
Но это уже другой вопрос.
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