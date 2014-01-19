Популярные сообщения

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Студент Антипроцентщик 19.01.2014 13:58 raskolnikov_rodion@list.ru
Околосудебное
С разными просьбами ко мне обращаются. Намеками. Предложениями. Пожеланиями. После одного из опубликованных мною сообщений, поступило видимо пожелание: постараться использовать сведения, которые достоверно установлены судом. Казалось бы это делает общение совсем неинтересным. Допустим захочу я кому-либо сказать, что 2х2=4. Оппонент мне - а есть решение суда, в котором это установлено? Нету? Аргумент не принимается. До тех пор, пока не будет судебного решения, или на худой конец официального письма из Института Прикладной Математики. Вот вздумается мне утверждать, что лошади кушают овес. Опять же не факт, предоставьте справку из Тимирязевской сельхозакадемии. А уж высказать, что допустим какой-то банк поменял в обход утвержденной процедуры тарифы или процентные ставки... практически нереально, так как официально это сможет удостоверить только сам банк. Если предварительно не запастись "Протоколом осмотра вещественных доказательств" (распечатка страниц на интернет-сайте нотариусом в присутствии 2 свидетелей). Читать далее
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Студент Антипроцентщик 30.08.2013 23:09 raskolnikov_rodion@list.ru
Фасолеводам посвящается
Здравствуйте, дорогие мои! С вами программа "Секреты бизнеса с Родионом Раскольниковым". Читать далее
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Студент Антипроцентщик 03.01.2013 23:16 raskolnikov_rodion@list.ru
Нет у вас методов. А если есть....
"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" - восклицал как-то персонаж советского криминального сериала. А вслед за ним и форумчанин, известный многим (а некоторым - запомнившийся надолго) под ником Pif. Слава эта не дает покоя и мне. А значит, придется выдать что-то не менее запоминающееся. По привычной теме - так же проще удержать внимание аудитории. Да, тема определенно важная и полезная - я тоже было дело на ней поразвлекался, не скажу на скольких картах. Скажу только, что банк постановил - избытки сдать. Куда деваться, пришлось. Но печаль была недолгой. Сейчас, когда проект МБ уже полностью свернулся, об этом можно говорить. Добрые люди подсказали мне, что можно превысить "звуковой барьер", использовав банкомат. Как же так? - слышу я возмушенные возгласы читателей - за то бонуса нет и не было! Да, при оплате на традиционный ОАО ВЫМПЕЛКОМ по прямой кнопке - испытателя ждет разочарование. Но вот приобщенные к знанию, были в курсе, что в банке есть неафишируемый платеж БИЛАЙН МОБАЙЛ КЕШ(бек). Читать далее
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