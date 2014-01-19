Популярные сообщения

"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" - восклицал как-то персонаж советского криминального сериала. А вслед за ним и форумчанин, известный многим (а некоторым - запомнившийся надолго) под ником Pif. Слава эта не дает покоя и мне. А значит, придется выдать что-то не менее запоминающееся. По привычной теме - так же проще удержать внимание аудитории. Да, тема определенно важная и полезная - я тоже было дело на ней поразвлекался, не скажу на скольких картах. Скажу только, что банк постановил - избытки сдать. Куда деваться, пришлось. Но печаль была недолгой. Сейчас, когда проект МБ уже полностью свернулся, об этом можно говорить. Добрые люди подсказали мне, что можно превысить "звуковой барьер", использовав банкомат. Как же так? - слышу я возмушенные возгласы читателей - за то бонуса нет и не было! Да, при оплате на традиционный ОАО ВЫМПЕЛКОМ по прямой кнопке - испытателя ждет разочарование. Но вот приобщенные к знанию, были в курсе, что в банке есть неафишируемый платеж БИЛАЙН МОБАЙЛ КЕШ(бек).
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