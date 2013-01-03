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Нет у вас методов. А если есть....

03.01.2013 23:16 25 5 451 просмотр
"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" - восклицал как-то персонаж советского криминального сериала. А вслед за ним и форумчанин, известный многим (а некоторым - запомнившийся надолго) под ником Pif. Слава эта не дает покоя и мне. А значит, придется выдать что-то не менее запоминающееся. По привычной теме - так же проще удержать внимание аудитории. Да, тема определенно важная и полезная - я тоже было дело на ней поразвлекался, не скажу на скольких картах. Скажу только, что банк постановил - избытки сдать. Куда деваться, пришлось. Но печаль была недолгой. Сейчас, когда проект МБ уже полностью свернулся, об этом можно говорить. Добрые люди подсказали мне, что можно превысить "звуковой барьер", использовав банкомат. Как же так? - слышу я возмушенные возгласы читателей - за то бонуса нет и не было! Да, при оплате на традиционный ОАО ВЫМПЕЛКОМ по прямой кнопке - испытателя ждет разочарование. Но вот приобщенные к знанию, были в курсе, что в банке есть неафишируемый платеж БИЛАЙН МОБАЙЛ КЕШ(бек). Для пущей убедительности вот вам чек, на котором в силу понятных причин имеется несколько неточностей (я не ищу публичной славы, и вовсе не ожидаю благодарных, восторженных или наоборот возмушенных звонков на телефон).

Хотите верьте, хотите нет - но через такую вот фичу вполне возможно было превысить не только кешбек в 1500 стандартный для МБ, но и 15000, заявленный как потолок в банке для любых кешбек-карт. Лично я не злобствовал излишне, всего лишь компенсировал недополученное по принудительно сданным картам. Но ходят слухи (я не верю, конечно!), что история знает и 6 и даже 7 значные выплаты. Для своих? Не только.

Почему я об этом пишу? Просто потому, что в моем случае использование кода не более чем самозащита прав, что вполне законно. А вот те, кто оставил в банке такую не лазейку, но лазеищу, - по-любому должны отчитаться перед руководством о своей работе. А пользоваться дальше все равно никто не сможет - выплаты-то прекращены с 30 декабря уже прошлого года. Засим кланяюсь, прячу свой топор и оставляю вас обсуждать новость. Ваш антипроцентщик.

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Комментарии 25

piva net  (pivanet)
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Интересно дефки пляшут...я не понял, это шо автор увтверждает, шо по МБ карте была полная халява и "свои" юзали эту халяву на полную катушку?! smile:o
А нас значит простых сметртных тупо СБ ВТБ24 давило за одну лишнюю карту??
Ну и делаа.... smile:dramatics:
Иван Просто  (Vanger)
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Не верится, что кому-то удавалось превысить лимит 1500. Все же проводки невооруженным глазом видны и если по какой-либо причине кто и получил более, то это только один раз - сразу бы выпилили.
piva net  (pivanet)
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Верится или не верится...но похоже через банкомат можно было хоть с 10 нулями бонус иметь - полная безлимитка...я давно слышал про это, но не верил, но чек говорит за себя сам...
Сергей  (Namit)
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карта 6666, время 16.69.93 ,банкомат 99999, ул. :Вруновская - ну ну
piva net  (pivanet)
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ну понятно, шо чек был немного отредактирован...иначе автора легко бы "вычислили" и применили самые нехорошие методы, уж я то знаю как СБ ВРУ работает...там таких "молотчиков" по мобильному бонусу щелкаю как семечки...и честно сочувствую я автору, если он действительно имел бонусы хотя бы тыщ по 100 и более в месяц - "выдерут" по полной программе...ещё и должен останется! smile:D
Михаил  (michraz)
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Цитата
Сейчас, когда проект МБ уже полностью свернулся, об этом можно говорить.

Иногда лучше жевать, чем говорить smile:)
Вот вычислят вас сейчас, мало может не показаться. Могут и мошенничество пришить.
piva net  (pivanet)
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Скорее будут "выбивать" назад всё, что товарищ "намыл" узнав про секретный код...ну и плюс проценты...сколько там сейчас по кредиткам у ВРУнов? smile:D
@mike  (@mike)
#
Интересная ситуация. И неоднозначная. Автор избрал тактику "самозащиты права" (есть такая категория, более того - читал истории про народ, который таким образом отбивает сомнительные комиссии и прочие выплаты "от лукавого" по кредитам). Здесь ситуация похожая - банк (никто его между прочим к алтарю не тянул) заявил в условиях, что договоры на карты заключаются на 30 лет. И тут бац - и продолжения банкета не будет. А банкет-то по вновь вскрывшимся обстоятельствам был весьма аппетитен. (и я уже начинаю жалеть, что в своё время не открыл МБ как впрочем и МУ) Если, конечно, изложенное - правда (ну кроме чека, который подвергся художественной доработке).

Да, банкиры будут давить именно в эту сторону: то, что получили клиенты через "билайн кэш", - неправедно добытое. Могут молча овер выставить, кстати. Причём задним числом (верно я понимаю, что истории уже несколько месяцев?). И КИ испоганить.

Есть одно "но"... Позвольте пока не буду подсказывать решений ни банкирам, ни клиентам.

Ещё раз повторю - если всё рассказанное не посвящено 1 апреля по какому-нибудь календарю "от сотворения мира" или календарю Майя.

@.
Студент Антипроцентщик
#
Обновление буквально последних минут: в рамках использования скандальной возможности банк заострил внимание на двух клиентах, у одного имя начинается на А, у другого - то ли на А, то ли на О, было плохо слышно (да и вообще это ж видение было smile:D ). Расслабиться ли и не паковать пока чемоданы другим? Пока нет достоверного ответа.
Юрий  (yur1981)
#
2 года бесплатного телебанка подарят блогеру ?
И Денисов  (барбос)
#
Как говорят Одесситы "Я Вас умоляю"? Доказать умысел в РФ по 159-й без чистосердечного признания и документированных документов невозможно - в совокупности. Так что паковать чемоданы и сушить сухари рановато. smile:D Законы надо менять кардинально. smile:o
Студент Антипроцентщик
#
Для внутреннего расследования в ВТБ можно временно отменить н ето что презумпцию невиновности, но даже чуть-чуть закон всемирного тяготения на секундочку. Этот банк уже ни один раз демонстрировал, что они живут в особом правовом поле.
@mike  (@mike)
#
А Вы никогда не видели чистосердечного признания по аналогичным эпизодам? Кеш Яндекса помнит абсолютно всё!
Цитата
Благодаря бонусным баллам, мной для личных целей были приобретены: lcd телевизор «самсунг», система спутникового ТВ «Триколор», Мультварка «панасоник», Тепловентиляторы, сотовый телефон «самсунг», Утюг «бинатон», планшет «самсунг», навигатор «навител». Оригиналы чеков о приобретении прилагаются.


То есть даже расширю мысль. Скучный случай - человек взял утюг за бонусы. Рассмотрим более интересный вариант. Приобретена квартира. Приходят и спрашивают "откуда хата?" Один персонаж с театрально интонацией произносит "Спасибо Грефу за «Спасибо»!". А другой достаёт ипотечный договор: "Смотрите, впрягся из последних сил. Вот она, закладная, практически душу продал..." Какой ответ лучше? Все совпадения с реальными лицами - естественно чистая случайность.

@.
Юрий  (yur1981)
#
в общем клиента билайна из новосибирска подставил блогер своей бурной фантазией smile:)
он уже замаялся на звонки отвечать,что это приснилось ему на новогодних праздниках
piva net  (pivanet)
#
скорее он дал трезвомыслящим подсказку куда смотреть ... даже я тугодум за 10 мин вертя распечатку с чеком "допёр", где ж брать информацию для банкомата smile:D
Студент Антипроцентщик
#
Да, Юрий. Передайте новосибирцу мои искренние извинения. Досадный прокол устранен, номер телефона вымаран цензурой. Кто не успел его записать (как пиванет) - значит те опоздали.
Злой хирург  (Злой хирург)
#
Хорошая статья!
Многие и на этой и на той стороне сейчас будут репу чесать smile:D
Но, история вымышленная, увы
(никому не говорите пока, пусть думают) smile;)
piva net  (pivanet)
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С чего вы решили, что вымышленная? Я вот сегодня пошел с распечаткой представленного чека к банкомату ВТБ24 и без каких либо проблем нашёл нужный код, так что история получается не вымышленной...эх как жалко жалко, что Мобильный Бонус уже закрылся и я не знал про этот код раньше smile:wall:
Злой хирург  (Злой хирург)
#
Так проверить уже нельзя. С чего вы взяли, что бонус был?
piva net  (pivanet)
#
БИЛАЙН МОБАЙЛ КЭШ было при привязке карты к номеру билайн и бонус ВСЕГДА БЫЛ, правда только на сумму привязки...но вот оказывается был специальный код, где можно было вводить любую сумму и получать анлим кэшбек...эх ну почему автор не поделился этим кодом хотя бы в декабре, ну почему?? smile:cry:
Иван Тараскин  (ihorrible)
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Так я все понял. Это была действительно дыра у втб24 smile:( ну почему я всегда все узнаю последним.
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