Нет у вас методов. А если есть....

"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" - восклицал как-то персонаж советского криминального сериала. А вслед за ним и форумчанин, известный многим (а некоторым - запомнившийся надолго) под ником Pif. Слава эта не дает покоя и мне. А значит, придется выдать что-то не менее запоминающееся. По привычной теме - так же проще удержать внимание аудитории. Да, тема определенно важная и полезная - я тоже было дело на ней поразвлекался, не скажу на скольких картах. Скажу только, что банк постановил - избытки сдать. Куда деваться, пришлось. Но печаль была недолгой. Сейчас, когда проект МБ уже полностью свернулся, об этом можно говорить. Добрые люди подсказали мне, что можно превысить "звуковой барьер", использовав банкомат. Как же так? - слышу я возмушенные возгласы читателей - за то бонуса нет и не было! Да, при оплате на традиционный ОАО ВЫМПЕЛКОМ по прямой кнопке - испытателя ждет разочарование. Но вот приобщенные к знанию, были в курсе, что в банке есть неафишируемый платеж БИЛАЙН МОБАЙЛ КЕШ(бек). Для пущей убедительности вот вам чек, на котором в силу понятных причин имеется несколько неточностей (я не ищу публичной славы, и вовсе не ожидаю благодарных, восторженных или наоборот возмушенных звонков на телефон).
Хотите верьте, хотите нет - но через такую вот фичу вполне возможно было превысить не только кешбек в 1500 стандартный для МБ, но и 15000, заявленный как потолок в банке для любых кешбек-карт. Лично я не злобствовал излишне, всего лишь компенсировал недополученное по принудительно сданным картам. Но ходят слухи (я не верю, конечно!), что история знает и 6 и даже 7 значные выплаты. Для своих? Не только.
Почему я об этом пишу? Просто потому, что в моем случае использование кода не более чем самозащита прав, что вполне законно. А вот те, кто оставил в банке такую не лазейку, но лазеищу, - по-любому должны отчитаться перед руководством о своей работе. А пользоваться дальше все равно никто не сможет - выплаты-то прекращены с 30 декабря уже прошлого года. Засим кланяюсь, прячу свой топор и оставляю вас обсуждать новость. Ваш антипроцентщик.
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Комментарии 25
А нас значит простых сметртных тупо СБ ВТБ24 давило за одну лишнюю карту??
Ну и делаа....
карта 6666, время 16.69.93 ,банкомат 99999, ул. :Вруновская - ну ну
Иногда лучше жевать, чем говорить
Вот вычислят вас сейчас, мало может не показаться. Могут и мошенничество пришить.
Да, банкиры будут давить именно в эту сторону: то, что получили клиенты через "билайн кэш", - неправедно добытое. Могут молча овер выставить, кстати. Причём задним числом (верно я понимаю, что истории уже несколько месяцев?). И КИ испоганить.
Есть одно "но"... Позвольте пока не буду подсказывать решений ни банкирам, ни клиентам.
Ещё раз повторю - если всё рассказанное не посвящено 1 апреля по какому-нибудь календарю "от сотворения мира" или календарю Майя.
@.
То есть даже расширю мысль. Скучный случай - человек взял утюг за бонусы. Рассмотрим более интересный вариант. Приобретена квартира. Приходят и спрашивают "откуда хата?" Один персонаж с театрально интонацией произносит "Спасибо Грефу за «Спасибо»!". А другой достаёт ипотечный договор: "Смотрите, впрягся из последних сил. Вот она, закладная, практически душу продал..." Какой ответ лучше? Все совпадения с реальными лицами - естественно чистая случайность.
@.
он уже замаялся на звонки отвечать,что это приснилось ему на новогодних праздниках
Многие и на этой и на той стороне сейчас будут репу чесать
Но, история вымышленная, увы
(никому не говорите пока, пусть думают)