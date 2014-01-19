Околосудебное

Цитата В соответствии с распоряжением вице-президента ОАО «Сбербанк России» от 20 января 2012 года № 28-Р, граждане, зарегистрированные на территории Республики Ингушетия, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики и Республики Дагестан при обращении в подразделение банка, расположенное не на территории субъекта РФ, где заявитель зарегистрирован, могут получить кредит в указанном банковском отделении с письменного ходатайства-разрешения заместителя управляющего Ставропольским отделением ОАО «Сбербанк России». В случае отсутствия такого ходатайства-разрешения обращения граждан для получения потребительского кредита к рассмотрению не принимаются и заявки в виде анкеты не оформляются.

С разными просьбами ко мне обращаются. Намеками. Предложениями. Пожеланиями.После одного из опубликованных мною сообщений, поступило видимо пожелание: постараться использовать сведения, которые достоверно установлены судом.Казалось бы это делает общение совсем неинтересным. Допустим захочу я кому-либо сказать, что 2х2=4. Оппонент мне - а есть решение суда, в котором это установлено? Нету? Аргумент не принимается. До тех пор, пока не будет судебного решения, или на худой конец официального письма из Института Прикладной Математики. Вот вздумается мне утверждать, что лошади кушают овес. Опять же не факт, предоставьте справку из Тимирязевской сельхозакадемии. А уж высказать, что допустим какой-то банк поменял в обход утвержденной процедуры тарифы или процентные ставки... практически нереально, так как официально это сможет удостоверить только сам банк. Если предварительно не запастись "Протоколом осмотра вещественных доказательств" (распечатка страниц на интернет-сайте нотариусом в присутствии 2 свидетелей). Впрочем, речь сейчас не совсем об этом.Однако оказалось не все так грустно. Судебная практика широка и разнообразна, и найти там можно прелюбопытнейшие факты, как оказалось.Известно (ссылка на сайт ЦБ), что Сбербанк является крупнейшим банком нашей страны. Нетрудно видеть (статистика автоматизированных систем учета судебных актов), что существенную долю дел, инициированных Сбером против граждан, составляют дела по ст. 327 ч. 3 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Изучив выборочно ряд дел, легко убедиться, что предмет обращения состоит в том, что некто решил взять кредит в Сбере по документам, имеющим какие-либо исправления или изменения. И вообще по откровенным подделкам, выдавая себя за абсолютно другое лицо. При этом прошу заметить: недостоверность документов выявлена сотрудниками банка, кредит не выдан. То есть имеется намерение, но нет материального ущерба. Но я вынужден снова сказать, что речь опять не об этом.Здесь необходимо будет сделать еще один комментарий, а именно отсыл к Конституции нашей старны, а именно статье 123, которая постулирует, что разбирательство во всех судах открытое. Что нам дает право использовать сведения, установленные судом. Если они опубликованы в открытых, а уж тем более официальных источниках.Так постепенно мы и добрались почти до самой сути. Изучая дела Сбера по 327ч3, натолкнулся на достаточно любопытное решение. Вот оно, как и обещал - из официального источникаА заинтересовала меня в этом деле деталь, подробность, установленная в ходе судебного разирательства. Приведу цитату дословно.Вот она соль нынешнего поста. Однако опять же не суть.А суть в том, что ни я, ни читатели блога не имеют законных оснований комментировать, почему это риск-менеджмент системообразующего банка нашей страны не способен в общем порядке адекватно оценивать заявки, поданные жителями некоторых из равноправных регионов, включенных в нашу федерацию.Но читайте, лайкайте, принимайте к сведению. Этого права вас никто лишить не может.