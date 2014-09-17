Популярные сообщения

Но начать лучше с чего-нибудь хорошего: - такое окно с сиренью из своего сада я всегда мечтала иметь в своем собственном настоящем деревенском домике недалеко от Москвы, и никогда его не имела... http://www.banki.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=289891 Мне очень не хватает на сайте и форуме кнопки "Отправить в избранное". Все же форум банковский, множество умных людей такие точно выверенные схемы или расчеты пишут, что это где-то надо сохранять, чтобы при схожих обстоятельствах вернуться к однажды пройденному и решенному другим коллегой по (скажем так)) - по приключениям потребителя банковских услуг в России . Чтобы было куда возвращаться - к повторению пройденного урока, и не клонировать темы-близнецы, в которых к тому же неизвестно, найдется ли желающий или могущий так же удачно ответить как однажды сделал другой..... эх, мечты запоздалые... ну да ладно. Придется здесь устроить склад, постараться его систематизировать чтобы не было похоже на Плюшкинский уголок (если получится конечно, вчемясильносомневаюсь), - пока санэпидстанция не придет и не закроет))) А может и сама когда-нибудь чего-нибудь да напишу

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