Вход
Профиль Блог Лента Активность
Ольга Ф.И.О. 17.09.2014 05:09 ratol
Уголок Плюшкина. Вместо "Избранного".
Но начать лучше с чего-нибудь хорошего: - такое окно с сиренью из своего сада я всегда мечтала иметь в своем собственном настоящем деревенском домике недалеко от Москвы, и никогда его не имела... http://www.banki.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=289891 Мне очень не хватает на сайте и форуме кнопки "Отправить в избранное". Все же форум банковский, множество умных людей такие точно выверенные схемы или расчеты пишут, что это где-то надо сохранять, чтобы при схожих обстоятельствах вернуться к однажды пройденному и решенному другим коллегой по (скажем так)) - по приключениям потребителя банковских услуг в России . Чтобы было куда возвращаться - к повторению пройденного урока, и не клонировать темы-близнецы, в которых к тому же неизвестно, найдется ли желающий или могущий так же удачно ответить как однажды сделал другой..... эх, мечты запоздалые... ну да ладно. Придется здесь устроить склад, постараться его систематизировать чтобы не было похоже на Плюшкинский уголок (если получится конечно, вчемясильносомневаюсь), - пока санэпидстанция не придет и не закроет))) А может и сама когда-нибудь чего-нибудь да напишу
Комментировать

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения