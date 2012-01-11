Пятиминутка ненависти. Мосэнергосбыт.

Так ли это на самом деле? Давайте посмотрим.
Если вы еще не забыли, то благодаря нашему дорогому президенту Д.А. Медведеву, произошла отмена перехода на зимнее время. Для владельцев многотарифных счетчиков электричества, в частности, это обозначает, что с 30 октября учет по временных зонам ведется не совсем верно.
На первой странице сайта Мосэнегросбыта данной проблеме отведено не менее 30% общей площади. Красивые баннера, горячие ссылки и т.д. и т.п. Все четко и подробно расписано:
Цитата
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Когда будет перепрограммирован мой счетчик?
Ваш счетчик обязательно будет перепрограммирован на безвозмездной основе в ближайшее время. Просим Вас оставить контактный телефон, и наш оператор свяжется с Вами в течение сегодняшнего дня (если обращение поступило до 12 часов) или завтрашнего дня (если обращение поступило после 12 часов) для согласования удобного для Вас дня и времени доступа к прибору учета. В указанный день Вам необходимо будет обеспечить доступ к прибору учета (предоставить доступ в холлы, открыть щитки и снять навесные замки, если счетчик в квартире находиться Вам или Вашему представителю присутствовать дома). ОАО «Мосэнергосбыт» единственная компания в России, которая выполняет работы по отмене функции перехода на зимнее время в приборах учета бесплатно для своих клиентов.
9-го декабря еще прошлого года, я оставил заявку через контактный центр. Ни через день, ни через два дня, ни через три недели со мной никто не связался. 26-го декабря я оставил повторную заявку, и оператор мне клятвенно обещала, уж теперь то со мной свяжутся сегодня, в крайнем случае завтра . Разумеется, мне опять никто не позвонил.
Я еще пару раз позвонил в контактный центр, и выяснил, что
* контактный центр создает заявку и отправляет ее в техническую службу
* дальше судьба этой заявки контактный центр не волнует и сообщить по ней ничего они не могут
* для того, чтобы узнать, когда же придет мастер, надо звонить в техцентр по телефону 4995500328.
Указанный телефон до нового года не отвечал вообще.
Прошли праздники, и я еще раз решил попытать судьбу. Я дозвонился по заветному телефону и добрые сотрудники Мосэнергосбыта стали играть со мной в "горячую картошку". С 5500328 мне порекомендовали звонить на 5500314, а оттуда на 5500318 . В итоге мне дали последний, уж совершенно точный телефон 4959572115, отдела обслуживания физлиц. В принципе, я даже не удивился, когда при наборе этого номера услышал сообщение "Номер, который вы набираете,не существует".
Отзвонившись обратно на предыдущий номер, я узнал, что с нового года в Мосэнергосбыте меняются номера, и в данный момент в указанный выше отдел позвонить никак нельзя. Отзывчивый сотрудник попросил мой контактный телефон и клятвенно заверил, что сегодня со мной свяжутся.
Надо ли говорить, что и это оказалось враньем?
Такое вот "качество обслуживания клиентов и информационного взаимодействия по всем возникающим вопросам".
Но может быть вы думаете, что со временем все измениться, вырастет качество услуг и наступит счастливое будущее? Сильно в этом сомневаюсь, и вот почему.
Многотарифный счетчик я решил поставить за свой счет еще в 2008 г. 18 ноября 2008 г. я заказал через контактный центр квитанцию на установку счетчика, оплатил ее и выслал копию в Мосэнергосбыт. Счетчик обещали установить в течении трех недель. Как вы наверное догадываетесь, что ни через три недели, ни через месяц, никто не пришел и не позвонил.
Но я твердо хотел поставит счетчик до нового года и предпринял для этого некоторые усилия. В итоге замена счетчика была назначена на 31-е декабря (это видимо и сыграло решающую роль в дальнейших событиях).
В этот день я не работал, сидел дома и готовил холодец для новогоднего стола. Днем пришел мастер, заменил счетчик, опломбировал его, написал акт. Все как положено.
Что было дальше, я могу только предполагать. Может быть мастер на радостях потерял документы об установке счетчика, может быть их потеряли веселые сотрудники, отвечающие за приме документов, не знаю.
Но факт остается фактом - весь 2009 год я оплачивал электричество по трехтарифной схеме, а в ноябре мне пришло корректирующее извещение, о задолженности, рассчитанной исходя из данных прошлых лет по однотарифной схеме. Т.е., как сообщила мне милая девушка из контактного центра "по данным мосэнергосбыта у вас установлен однотарифный счетчик". Также она мне поведала о якобы снятых показаниях с моего виртуального однотарифного счетчика в мае и ноябре 2009 г. При этом летом, действительно, приходил специалист Мосэнергосбыта и снимал показания с моего трехтарифного счетчика.
Кстати если у вас счетчик установлен в квартире, вопрос. Вы давно видели представителя Мосэнергосбыта, снимающего показания с электросчетчика? Я видел. Ровно 2 (два) раза за 10 лет. А данные "снимаются" минимум два раза в год.
По совету любезного оператора я отправил пакет подтверждающих документов на адрес fax_cc@mosenergosbyt.ru. Казалось бы - с кем не бывает, ошиблись, сейчас быстро рассмотрят и все поправят.
Но не тут то было. В течении двух недель сотрудники службы поддержки не могли мне объяснить, получено ли заявление, присвоен ли ему входящий номер и т.д. и т.п. "Мы ничего не знаем, у нас нет информации, заявление должно было уйти в районное подразделение, но их номер телефона мы вам не дадим".
Пришлось действовать по старинке - почта России, опись вложения, уведомление о вручении. Дело пошло на лад и всего лишь через пару месяцев, в феврале 2010 года, мне наконец прислали положительный ответ.
Таким образом за два года в этой конторке ничего не изменилось. Хотя ... подождите, кое-что изменилось. Пару лет назад бесплатный телефон контактного центра 8 800 работал для всех, а теперь только для Московской области.
Такая вот забота о клиентах.
UPDATE1 20.03.2012 Отправил заказное письмо-претензию на имя управляющего директора ОАО Мосэнергосбыта Синютина П.А.
UPDATE2 12.05.2012 Пришел мастер и перепрограммировал счетчик. Таким образом, с момента подачи заявки прошло почти полгода.
UPDATE3 22.08.2012 Пришел ответ из Моснегргосбыта.
Комментарии 18
А скажите, пожалуйста, какой тариф у Вас третий? Интересно просто...
На трехтарифном счетчике -
пик 7.00-10.00, 17.00-21.00
полу-пик 10.00-17.00, 21.00-23.00
ночь 23.00-7.00
Подробно от тарифах (Москва и МО) - http://mnogotarifnik.ru/counters/
Хотя, может это и имеет значение...
Спасибо. А у нас в Санкт-Петербурге - только 2-тарифные. Хотя... Я счётчик года 4-5 назад меняла. Может, и у нас появились.
Я перепрограммировать не буду. Мне неважно.
Зная наши госкомпании, нельзя исключать вариант предъявления претензий к потребителям в дальнейшем в связи с тем, что счетчик функционирует неправильно. Например перерасчета по среднему потреблению по однотарифной ставке.
Поэтому лучше подстраховаться.
Чему быть - того не миновать.
Однако, если меня хорошенько разозлить, я могу довольно многое.
А у Вас в Москве что - эти счётчики как-то проверяют?
У нас это как-то более пофигистски. Что в клеточке напишешь - за то и платишь... Н если нет задолженности. Пока я задолженность кризисную не срубила, заходили тётечки. Пальчиком грозили. Отключить обещали. Но до этого, слава Богу, не дошло. То есть, гуманно достаточно.
Во-вторых, вы думаете обслуживающая организация вам бы счетчики перепрограммировала?
Конечно, перепрограммировала бы, отвечает-то за них она. А своими руками или кого-то на подряд возьмет - мне все равно.
При чем тут состояние электросетей? Вы платите за потребляемую электроэнергию, а не за состояние электросетей.
>Я предпочитаю платить тому, кто непосредственно оказывает услуги,
Вам электроэнергию генерирует управляющая компания?
И вы так и не объяснили преимущества перевода оплаты на управляющую компанию.
Если Вы такой смысл видите - то и слава богу.
Если да, то объясните, пожалуйста, в чем смысл этого перехода кроме того что вы так "предпочитаете".
Или она у вас как раз включена по дефолту, поэтому вы "предпочитаете" оплачивать как есть?
Некоторое время назад, как Вы знаете, это нарушение было устранено, и электричество стало возможным оплатить через ЕПД (правда, все равно пока с нарушениями, но с меньшими). Вот я теперь по ЕПД и плачу, мне так удобнее, это раз.
Во-вторых осталась традиция, что за счетчики отвечает Мосэнергосбыт, хотя на самом деле они принадлежат или жильцу, или ДЕЗу. ДЕЗ изо всех сил старается от них отбрыкаться, но факт тот, что юридечески Мосэнергосбыт никакой ответственности ни за счетчики и их показания, ни за работу электросети в доме не несет. Поэтому я предопочитаю платить той организации, с которой, если что, можно будет спросить за качество (не)предоставляемых услуг.
И сейчас после всей этой катавасии Вам даже жалобу в Роспотребназдор не будет смысла писать, насколько я понимаю, поскольку никакого договора с Мосэнергосбытом у Вас нет и быть не может. Если, конечно, от Вашей квартиры не идет прямой кабель к мосэнерговской сети.
http://www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/personal/important/Dogovor_byt
Может быть повлияло написанное по приколу письмо на имя Синютина.
А смысл? Свой кабель они к Вашей квартире тянуть не будут, за свой счет его тянуть - резона нет такие деньги выбрасывать на ветер.
1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.
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