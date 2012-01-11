Пятиминутка ненависти. Мосэнергосбыт.



Когда будет перепрограммирован мой счетчик?



Ваш счетчик обязательно будет перепрограммирован на безвозмездной основе в ближайшее время. Просим Вас оставить контактный телефон, и наш оператор свяжется с Вами в течение сегодняшнего дня (если обращение поступило до 12 часов) или завтрашнего дня (если обращение поступило после 12 часов) для согласования удобного для Вас дня и времени доступа к прибору учета. В указанный день Вам необходимо будет обеспечить доступ к прибору учета (предоставить доступ в холлы, открыть щитки и снять навесные замки, если счетчик в квартире находиться Вам или Вашему представителю присутствовать дома). ОАО «Мосэнергосбыт» единственная компания в России, которая выполняет работы по отмене функции перехода на зимнее время в приборах учета бесплатно для своих клиентов.