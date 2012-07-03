Вход
Профиль Блог Лента Активность

Пятиминутка ненависти. Почта России.

03.07.2012 18:53 7 1 961 просмотр
Зашел я давеча на почту отправить письмо с уведомлением о вручении, да пару пакетов из Китая получить. Учитывая скорость работы в нашем почтовом отделении, я рассчитывал в час уложиться.

По приходу меня ждала приятная неожиданность - передо мной стояло всего 2 человека, и я уже стал надеяться, что все это займет не более 30 минут.

Первым у окошка стоял старенький дедушка и диктовал сотруднице адрес, куда следовало отправить телеграмму. С адресом он справился быстро, но когда его спросили индекс, замешкался и сказал в том духе, что раньше и без индекса хорошо ходило.

Почтовая работница со вздохом достала справочник, изданный судя по виду еще при царе горохе, смахнула с него пыль и стала искать индекс по адресу. Это заняло не меньше 5-10 минут, за которые она пару раз переспросила деда название улицы. Однако успеха это не принесло. Сотрудница еще раз вздохнула и изрекла очевидную истину, что название видимо новое, на момент издания справочника улица не существовала или была впоследствии переименована. После этого она пару минут помолчала и опять начала искать в справочнике!

Вообще сначала эта ситуация меня забавляла, но судя по второй бессмысленной попытке поиска, дело могло сильно затянуться. Поэтому я громко намекнул, что на дворе чай не каменный век и индекс по адресу можно найти за 30 секунд на сайте почты России. Работница почты с надрывом ответила мне, что "ей за это не платят" и в третий раз(!) стала искать в справочнике. Впрочем не долго, бесплодность этого занятия стала понятна даже ей.

Сотрудница поднялась и с комментарием "попробуем как в новом веке" удалилась. Прошло минут 10. Я достал телефон и стал загружать сайт почты России через мобильный браузер. Чуть позже этим же занялась стоящая впереди меня женщина. К сожалению, мой МТС локально тупил, и пальму первенства в поиске индекса мне пришлось уступить . Потом еще минут пять мы дружно звали почтовую работницу. Сама она этот индекс найти не успела.

Какой же вывод можно сделать из этой истории? К сожалению, только один - при посещении почтового отделения планируйте свое время с большим запасом.

Комментарии 7

К  (shlomo_chavez)
#
Странно...
Уж на что у нас провинция, а отправка телеграмм и посылочная происходит не в одно окно и разными операторами. Это несмотря на значительном сокращении штата ранее происходившего.
rebelion76  (rebelion76)
#
shlomo_chavez

Уже пол-года-год стабильно 1 оператор. Никто не хочет идти на мизерную по Московским меркам з/п.
Александр Сергеев  (sergeevalex)
#
Пришёл на 30 минут. Передо мной было 3 человека. Обслужила одного и закрылась. Пришлось оставлять претензию. Потом перезванивали пару раз, уточняли в чём косяк. Не знаю, помогло или нет, но, вроде, вместо 1-го оператора стало 2 работать.
Hipster  (Hipster)
#
А мне еще нравятся курьеры: приходишь в отделение - получить посылку, бланк заранее заполнил, работы - минут на 5, а то и меньше, передо мной стоят 2 человека. И потом каждый из этих двух человек достает по 20 писем с уведомлением о вручении и понеслась минут на 40 минимум... Ладно, где-то есть несколько операторов, там стараются отдельное окно выделить для представителей "юриков", а где физически это не сделать - повешаться можно.
l0adr  (l0adr)
#
Вот нафига на почте платежи принимать и продавать всякую ерунду?.. Сейчас ещё и мобильные телефоны предлагают, типа, "отправьте сразу родственнику, у которого мобилы нет". Плюс кредиты с вкладами... А вот с доставкой посылок у них сложности, да smile:evil:
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения