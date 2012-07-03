Пятиминутка ненависти. Почта России.

Зашел я давеча на почту отправить письмо с уведомлением о вручении, да пару пакетов из Китая получить. Учитывая скорость работы в нашем почтовом отделении, я рассчитывал в час уложиться.
По приходу меня ждала приятная неожиданность - передо мной стояло всего 2 человека, и я уже стал надеяться, что все это займет не более 30 минут.
Первым у окошка стоял старенький дедушка и диктовал сотруднице адрес, куда следовало отправить телеграмму. С адресом он справился быстро, но когда его спросили индекс, замешкался и сказал в том духе, что раньше и без индекса хорошо ходило.
Почтовая работница со вздохом достала справочник, изданный судя по виду еще при царе горохе, смахнула с него пыль и стала искать индекс по адресу. Это заняло не меньше 5-10 минут, за которые она пару раз переспросила деда название улицы. Однако успеха это не принесло. Сотрудница еще раз вздохнула и изрекла очевидную истину, что название видимо новое, на момент издания справочника улица не существовала или была впоследствии переименована. После этого она пару минут помолчала и опять начала искать в справочнике!
Вообще сначала эта ситуация меня забавляла, но судя по второй бессмысленной попытке поиска, дело могло сильно затянуться. Поэтому я громко намекнул, что на дворе чай не каменный век и индекс по адресу можно найти за 30 секунд на сайте почты России. Работница почты с надрывом ответила мне, что "ей за это не платят" и в третий раз(!) стала искать в справочнике. Впрочем не долго, бесплодность этого занятия стала понятна даже ей.
Сотрудница поднялась и с комментарием "попробуем как в новом веке" удалилась. Прошло минут 10. Я достал телефон и стал загружать сайт почты России через мобильный браузер. Чуть позже этим же занялась стоящая впереди меня женщина. К сожалению, мой МТС локально тупил, и пальму первенства в поиске индекса мне пришлось уступить . Потом еще минут пять мы дружно звали почтовую работницу. Сама она этот индекс найти не успела.
Какой же вывод можно сделать из этой истории? К сожалению, только один - при посещении почтового отделения планируйте свое время с большим запасом.
Комментарии 7
Что же говорить про г.Урюпинск Завитуйского края?
Уж на что у нас провинция, а отправка телеграмм и посылочная происходит не в одно окно и разными операторами. Это несмотря на значительном сокращении штата ранее происходившего.
Уже пол-года-год стабильно 1 оператор. Никто не хочет идти на мизерную по Московским меркам з/п.