Пятиминутка ненависти. Почта России.

Зашел я давеча на почту отправить письмо с уведомлением о вручении, да пару пакетов из Китая получить. Учитывая скорость работы в нашем почтовом отделении, я рассчитывал в час уложиться.По приходу меня ждала приятная неожиданность - передо мной стояло всего 2 человека, и я уже стал надеяться, что все это займет не более 30 минут.Первым у окошка стоял старенький дедушка и диктовал сотруднице адрес, куда следовало отправить телеграмму. С адресом он справился быстро, но когда его спросили индекс, замешкался и сказал в том духе, что раньше и без индекса хорошо ходило.Почтовая работница со вздохом достала справочник, изданный судя по виду еще при царе горохе, смахнула с него пыль и стала искать индекс по адресу. Это заняло не меньше 5-10 минут, за которые она пару раз переспросила деда название улицы. Однако успеха это не принесло. Сотрудница еще раз вздохнула и изрекла очевидную истину, что название видимо новое, на момент издания справочника улица не существовала или была впоследствии переименована. После этого она пару минут помолчала и опять начала искать в справочнике!Вообще сначала эта ситуация меня забавляла, но судя по второй бессмысленной попытке поиска, дело могло сильно затянуться. Поэтому я громко намекнул, что на дворе чай не каменный век и индекс по адресу можно найти за 30 секунд на сайте почты России. Работница почты с надрывом ответила мне, что "ей за это не платят" и в третий раз(!) стала искать в справочнике. Впрочем не долго, бесплодность этого занятия стала понятна даже ей.Сотрудница поднялась и с комментарием "попробуем как в новом веке" удалилась. Прошло минут 10. Я достал телефон и стал загружать сайт почты России через мобильный браузер. Чуть позже этим же занялась стоящая впереди меня женщина. К сожалению, мой МТС локально тупил, и пальму первенства в поиске индекса мне пришлось уступить . Потом еще минут пять мы дружно звали почтовую работницу. Сама она этот индекс найти не успела.Какой же вывод можно сделать из этой истории? К сожалению, только один - при посещении почтового отделения планируйте свое время с большим запасом.