Совет Чубакке

Все-таки некоторые инновации нашего правительства внушают осторожный оптимизм.
В прошлую среду у меня с женой возникло спонтанное желание сделать заграничный паспорт для младшего ребенка. Тем же вечером я подал заявление через gosuslugi.ru. На следующий день пришло приглашение в УФМС для фотографирования, предоставления квитанции и оригиналов документов.
Днем я оплатил квитанцию через ИБ Авангарда и получил платежку с "мокрой печатью" в мини-офисе. На завтра, в пятницу мы пришли в УФМС. Тут потратили больше всего времени - на фотографирование дочки (по правилам должны быть ровные плечи, прямой взгляд и пр. - довольно сложно для ребенка двух лет )
Вчера мне пришло сообщение, что паспорт можно забирать. Сегодня, в среду, я его получил. Прошла всего неделя!
Так что я думаю, представителю народа вуки на земле стоит все-таки изучить такую технологию землян, как госуслуги .
Комментарии 1
а что, сейчас уже не требуют оплаты только через сбербанк? До чего дошел прогресс
И еще вопрос - квитанцию на оплату вы где брали? Или просто платили по реквизитам УФМС?