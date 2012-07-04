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Совет Чубакке

04.07.2012 13:27 1 1 418 просмотров
Все-таки некоторые инновации нашего правительства внушают осторожный оптимизм.

В прошлую среду у меня с женой возникло спонтанное желание сделать заграничный паспорт для младшего ребенка. Тем же вечером я подал заявление через gosuslugi.ru. На следующий день пришло приглашение в УФМС для фотографирования, предоставления квитанции и оригиналов документов.

Днем я оплатил квитанцию через ИБ Авангарда и получил платежку с "мокрой печатью" в мини-офисе. На завтра, в пятницу мы пришли в УФМС. Тут потратили больше всего времени - на фотографирование дочки (по правилам должны быть ровные плечи, прямой взгляд и пр. - довольно сложно для ребенка двух лет smile:-))

Вчера мне пришло сообщение, что паспорт можно забирать. Сегодня, в среду, я его получил. Прошла всего неделя!

Так что я думаю, представителю народа вуки на земле стоит все-таки изучить такую технологию землян, как госуслуги smile:-).

Комментарии 1

gamura  (gamura)
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>> Днем я оплатил квитанцию через ИБ Авангарда и получил платежку с "мокрой печатью" в мини-офисе

а что, сейчас уже не требуют оплаты только через сбербанк? До чего дошел прогресс smile:)

И еще вопрос - квитанцию на оплату вы где брали? Или просто платили по реквизитам УФМС?
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