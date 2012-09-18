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Преступление и наказание

18.09.2012 21:55 14 2 805 просмотров
Ну не преступление, не преступление. Просто броский заголовок, а также нарушение закона, с которым мы сталкиваемся ежедневно.

Вот пищит телефон, пришла смс, рука сама тянется - вдруг что важное? Открываешь, а там

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и такая дребедень целый день, то тюлень позвонит, то олень. Не надоело?

Мне - надоело. Поэтому когда например Райффайзенбанк, не смотря на мое письменное желание не получать от него рекламы, прислал мне очередную порцию спама, я написал жалобу в ФАС. Это было еще в мае.

Теперь перенесемся вперед сквозь месяцы скучной переписки, рассмотрения жалобы и пр., прямиком к финалу. А он таков:

"Применить к ЗАО «Райффайзенбанк» меры административной ответственности в виде штрафа за нарушение законодательства о рекламе в размере ста тысяч рублей."[1]

Комментарии 14

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Мелочь, конечно (тут ФАС и нашим и вашим угодила), но по делу: спам зло. Хотя лично мне Райф нравится. smile:)
rebelion76  (rebelion76)
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Для райфа конечно мелочь, но здесь сотка, там сотка... Глядишь, если хотя бы каждый 10й не полениться написать заявление об отказе, а потом
в ФАС, то и райф прекратит безобразничать.

Не знаю чем он может нравится после истории Павла Егорова и множества аналогичных.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Мне гаечные ключи на логотипе нравятся, а так же пара представительниц smile:D smile:oops:
rebelion76  (rebelion76)
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Кстати я то просил привлечь за нарушение ст. 18, ч.1, а хитрые ФАС-овцы еще и ст. 28 ч.2 п.2 притянули.

Так что хозяйке на заметку, в типовую жалобу можно и нужно также включать
Цитата
Согласно пункту 2 части 2 статьи 28 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее — Федеральный закон «О рекламе») реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг не должна умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий.

Согласно части 3 статьи 28 Федерального закона «О рекламе» если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, пользованием им и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заёмщика и влияющие на неё.

Сумма расходов, которую понесут потребители, получившие кредит в <вставь свой банк>, формируется из тех выплат, которые осуществит заёмщик по кредитному договору в течение срока, на который выдан кредит, исходя из суммы кредита.

К условиям, определяющим стоимость кредита для заёмщика, относятся сумма кредита, срок кредитного договора, процентная ставка, единовременные и периодически взимаемые платежи, а также иные условия, если их включение в кредитный договор может повлиять на сумму денежных средств, которую заёмщик должен выплатить кредитору по кредитному договору.

При указании одного из условий кредита – кредитного лимита, влияющего на его стоимость, в рекламе отсутствует информация об иных условиях кредита, определяющих стоимость кредита и расходы по кредиту, такие как срок и процентная ставка по кредиту.

Таким образом, распространение рекламы финансовой услуги <вставь свой банк> посредством SMS-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи осуществлялось с нарушением пункта 2 части 2, части 3 статьи 28 Федерального закона «О рекламе».
Алексей Сорокин  (Ambr)
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Не могу не выразить восхищение! Среднестатистический житель махнёт рукой.

Но вот если будет готовый мануал... smile:oops:

Кстати, а как доказать факт получения рекламной смс? Лично меня задолбал магазин Эльдорадо смс'ками: "Уважаемая Инна!.." Тоже бы с удовольствием что-нибудь ему вчинил.
rebelion76  (rebelion76)
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> Лично меня задолбал магазин Эльдорадо смс'ками: "Уважаемая Инна!.." Тоже бы с удовольствием что-нибудь ему вчинил.
Ну так а в чем проблема? Заходите на сайт ФАС и пишете заявление типа

Цитата

Я являюсь клиентом оператора сотовой связи <ваш оператор связи> с абонентским номером <ваш номер>.

<дата время> я получил на вышеуказанный номер рекламное смс-сообщение <текст сообщения>. Отправителем был указан <отправитель>. Также я получал от этого отправителя <что-то еще>.

Я пользовался услугами <рекламодатель> (<полное наименование> , <хорошо бы ИНН или ОГРН, юр адрес...>), и <таким то образом> сообщал номер своего телефона, однако я не давал согласия на получения рекламных сообщений от данной компании.

Мои требования о прекращении рекламных рассылок в мой адрес, отправленные в данную компанию <если было, то опишите как> были проигнорированы.

Прошу провести проверку и привлечь к административной ответственности <рекламодатель> и виновных должностных лиц по ст. 14.3. КОАП, обязать <рекламодатель> в кратчайшие сроки исключить мой номер из рекламной рассылки, а также сообщить мне о принятых мерах в установленные законом сроки.
rebelion76  (rebelion76)
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>Кстати, а как доказать факт получения рекламной смс?

Это вопрос интересный. На мой взгляд этим должен заниматься ФАС, но конкретные исполнители бывают разные (и возможно разная заинтересованность, но мне сложно судить о мотивах сотрудников ФАС).

К примеру, по Раййфайзену, все прошло легко.

Также несколько месяцев рассматривается дело в отношении Утконоса. Фас парит мозг. Сейчас под соусом тайны переписки запросили детализацию(это я еще могу понять) и !!! фотографию мобильника с смс-сообщениями. Может думают, что я их не сохранил? smile:-D
Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Ага! Экран телефона всё-таки стоит сфотографировать, и детализацию, где фигурирует входящая смс заказать. Отлично smile:gramercy:
Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Спасибо! Я, если честно, думал что всё сложнее - "нотариально заверенные скриншоты" ™ и всякие заказные письма.

Я про "дорогая Инна" не просто так написал. В Эльдорадо сроду ничего не покупал, и смс шлют или по ошибке, или кто-то намеренно указал от фонаря номер телефона, судя по имени (как в анекдоте: "Инна... ииинннннааа... иди ннна.."). Ну и не реагируют на претензии, соответственно.

Ну теперь они у меня попляшут smile:evil:
[зловеще хохочет]
rebelion76  (rebelion76)
#
Идеально было бы задокументировать претензию(к примеру если уж так сильно достали отправить им для порядка претензию почтой с описью вложения на юр. адрес). Но можно попробовать и так.
Юрий Улитин  (menY)
#
1000 человек подадут жалобы * 100 000 руб. Прилично получается. И так по каждому. Еще бы моральный вред smile:D
Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Возвращаясь к напечатанному. Наткнулся на хабре на забавное решение ФАС:
Цитата
Предложения об оказании ОАО «МТС»....не попадают под определение рекламы, содержащейся в ст.3 ФЗ «О рекламе»: реклама-информация, распространённая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, так как адресованы конкретному лицу – своему абоненту.

Соответственно,
Цитата
подобные сообщения не могут быть признаны рекламой, т.к. в них есть обращение «к конкретному лицу» (в данном случае — «конкретным» лицом является бездушное «уважаемый абонент»). Ибо все спам-смс начинались с фразы «Уважаемый абонент! Для использования… бла-бла-бла.....»

Т.е. получается, что если по ТВ вам скажут «Покупайте Доширак!» — то это будет реклама. А вот если скажут «Зритель! Покупай Доширак!» — то это уже не реклама…

smile:D
rebelion76  (rebelion76)
#
Я так думаю, что зависит от конкретного исполнителя (плюс возможно еще каких-то факторов, нам неизвестных).
Там автору предлагали не сдаваться и писать дальше, я бы так и сделал.

Но вообще я не понимаю в чем у автора проблемы. У МТС есть прекрасные услуга http://www.mts.ru/messaging/sms/performance/zapret_sms/,
после ее подключения я от МТС не получил ни одного рекламного сообщения.
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