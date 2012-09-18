Преступление и наказание

Ну не преступление, не преступление. Просто броский заголовок, а также нарушение закона, с которым мы сталкиваемся ежедневно.
Вот пищит телефон, пришла смс, рука сама тянется - вдруг что важное? Открываешь, а там
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и такая дребедень целый день, то тюлень позвонит, то олень. Не надоело?
Мне - надоело. Поэтому когда например Райффайзенбанк, не смотря на мое письменное желание не получать от него рекламы, прислал мне очередную порцию спама, я написал жалобу в ФАС. Это было еще в мае.
Теперь перенесемся вперед сквозь месяцы скучной переписки, рассмотрения жалобы и пр., прямиком к финалу. А он таков:
"Применить к ЗАО «Райффайзенбанк» меры административной ответственности в виде штрафа за нарушение законодательства о рекламе в размере ста тысяч рублей."[1]
Комментарии 14
в ФАС, то и райф прекратит безобразничать.
Не знаю чем он может нравится после истории Павла Егорова и множества аналогичных.
Так что хозяйке на заметку, в типовую жалобу можно и нужно также включать
Согласно части 3 статьи 28 Федерального закона «О рекламе» если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, пользованием им и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заёмщика и влияющие на неё.
Сумма расходов, которую понесут потребители, получившие кредит в <вставь свой банк>, формируется из тех выплат, которые осуществит заёмщик по кредитному договору в течение срока, на который выдан кредит, исходя из суммы кредита.
К условиям, определяющим стоимость кредита для заёмщика, относятся сумма кредита, срок кредитного договора, процентная ставка, единовременные и периодически взимаемые платежи, а также иные условия, если их включение в кредитный договор может повлиять на сумму денежных средств, которую заёмщик должен выплатить кредитору по кредитному договору.
При указании одного из условий кредита – кредитного лимита, влияющего на его стоимость, в рекламе отсутствует информация об иных условиях кредита, определяющих стоимость кредита и расходы по кредиту, такие как срок и процентная ставка по кредиту.
Таким образом, распространение рекламы финансовой услуги <вставь свой банк> посредством SMS-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи осуществлялось с нарушением пункта 2 части 2, части 3 статьи 28 Федерального закона «О рекламе».
после этого рекламных SMS больше не получал.
Но вот если будет готовый мануал...
Кстати, а как доказать факт получения рекламной смс? Лично меня задолбал магазин Эльдорадо смс'ками: "Уважаемая Инна!.." Тоже бы с удовольствием что-нибудь ему вчинил.
Ну так а в чем проблема? Заходите на сайт ФАС и пишете заявление типа
Я являюсь клиентом оператора сотовой связи <ваш оператор связи> с абонентским номером <ваш номер>.
<дата время> я получил на вышеуказанный номер рекламное смс-сообщение <текст сообщения>. Отправителем был указан <отправитель>. Также я получал от этого отправителя <что-то еще>.
Я пользовался услугами <рекламодатель> (<полное наименование> , <хорошо бы ИНН или ОГРН, юр адрес...>), и <таким то образом> сообщал номер своего телефона, однако я не давал согласия на получения рекламных сообщений от данной компании.
Мои требования о прекращении рекламных рассылок в мой адрес, отправленные в данную компанию <если было, то опишите как> были проигнорированы.
Прошу провести проверку и привлечь к административной ответственности <рекламодатель> и виновных должностных лиц по ст. 14.3. КОАП, обязать <рекламодатель> в кратчайшие сроки исключить мой номер из рекламной рассылки, а также сообщить мне о принятых мерах в установленные законом сроки.
Это вопрос интересный. На мой взгляд этим должен заниматься ФАС, но конкретные исполнители бывают разные (и возможно разная заинтересованность, но мне сложно судить о мотивах сотрудников ФАС).
К примеру, по Раййфайзену, все прошло легко.
Также несколько месяцев рассматривается дело в отношении Утконоса. Фас парит мозг. Сейчас под соусом тайны переписки запросили детализацию(это я еще могу понять) и !!! фотографию мобильника с смс-сообщениями. Может думают, что я их не сохранил?
Я про "дорогая Инна" не просто так написал. В Эльдорадо сроду ничего не покупал, и смс шлют или по ошибке, или кто-то намеренно указал от фонаря номер телефона, судя по имени (как в анекдоте: "Инна... ииинннннааа... иди ннна.."). Ну и не реагируют на претензии, соответственно.
Ну теперь они у меня попляшут
[зловеще хохочет]
Соответственно,
Т.е. получается, что если по ТВ вам скажут «Покупайте Доширак!» — то это будет реклама. А вот если скажут «Зритель! Покупай Доширак!» — то это уже не реклама…
Там автору предлагали не сдаваться и писать дальше, я бы так и сделал.
Но вообще я не понимаю в чем у автора проблемы. У МТС есть прекрасные услуга http://www.mts.ru/messaging/sms/performance/zapret_sms/,
после ее подключения я от МТС не получил ни одного рекламного сообщения.