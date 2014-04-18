Пятиминутка ненависти. МТС.

Я, <>, являюсь абонентом оператора сотовой связи «Билайн», абонентский номер <>.



30 марта 2014 года я обратился в салон оператора сотовой связи «МТС» для оформления переноса вышеуказанного номера из «Билайн» в «МТС». Мною были подписаны соотв. документы (копии прилагаю) и оплачена плата за использование сохраненного абонентского номера при заключении нового договора. Также мне была выдана сим-карта с временным номером (<>) , и сообщено, что через определенное время на сим-карте автоматически изменится номер на <>.



В документах было указано, «Дата и время начала оказания услуг в сети ОАО «МТС» с использованием переносимого(ых) абонентского(их) номера(ов) с 14.04.2014 14:56»



Однако ни 14-го, ни 15-го, ни по сей день (18.04) переноса номера не произошло.



Я неоднократно обращался к оператору сотовой связи МТС по телефону, где мне сообщали, что заявления на перенос номера у них нет, и предлагали обратится в салон-магазин для повторной подачи заявления.



Таким образом, услуга по переносу номера не оказана.



Прошу проверить ОАО «МТС» на нарушение правил оказания услуг подвижной связи, а также иных НПА РФ, принять меры и письменно сообщить мне о результатах по адресу <>, а также копией на адрес электронной почты <>.



Телефон для связи <>.