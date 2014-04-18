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Пятиминутка ненависти. МТС.

18.04.2014 22:59 1 1 297 просмотров
Давно не брал я в руки шашек, но видимо придется.

Цитата
Я, <>, являюсь абонентом оператора сотовой связи «Билайн», абонентский номер <>.

30 марта 2014 года я обратился в салон оператора сотовой связи «МТС» для оформления переноса вышеуказанного номера из «Билайн» в «МТС». Мною были подписаны соотв. документы (копии прилагаю) и оплачена плата за использование сохраненного абонентского номера при заключении нового договора. Также мне была выдана сим-карта с временным номером (<>) , и сообщено, что через определенное время на сим-карте автоматически изменится номер на <>.

В документах было указано, «Дата и время начала оказания услуг в сети ОАО «МТС» с использованием переносимого(ых) абонентского(их) номера(ов) с 14.04.2014 14:56»

Однако ни 14-го, ни 15-го, ни по сей день (18.04) переноса номера не произошло.

Я неоднократно обращался к оператору сотовой связи МТС по телефону, где мне сообщали, что заявления на перенос номера у них нет, и предлагали обратится в салон-магазин для повторной подачи заявления.

Таким образом, услуга по переносу номера не оказана.

Прошу проверить ОАО «МТС» на нарушение правил оказания услуг подвижной связи, а также иных НПА РФ, принять меры и письменно сообщить мне о результатах по адресу <>, а также копией на адрес электронной почты <>.

Телефон для связи <>.


Продолжение следует ... smile:D

Комментарии 1

Natalyag  (Natalyag)
#
Как я решила перейти в МТС со своим номером :
Заполнила на сайте анкету всё ок. Перезвонила говорят: завтра привезём.Через 30 мин перезванивают, ой у нас сбой ничего не получится попробуйте зайти в салон. Через 3 часа перезвонила мадам и посоветовала мне: сначала позвонить на один номер выяснить почему так сбой ,потом на другой и потом ещё на один что бы заполнить, а так всё хорошо мы вас ждём!!!
Я зашла в салон связи МТС в ТЦ Авиапарк ,что бы заполнить анкету на переход в МТС, но видно не судьба.
Сотрудник стал кричать на меня что бы я принесла Договор от Мегафона иначе за исход он не ручается, я отказалась и спросила почему он так разговаривает грубо с клиентами ответ меня поразил: Говорю как хочу я так со всеми разговариваю. Я попросила жалобную книгу, ответ: -вон она пишите хоть Путину мне всё равно, я здесь 8 лет работаю. Потом он стал угрожать мне, что я в жалобной книге укажу свои данные и он "разберётся " со мной. И если я хоть раз приду в этот салон - меня обслуживать никто не будет! Никто из сотрудников даже не одернул его. Он вёл себя развязано, и кричал на весь салон.
Вот так обслуживают в салонах МТС и работой не дорожат. Я сделала вывод ,что в Мегафон со мной так никто не разговаривал и когда я собралась уходить предложили хороший тариф поэтому переходить в МТС я больше не собираюсь и советовать другим не буду.
Вывод: если вам нужны проблемы перейдите в МТС со своим номером и вы их найдёте...
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