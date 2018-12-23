Популярные сообщения

Помимо известного market.yandex.ru (а также ozon, torg.mail.ru, price.ru), а также обширных по ассортименту магизинов типа Mvideo, Eldorado, Wildberries появился ещё один действительно отличный маркетплейс www.goods.ru с минимальными ценами:
- автомобильных масел (Castrol, Shell, Mobil, Amsoil, Eurol, Idemitsu, Kendall, Neste, NGN. Pennzoil, Petro-Canada, Valvoline и др.),
- инструментов, например Jonnesway, JTC, KingTony, Krafttool, Gross, Ombra, Sata, Stanley, Stayer, Hammer, Matrix, …
- электроники (телевизоров, смартфонов, и др.),
- компьютеров и планшетов,
- бытовой техники (холодильников, плит, встраиваемой техники и др.)
- и даже еды.
Доставка (обычно в течение 1-2 дней) от 1000р - символические 1руб, а также возможна за 1 руб. в многочисленные магазины Мвидео, пункты выдачи Boxberry и Pickpoint. Но не везде по стране: https://goods.ru/delivery/
Реальный поставщик каждого товара тоже виден (это особенно актуально например к автомобильным маслам).
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