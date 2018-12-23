Популярные сообщения

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regus 23.12.2018 12:14 regus
О новом маркетплейсе GOODS.ru и каким образом можно получить от Goods.ru скидку 28-50% на масла, бытовую технику, электронику и т.п.
Помимо известного market.yandex.ru (а также ozon, torg.mail.ru, price.ru), а также обширных по ассортименту магизинов типа Mvideo, Eldorado, Wildberries появился ещё один действительно отличный маркетплейс www.goods.ru с минимальными ценами: - автомобильных масел (Castrol, Shell, Mobil, Amsoil, Eurol, Idemitsu, Kendall, Neste, NGN. Pennzoil, Petro-Canada, Valvoline и др.), - инструментов, например Jonnesway, JTC, KingTony, Krafttool, Gross, Ombra, Sata, Stanley, Stayer, Hammer, Matrix, … - электроники (телевизоров, смартфонов, и др.), - компьютеров и планшетов, - бытовой техники (холодильников, плит, встраиваемой техники и др.) - и даже еды. Доставка (обычно в течение 1-2 дней) от 1000р - символические 1руб, а также возможна за 1 руб. в многочисленные магазины Мвидео, пункты выдачи Boxberry и Pickpoint. Но не везде по стране: https://goods.ru/delivery/ Реальный поставщик каждого товара тоже виден (это особенно актуально например к автомобильным маслам). Читать далее
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regus 23.11.2018 12:17 regus
О скидках во Всемирный день торговли (11.11.18), Чёрную пятницу и про рождественский шоппинг, многие запланировали покупки,поэтому предложу несколько способов сэкономить на покупках запчастей (и не только)
Скоро Всемирный день торговли (11.11.18), Чёрная пятница и рождественский шоппинг, многие запланировали покупки,поэтому предложу несколько способов сэкономить на покупках запчастей (и не только) в зарубежных и российских покупках: 1) Не забывайте о том, что у многих российских банков есть кэшбек-карты, дающие до 7% кэшбека почти на все покупки (разумеется кроме налогов, коммуналки, сотовой связи, переводов, финансовых услуг и т.п.). Например Сверхкарта+ (7% кэшбека на всё) от Росбанка: http://www.rosbank.ru/ru/persons/cards/debet/detail/Debetovye-karty1/Visa-Platinum-Sverkhkarta-plus/ . Карта Связь-банка может дать 7% на автосервисы или строительные товары. И т.д. 2) Кстати, сотовую связь, налоги и коммуналку тоже можно оплатить с бонусами. Для этого заведите карту Мегафон-банка. Пополнение её с карт других банков в салоне Мегафона обычно проходит с бонусами (МСС как за сотовые телефоны, не как за сотовую связь), далее оплачиваете коммуналку любым способом с карты Мегафона. Читать далее
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