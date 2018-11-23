Скоро Всемирный день торговли (11.11.18), Чёрная пятница и рождественский шоппинг, многие запланировали покупки,поэтому предложу несколько способов сэкономить на покупках запчастей (и не только) в зарубежных и российских покупках:
1) Не забывайте о том, что у многих российских банков есть кэшбек-карты, дающие до 7% кэшбека почти на все покупки (разумеется кроме налогов, коммуналки, сотовой связи, переводов, финансовых услуг и т.п.). Например Сверхкарта+ (7% кэшбека на всё) от Росбанка: http://www.rosbank.ru/ru/persons/cards/debet/detail/Debetovye-karty1/Visa-Platinum-Sverkhkarta-plus/ . Карта Связь-банка может дать 7% на автосервисы или строительные товары. И т.д.
2) Кстати, сотовую связь, налоги и коммуналку тоже можно оплатить с бонусами. Для этого заведите карту Мегафон-банка. Пополнение её с карт других банков в салоне Мегафона обычно проходит с бонусами (МСС как за сотовые телефоны, не как за сотовую связь), далее оплачиваете коммуналку любым способом с карты Мегафона. Мне очень нравится оплачивать коммуналку через Тинькоф-банк, где можно прикрепить карту любого банка - попробуйте личный кабинет Тинькоф-банка, где можно подписаться и на уведомления о новых счетах, и оплатить эти счета с карты любого банка парой кликов (не вводы данные ранее привязанных карт)
3) Без проблем можно сделать и любые покупки во многих сетевых магазинах со скидкой, например в Эльдорадо, Мвидео, Спортмастере до 30%.
4) Владельцы карт МИР (а они бесплатно выдаются в Сбербанке и многих других) могут сейчас использовать бонусную программу платёжной системы МИР, например заправляться на Роснефти (почти всех регионов) с кешбеком 10% или покупать продукты в Перекрёстке с кешбеком 7%. Для этого надо лишь зарегистрироваться на сайте www.privetmir.ru .
5) Если вы ещё не зарегистрированы на Amazon.com, то за первичную регистрацию (по новому e-mail) по реферральному коду (по приглашению) вы тоже можете сразу получить бонус 5USD от Amazon.com для покупок у самого Amazon.com. Для этого всего лишь на вашем смартфоне Apple или Android установите бесплатное мобильное приложение Amazon shopping (или Amazon for tablets), далее Menu->Your account->Personalized content (на планшетах этот пункт пропускается)->Invite friends->Have a referral code?->введите код (который пришлю вам после сразу после запроса личным сообщением)
6) Для недорогой пересылки товаров в Россию можно использовать почтового форвадера, например Shopfans. Кстати, регистрироваться на Shopfans лучше именно по ссылке https://shopfans.ru/ebay-landing/ — тогда вам дадут бонус 10 USD на оплату первой посылки (и не только c ebay.com). Если будете использовать услуги этого почтового посредника (всего от 5USD за фунт=454 гр из США до Москвы), не забудьте применить (в разделе оплата) известные промокоды для бесплатной обработки входящих посылок (запрос бесплатных промокодов- в личку).
7) Для покупок в российских интернет-магазинах из нескольких кэшбек-сервисов рекомендую Cash4brands, который оптимально сочетает высокий кэшбек с отсутствием долго ожидания кэшбека и отсутствие минимального порога на вывод (у очень многих других сервисов и порог вывода весьма немалый, например от 500 рублей, и ожидать приходится достаточно долго). Первичную регистрацию (по новому имени, новому IP, новому e-mail и новому телефону) можете например сделать по реферральной ссылке http://cash4brands.ru/?refid=87753 .
Для покупок в зарубежных интернет-магазинах(в т.ч. Aliexpress, Ebay, Amazon) можете использовать кэшбек сервис Ebates.com. Отличается от российских кэшбек сервисов давней историей и репутацией, а также стартовым бонусом от Ebates.com в 10USD после первой покупки от 25USD. Первичную регистрацию (по новому имени, новому IP, новому e-mail и новому телефону) можете например сделать по реферральной ссылке https://www.ebates.com/r/ASHAKU15
Правила использования всех кэшбек-сервисов на примере Ebates.com:
- Когда вы определились с товаром в другом магазине, удаляете(!) товар из корзины магазина, закрываете все(!) окна броузеров, открываете единственное окно броузера, заходите сначала на сайт Ebates.com, при необходимости авторизуетесь на ebates.com, в cписке магазинов на ebates.com ищете нужный магазин, переходите по ссылке туда (при этом ebates.com высветит вам размер предлагаемого бонуса выбранного магазина), при необходимости авторизуетесь в магазине, кладёте товар в корзину, оплачиваете как обычно.
- Важные рекомендации по использованию кэшбек сервиса: используйте лучше другой броузер (например чистый IE, Chrome или Opera) без всяких кэшбек надстроек, без инкогнито окон, без блокировщиков рекламы (в том числе временно приостановите блокирование рекламы в в разных антивирусных программах), не открывайте новые окна во время переходов и покупок, кладите товар в пустую корзину только после перехода с ebates.com, оплачивайте сразу после перемещения товара в корзину без часовых пауз, нельзя одновременно использовать другие кэшбек-сервисы и купоны скидок (кроме собственные купоны ebay — там это допускается).
9) Не забывайте и при оплате в зарубежных магазинах, например Aliexpress.com, AMAZON.com, EBAY.com (через Paypal.com) , выбирать валюту карты “USD” – тогда сумму конвертирует не продавец по своему завышенному курсу, а ваш банк по своему внутреннему курсу (например некоторые популярные банковские карты конвертируют вообще по курсу ЦБ РФ)
10) Масло и огнеопасные жидкости пересылке авиа не подлежат. А вот масляные фильтры, автозапчасти — без проблем (рекомендация таможни — в некомммерческом количестве)
Успешных покупок!
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