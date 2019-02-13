ТП 206 (выдается с 04.02.2019 года)
Ссылка на сайт банка https://rencredit.ru/cards/debitcard/
ветка на форуме Banki.ru http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=260275#forum-message-list
последняя редакция текста 13.02.2019г.
ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ.
Карта выдается гражданам РФ. Минимальный возраст для ее оформления - 18 лет. Для оформления требуется постоянная или временная регистрация на территории РФ.
Для получения карты необходимо сразу обратиться в отделение банка с паспортом. Будет выдана моментальная неименная карта.
При оформлении карты выдается неименной пластик – тип карты MasterCard World с технологией Paypass.
В этом случае технически пропустить этап выдачи неименного пластика нельзя.
Заказать перевыпуск на именную карту можно по заявлению в офисе или по звонку в банк. Действующая карта на время перевыпуска блокируется.
Доставку перевыпущенной карты можно оформить на адрес офиса (около 10-14 дней), либо на домашний адрес (указанный при оформлении карты). Срок зависит от работы Почты РФ – 2-3 недели.
Карта выдается активированной, получить ПИН-код можно в интернет-банке/приложении или по звонку в банк по номеру 8 (800) 200-0-981.
При получении карты Вам подключается операционный доступ к ИБ (на основании договора ДБО) – он позволяет не только просматривать информацию по счету, но и совершать платежи/переводы.
Жители г. Москва/Московская обл./г. Санкт-Петербург/Ленинградская обл. могут заполнить заявку на сайте банка https://rencredit.ru/app/debetcard/ и получить карту дистанционно. В этом случае доставляется именная карта.
Доставка карты будет осуществляться курьерской службой. Срок доставки карты курьером – от 3-х до 10 дней с момента оформления заявки на сайте.
После оформления заявки на сайте Вам поступит СМС о результатах рассмотрения заявки. В случае положительного решения по ней с Вами свяжется курьер для уточнения места и времени доставки карты.
Активировать и получить ПИН-код возможно через мобильный/интернет банк или, обратившись на горячую линию банка.
Тарифный план карты 206 https://rencredit.ru/support/rates/.
Максимально одному клиенту можно оформить до 3-х дебетовых карт (включая ТП 89/ ТП189/ ТП202/ТП C13D).
Дополнительная карта не выпускается.
Мобильный телефон, который укажете при оформлении заявки, должен быть контактным - для его изменения нужно будет обращаться в офис повторно и писать заявление на ИД (по звонку поменять номер мобильного телефона нельзя).
Зарегистрироваться при наличии дебетовки в ИБ/приложении можно самостоятельно через форму регистрации на сайте Банка https://ib.rencredit.ru/#/registration.
https://rencredit.ru/support/distantsionnoe-obsluzhivanie/mobilnyy-bank/
Доступ к ИБ отключается:
- Информационный отключается, если клиент не заходил в ИБ/приложение 60 дней
- Операционный отключается, если клиент не заходил в ИБ/приложение 90 дней
При этом восстановить прежний доступ теперь можно при попытке зайти в интернет-банк по ранее актуальным данным. Если не помните логин и пароль, то системой будет предложено их восстановить. Для этого потребуется ввести номер карты/счета или договора, а также номер мобильного телефона.
Получить новый логин/пароль можно по телефону 8 (800) 200-0-981.
ТАРИФЫ и КОМИССИЯ
Плата за оформление
выпуск карты (комиссия списывается после первой совершенной операции) - 99 руб.
повторный выпуск карты – 99 руб.
ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ
1) бесплатно:
- в месяц заключения договора
- за месяц, в котором были совершены безналичные операции (покупки) на сумму более 5 000 руб. Кроме операций в интернет-банке/мобильном приложении – эти операции учитываться для бесплатности не будут.
2) в иных случаях — 99 руб. в месяц.
ПРОЦЕНТЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ НА МИНИМАЛЬНЫЙ ОСТАТОК ПО СЧЕТУ В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО МЕСЯЦА
Исходя из минимального остатка до 499 999,99 рублей на счете карты в течение календарного месяца при условии осуществления покупок по карте в течение календарного месяца в размере не менее 5 000 рублей – 7,25%;
исходя из минимального остатка от 500 000 рублей на счете карты в течение календарного месяца, при условии осуществления покупок по карте в течение календарного месяца в размере не менее 5 000 рублей – 6%;
при невыполнении условия по осуществлению покупок по карте в течение календарного месяца в размере не менее 5 000 рублей – 5%.
В месяце оформления карты проценты начисляются на фактическую сумму остатка на счете по карте по ставке в зависимости от суммы остатка по карте: от 0 до 499 999, 99 - 7,25% годовых, свыше 500 000 рублей - 6% годовых.
В последующие - проценты начисляются на минимальную сумму остатка денежных средств на счете в течение календарного месяца.
В последующие месяцы пополнять счет карты рекомендуем в последний день текущего месяца – для того, чтобы на начало операционного дня нового месяца (00:01) на счете уже была желаемая сумма в качестве минимального остатка.
Выплата процентов происходит в последний день календарного месяца (независимо от расчетной даты), поэтому в расчете минимального остатка за новый месяц они будут учтены.
Проценты выплачиваются на карту – изменить способ выплаты невозможно (только самостоятельно инициировать перевод в ИБ/МБ).
КОМИССИЯ ЗА УСЛУГУ «SMS – ОПОВЕЩЕНИЕ»
- Ежемесячно 50 руб.
Сразу после оформления карты и подключения услуги до наступления ближайшей расчетной даты услуга предоставляется бесплатно.
Подключить/отключить услугу можно в интернет-банке/по звонку в банк.
Смена PIN-кода в устройствах Банка 0 руб. Установить ПИН-код можно в Интернет-банке/мобильном приложении.
ПОПОЛНЕНИЕ бесплатное:
- в терминалах Банка
- в кассах Банка
- Почта РФ
- С2C при общей сумме переводов в течение месяца до 150 000 рублей (включительно) https://rencredit.ru/a/c2c . Лимит отдельный для каждой из карт ТП 206.
Банки-эмитенты карт могут брать свою комиссию.
Остальные рекомендуемые способы пополнения здесь (https://rencredit.ru/cards/debitcard/#)
Комиссий за прием платежа (в том числе входящий межбанк) нет
СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ
Без комиссии:
- в банкоматах Банка
- в кассах Банка (при наличии карты на руках)
- в кассах и банкоматах других банков при снятии до 25 000 рублей в месяц (другие банки могут брать свою комиссию).
Снятие наличных с комиссией:
- в банкоматах и кассах других банков - от 25 000,01 рублей в месяц – 1 % от суммы операции, но не менее 100 рублей.
ПЕРЕВОДЫ И ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-БАНК/МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Внутрибанковский перевод в ИБ- комиссия не взимается
При переводе другим клиентам в нашем банке действует лимит на внутрибанковский перевод 200 000 рублей. На свой счет лимита нет
Заявки на внутрибанковский перевод с понедельника по субботу, направленные до 22-00, исполняются в течение операционного дня, с 22:00 до 06:00 – в следующий операционный день; воскресенье/гос. праздники - заявки на перевод принимаются, но будут исполняться банком только с 06:00 – 22:00 в следующий операционный день.
Межбанковский перевод в ИБ
Перевод по номеру карты:
Не более 15 000 за одну операцию. Не более 40 000 рублей в месяц (эти ограничения действуют в совокупности с совершенными платежами по карте).
Комиссия за перевод на карту Visa, Mastercard, МИР: 1,5% от суммы перевода, минимум 30 рублей.
Перевод по номеру счета:
Можно через ИБ/МБ перевести без комиссии на свой счет в стороннем банке по номеру счета. Если переводите на другие счета (исключая собственные) - 30 рублей.
Лимиты на переводы посредством ИБ и МБ на счета в других банках установлены в размере 1 400 000 рублей: 1 400 000 рублей за операцию и не более 1 400 000 рублей в сутки (отсчет суток начинается с момента совершения первой операции по переводу за день).
Ограничение в сутки включает в себя комиссию за перевод денежных средств.
! Чтобы платежи были исполнены сегодняшним днем, заявку в ИБ на перевод в другой банк направляйте до 14-00, если она поступит позднее, она будет исполнена на следующий рабочий день.
ИСХОДЯЩИЙ С2С
Разрешен (через сторонние сервисы). Со стороны банка комиссии нет.
ЛИМИТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
- снятие в кассе банка - 700 000 рублей в день/1 000 000 рублей в месяц;
- банкоматах банка - 200 000 рублей в день, 1 000 000 рублей в месяц.
Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием пластиковых карт - Без ограничений
Для возможности обеспечения необходимой суммы денежных средств в кассе банк рекомендует осуществлять предварительный заказ денежных средств:
От 100 000 рублей до 500 000 рублей - сумма резервируется не менее чем за 1 рабочий день, не считая дня уведомления;
От 500 000 рублей до 700 000 рублей - сумма резервируется не менее чем за 3 рабочих дня, не считая дня уведомления
CASHBACK
1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг, совершенной с использованием rарты, кроме операций в определенных торгово-сервисных предприятий по МСС коду* в соответствии с классификацией международных платежных систем, а также кроме операций по снятию наличных денежных средств, но не более 7000 рублей по операциям, совершенным в каждом календарном месяце.
* По операциям, совершенным в торгово-сервисных предприятиях, относящихся к категориям, которые определяются по МСС кодам в соответствии с классификацией международных платежных систем: 4784, 4812, 4813, 4814, 4829, 4900, 5094, 5933, 5960, 5968, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6300, 6529, 6530, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7276, 7311, 7399, 7511, 7800, 7801, 7802, 7994, 7995, 8999, 9222, 9223, 9311, 9399, 9754.
Комментарии 0