Дебетовая карта Ренессанс Кредит (выдавалась с 05.04.2017 г. по 02.02.2019 г.)
Максимально одному клиенту можно оформить до 3-х карт.
Тарифный план карты 202 https://rencredit.ru/support/rates/.
Дополнительная карта не выпускается.
При оформлении карты сразу выдавался неименной пластик – тип карты MasterCard World с технологией Paypass. Технически пропустить этап выдачи неименного пластика нельзя.
Заказ именной карты осуществлялся по заявлению в офисе или по звонку в банк. Действующая карта на время перевыпуска заблокирована
Доставка перевыпущенной карты возможна на адрес офиса (около 10-14 дней)/на домашний адрес. Срок зависит от работы Почты РФ – 2-3 недели.
Мобильный телефон, который укажете при оформлении заявки, должен быть контактным- для его изменения нужно будет обращаться в офис повторно и писать заявление на ИД (по звонку поменять нельзя).
Карта выдается активированной, получить пин-код можно в интернет-/мобильном банке.
При получении карты Вам подключается операционный доступ к ИБ (на основании договора ДБО) – он позволяет не только просматривать информацию по счету, но и совершать платежи/переводы.
Зарегистрироваться при наличии дебетовки в ИБ/приложении можно самостоятельно -https://ib.rencredit.ru/
https://rencredit.ru/support/distantsionnoe-obsluzhivanie/mobilnyy-bank/
Доступ к ИБ отключается:
- Информационный отключается, если клиент не заходил 60 дней
- Операционный отключается, если клиент не заходил 90 дней
При этом восстановить прежний доступ теперь можно при попытке зайти в интернет-банк по ранее актуальным данным. Если не помните логин и пароль, то системой будет предложено их восстановить. Для этого потребуется ввести номер карты/счета или договора, а также номер мобильного телефона.
ТАРИФЫ и КОМИССИЯ
Плата за оформление
выпуск карты (комиссия списывается после первой совершенной операции) - 99 руб.
повторный выпуск карты – 99 руб.
ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ
1) бесплатно (при соблюдении хотя бы одного из условий):
- в месяц заключения договора
- за месяц, в котором были совершены безналичные операции (покупки) на сумму более 5 000 руб. Кроме операций в интернет-банке/мобильном приложении – эти операции учитываться для бесплатности не будут.
- при наличии остатка не менее 30 000 руб. на начало каждого дня текущего календарного месяца
2) в иных случаях — 59 руб. в месяц.
ПРОЦЕНТЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ НА МИНИМАЛЬНЫЙ ОСТАТОК ПО СЧЕТУ В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО МЕСЯЦА
От 0 до 499 999,99 рублей – 7,50%;
От 500 000 рублей – 6%.
Проценты начисляются на минимальную сумму остатка денежных средств на счете в течение календарного месяца.
Средства необходимо обеспечить на счете в день оформления карты, для того, чтобы на начало следующего операционного дня желаемая сумма учитывалась в качестве минимального остатка. Если карту пополните позднее – выплата процентов за месяц оформления карты не произойдет.
В последующие месяцы пополнять счет карты рекомендуем в последний день текущего месяца – для того, чтобы на начало операционного дня нового месяца (00:01) на счете уже была желаемая сумма в качестве минимального остатка.
Выплата процентов происходит в последний день календарного месяца (независимо от расчетной даты), поэтому в расчете минимального остатка за новый месяц они будут учтены.
%% выплачиваются на карту – изменить способ выплаты невозможно (только самостоятельно инициировать перевод в ИБ/МБ).
КОМИССИЯ ЗА УСЛУГУ «SMS – ОПОВЕЩЕНИЕ»
- Ежемесячно 50 руб.
Сразу после оформления карты и подключения услуги до наступления ближайшей расчетной даты услуга предоставляется бесплатно.
Подключить/отключить услугу можно в интернет-банке/по звонку в банк.
Смена PIN-кода в устройствах Банка 0 руб. Установить ПИН-код можно в Интернет-банке/мобильном приложении.
ПОПОЛНЕНИЕ бесплатное:
- в терминалах Банка
- в кассах Банка
- Почта РФ
- С2C при общей сумме переводов в течение месяца до 150 000 рублей (включительно) https://www.rencredit.ru/a/c2c . Лимит отдельный для каждой из карт ТП 202.
Банки-эмитенты карт могут брать свою комиссию.
Остальные рекомендуемые способы пополнения здесь (https://rencredit.ru/cards/debitcard/#)
Комиссий за прием платежа (в том числе входящий межбанк) нет
СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ
Без комиссии:
- в банкоматах Банка
- в кассах Банка (при наличии карты на руках)
- в кассах и банкоматах других банков при снятии до 25 000 рублей в месяц (другие банки могут брать свою комиссию).
Снятие наличных с комиссией:
- в банкоматах и кассах других банков - от 25 000,01 рублей в месяц – 1 % от суммы операции, но не менее 100 рублей.
ПЕРЕВОДЫ И ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-БАНК/МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Внутрибанковский перевод в ИБ- комиссия не взимается
При переводе другим клиентам в нашем банке действует лимит на внутрибанковский перевод 200 000 рублей. На свой счет лимита нет
Заявки на внутрибанковский перевод с понедельника по субботу, направленные до 22-00, исполняются в течение операционного дня, с 22:00 до 06:00 – в следующий операционный день; воскресенье/гос. праздники - заявки на перевод принимаются, но будут исполняться банком только с 06:00 – 22:00 в следующий операционный день.
Межбанковский перевод в ИБ
Перевод по номеру карты:
Не более 15 000 за одну операцию. Не более 40 000 рублей в месяц (эти ограничения действуют в совокупности с совершенными платежами)
Комиссия за перевод на карту Visa, Mastercard, МИР: 1,5% от суммы перевода, минимум 30 рублей.
Перевод по номеру счета:
Можно через ИБ/МБ перевести без комиссии на свой счет в стороннем банке по номеру счета. Если переводите на другие счета (исключая собственные) - 30 рублей.
Лимиты на переводы посредством ИБ и МБ на счета в других банках установлены в размере 1 400 000 рублей: 1 400 000 рублей за операцию и не более 1 400 000 рублей в сутки (отсчет суток начинается с момента совершения первой операции по переводу за день).
Ограничение в сутки включает в себя комиссию за перевод денежных средств.
! Чтобы платежи были исполнены сегодняшним днем, заявку в ИБ на перевод в другой банк направляйте до 14-00, если она поступит позднее, она будет исполнена на следующий рабочий день.
ИСХОДЯЩИЙ С2С
Разрешен (через сторонние сервисы). Со стороны банка комиссии нет.
ЛИМИТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
- снятие в кассе банка - 700 000 рублей в день/1 000 000 рублей в месяц;
- банкоматах банка - 200 000 рублей в день, 1 000 000 рублей в месяц.
Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием пластиковых карт Без ограничений
БОНУСНАЯ ПРОГРАММА ПРОСТЫЕ РАДОСТИ
Начисление
С каждой операции по оплате товаров и услуг можно получать 1% от суммы чека в виде бонусов, а по условиям специальных акций повышенного начисления бонусов до 10%.
Если MCC код по совершенной операции подходит под условия акции https://rencredit.ru/actions/, начисляется 1% за каждую безналичную операцию и до 10 % за операции, совершенные в акционных категориях. Условия акций устанавливаются сроком на месяц. Актуальные категории размещены здесь https://rencredit.ru/actions/
Начисленные баллы имеют ограничение по сроку действия – полные 6 мес. Узнать предстоящий прогноз сгорания можно по звонку в банк 8 (800) 200-0-981.
Не начисляются бонусы за следующие операции:
- внесение и/или снятие наличных денежных средств с помощью Карты в банкоматах и/или пунктах выдачи наличных (отделениях) Банка и иных кредитных организаций (МСС 6010, 6011);
- осуществление перевода денежных средств с банковского счета Участника на иной счет Участника и/или третьего лица (МСС 4829, 6540, 6538, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537);
- погашение кредита и осуществление иных операций, совершаемых в пользу кредитных организаций (МСС 6012);
- оплата коммунальных услуг, услуг связи (услуги мобильной связи, Интернет, телевидения и т.п.)(МСС 4813, 4814, 4900, 4816);
- оплата лотерейных билетов, облигаций, ставок и пари, осуществление иных операций, совершаемых в казино и/или тотализаторах, в том числе расположенных в сети Интернет (МСС 6529, 6530,7995);
- оплата в пользу страховых организаций (страховщиков) и/или паевых фондов (МСС 6300, 5960);
- пополнение «электронных кошельков» («Яндекс.Деньги», «WebMoney», Platezh.ru и т.п.), а также Оплата предоплаченных карт (МСС 6050,6051).
- покупка дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных бумаг и драгоценных металлов (МСС 5094, 6211,9754,9223).
- оплата в пользу ломбардов (МСС 5934).
- оплата государственных услуг, в том числе оплата штрафов, сборов, налогов и др. (МСС 9399, 9222, 9311, 7276, 4784)
- оплата товаров и услуг в предприятиях торговли и сервисах, которые невозможно однозначно классифицировать по виду их деятельности, а также в предприятиях, оказывающих узкоспециализированные услуги( МСС 8999, 7399) .
- осуществление любых операций и платежей, совершенных с использованием банкоматов Банка, Интернет-банка и/или Мобильного банка.
Компенсация
Если MCC подходящий (https://rencredit.ru/actions/), то до 100% от суммы чека будут компенсированы на дату подтверждения этой операции.
Сначала вся сумма полностью будет списана со счета в рублях, а после подтверждения операции соответствующее количество баллов будет списано с бонусного счета и сумма компенсации в рублях будет зачислена обратно.
Также запущен новый формат списания бонусных баллов в Интернет-банке и Мобильном банке!
Можно оплатить мобильный телефон и ЖКХ по курсу 1 рубль = 2 бонуса с максимальной суммой списания до 4000 бонусов
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