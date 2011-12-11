Популярные сообщения

Незадолго до окончания проекта, я совершенно случайно обнаружил факт, который ставит под сомнение не только результат проекта «Сбербанк-21», но и возможность краудсорсинг-программы от Witology выдавать объективные результаты в будущем.
Этим фактом является, на мой взгляд, серьезная недоработка у самих истоков программы, а именно,
возможность входа в программу нескольких пользователей одновременно под одним логином.
На практике это означает, что недобросовестный Эксперт может привлечь, например, 3 своих друзей или родственников, разделить обязанности по:
- написанию собственных идей и ответов на комментарии по ним,
- написанию комментариев и оценке идей других Экспертов,
- написанию комментариев и оценке постов других Экспертов в блогах
и его Рейтинги займут первые позиции. Так как Рейтинг Эксперта прямо или косвенно (пусть даже частично) влияет на систему отбора , этот факт может выдать искаженную картину всего проекта. Я уже не говорю о том, что погоня за рейтингом вытесняет серьезных Экспертов с глубокими, продуманными идеями и они просто покидают проект в самом его начале ( Из 500 Экспертов 250 в течении недели ушли из проекта, а к концу проекта осталось 120).
Читать далее