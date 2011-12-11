Популярные сообщения

Чехия - страна Европейского союза, одна из немногих стран с либеральной политикой в вопросе открытия счетов нерезидентами. Для открытия счета необходимо иметь два документа: заграничный паспорт и внутренний паспорт (или водительское удостоверение). Возможно открытие счета без присутствия, - по доверенности, заверенной у нотариуса. Счета и вклады защищены гарантией государства в размере 100 000 евро в каждом банке на персону. Все банки имеют удаленное управление счетом (интернет-банк) И что, на мой взгляд, может быть интересно: проценты на остаток Ваших свободных (недепозитных) средств составляют от 1,8 до 3,5 % годовых.

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