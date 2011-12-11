Популярные сообщения

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Олег Шрамко 11.12.2011 18:28 richesbook.com
Государственный бесплатный телевизионный канал «Академия народной грамотности»
Предлагаю обсудить и поддержать вопрос о создании специализированного бесплатного телевизионного канала для широких масс населения. На мой взгляд, это стратегически важная государственная задача. Россияне из социалистического строя перешли в капиталистический, образно выражаясь, в течении «одной ночи». Мы не можем ждать от них результатов, если не возьмем на себя повышение их грамотности в вопросах, которые им были не нужны при жизни в социалистическом строе. Им просто негде и не на что получить подобные знания. По-моему твердому убеждению, нам будет значительно легче и быстрее развивать Россию, если мы в кратчайшие сроки поднимем грамотность населения в специальных областях. Речь не идет об общем образовании. Это компетенция школы и высшего учебного заведения. Я имею в виду такие важные знания, как 1. Финансовая грамотность - умение гражданина в рыночных условиях управлять собственным капиталом, - личная финансовая интеллигенция, индивидуальное и семейное бюджетирование, - способы и механизмы инвестирования сбережений в рыночных условиях - умение пользоваться новыми технологиями ( интернет-банкинг, платежные карты, электронная подпись) 2. Читать далее
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Олег Шрамко 06.12.2011 17:18 richesbook.com
Счета и вклады нерезидентов в Чехии
Чехия - страна Европейского союза, одна из немногих стран с либеральной политикой в вопросе открытия счетов нерезидентами. Для открытия счета необходимо иметь два документа: заграничный паспорт и внутренний паспорт (или водительское удостоверение). Возможно открытие счета без присутствия, - по доверенности, заверенной у нотариуса. Счета и вклады защищены гарантией государства в размере 100 000 евро в каждом банке на персону. Все банки имеют удаленное управление счетом (интернет-банк) И что, на мой взгляд, может быть интересно: проценты на остаток Ваших свободных (недепозитных) средств составляют от 1,8 до 3,5 % годовых.
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Олег Шрамко 06.12.2011 16:40 richesbook.com
Как вернуть средства российских граждан из-за рубежа
По-моему мнению, стратегически важно поднять гарантию государства по банковским вкладам физических лиц до уровня Европы на 4.000.000 рублей ( эквивалент 100 000 евро ) на совокупность вкладов одного гражданина в одном банке. Это - покажет серьезность намерения государства защитить средства гражданина, - приравняет российского гражданина к европейскому в моральном плане, - откроет путь к возврату личных средств российских граждан, размещенных за рубежом. Проценты по вкладам в западных банках значительно ниже, чем в России. Многие бы хотели вернуть средства, но гарантия на сегодня очень низка.
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Олег Шрамко 05.11.2011 14:08 richesbook.com
Результат краудсорсинг-проекта «Сбербанк-21» от Witology под сомнением.
Незадолго до окончания проекта, я совершенно случайно обнаружил факт, который ставит под сомнение не только результат проекта «Сбербанк-21», но и возможность краудсорсинг-программы от Witology выдавать объективные результаты в будущем. Этим фактом является, на мой взгляд, серьезная недоработка у самих истоков программы, а именно, возможность входа в программу нескольких пользователей одновременно под одним логином. На практике это означает, что недобросовестный Эксперт может привлечь, например, 3 своих друзей или родственников, разделить обязанности по: - написанию собственных идей и ответов на комментарии по ним, - написанию комментариев и оценке идей других Экспертов, - написанию комментариев и оценке постов других Экспертов в блогах и его Рейтинги займут первые позиции. Так как Рейтинг Эксперта прямо или косвенно (пусть даже частично) влияет на систему отбора , этот факт может выдать искаженную картину всего проекта. Я уже не говорю о том, что погоня за рейтингом вытесняет серьезных Экспертов с глубокими, продуманными идеями и они просто покидают проект в самом его начале ( Из 500 Экспертов 250 в течении недели ушли из проекта, а к концу проекта осталось 120). Читать далее
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