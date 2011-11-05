Результат краудсорсинг-проекта «Сбербанк-21» от Witology под сомнением.

Незадолго до окончания проекта, я совершенно случайно обнаружил факт, который ставит под сомнение не только результат проекта «Сбербанк-21», но и возможность краудсорсинг-программы от Witology выдавать объективные результаты в будущем.

Этим фактом является, на мой взгляд, серьезная недоработка у самих истоков программы, а именно,

возможность входа в программу нескольких пользователей одновременно под одним логином.

На практике это означает, что недобросовестный Эксперт может привлечь, например, 3 своих друзей или родственников, разделить обязанности по:

- написанию собственных идей и ответов на комментарии по ним,

- написанию комментариев и оценке идей других Экспертов,

- написанию комментариев и оценке постов других Экспертов в блогах

и его Рейтинги займут первые позиции. Так как Рейтинг Эксперта прямо или косвенно (пусть даже частично) влияет на систему отбора , этот факт может выдать искаженную картину всего проекта. Я уже не говорю о том, что погоня за рейтингом вытесняет серьезных Экспертов с глубокими, продуманными идеями и они просто покидают проект в самом его начале ( Из 500 Экспертов 250 в течении недели ушли из проекта, а к концу проекта осталось 120).

Я выложил информацию об этом в обсуждениях Экспертов, но мой пост был моментально удален со следующим пояснением:

ваш комментарий был удален след »

Уважаемый Олег,

команда Witology отслеживает подобные ситуации и в случае их выявления пресечет с применением соответствующих санкций. В настоящее время таких нарушений в ходе проекта не выявлялось. Ваша забота об успехе проекта понятна, но волноваться не о чем.Ваши комментарии были удалены как офф-топик в соответствии с правилами работы на площадке.

Не надо быть юристом, чтобы понимать простейшую вещь – отсутствует прозрачность.

Для чего создавать собственными руками спорный «возбудитель» ? А если таковой имеется, то будьте любезны, докажите не словами, а фактами, что всем участникам проекта и Сбербанку, как заказчику, действительно «волноваться не о чем»



Эксперт проекта «Сбербанк-21» Witology

Олег Шрамко



Полную переписку с руководством Witology привожу ниже:



ваш комментарий был удален след »

Уважаемый Олег,

команда Witology отслеживает подобные ситуации и в случае их выявления пресечет с применением соответствующих санкций. В настоящее время таких нарушений в ходе проекта не выявлялось.

Ваша забота об успехе проекта понятна, но волноваться не о чем.

Ваши комментарии были удалены как офф-топик в соответствии с правилами работы на площадке.

С уважением,

Катерина Антоневич

Через несколько часов я получил следующее письмо:

Спасибо за беспокойство след »

Уважаемый Олег,



Хочу поблагодарить вас за беспокойство о безопасности работы на площадке. Наша команда очень тщательно следит за всем, что происходит на площадке и такие ситуации не имеют места быть.

Нам важно обеспечить максимально комфортные условия для работы Экспертов. Надеюсь, вы с удовольствием будете продолжать участие!

Я буду рада ответить на любые возникшие у вас вопросы.



Хорошего дня, Катерина Антоневич.



Меня никак не мог удовлетворить ответ, что «кто-то где-то тщательно за всем следит»

и я написал еще одно письмо:



Уважаемая Катерина,

Вы правильно подметили – моё беспокойство достаточно велико.

Сам факт наличия возможности одновременного входа и работы в аккаунте под одним логином нескольких человек ставит под серьёзное сомнение Рейтинг активности Экспертов. Это не может не сказываться на уровне доверия Экспертов ко всему проекту в целом.

Вы лучше меня понимаете какое влияние (если не прямое, то косвенное) имеет Рейтинг участника на голосование за его идеи другими Экспертами, на выбор покупки именно его акций или его команды и т.д. Лидеры Рейтинга тянут весь проект к цели. В честности Рейтинга не должно быть никакого сомнения ни у одного Эксперта. Любое сомнение ставит под угрозу компетентность конечного результата – выбора самых лучших идей. Мои юристы мне это подтвердили.

Я лично пришел в проект исключительно для того, чтобы представить свои идеи и услышать других профессионалов. Призы и гранты меня вообще не интересуют. Но многие действительно сильные Эксперты и так покинули проект. У людей дела просто не хватает времени на то, чтобы сидеть в аккаунте и создавать активность. А когда еще выясняется такая достаточно серьёзная недоработка, - руки, честно говоря, опускаются.

С технической точки зрения, как мне сказали мои программисты, несложно запретить одновременный вход нескольких лиц в один аккаунт. Поэтому непонятно с какой целью эта возможность еще до сих пор не устранена.

Также мне непонятно почему Вы удалили мой комментарий на эту тему из общего обсуждения, если Вы абсолютно уверены в том, что это не является недоработкой системы и Вы в состоянии объяснить для чего оставлена такая возможность.

С уважением, Олег

И получил ответ, который еще раз подтверждает наличие возможности использования одного логина несколькими пользователями:



беспокойство след »

Олег, добрый вечер.

Я посчитал необходимым лично ответить на Ваше письмо, направленное Екатерине.

У нас в системе нет Рейтинга активности Экспертов. При этом система рассчитывает достаточно много других рейтингов, отражающих различные аспекты работы Экспертов. Важно отметить, что большинство этих рейтингов основаны на метриках, фиксирующих реальные действия Экспертов, размещаемые им тексты, предложения, участие в голосовании и так далее. Основные рейтинги Экспертов в первую очередь зависят не от их активности, а от оценок результатов их работы, выставляемых другими Экспертами.

Хочу отметить, что, например, VIP победители проекта будут выбраны среди авторов лучших решений. При этом рейтинги решений никак не зависят от рейтингов автора решения. Более того, все механизмы голосования и оценивания решений выстроены таким образом, чтобы исключить влияние рейтинга автора на Эксперта, принимающего решение и выставляющего оценку.

Если у Вас есть сомнения в честности рейтинга кого-либо из Экспертов, прошу сообщить об этом.

Существуют различные способы обхода ограничений, обычно используемых для ограничения некорректного доступа к площадке, каждый из которых имеет свои «слабые места». Мы решаем данный вопрос иным способом, а именно за счёт анализа логов активности Экспертов. Это позволяет выявлять как людей, практикующих бессмысленную активность, например, размещение большого числа однотипных комментариев в разных блогах, так и групп людей, использующих один аккаунт для доступа на площадку.

Ваши комментарии были удалены по причине их одновременного размещения в разных блогах площадки к постам, темы которых не имели отношения к содержанию Ваших комментариев.

В случае любых дополнительных вопросов Вы можете обратиться напрямую ко мне и я дам необходимые пояснения.

Надеюсь, что Ваши комментарии в будущем будут соответствовать теме того поста, где Вы их размещаете.

С уважением, руководитель проекта Андрей Зорин



