Вход
Профиль Блог Лента Активность

Как вернуть средства российских граждан из-за рубежа

06.12.2011 16:40 8 998 просмотров
По-моему мнению, стратегически важно поднять гарантию государства по банковским вкладам физических лиц до уровня Европы на 4.000.000 рублей ( эквивалент 100 000 евро ) на совокупность вкладов одного гражданина в одном банке.
Это
- покажет серьезность намерения государства защитить средства гражданина,
- приравняет российского гражданина к европейскому в моральном плане,
- откроет путь к возврату личных средств российских граждан, размещенных за рубежом.
Проценты по вкладам в западных банках значительно ниже, чем в России. Многие бы хотели вернуть средства, но гарантия на сегодня очень низка.

Комментарии 8

Евгений Курашов  (Jusiam)
#
Году к 2015. До 3 млн. руб. После окончания борьбы с ведьмами и укрупнения банковской системы.
Oleg Sudnik  (olger)
#
Да Вы хоть до 100 миллионов рублей поднимите гарантии государства - если государству никто не верит, то сумма, которую оно гарантирует уже не имеет никакого значения.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Не соглашусь с вами. По-моему, АСВ еще ни разу не дало повода усомниться в своих гарантиях.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Хотя, если посмотреть на ситуацию через призму возвращения российских капиталов из-за рубежа, то да, возможно. Несмотря на высокие ставки по сравнению с Европой и гарантии государства, многие предпочитают часть (большую/меньшую) своих сбережений хранить именно за рубежом. Видимо, им так спокойнее.
Евгений Курашов  (Jusiam)
#
АСВ действительно пока еще никого не кинуло. Но значительная часть бизнесменов активно инвестируют в зарубежные активы. Капитал утекает, уползает, убегает и, наверное, не из-за большого доверия к государству, власти и АСВ.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Если присмотреться, многие "зарубежные активы" являются по сути русскими офшорами, на месте которых могли бы быть компании-резиденты РФ. Происходит это из-за недостатков законодательства, которое не приспособлено под ведение инвестиционных проектов, а также из-за недоверия к судебной системе. Основное требование инвесторов - английское право. Желания связываться с русскими судами ни у кого нет.
Oleg Sudnik  (olger)
#
По большому счёту АСВ ещё ни разу не вступало в игру по крупному. Но речь даже не об этом - АСВ является государственной структурой, которая может в любой момент отказаться от своих обязательств не потому, что ей нечем платить по счетам, а потому то власть так решила. Это и отталкивает потенциальных вкладчиков.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения