Как вернуть средства российских граждан из-за рубежа

По-моему мнению, стратегически важно поднять гарантию государства по банковским вкладам физических лиц до уровня Европы на 4.000.000 рублей ( эквивалент 100 000 евро ) на совокупность вкладов одного гражданина в одном банке.

Это

- покажет серьезность намерения государства защитить средства гражданина,

- приравняет российского гражданина к европейскому в моральном плане,

- откроет путь к возврату личных средств российских граждан, размещенных за рубежом.

Проценты по вкладам в западных банках значительно ниже, чем в России. Многие бы хотели вернуть средства, но гарантия на сегодня очень низка.