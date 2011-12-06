Счета и вклады нерезидентов в Чехии

Чехия - страна Европейского союза, одна из немногих стран с либеральной политикой в вопросе открытия счетов нерезидентами.

Для открытия счета необходимо иметь два документа: заграничный паспорт и внутренний паспорт (или водительское удостоверение). Возможно открытие счета без присутствия, - по доверенности, заверенной у нотариуса.

Счета и вклады защищены гарантией государства в размере 100 000 евро в каждом банке на персону.

Все банки имеют удаленное управление счетом (интернет-банк)

И что, на мой взгляд, может быть интересно: проценты на остаток Ваших свободных (недепозитных) средств составляют от 1,8 до 3,5 % годовых.