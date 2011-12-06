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Счета и вклады нерезидентов в Чехии

06.12.2011 17:18 2 2 960 просмотров
Чехия - страна Европейского союза, одна из немногих стран с либеральной политикой в вопросе открытия счетов нерезидентами.
Для открытия счета необходимо иметь два документа: заграничный паспорт и внутренний паспорт (или водительское удостоверение). Возможно открытие счета без присутствия, - по доверенности, заверенной у нотариуса.
Счета и вклады защищены гарантией государства в размере 100 000 евро в каждом банке на персону.
Все банки имеют удаленное управление счетом (интернет-банк)
И что, на мой взгляд, может быть интересно: проценты на остаток Ваших свободных (недепозитных) средств составляют от 1,8 до 3,5 % годовых.

Комментарии 2

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Чехия хорошая страна. Не зря мы Хоум Кредит Банк в качестве партнера по вкладам выбрали. То есть система страхования вкладов распространяется и на неризеднтов?
Олег Шрамко  (richesbook.com)
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Да, Вы правы. Распространяется и на нерезидентов. Хоум Кредит в ноябре открыл собственный банк в Чехии
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