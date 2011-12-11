Государственный бесплатный телевизионный канал «Академия народной грамотности»

Предлагаю обсудить и поддержать вопрос о создании специализированного бесплатного телевизионного канала для широких масс населения.
На мой взгляд, это стратегически важная государственная задача.
Россияне из социалистического строя перешли в капиталистический, образно выражаясь, в течении «одной ночи». Мы не можем ждать от них результатов, если не возьмем на себя повышение их грамотности в вопросах, которые им были не нужны при жизни в социалистическом строе. Им просто негде и не на что получить подобные знания.
По-моему твердому убеждению, нам будет значительно легче и быстрее развивать Россию, если мы в кратчайшие сроки поднимем грамотность населения в специальных областях.
Речь не идет об общем образовании. Это компетенция школы и высшего учебного заведения.
Я имею в виду такие важные знания, как
1. Финансовая грамотность
- умение гражданина в рыночных условиях управлять собственным капиталом,
- личная финансовая интеллигенция, индивидуальное и семейное бюджетирование,
- способы и механизмы инвестирования сбережений в рыночных условиях
- умение пользоваться новыми технологиями ( интернет-банкинг, платежные карты, электронная подпись)
2. Основные иностранные языки
- английский,
- испанский,
- китайский,
- немецкий и т.д.
3. Навыки предпринимательской деятельности
- мотивация и способы ведения бизнеса,
- основы законодательного регулирования предпринимательской деятельности,
- налоговое планирование и налоговая честность.
4. Минимальные юридические знания в области
- жилищного права
- гражданского права
- потребительского права
и так далее.
Комментарии 4
http://www.minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id4=9653
Мы действительно перешли к капитализму очень быстро. И, даже имея некое экономическое образование, навыки "капиталистической" ежедневной жизни надо нарабатывать и нарабатывать.
Пассивы и активы - вот важное знание, которое я получила во время кризиса. В который я попала с пассивами, не догадываясь даже, что существуют и активы.
Навыки повседневной экономической жизни, стереотипы, которые были навязаны ненавязчивой пропагандой, что весь цивилизованный мир живёт в кредит - это то, чем нужно заниматься. Это то, что надо пропагандировать навязчиво и обязательно.
Чтобы не случалось трагедий и люди не попадали в финансовые ловушки, щедро расставленные на минном поле жизни.
Я считаю, что разумное отношение к финансовой жизни нуждается в пропаганде! Что учиться можно и на чужих ошибках. Что собственно и пытаюсь делать на этом сайте.
Идею поддерживаю!