Государственный бесплатный телевизионный канал «Академия народной грамотности»

Предлагаю обсудить и поддержать вопрос о создании специализированного бесплатного телевизионного канала для широких масс населения.

На мой взгляд, это стратегически важная государственная задача.

Россияне из социалистического строя перешли в капиталистический, образно выражаясь, в течении «одной ночи». Мы не можем ждать от них результатов, если не возьмем на себя повышение их грамотности в вопросах, которые им были не нужны при жизни в социалистическом строе. Им просто негде и не на что получить подобные знания.

По-моему твердому убеждению, нам будет значительно легче и быстрее развивать Россию, если мы в кратчайшие сроки поднимем грамотность населения в специальных областях.

Речь не идет об общем образовании. Это компетенция школы и высшего учебного заведения.

Я имею в виду такие важные знания, как

1. Финансовая грамотность

- умение гражданина в рыночных условиях управлять собственным капиталом,

- личная финансовая интеллигенция, индивидуальное и семейное бюджетирование,

- способы и механизмы инвестирования сбережений в рыночных условиях

- умение пользоваться новыми технологиями ( интернет-банкинг, платежные карты, электронная подпись)

2. Основные иностранные языки

- английский,

- испанский,

- китайский,

- немецкий и т.д.

3. Навыки предпринимательской деятельности

- мотивация и способы ведения бизнеса,

- основы законодательного регулирования предпринимательской деятельности,

- налоговое планирование и налоговая честность.

4. Минимальные юридические знания в области

- жилищного права

- гражданского права

- потребительского права



и так далее.