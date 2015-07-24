Популярные сообщения

Мне доводилось общаться с людьми, которые являются гениальными массажистами, парикмахерами, репетиторами, превосходными нянями, востребованными инструкторами спорта. Все эти люди работали на себя, но юридически они не были оформлены нигде. Клиентская база у таких людей формировалась за счет сарафанного радио и, как следствие, не приносила такого дохода, который обеспечивал бы всем этим специалистам содержание небольшого ИП. Очень печально осознавать тот факт, что человек, не рассчитывая на поддержку государства, в котором живет, вынужден «крутиться как может», обеспечивая себе небольшую прибыль, часть которой он должен еще копить себе на старость.
И вот на минувшей неделе, наконец-то, произошло то, что, на мой взгляд, давно должно было произойти: Дмитрий Анатольевич Медведев объявил о ближайших планах ввести налоговый патент для самозанятых граждан.
Государство делает шаг навстречу тем, у кого есть призвание работать на себя. Правительство преследует благородную цель: вывести из тени большую часть незарегистрированных предпринимателей.
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