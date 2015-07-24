Популярные сообщения

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РИнвестБанк 24.07.2015 12:22 РИнвестБанк
Интервью о важном и перспективном
Сегодня крупный рязанский портал "7 Info" опубликовал интервью со мной. Не могу им не поделиться. Говорили и о малом бизнесе, и о ближайших проектах Ринвестбанка для юридических лиц, и о секретах успеха. О важном и перспективном приведу цитату: Чем привлекателен Ринвестбанк для представителей малого и среднего бизнеса? – В отделениях банка каждый клиент встретит индивидуальный подход, уникальные продукты. Здесь всегда можно получить компетентную финансовую консультацию. Наши клиенты знакомятся друг с другом и, таким образом, находят партнёров по бизнесу. Для совместных решений и проектов мы предлагаем индивидуальные условия, как правило, привлекательные и выгодные. Кроме того, в ближайшее время начнёт действовать Клиентский клуб Банка. Цель клуба – помочь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сделать свой бизнес более успешным, а Ринвестбанк – ближе и понятнее клиенту. Остальное в свободном доступе по ссылке: http://7info.
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РИнвестБанк 15.07.2015 11:08 РИнвестБанк
Три года без проверок, или Проверка российского бизнеса на осознанность
Много общаясь с клиентами и обсуждая разные темы, затронули вот какую. Начало июля ознаменовано тем, что Госдума пошла навстречу бизнесу и приняла законопроект о запрете проверок малого и среднего бизнеса на три года. Предприниматели – особенно начинающие – вздохнули с облегчением. Кстати, три года – это как раз средняя продолжительность жизни компании. По истечении этого срока бизнес или продолжает успешное развитие, или перестает существовать. То есть именно три года дается организации на то, чтобы наладить всю систему документооборота, изучить и научиться соответствовать всем требованиям всех надзорных органов и понимать, что проверка или покажет наличие порядка, или штрафы несущественно отразятся на бюджете организации. Однако потребителя волнует другой вопрос: останется ли бизнес доброжелателен и безопасен по отношению к клиентам, если никакие проверки ему не грозят? На этот вопрос я бы ответил вопросом: Действительно ли предприниматель хочет сделать свой бизнес успешным? Читать далее
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РИнвестБанк 23.06.2015 16:56 РИнвестБанк
Дневной дозор: все ли выйдут из сумрака?
Мне доводилось общаться с людьми, которые являются гениальными массажистами, парикмахерами, репетиторами, превосходными нянями, востребованными инструкторами спорта. Все эти люди работали на себя, но юридически они не были оформлены нигде. Клиентская база у таких людей формировалась за счет сарафанного радио и, как следствие, не приносила такого дохода, который обеспечивал бы всем этим специалистам содержание небольшого ИП. Очень печально осознавать тот факт, что человек, не рассчитывая на поддержку государства, в котором живет, вынужден «крутиться как может», обеспечивая себе небольшую прибыль, часть которой он должен еще копить себе на старость. И вот на минувшей неделе, наконец-то, произошло то, что, на мой взгляд, давно должно было произойти: Дмитрий Анатольевич Медведев объявил о ближайших планах ввести налоговый патент для самозанятых граждан. Государство делает шаг навстречу тем, у кого есть призвание работать на себя. Правительство преследует благородную цель: вывести из тени большую часть незарегистрированных предпринимателей. Читать далее
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РИнвестБанк 27.02.2015 01:01 РИнвестБанк
Чаплыгин, карты, деньги...
Доброго времени суток, друзья. Сегодня как и все 20 лет мы, как банк, не лишены должного в таком возрасте максимализма. И, по -юношески, в первом сообщении я расскажу о небольшой поездке связанной с заголовком. Развивая бизнес, посетил я два города в ЦФО- Липецк и Тамбов. Путь был по федеральной трассе- М6. Дорога ровная, чистая, солнечная. Ехал по навигатору, т.к. в первый раз. Захожу через 280 км в поворот и попадаю на мокрую, всю в ямах дорогу в городке ЧАПЛЫГИН. Разговор с самим собой на понятном неконтролируемом русском языке затянулся на 30 мин. Темнело и все сложнее было маневрировать. Одноэтажные строения казалось не кончатся. На улице ни одного человека, ни магазина, ни кафе. Об отделении банка вообще говорить не приходится, хотя было ощущение, что я еду по центральной улице. А ведь Село Слободское, Раненбург- прежние названия города и принадлежность до 1954 года Рязанской области (это о максимализме)))), теперь "северные ворота" Читать далее
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