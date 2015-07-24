Популярные сообщения

Сегодня крупный рязанский портал "7 Info" опубликовал интервью со мной. Не могу им не поделиться. Говорили и о малом бизнесе, и о ближайших проектах Ринвестбанка для юридических лиц, и о секретах успеха. О важном и перспективном приведу цитату: Чем привлекателен Ринвестбанк для представителей малого и среднего бизнеса? – В отделениях банка каждый клиент встретит индивидуальный подход, уникальные продукты. Здесь всегда можно получить компетентную финансовую консультацию. Наши клиенты знакомятся друг с другом и, таким образом, находят партнёров по бизнесу. Для совместных решений и проектов мы предлагаем индивидуальные условия, как правило, привлекательные и выгодные. Кроме того, в ближайшее время начнёт действовать Клиентский клуб Банка. Цель клуба – помочь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сделать свой бизнес более успешным, а Ринвестбанк – ближе и понятнее клиенту. Остальное в свободном доступе по ссылке: http://7info.

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