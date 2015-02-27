Доброго времени суток, друзья.
Сегодня как и все 20 лет мы, как банк, не лишены должного в таком возрасте максимализма. И, по -юношески, в первом сообщении я расскажу о небольшой поездке связанной с заголовком. Развивая бизнес, посетил я два города в ЦФО- Липецк и Тамбов. Путь был по федеральной трассе- М6. Дорога ровная, чистая, солнечная. Ехал по навигатору, т.к. в первый раз. Захожу через 280 км в поворот и попадаю на мокрую, всю в ямах дорогу в городке ЧАПЛЫГИН. Разговор с самим собой на понятном неконтролируемом русском языке затянулся на 30 мин. Темнело и все сложнее было маневрировать. Одноэтажные строения казалось не кончатся. На улице ни одного человека, ни магазина, ни кафе. Об отделении банка вообще говорить не приходится, хотя было ощущение, что я еду по центральной улице. А ведь Село Слободское, Раненбург- прежние названия города и принадлежность до 1954 года Рязанской области (это о максимализме)))), теперь "северные ворота" Липецкой области должны выглядеть по другому?!
Тамбов и Липецк- и похожи и не похожи друг на друга, но клиенты везде приветливые и радушные!
В продолжение темы о региональных банках и их доли в рынке http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=7766222 скажу так- КАРТЫ известного разработчика навигатора привели меня в город с населением 12 тыс. чел. Предприятия, которые расположены в Чаплыгине имеют определенный вес в экономике Липецкой области. И работают , я думаю, жители города - именно на этих заводо-комбинатах. Копят деньги от зарплаты, хотят сохранить... Может и доверить свои 0,001 процент фининституту. Но о каком развитии регионального банка можно рассуждать в Черноземье, если людям ходить по улице за их же ДЕНЬГИ не дают и все недоверие ,что обманут , идет не от маленький-большой банк, а от национальной проблемы?! И профинансировать бы реального дорожного строителя, но когда я еще поеду через Чаплыгин... Доброй ночи)
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