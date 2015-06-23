Дневной дозор: все ли выйдут из сумрака?

Мне доводилось общаться с людьми, которые являются гениальными массажистами, парикмахерами, репетиторами, превосходными нянями, востребованными инструкторами спорта. Все эти люди работали на себя, но юридически они не были оформлены нигде. Клиентская база у таких людей формировалась за счет сарафанного радио и, как следствие, не приносила такого дохода, который обеспечивал бы всем этим специалистам содержание небольшого ИП. Очень печально осознавать тот факт, что человек, не рассчитывая на поддержку государства, в котором живет, вынужден «крутиться как может», обеспечивая себе небольшую прибыль, часть которой он должен еще копить себе на старость.
И вот на минувшей неделе, наконец-то, произошло то, что, на мой взгляд, давно должно было произойти: Дмитрий Анатольевич Медведев объявил о ближайших планах ввести налоговый патент для самозанятых граждан.
Государство делает шаг навстречу тем, у кого есть призвание работать на себя. Правительство преследует благородную цель: вывести из тени большую часть незарегистрированных предпринимателей.
К чему приведут такие изменения? Мне видится радужная перспектива. Для такой категории граждан качественно изменится их деятельность. К примеру, опытный инструктор по фитнесу сможет заявить о себе абсолютно законно на весь свет и таким образом увеличить количество своих клиентов. Реклама – двигатель прогресса. Во все времена.
Кроме того, работодатель, не нарушая закон, может привлекать к труду таких граждан. Далеко не все маленькие организации могут позволить себе из-за тех же налогов официально устроить человека на работу. Как только будет введен патент, все сложности исчезнут: человек будет сам платить за себя посильный налог и работать.
Мне же, как человеку, тесно связанному с финансово-кредитными организациями, уже видится, как продуктовая линейка банков разделится на три категории: для физических лиц, для юридических лиц, для самозанятых граждан. Безусловно, нам, банкирам, необходимо оказать содействие в реализации такого проекта. Продукты и услуги финансово-кредитных организаций для такой группы клиентов должны помогать последним и максимально просто осуществлять все процедуры, связанные с получением патента, а также приумножать их доход. И со временем успешных самозанятых граждан ждет и перспектива карьерного роста – до серьезного крупного ИП или ООО.
Ну что, все готовы выйти из сумрака?
Комментарии 5
Затем, забежим нанемного вперёд и придадимся смелым фантазиям. Раз человек
явился с повиннойсам признался, что занимается микробизнесом, не грех его обложить дополнительными податями и нагрузками. Ну там взнос в фонд пожарных, взнос СЭС, взнос криминалитету. Проще ж учитывать дойных коров, если они добровольно зарегистрировались.
@.
Спасибо за Ваш комментарий!
Внесение подобного предложения со стороны государства - хорошая тенденция, однозначно. А делать выводы предлагаю уже после того, как законопроект будет разработан детально, и мы узнаем подробности.
Кстати, Юлий, а зачем Вы, банкир, общались с нарушителями налогового законодательства, которым, возможно, грозит уголовное преследование? У вас не было альтернативы найти общение с успешными самозанятыми гражданами платящими налоги? Неужели таких нет? Вроде полно ИП и ООО предлагающих услуги массажистов, парикмахеров, репетиторов, нянь и инструкторов.
Поэтому парикмахеры и другие - их достаточно как и среди моих знакомых, так и, полагаю, Ваших.
Благодарю за Ваш комментарий.