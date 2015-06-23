Вход
Профиль Блог Лента Активность

Дневной дозор: все ли выйдут из сумрака?

23.06.2015 16:56 5 1 269 просмотров
Мне доводилось общаться с людьми, которые являются гениальными массажистами, парикмахерами, репетиторами, превосходными нянями, востребованными инструкторами спорта. Все эти люди работали на себя, но юридически они не были оформлены нигде. Клиентская база у таких людей формировалась за счет сарафанного радио и, как следствие, не приносила такого дохода, который обеспечивал бы всем этим специалистам содержание небольшого ИП. Очень печально осознавать тот факт, что человек, не рассчитывая на поддержку государства, в котором живет, вынужден «крутиться как может», обеспечивая себе небольшую прибыль, часть которой он должен еще копить себе на старость.
И вот на минувшей неделе, наконец-то, произошло то, что, на мой взгляд, давно должно было произойти: Дмитрий Анатольевич Медведев объявил о ближайших планах ввести налоговый патент для самозанятых граждан.
Государство делает шаг навстречу тем, у кого есть призвание работать на себя. Правительство преследует благородную цель: вывести из тени большую часть незарегистрированных предпринимателей.
К чему приведут такие изменения? Мне видится радужная перспектива. Для такой категории граждан качественно изменится их деятельность. К примеру, опытный инструктор по фитнесу сможет заявить о себе абсолютно законно на весь свет и таким образом увеличить количество своих клиентов. Реклама – двигатель прогресса. Во все времена.
Кроме того, работодатель, не нарушая закон, может привлекать к труду таких граждан. Далеко не все маленькие организации могут позволить себе из-за тех же налогов официально устроить человека на работу. Как только будет введен патент, все сложности исчезнут: человек будет сам платить за себя посильный налог и работать.
Мне же, как человеку, тесно связанному с финансово-кредитными организациями, уже видится, как продуктовая линейка банков разделится на три категории: для физических лиц, для юридических лиц, для самозанятых граждан. Безусловно, нам, банкирам, необходимо оказать содействие в реализации такого проекта. Продукты и услуги финансово-кредитных организаций для такой группы клиентов должны помогать последним и максимально просто осуществлять все процедуры, связанные с получением патента, а также приумножать их доход. И со временем успешных самозанятых граждан ждет и перспектива карьерного роста – до серьезного крупного ИП или ООО.
Ну что, все готовы выйти из сумрака?

Комментарии 5

@mike  (@mike)
#
Цитата
Ну что, все готовы выйти из сумрака?
Боюсь не разделить Ваш оптимизм. Ведь у нас как делается. Делается всё не просто так. И уж тем более в то, что единственным движущим мотивом было облегчить жизнь гражданам - да не поверю ни разу. Облегчить кошелёк и усложнить жизнь - это да. Вот возьмут такого самозянятовца за ножницы... или гантели. И спросят: "Это сейчас ты решил легализоваться, а что ж до этого, без уплаты налогов то же самое творил? Ну-ка изволь, милчеловек, в казну внести недоплаченные налоги. Да-да, и про штраф не забудь!" Бюджет ныне очень дыряв, планы по сбору средств налоговым спускают. Так что, увы... По первому взгляду минус это скорее нежели чем плюс. Тем же, кто захочет воспользоваться новым режимом ведения частной практики, нужно обеспечить, как мне представляется, ответ на этот каверзный вопрос. Допустим, доказательством того, что вел ту же деятельность официально до получения патента, просто в ином качестве. Но с уплатой всех требуемых налогов. Например, трудовой договор с парикмахерской ООО "Локон". Мне это так как-то видится.
Затем, забежим нанемного вперёд и придадимся смелым фантазиям. Раз человек явился с повинной сам признался, что занимается микробизнесом, не грех его обложить дополнительными податями и нагрузками. Ну там взнос в фонд пожарных, взнос СЭС, взнос криминалитету. Проще ж учитывать дойных коров, если они добровольно зарегистрировались.

@.
РИнвестБанк  (РИнвестБанк)
#
Добрый день!

Спасибо за Ваш комментарий!

Внесение подобного предложения со стороны государства - хорошая тенденция, однозначно. А делать выводы предлагаю уже после того, как законопроект будет разработан детально, и мы узнаем подробности.
Михаил Афанасенков  (afanas)
#
Основная опасность ровно одна - "первая доза бесплатно". Сделать дешёвый и простой патент, всех "выманить", а потом поднять цену вдвое-втрое-впятеро. И уже не отвертятся - спалились smile:) Кто сдал патент (закрыл ИП и т.д. и т.п.) - тех проверят на реальное прекращение деятельности.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Юлий Вайвер, публично признался, что общался (скорее пользовался услугами) "гениальных массажистов, парикмахеров, репетиторов" и т.п., и точно знает что они не платят налоги. Налоговикам остается только прийти к Юлию и взять у него показания (имена, стоимость услуг, даты и т.д.). Далее дело техники раскрутить успешных самозанятых граждан на уплату налогов, штрафов и пеней. Юлий, конечно, может внезапно потерять память, но для человека, тесно связанного с финансово-кредитными организациями, да ещё блогера, это будет выглядеть странно и подозрительно, к тому же гражданский долг ещё никто не отменял.
Кстати, Юлий, а зачем Вы, банкир, общались с нарушителями налогового законодательства, которым, возможно, грозит уголовное преследование? У вас не было альтернативы найти общение с успешными самозанятыми гражданами платящими налоги? Неужели таких нет? Вроде полно ИП и ООО предлагающих услуги массажистов, парикмахеров, репетиторов, нянь и инструкторов.
РИнвестБанк  (РИнвестБанк)
#
Услугами ООО и ИП я активно пользуюсь, благодарю за совет. У меня достаточно большой круг общения, и люди в этот круг входят совершенно разные.

Поэтому парикмахеры и другие - их достаточно как и среди моих знакомых, так и, полагаю, Ваших.

Благодарю за Ваш комментарий.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения