О важном и перспективном приведу цитату:
Чем привлекателен Ринвестбанк для представителей малого и среднего бизнеса?
– В отделениях банка каждый клиент встретит индивидуальный подход, уникальные продукты. Здесь всегда можно получить компетентную финансовую консультацию. Наши клиенты знакомятся друг с другом и, таким образом, находят партнёров по бизнесу. Для совместных решений и проектов мы предлагаем индивидуальные условия, как правило, привлекательные и выгодные. Кроме того, в ближайшее время начнёт действовать Клиентский клуб Банка. Цель клуба – помочь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сделать свой бизнес более успешным, а Ринвестбанк – ближе и понятнее клиенту.
Остальное в свободном доступе по ссылке:
http://7info.ru/news/accents/julij_vajver_malomu_biznesu_neobhodimo_bolsh
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