Популярные сообщения

Роман Романов 2 Роман34 Энергетический вампир Большинство людей пользуются услугами банков. Приходят в отделения, общаются с работниками. Все ищут свою выгоду. ( Нередко специалисты, желая облегчить себе работу, отправляют клиентов к руководству. Они подсознательно используют манипуляцию 'обезьяна на шее . Очень немного грамотных руклводителей встречал (в банках) , которые могут взять отвественность на себя и решить вопрос клиента. Полагаю, такие кадры бесценны. Умение решить вопрос - главное, что должен уметь руководитель. В силу моего образования, жизненного опыта и немного развитых навыков общения определяю сразу, сможет ли помочь мне работник банка, либо надо его поблагодарить и распрощаться. Незачем 'мучать зазря ' банковских работников, чтобы не слышать вслед "Энергетический вампир" :-/ 1

Роман Романов 2 Роман34 Подарки) Здравствуйте. все мы любим подарки. нужные, важные, приятные. Ясно, вкусы у всех разные. Кому-то не нравится иномарка с панорамной крышей, так как он предпочитает закрытую с люком . Кому и почтовая марка в радость. Есть подарки лежат годами пыляться. мой подарок, появившийся благодаря банки.ру и Ренессанс Кредит, мне очень понравился. Использую, на нем написано Ренессанс Кредит , внимание очень приятно. Не знал, что так возможно. Спасибо 1