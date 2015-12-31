Популярные сообщения

Роман Романов 2
31.12.2015 20:16
Роман34
С новым годом!
Всех
с праздником!
Отличный сайт! полезный и веселый!
Редакторам спасибо!
Роман Романов 2
24.12.2015 11:18
Роман34
Энергетический вампир
Большинство людей пользуются услугами банков.
Приходят в отделения, общаются с работниками.
Все ищут свою выгоду. (
Нередко специалисты, желая облегчить себе работу, отправляют клиентов к руководству.
Они подсознательно используют манипуляцию 'обезьяна на шее
.
Очень немного грамотных руклводителей встречал (в банках)
, которые могут взять отвественность на себя и решить вопрос клиента. Полагаю, такие кадры бесценны.
Умение решить вопрос - главное, что должен уметь руководитель.
В силу моего образования, жизненного опыта и немного развитых навыков общения
определяю сразу, сможет ли помочь мне работник банка, либо надо его поблагодарить и распрощаться.
Незачем 'мучать зазря ' банковских работников, чтобы не слышать вслед "Энергетический вампир" :-/
Роман Романов 2
16.12.2015 23:37
Роман34
Подарки)
Здравствуйте. все мы любим подарки. нужные, важные, приятные.
Ясно, вкусы у всех разные.
Кому-то не нравится иномарка с панорамной крышей, так как он предпочитает закрытую с люком
. Кому и почтовая марка в радость.
Есть подарки лежат годами пыляться. мой подарок, появившийся благодаря банки.ру и Ренессанс Кредит, мне очень понравился.
Использую, на нем написано Ренессанс Кредит
, внимание очень приятно.
Не знал, что так возможно.
Спасибо