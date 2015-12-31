Вход
Профиль Блог Лента Активность
Роман Романов 2 31.12.2015 20:16 Роман34
С новым годом!
Всех с праздником! Отличный сайт! полезный и веселый! Редакторам спасибо!
Комментировать
Роман Романов 2 24.12.2015 11:18 Роман34
Энергетический вампир
Большинство людей пользуются услугами банков. Приходят в отделения, общаются с работниками. Все ищут свою выгоду. ( Нередко специалисты, желая облегчить себе работу, отправляют клиентов к руководству. Они подсознательно используют манипуляцию 'обезьяна на шее . Очень немного грамотных руклводителей встречал (в банках) , которые могут взять отвественность на себя и решить вопрос клиента. Полагаю, такие кадры бесценны. Умение решить вопрос - главное, что должен уметь руководитель. В силу моего образования, жизненного опыта и немного развитых навыков общения определяю сразу, сможет ли помочь мне работник банка, либо надо его поблагодарить и распрощаться. Незачем 'мучать зазря ' банковских работников, чтобы не слышать вслед "Энергетический вампир" :-/
Комментировать
Роман Романов 2 16.12.2015 23:37 Роман34
Подарки)
Здравствуйте. все мы любим подарки. нужные, важные, приятные. Ясно, вкусы у всех разные. Кому-то не нравится иномарка с панорамной крышей, так как он предпочитает закрытую с люком . Кому и почтовая марка в радость. Есть подарки лежат годами пыляться. мой подарок, появившийся благодаря банки.ру и Ренессанс Кредит, мне очень понравился. Использую, на нем написано Ренессанс Кредит , внимание очень приятно. Не знал, что так возможно. Спасибо
Комментировать

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения